Назначен новый исполнительный директор GNOME Foundation

|
|
|
|
|
|3.40, Аноним (40), 11:30, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как это поможет в развитии Gnome.
С таким же успехом для развития космонавтики можно нанять драйвера, а для развития генетики - хорошего плиточника.
|
|2.25, Аноним (25), 11:18, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
"Я не интеллигент, у меня профессия есть, " — эта фраза приписывается Льву Гумилеву.
😁 точно, есть.
|
|2.44, Аноним (44), 11:34, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Он и без нее прекрасно разваливается. X-ы выпиливают (я не против вяленого, но факт в том что он еще не преодалел отметку в 50%), сглаживание шрифтов похерили (и предлагают покапать hidpi всем и каждому), что дальше?
|
|
|
|
|
|
|
|4.129, Golangdev (?), 14:48, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что мне эта новость не нравится.
Что же теперь случится с моим любимым Гномом, которым теперь будет управлять милфа с псевдонимом как у порноактрисы?
|
|2.14, пох. (?), 10:53, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Holly - это падуб. Х-ня такая адски колючая. С ядовитыми ягодами. Кушай, не обляпайся.
А Million это они заполняя зарплатную ведомость вписали слово не в ту графу.
|
|
|
|3.134, Анонимм (??), 15:11, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Североамериканские индейцы использовали листья местного падуба чайного (Ilex vomitoria), известного своими слабительными и рвотными свойствами...
Возможно символизм в том, что теперь ГНОМ будет быстрый как понос,
но глядя на его дизайн у неподготовленного пользователя будут рвотные позывы.
|
|2.141, Аноним (141), 15:45, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да нет, это довольно распространённое женское имя. Жену Брюса Уиллиса в Крепком Орешке так звали.
|
|
|
|2.4, Аноним (22), 10:34, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Забыл добавить - она начала затирать эти данные в последние несколько дней, что довольно странно.
|
|
|
|3.15, пох. (?), 10:54, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Да, я тоже не понимаю что не так. Вполне соответствует должности.
|
|
|
|4.161, Kuromi (ok), 16:37, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Обрати внимание на количество просмотров её видосов - полсотни, полторы сотни максимум (за несколько лет). Понятно что она в Гном устроилась, подшаманить на шаманизме ей не удалось.
|
|3.112, voffka2 (?), 14:02, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Она является профессиональным шаманом, проводит шаманские очищения энергией, соединяется с духами.
"
и теперь весь шаманизм принесет в Гном.Он и так несовсем похож на другие ДЕ, а что сделат с ним шаман - одним духам известно.Наверно еще что-нибуть там очистит.
|
|2.12, Аноним (12), 10:42, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Как раз то, что гному нужно. Очистить мозги гноморазрабов от идеи, что идеальный интерфейс - это когда одна кнопка во весь экран. Без шаманства тут похоже уже не обойдись, да.
|
|
|
|3.149, пох. (?), 16:05, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Как раз то, что гному нужно. Очистить мозги гноморазрабов от идеи, что
> идеальный интерфейс - это когда одна кнопка во весь экран. Без
> шаманства тут похоже уже не обойдись, да.
тут, боюсь, другой шаман нужен, настоящий. Но он в дурке заперт, потому что сгоряча выбрал себе задачу не по силам.
|
|2.30, Аноним (30), 11:21, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Погоди, так вот что означает:
> Исполнительный директор отвечает ... за взаимодействие с советом директоров, консультативным советом (Advisory Board) и членами организации.
|
|
|
|3.74, Аноним (74), 12:55, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>за взаимодействие с советом директоров,
В совете директоров у них рептилоиды.
|
|2.53, crypt (ok), 11:58, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ахахаха... дочитал до конца, до вопросов автора. давно так не ржал=)
|
|2.59, Аноним (60), 12:11, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Теперь для GNOME непременно нужно ритуальное приложение. И ещё одна большая кнопочка "Сделать жертвоприношение".
|
|
|
|
|
|3.32, Аноним (25), 11:22, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
ЗЫ А вот Рейган, Рональд Джекович. Он вроде себе приписывает измену с слоях СССР?
|
|1.10, ц (?), 10:42, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Теперь получается kde наше все? Как там с шаманами?
|
|
|
|
|
|3.49, Аноним (44), 11:38, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Вы эту мантру со времен бетки KDE4 будете до скончания веков повторять? Уже давно ничего не падет, сейчас KDE6 анонсировали, значит в KDE5 ничего ломать не будут и можно спокойненько отсидеться пока KDE6 в порядок не приведут.
|
|
|
|4.88, InuYasha (??), 13:09, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Нормальные люди просто признают, что есть и плюсы и минусы. Я пользуюсь 5-ми Кедами, но прекрасно знаю, что при отключении сетевых соединений в трее они падают. Но они также и взлетают через 10 секунд, так что, жить можно (по линуксовым меркам).
|
|
|
|5.126, Аноним (60), 14:41, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот прям сейчас пощёлкал в "Сетевые подключения". Отключить/включить проводное соединение, вайфайку - никто никуда не упал. ЧЯДНТ?
