The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Назначен новый исполнительный директор GNOME Foundation

18.10.2023 10:21

Организация GNOME Foundation, курирующая разработку пользовательского окружения GNOME, объявила о назначении Холли Миллион (Holly Million) на пост исполнительного директора, который оставался вакантным с августа прошлого года после ухода Нила МакГоверна (Neil McGovern). Исполнительный директор отвечает за управление и развитие GNOME Foundation как организацией, а также за взаимодействие с советом директоров, консультативным советом (Advisory Board) и членами организации.

Холли Миллион имеет обширный опыт управления некоммерческими организациями и является разносторонней и увлечённой личностью, проявившей себя в роли продюсера документальных фильмов, писателя, шамана, фитотерапевта, художника и педагога. Холли прошла путь от консультанта в некоммерческой организации до директора по разработке, члена совета директоров различных организаций, исполнительного директора организации BioBricks Foundation, развивающие открытые проекты в области биотехнологий, и основателя организации Artists United, объединяющий художников и ценителей искусства, и продвигающей идею, что через обучение пониманию искусства можно решить многие социальные проблемы.

Кроме того, Холли является основателем института шаманских искусств SAI (Shamanic Arts Institute), занимающегося обучением шаманов и проведением конференций по теме шаманизма. Холли также проявила себя как организатор сбора средств для различных проектов, например, она обеспечила финансирование съёмки документального фильма "A Story of Healing" (История исцеления), который стал первым в истории фильмом под лицензией Creative Commons, получившим премию "Оскар" (признан лучшим короткометражным документальным фильмом в 1998 году).



  1. Главная ссылка к новости (https://foundation.gnome.org/2...)
  2. OpenNews: Опубликовано пользовательское окружение GNOME 45
  3. OpenNews: Сторми Питерс возглавила подразделение открытых программ Microsoft
  4. OpenNews: Инициатива GNOME Circle для разработчиков программ на базе платформы GNOME
  5. OpenNews: Патент, использованный для нападок на GNOME, признан недействительным
  6. OpenNews: Стратегия проекта GNOME в 2022 году
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59947-gnome
Ключевые слова: gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (136) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:31, 18/10/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +16 +/
     
     
  • 2.20, Anon62513512124 (?), 11:10, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• –4 +/
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:12, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 11:20, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.114, YetAnotherOnanym (ok), 14:07, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 4.182, Аноним (-), 17:01, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.40, Аноним (40), 11:30, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это поможет в развитии Gnome.

    С таким же успехом для развития космонавтики можно нанять драйвера, а для развития генетики - хорошего плиточника.

     
  • 3.181, Аноним (-), 17:00, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:18, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Я не интеллигент, у меня профессия есть, " — эта фраза приписывается Льву Гумилеву.

    😁 точно, есть.

     
  • 2.44, Аноним (44), 11:34, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он и без нее прекрасно разваливается. X-ы выпиливают (я не против вяленого, но факт в том что он еще не преодалел отметку в 50%), сглаживание шрифтов похерили (и предлагают покапать hidpi всем и каждому), что дальше?
     
  • 2.180, Аноним (-), 16:59, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (10)

  • 1.2, Аноним (2), 10:32, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Святой миллион?..
    У родителей было отличное чувство юмора.
     
     
  • 2.5, Ононизмуз (?), 10:34, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Святой миллион?

    Holy != Holly

     
     
  • 3.6, Аноним (2), 10:35, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Вы не слышали про омофоны?
     
     
  • 4.61, Советский инженер (ok), 12:14, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    все слышали, в том числе и родители Holy
     
  • 4.135, Аноним (135), 15:13, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты правда думаешь, что Hollywood переводится как "святой лес"?
     
  • 2.9, InuYasha (??), 10:39, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Дырявый Миллион
     
     
  • 3.76, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:56, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Дырка на миллион, правда звучит как псевдоним актрисы фильмов для взрослых
     
     
  • 4.129, Golangdev (?), 14:48, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что мне эта новость не нравится.

    Что же теперь случится с моим любимым Гномом, которым теперь будет управлять милфа с псевдонимом как у порноактрисы?

