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Стратегия проекта GNOME в 2022 году

10.05.2022 09:12

Роберт Маккуин (Robert McQueen), руководитель организации GNOME Foundation, представил новые инициативы, нацеленные на привлечение новых пользователей и разработчиков к платформе GNOME. Отмечается, что раньше организация GNOME Foundation уделяла основное внимание повышению актуальности GNOME и таких технологий, как GTK, а также приёму пожертвований от компаний и физлиц, близких к экосистеме свободного и открытого ПО. Новые инициативы направлены на привлечение людей из внешней среды, знакомство с проектом сторонних пользователей и поиск новых возможностей для привлечения инвестиций в проект GNOME.

Предложенные инициативы:

  • Привлечение новичков к участию в проекте. Помимо продвигаемых энтузиастами программ по обучению и адаптации новых участников, таких как GSoC, Outreachy и привлечения студентов, планируется найти спонсоров, которые бы финансировали трудоустройство в режиме полного рабочего дня сотрудников, занимающихся обучением новичков и написанием вводных руководств и примеров.
  • Построение устойчивой экосистемы распространения Linux-приложений, учитывающей интересы различных участников и проектов. Инициатива в основном касается привлечения финансирования для поддержания универсального каталога приложений Flathub, стимулирование разработчиков приложений за счёт организации приёма пожертвований или продажи приложений, и привлечение коммерческих поставщиков к работе консультативного совета проекта Flathub для совместной работы по развитию каталога с представителями GNOME, KDE и других свободных проектов.
  • Развитие приложений GNOME, ориентированных на локальную работу с данными, которые позволяли бы пользователям использовать актуальные технологии, широко применяемые в популярных приложениях, но обеспечивая при этом высокий уровень конфиденциальности и предоставляя возможность работы даже при полной сетевой изоляции, защищая данные пользователя от слежки, цензуры и фильтрации.


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.gnome.org/t/...)
  2. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 42
  3. OpenNews: Патент, использованный для нападок на GNOME, признан недействительным
  4. OpenNews: GNOME прекращает сопровождение графической библиотеки Clutter
  5. OpenNews: Проект GNOME ввёл в строй web-каталог приложений
  6. OpenNews: Инициатива по созданию сборок GNOME OS для реального оборудования
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57161-gnome
Ключевые слова: gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:27, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    вода-водой.
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:31, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жаль у kde такого нет
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:47, 10/05/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.15, Аноним (2), 10:27, 10/05/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.3, Аноним (3), 09:42, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Превьюшки в файлпикер уже завезли?
     
     
  • 2.12, Пенгуин (?), 10:23, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С переходом GNOME Files на libAdwaita, то окно выбора файлов будет частью GNOME Files, по сути, окно выбора/сохранения это и будет GNOME Files с кнопкой "Открыть" или "Сохранить".
    А перевести GNOME Files на libAdwaita должны к выходу GNOME 43.
     

  • 1.5, ИмяХ (?), 09:58, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> предоставляя возможность работы даже при полной сетевой изоляции

    Это было ещё в виндовсе 25 лет назад

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:26, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Больше не будет.
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:15, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и в DOS
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:59, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >  Стратегия проекта GNOME в 2022 году

    крупнее интерфейс, меньше настроек, больше тормозов

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:31, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что вы там настраивать собрались? Расширений натолкайте и будет вам счастье,а так и одной  тайловой допы хватит всем.
     

  • 1.7, Михрютка (ok), 10:00, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    от авторов проекта 10х10 и плана 20х20
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 10:01, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    под планом обычно хорошие, годные вещи делают, а не это
     
     
  • 3.17, Аноним (16), 10:32, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    МВД с вами не согласится.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:03, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > высокий уровень конфиденциальности и предоставляя возможность работы даже при полной сетевой изоляции, защищая данные пользователя от слежки, цензуры и фильтрации.

    Тогда в первую очередь надо демонтировать весь современный Web, с его уже сопутствующим JavaScript. Т.е. надо в планы этой самой стратегии включать именно это пункт.. на первое место.

     
  • 1.10, Аноним (10), 10:14, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    0. Перестать делать хрень

    Пункт опять не прошёл

     
  • 1.18, Аноним (2), 10:33, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это просто позор. Когда гном перестанет делать хрень и начнет делать нехрень
     
  • 1.19, Аноним (19), 10:39, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда они librsvg обратно на си перепишут?
     
  • 1.20, Шарп (ok), 10:48, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >поиск новых возможностей для привлечения инвестиций в проект GNOME

    Шапка урезала финансирование?

     
  • 1.21, Аноним (21), 10:48, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    KDE лучше!
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:09, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE выше!
     
     
  • 3.25, Аноним (23), 11:10, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE сильнее!
     
     
  • 4.26, Аноним (23), 11:12, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE быстрее!
     

  • 1.22, Аноним (22), 11:04, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Построение устойчивой экосистемы распространения Linux-приложений, учитывающей интересы различных участников и проектов

    Для начала перестаньте API ломать каждый год, "устойчивой экосистемы" - де-лы %ля!

     
     
  • 2.28, Аноним (-), 11:15, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И темы. Нет, ну серьезно, как можно быть настолько безмозглыми чтобы рушить темы в каждом релизе? Неужто нельзя хоть на шаг вперед продумать элементы гуя ДО того как подрываться кодить?
     

  • 1.24, Аноним (-), 11:10, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У гнома есть какая-то стратегия? Я почему-то думал что у них только хайп и бездумное следование за маркетинговым булшитом с игнором факапа пользователей.
     
     
  • 2.30, Gadel (ok), 11:16, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, из-за этого на Mate и сижу. Новый гном видеть не могу. It's a bullshit!
     
  • 2.31, Аноним (23), 11:17, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много кто чего думает, ... всегда думкой богатеет.
     

  • 1.32, Аноним (23), 11:20, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Топовый проект! Остальным до него еще далеко.
     
  • 1.33, YetAnotherOnanym (ok), 11:22, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > возможность работы даже при полной сетевой изоляции

    Охренеть, это теперь стало целью, которой ещё предстоит достичь...

     

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