|
|
|
|5.113, Коньюктивит (?), 14:05, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
- Быстро поднятая Плазма упавшей не считается! - продолжал доказывать санитарам Вася Петушков уже будучи надёжно зафиксированным в карете Скорой Помощи.
|
|4.115, Аноним (115), 14:10, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
А зачем специально ломать, KDE шамо с этим прекрасно справляется На днях реши... большой текст свёрнут, показать
|
|2.142, Аноньимъ (ok), 15:50, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С шаманами не знаю. А калькулятор все также 100% цп жрёт и стробоскопом мигает менюшками, пока его не ресайзнишь.
|
|1.11, Анонин (?), 10:42, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Уверен что гном от этого назначения хуже не станет!
Хотя, возможно духи подскажут ей пару хороших идей... Но это вряд ли))
|
|1.13, Аноним (13), 10:52, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Холли Миллион имеет обширный опыт управления некоммерческими организациями и является разносторонней и увлечённой личностью, проявившей себя в роли продюсера документальных фильмов, писателя, художника и педагога.
всё ясно, "и швец, и жнец, и на дуде игрец"
|
|1.16, Аноним (16), 10:55, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Мне кажется с головой у неё в последнее время не всё в порядке, она шаманизмом, траволечением и прочим мракобесием теперь увлечена.
"My name is Holly Million, and I am a professional shaman, an artist, an herbal medicine maker, and a micro-homesteader".
https://www.hollytheshamanartist.com/about (ссылка на hollytheshamanartist.com стоит на её страницах и на youtube-канале).
|
|1.18, Анонимм (??), 11:04, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Ну, даже не знаю.
Чтобы впаривать немамонтам спиритические сеансы и магические травы нужно обладать определенными навыками.
Типа как у Остапа Бендера - я бы не назвал его глупым человеком.
Нужна уверенность в себе, способность убеждать, отсутствие совести, гибкость принятия решений.
Возможна она идельный кандидат для того чтобы убедить пользователей, что Гном именно то что им нужно)
|
|
|
|2.54, Аноним (44), 12:00, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Высылать каждому установившему gnome мешочек с "фитотерапией" и специальный шаманский бонг?
|
|1.33, Аноним (33), 11:22, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Очередная блаженная professional sharlatan прогуляет весь гномий бюджет на "благие" дела, потом за gitlab-сервера платить будет не чем. Помяните моё слово.
|
|
|
|2.68, crypt (ok), 12:34, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
и кто-нибудь объясните мне, почему выдача в гуглу по GNOME Foundation Professional Shaman не показывает ни эту ссылку, никакие другие по теме.
|
|
|
|3.103, mos87 (ok), 13:39, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
потому что тебя гугл забанил? мой выдаёт эту первой, а ниже тред на ycombinator
|
|
|
|3.145, crypt (ok), 15:58, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Иногда полезно сперва почитать. Эту ссылку до тебя 3 раза запостили.
это для умственно отсталых, которые думаю, что если ссылка запощена снова, то это по недосмотру.
p.s.
а так хочется быть умнее других, да?
p.p.s.
не трудись отвечать, я ушел из треда.
|
|1.67, Аноним (67), 12:29, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
То есть, занималась чем угодно только не программированием? Понятно, что пользователей гонома ждут танцы с бубном!
|
|
|
|2.109, Аноним (66), 14:00, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А на хрена меннеджеру по связям как бы исполнительному директору умение программировать?
|
|
|
|2.70, Аноним (60), 12:50, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот достигнет ещё успеха на поприще руководства GNOME Foundation, потом уже и других личностному росту обучать будет.
|
|
|
|3.81, prokoudine (ok), 12:58, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Насколько я понимаю, её выбрали за опыт финансирования некоммерческих проектов. Для которого не надо быть в теме софта и уж тем более гнома. Вот только про опыт этот известно настолько мало, что и к выбирателям, и к выбранной есть вопросы.
|
|
|
|4.96, Аноним (96), 13:33, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вот только про опыт этот известно настолько мало, что и к
> выбирателям, и к выбранной есть вопросы.
She also appears to sell "Spiritual Herbs" ;)
|
|3.85, prokoudine (ok), 13:05, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Вот достигнет ещё успеха на поприще руководства GNOME Foundation, потом уже и
> других личностному росту обучать будет.
Вот, кстати, справедливый коммент на похорониксе:
Gnome Foundation very rarely gets involved in coding or direction of Gnome - they are there for administrative tasks, funding hosting, conferences, collecting donations etc., running GSOC and Outreachy programs etc.
They previously employed a developer for one year to address accessibility and will soon be channeling the funding from another source to allow another deleoper(s) to work on a gnome project that has wone some EU funding.
Success on her position will be judged by how well she can fundraise for gnome as a whole and for specific strategic initiatives that are identified by the community of developers.