     
  • 3.136, Аноним (135), 15:16, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Holey !== Holly
     
  • 2.14, пох. (?), 10:53, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Holly - это падуб. Х-ня такая адски колючая. С ядовитыми ягодами. Кушай, не обляпайся.

    А Million это они заполняя зарплатную ведомость вписали слово не в ту графу.

     
     
  • 3.118, kusb (?), 14:24, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мате не родственник этого дерева?
    Gnome <> Mate
     
  • 3.134, Анонимм (??), 15:11, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Североамериканские индейцы использовали листья местного падуба чайного (Ilex vomitoria), известного своими слабительными и рвотными свойствами...

    Возможно символизм в том, что теперь ГНОМ будет быстрый как понос,
    но глядя на его дизайн у неподготовленного пользователя будут рвотные позывы.

     
  • 3.184, Аноним (-), 17:05, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.141, Аноним (141), 15:45, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет, это довольно распространённое женское имя. Жену Брюса Уиллиса в Крепком Орешке так звали.
     

  • 1.3, Аноним (22), 10:33, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Некоторый полезный контекст - https://lunduke.locals.com/upost/4740497/gnome-foundation-hires-professional-s

    Она является профессиональным шаманом, проводит шаманские очищения энергией, соединяется с духами.

     
     
  • 2.4, Аноним (22), 10:34, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Забыл добавить - она начала затирать эти данные в последние несколько дней, что довольно странно.
     
     
  • 3.15, пох. (?), 10:54, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да, я тоже не понимаю что не так. Вполне соответствует должности.

     
     
  • 4.26, Аноним (27), 11:18, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    дык понимать как бэ не твоё
     
  • 4.57, Коньюктивит (?), 12:04, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, не одним же Столлманом мы богаты. Есть и другие разносторонние личности.
     
  • 4.148, Sw00p aka Jerom (?), 16:00, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну как бээ красноглазые и танцы с бубном :)
     
  • 3.86, mos87 (ok), 13:05, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тытруб пока на месте. влетайте https://www.youtube.com/@hollymilliontheshamanartist/videos
     
     
  • 4.161, Kuromi (ok), 16:37, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обрати внимание на количество просмотров её видосов - полсотни, полторы сотни максимум (за несколько лет). Понятно что она в Гном устроилась, подшаманить на шаманизме ей не удалось.
     
  • 3.112, voffka2 (?), 14:02, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Она является профессиональным шаманом, проводит шаманские очищения энергией, соединяется с духами.
    "
    и теперь весь шаманизм принесет в Гном.Он и так несовсем похож на другие ДЕ, а что сделат с ним шаман - одним духам известно.Наверно еще что-нибуть там очистит.
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:42, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как раз то, что гному нужно. Очистить мозги гноморазрабов от идеи, что идеальный интерфейс - это когда одна кнопка во весь экран. Без шаманства тут похоже уже не обойдись, да.
     
     
  • 3.149, пох. (?), 16:05, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как раз то, что гному нужно. Очистить мозги гноморазрабов от идеи, что
    > идеальный интерфейс - это когда одна кнопка во весь экран. Без
    > шаманства тут похоже уже не обойдись, да.

    тут, боюсь, другой шаман нужен, настоящий. Но он в дурке заперт, потому что сгоряча выбрал себе задачу не по силам.

     
  • 2.19, Аноним (27), 11:05, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может, она вернет ГНОМ 2?! точнее, под крыло возьмёт МАТЭ
     
     
  • 3.60, Аноним (60), 12:13, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дай ей волю, она и МАГАТЭ возьмёт под своё крыло.
     
     
  • 4.104, mos87 (ok), 13:41, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ООН и подобные давно там.
     
  • 2.30, Аноним (30), 11:21, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Погоди, так вот что означает:

    > Исполнительный директор отвечает ... за взаимодействие с советом директоров, консультативным советом (Advisory Board) и членами организации.

     
     
  • 3.74, Аноним (74), 12:55, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >за взаимодействие с советом директоров,

    В совете директоров у них рептилоиды.

