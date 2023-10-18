Назначен новый исполнительный директор GNOME Foundation

Организация GNOME Foundation, курирующая разработку пользовательского окружения GNOME, объявила о назначении Холли Миллион (Holly Million) на пост исполнительного директора, который оставался вакантным с августа прошлого года после ухода Нила МакГоверна (Neil McGovern). Исполнительный директор отвечает за управление и развитие GNOME Foundation как организацией, а также за взаимодействие с советом директоров, консультативным советом (Advisory Board) и членами организации.

Холли Миллион имеет обширный опыт управления некоммерческими организациями и является разносторонней и увлечённой личностью, проявившей себя в роли продюсера документальных фильмов, писателя, шамана, фитотерапевта, художника и педагога. Холли прошла путь от консультанта в некоммерческой организации до директора по разработке, члена совета директоров различных организаций, исполнительного директора организации BioBricks Foundation, развивающие открытые проекты в области биотехнологий, и основателя организации Artists United, объединяющий художников и ценителей искусства, и продвигающей идею, что через обучение пониманию искусства можно решить многие социальные проблемы.

Кроме того, Холли является основателем института шаманских искусств SAI (Shamanic Arts Institute), занимающегося обучением шаманов и проведением конференций по теме шаманизма. Холли также проявила себя как организатор сбора средств для различных проектов, например, она обеспечила финансирование съёмки документального фильма "A Story of Healing" (История исцеления), который стал первым в истории фильмом под лицензией Creative Commons, получившим премию "Оскар" (признан лучшим короткометражным документальным фильмом в 1998 году).