Here, past fndraising experience is more important than the ability to code well, but having experience in a prevous tech foundation will definitely be a plus.
|
|2.78, mos87 (ok), 12:58, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
т.е. очиститель энергии тушки/бизнеса/итд - это лучше?)) и вообще это не одно и то же примерно?
|
|
|
|3.82, prokoudine (ok), 13:00, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Шаман, соединяющий с духами, вреден только для кошелька.
Натуропат может нанести совершенно ощутимый вред здоровью, если работает с больным человеком, не получающим нормальную медпомощь.
Чувствуешь разницу?
|
|
|
|4.102, mos87 (ok), 13:37, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Она и траву продаёт. Не знаю, делает ли это её каким-нибудь -патом, но продаёт. Вон прямо на превьюшке одного из видосов на тытруб канале у неё в лапах здоровый пакет с гандж... травой.
|
|1.72, Аноним (72), 12:51, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
ОМГ. Я тут решил впервые попробовать gnome, при том, что пропустил все версии после 2.х. И это ппц, товарищи. Я всякое видел, но такое...
|
|1.84, Аноним (84), 13:01, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> проявившей себя в роли ... шамана ...
всё правильно, какой же линукс без бубна!
|
|1.89, Ivan_83 (ok), 13:13, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Вы ничо не понимаете, это же современный Бакару Банзай!!!
Бакару Банзай — молодой учёный, нейрохирург, авантюрист и музыкант, который играет в своей рок-группе «The Hong Kong Cavaliers». Он преодолевает барьер восьмого измерения за рулём своей экспериментальной машины и борется за мир со злобными красными Лектроидами с планеты 10.
|
|
|
|2.92, Аноним (92), 13:20, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сколько аниме ты успел посмотреть, няша? 10к уже набралось, походу.
|
|
|
|2.100, Аноним (96), 13:36, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пока рано. Зато можно сказать, что подтверждается конспирология по поводу грядущей охоты на ведьм.
|
|
|
|3.140, пох. (?), 15:44, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Пока рано. Зато можно сказать, что подтверждается конспирология по поводу грядущей охоты
> на ведьм.
у тебя предлог лишний. Охоты ведьм. Ведьма уже назначена.
|
|1.97, mos87 (ok), 13:34, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>BioBricks Foundation, развивающие открытые проекты в области биотехнологий
оно живо? и что-то полезное в итоге родило? кроме мультикультурных конференций.
|
|1.122, Аноним (122), 14:33, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Молодец женщина. Надеюсь Гномик станет ещё лучше и фантастичнее! Ну увлекается шаманским искусством, но что в этом плохого? Это же круто и интересно
|
|1.128, Аноним (-), 14:47, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Не понял, а чё минусуете? Есть единственный критерий назначения на должность. Когда травили Столлмана, все подписанты выявили себя. Надо выяснить учавствовала ли она в травле Столлмана. Если, да - то её следует освободить отвсех занимаемых должностей.
|
|
|
|2.132, Аноним (132), 15:02, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Начнем с того что она БАБА. И этим закончим. Ибо бабе в хате лишь одна дорога от печи и до порога.
|
|
|
|3.139, Ананимус (?), 15:42, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Начнем с того что она БАБА. И этим закончим. Ибо бабе в хате лишь одна дорога от печи и до порога.
Опеннет предполагался: IT, инженеры, наука
Опеннет на самом деле: сексизм, расизм, теории заговора
Кажется вы умудрились построить РЕН ТВ.
|
|
|
|4.151, Аноним (74), 16:08, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По крайней мере по Рен-ТВ говорят правду про рептилоидов. Единственное там не рассказывают про заговор рептилоидов против свободного программного обеспечения (СПО).
|
|4.153, Аноним (132), 16:20, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А ты случаем не каблук которого воспитала однополая пара мамка-бабка без отца?
|
|4.154, Аноним (132), 16:26, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> сексизм
Соевый куколд спок. Неудивительно почему у вас на россии подобных тебе не уважают кавказцы и 3.14здят постоянно.
|
|4.171, Коньюктивит (?), 16:49, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А мой один в один по смыслу камент об убожестве этого так называемого "сообщества" потёрли.
|
|
|
|3.164, Аноним (-), 16:41, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Никогда не забуду как изголялись над Столлманом. Отвечу так: "Ненаказанное зло порождает ещё большое зло", "За поступки надо отвечать".
|
|1.146, Kuromi (ok), 15:59, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
"Кроме того, Холли является основателем института шаманских искусств SAI (Shamanic Arts Institute), занимающегося обучением шаманов и проведением конференций по теме шаманизма."
Даааа, шаманизм и донаты. Я чувствую Гнум в надежных руках.
Кстати, а она точно в курсе что GNOME Foundation - это про софт, а не "сущностей в виде гномика" ?
|
|1.157, Andrey (??), 16:32, 18/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Если у неё есть успешный опыт сбора финансовых средств для НКО - норм кандидатура на этот пост.
|
|
|
|2.168, Аноним (-), 16:47, 18/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты не прав. Всех кто занимался травлей Столлмана надо освободить от всех занимаемых должностей. Это, должно быть единственным критерием отбора на должность.
|