     
  • 2.46, Аноним (44), 11:36, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть еще один экстрасенс: https://kartinkof.club/uploads/posts/2022-03/1648264514_3-kartinkof-club-p-mem эта битва будет легендарной!
     
  • 2.53, crypt (ok), 11:58, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ахахаха... дочитал до конца, до вопросов автора. давно так не ржал=)
     
     
  • 3.64, Shevchuk (ok), 12:27, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    And now to something completely different: https://lunduke.locals.com/post/4703406/netbsd-ported-to-cheese-sandwich
     
  • 2.59, Аноним (60), 12:11, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь для GNOME непременно нужно ритуальное приложение. И ещё одна большая кнопочка "Сделать жертвоприношение".
     
     
  • 3.75, Аноним (74), 12:56, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сделать жертве приложение
     
  • 2.93, rshadow (ok), 13:26, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот и _официально_ теперь траву завезли.
     
     
  • 3.95, Коньюктивит (?), 13:30, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Её туда давно официально завезли. И это есть правильно.
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:37, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Самое вкусное-то где?
    Она считает себя "Professional shaman & artist".
    https://lunduke.locals.com/upost/4740497/gnome-foundation-hires-professional-s
     
     
  • 2.28, Аноним (25), 11:20, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Профессионально - это за деньги )
     
     
  • 3.32, Аноним (25), 11:22, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ЗЫ А вот Рейган, Рональд Джекович. Он вроде себе приписывает измену с слоях СССР?
     
  • 3.62, Аноним (60), 12:16, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А руководить GNOME Foundation - это не профессионально?
     
  • 2.158, Kuromi (ok), 16:32, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть понятие con artist, прощ говоря - аферист.
     

  • 1.10, ц (?), 10:42, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь получается kde наше все? Как там с шаманами?
     
     
  • 2.37, Аноним (27), 11:25, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в кде всё отлично с падениями
     
     
  • 3.49, Аноним (44), 11:38, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вы эту мантру со времен бетки KDE4 будете до скончания веков повторять? Уже давно ничего не падет, сейчас KDE6 анонсировали, значит в KDE5 ничего ломать не будут и можно спокойненько отсидеться пока KDE6 в порядок не приведут.
     
     
  • 4.88, InuYasha (??), 13:09, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Нормальные люди просто признают, что есть и плюсы и минусы. Я пользуюсь 5-ми Кедами, но прекрасно знаю, что при отключении сетевых соединений в трее они падают. Но они также и взлетают через 10 секунд, так что, жить можно (по линуксовым меркам).
     
     
  • 5.126, Аноним (60), 14:41, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот прям сейчас пощёлкал в "Сетевые подключения". Отключить/включить проводное соединение, вайфайку - никто никуда не упал. ЧЯДНТ?
     
  • 4.94, rshadow (ok), 13:27, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Меняем мантру пацаны. Теперь "давно ничего не падет" наше все.
     
     
  • 5.113, Коньюктивит (?), 14:05, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    - Быстро поднятая Плазма упавшей не считается! - продолжал доказывать санитарам Вася Петушков уже будучи надёжно зафиксированным в карете Скорой Помощи.
     
  • 4.115, Аноним (115), 14:10, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А зачем специально ломать, KDE шамо с этим прекрасно справляется На днях реши... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.142, Аноньимъ (ok), 15:50, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С шаманами не знаю. А калькулятор все также 100% цп жрёт и стробоскопом мигает менюшками, пока его не ресайзнишь.
     

  • 1.11, Анонин (?), 10:42, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уверен что гном от этого назначения хуже не станет!
    Хотя, возможно духи подскажут ей пару хороших идей... Но это вряд ли))
     
  • 1.13, Аноним (13), 10:52, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Холли Миллион имеет обширный опыт управления некоммерческими организациями и является разносторонней и увлечённой личностью, проявившей себя в роли продюсера документальных фильмов, писателя, художника и педагога.

    всё ясно, "и швец, и жнец, и на дуде игрец"

     
  • 1.16, Аноним (16), 10:55, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мне кажется с головой у неё в последнее время не всё в порядке, она шаманизмом, траволечением и прочим мракобесием теперь увлечена.

    "My name is Holly Million, and I am a professional shaman, an artist, an herbal medicine maker, and a micro-homesteader".

    https://www.hollytheshamanartist.com/about (ссылка на hollytheshamanartist.com стоит на её страницах и на youtube-канале).

     
     
  • 2.43, Аноним (43), 11:31, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ты чисто по химии заезжаешь?
     
     
  • 3.156, Kuromi (ok), 16:31, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Меня зовут Алмаз и мне нужна твоя сущность в виде гномика".
     

  • 1.18, Анонимм (??), 11:04, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну, даже не знаю.
    Чтобы впаривать немамонтам спиритические сеансы и магические травы нужно обладать определенными навыками.
    Типа как у Остапа Бендера - я бы не назвал его глупым человеком.
    Нужна уверенность в себе, способность убеждать, отсутствие совести, гибкость принятия решений.

    Возможна она идельный кандидат для того чтобы убедить пользователей, что Гном именно то что им нужно)

     
     
  • 2.54, Аноним (44), 12:00, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Высылать каждому установившему gnome мешочек с "фитотерапией" и специальный шаманский бонг?
     
     
  • 3.137, Аноним (137), 15:22, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы не был против
     

  • 1.33, Аноним (33), 11:22, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Очередная блаженная professional sharlatan прогуляет весь гномий бюджет на "благие" дела, потом за gitlab-сервера платить будет не чем. Помяните моё слово.
     
  • 1.65, crypt (ok), 12:27, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    https://lunduke.locals.com/upost/4740497/gnome-foundation-hires-professional-s

    великолепный выбор

     
     
  • 2.68, crypt (ok), 12:34, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и кто-нибудь объясните мне, почему выдача в гуглу по GNOME Foundation Professional Shaman не показывает ни эту ссылку, никакие другие по теме.
     
     
  • 3.103, mos87 (ok), 13:39, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что тебя гугл забанил? мой выдаёт эту первой, а ниже тред на ycombinator
     
  • 2.106, InuYasha (??), 13:54, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иногда полезно сперва почитать. Эту ссылку до тебя 3 раза запостили.
     
     
  • 3.145, crypt (ok), 15:58, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Иногда полезно сперва почитать. Эту ссылку до тебя 3 раза запостили.

    это для умственно отсталых, которые думаю, что если ссылка запощена снова, то это по недосмотру.

    p.s.

    а так хочется быть умнее других, да?

    p.p.s.

    не трудись отвечать, я ушел из треда.

     

  • 1.66, Аноним (66), 12:29, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мадам очевидно имеет талант - убеждать. Видимо это и необходимо.
     
  • 1.67, Аноним (67), 12:29, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То есть, занималась чем угодно только не программированием? Понятно, что пользователей гонома ждут танцы с бубном!
     
     
  • 2.109, Аноним (66), 14:00, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А на хрена меннеджеру по связям как бы исполнительному директору умение программировать?
     

  • 1.69, prokoudine (ok), 12:35, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Спасибо, что хоть не натуропат и не тренер личностного роста.
     
     
  • 2.70, Аноним (60), 12:50, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот достигнет ещё успеха на поприще руководства GNOME Foundation, потом уже и других личностному росту обучать будет.
     
     
  • 3.81, prokoudine (ok), 12:58, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Насколько я понимаю, её выбрали за опыт финансирования некоммерческих проектов. Для которого не надо быть в теме софта и уж тем более гнома. Вот только про опыт этот известно настолько мало, что и к выбирателям, и к выбранной есть вопросы.
     
     
  • 4.96, Аноним (96), 13:33, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот только про опыт этот известно настолько мало, что и к
    > выбирателям, и к выбранной есть вопросы.

    She also appears to sell "Spiritual Herbs" ;)

     
     
  • 5.179, Аноним (-), 16:58, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.85, prokoudine (ok), 13:05, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вот достигнет ещё успеха на поприще руководства GNOME Foundation, потом уже и
    > других личностному росту обучать будет.

    Вот, кстати, справедливый коммент на похорониксе:

    Gnome Foundation very rarely gets involved in coding or direction of Gnome - they are there for administrative tasks, funding hosting, conferences, collecting donations etc., running GSOC and Outreachy programs etc.

    They previously employed a developer for one year to address accessibility and will soon be channeling the funding from another source to allow another deleoper(s) to work on a gnome project that has wone some EU funding.

    Success on her position will be judged by how well she can fundraise for gnome as a whole and for specific strategic initiatives that are identified by the community of developers.

    Here, past fndraising experience is more important than the ability to code well, but having experience in a prevous tech foundation will definitely be a plus.

     
  • 2.78, mos87 (ok), 12:58, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    т.е. очиститель энергии тушки/бизнеса/итд - это лучше?)) и вообще это не одно и то же примерно?
     
     
  • 3.82, prokoudine (ok), 13:00, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шаман, соединяющий с духами, вреден только для кошелька.

    Натуропат может нанести совершенно ощутимый вред здоровью, если работает с больным человеком, не получающим нормальную медпомощь.

    Чувствуешь разницу?

     
     
  • 4.102, mos87 (ok), 13:37, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она и траву продаёт. Не знаю, делает ли это её каким-нибудь -патом, но продаёт. Вон прямо на превьюшке одного из видосов на тытруб канале у неё в лапах здоровый пакет с гандж... травой.
     
  • 4.178, Аноним (-), 16:57, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (9)

  • 1.72, Аноним (72), 12:51, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ОМГ. Я тут решил впервые попробовать gnome, при том, что пропустил все версии после 2.х. И это ппц, товарищи. Я всякое видел, но такое...
     
     
  • 2.73, Вы забыли заполнить поле Name (?), 12:55, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот Шамана выберем в качестве руководителя и заживем, папаша (шариков.jpg)
     
     
  • 3.138, Аноним (138), 15:27, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тот который певец SHAMAN?
     

  • 1.84, Аноним (84), 13:01, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > проявившей себя в роли ... шамана ...

    всё правильно, какой же линукс без бубна!

     
     
  • 2.177, Аноним (-), 16:55, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.89, Ivan_83 (ok), 13:13, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вы ничо не понимаете, это же современный Бакару Банзай!!!

    Бакару Банзай — молодой учёный, нейрохирург, авантюрист и музыкант, который играет в своей рок-группе «The Hong Kong Cavaliers». Он преодолевает барьер восьмого измерения за рулём своей экспериментальной машины и борется за мир со злобными красными Лектроидами с планеты 10.

     
     
  • 2.92, Аноним (92), 13:20, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько аниме ты успел посмотреть, няша? 10к уже набралось, походу.
     
  • 2.99, Анонимм (??), 13:35, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это фильм, причем американский
    Ты хоть бы на википедии почитал
     
     
  • 3.175, Аноним (-), 16:54, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.90, ryoken (ok), 13:15, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А шо, таки уже можно сказать "Пропал калабуховский дом"?
     
     
  • 2.98, mos87 (ok), 13:34, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    таки уже давно, и не можно, а нужно
     
  • 2.100, Аноним (96), 13:36, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока рано. Зато можно сказать, что подтверждается конспирология по поводу грядущей охоты на ведьм.
     
     
  • 3.140, пох. (?), 15:44, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пока рано. Зато можно сказать, что подтверждается конспирология по поводу грядущей охоты
    > на ведьм.

    у тебя предлог лишний. Охоты ведьм. Ведьма уже назначена.


     
  • 3.174, Аноним (-), 16:52, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.97, mos87 (ok), 13:34, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >BioBricks Foundation, развивающие открытые проекты в области биотехнологий

    оно живо? и что-то полезное в итоге родило? кроме мультикультурных конференций.

     
     
  • 2.165, Аноним (-), 16:42, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.122, Аноним (122), 14:33, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Молодец женщина. Надеюсь Гномик станет ещё лучше и фантастичнее! Ну увлекается шаманским искусством, но что в этом плохого? Это же круто и интересно
     
     
  • 2.172, Аноним (-), 16:49, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.128, Аноним (-), 14:47, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не понял, а чё минусуете? Есть единственный критерий назначения на должность. Когда травили Столлмана, все подписанты выявили себя. Надо выяснить учавствовала ли она в травле Столлмана. Если, да - то её следует освободить отвсех занимаемых должностей.
     
     
  • 2.132, Аноним (132), 15:02, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Начнем с того что она БАБА. И этим закончим. Ибо бабе в хате лишь одна дорога от печи и до порога.
     
     
  • 3.139, Ананимус (?), 15:42, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >  Начнем с того что она БАБА. И этим закончим. Ибо бабе в хате лишь одна дорога от печи и до порога.

    Опеннет предполагался: IT, инженеры, наука
    Опеннет на самом деле: сексизм, расизм, теории заговора

    Кажется вы умудрились построить РЕН ТВ.

     
     
  • 4.151, Аноним (74), 16:08, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По крайней мере по Рен-ТВ говорят правду про рептилоидов. Единственное там не рассказывают про заговор рептилоидов против свободного программного обеспечения (СПО).
     
  • 4.153, Аноним (132), 16:20, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ты случаем не каблук которого воспитала однополая пара мамка-бабка без отца?
     
  • 4.154, Аноним (132), 16:26, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сексизм

    Соевый куколд спок. Неудивительно почему у вас на россии подобных тебе не уважают кавказцы и 3.14здят постоянно.

     
     
  • 5.162, Аноним (-), 16:39, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.163, Аноним (-), 16:40, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 4.171, Коньюктивит (?), 16:49, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мой один в один по смыслу камент об убожестве этого так называемого "сообщества" потёрли.
     
     
  • 5.173, Аноним (-), 16:51, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.152, Аноним (74), 16:09, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И начать травить её?
     
     
  • 3.155, Аноним (132), 16:28, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крыс и мышей травить благое дело.  
     
  • 3.164, Аноним (-), 16:41, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда не забуду как изголялись над Столлманом. Отвечу так: "Ненаказанное зло порождает ещё большое зло", "За поступки надо отвечать".
     
     
  • 4.170, Аноним (-), 16:48, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (13)

  • 1.131, arthi747 (ok), 14:53, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чтобы GNOME стал похож на DE нажмите клавишу F13
     
     
  • 2.133, Аноним (-), 15:11, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.160, Аноним (-), 16:36, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.150, Мимокрокодил (?), 16:05, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы GNOME стал похож на DE нажмите клавишу F13

    Так что для этого, специальные клавиатуры покупать штoлe?!
    https://www.niconix.fr/wp-content/uploads/2017/01/nx-105tl-mgeh-1.jpg

     

  • 1.143, Sem (??), 15:55, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все мы немножко шаманы. С демонами боремся.
     
     
  • 2.169, Аноним (-), 16:47, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.144, Sw00p aka Jerom (?), 15:57, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    поздравляем kawaigirl с новым назначением :)
     
     
  • 2.147, Kuromi (ok), 15:59, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    kowaigirl, так будет вернее.
     
     
  • 3.167, Аноним (-), 16:46, 18/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.146, Kuromi (ok), 15:59, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Кроме того, Холли является основателем института шаманских искусств SAI (Shamanic Arts Institute), занимающегося обучением шаманов и проведением конференций по теме шаманизма."

    Даааа, шаманизм и донаты. Я чувствую Гнум в надежных руках.

    Кстати, а она точно в курсе что GNOME Foundation - это про софт, а не "сущностей в виде гномика" ?

     
  • 1.157, Andrey (??), 16:32, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если у неё есть успешный опыт сбора финансовых средств для НКО - норм кандидатура на этот пост.
     
     
  • 2.168, Аноним (-), 16:47, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не прав. Всех кто занимался травлей Столлмана надо освободить от всех занимаемых должностей. Это, должно быть единственным критерием отбора на должность.
     

  • 1.159, Аноним (-), 16:33, 18/10/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.166, Аноним (-), 16:45, 18/10/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.176, Коньюктивит (?), 16:54, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отменённые мракобесятся.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру