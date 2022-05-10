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|2.12, Пенгуин (?), 10:23, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С переходом GNOME Files на libAdwaita, то окно выбора файлов будет частью GNOME Files, по сути, окно выбора/сохранения это и будет GNOME Files с кнопкой "Открыть" или "Сохранить".
А перевести GNOME Files на libAdwaita должны к выходу GNOME 43.
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|1.5, ИмяХ (?), 09:58, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> предоставляя возможность работы даже при полной сетевой изоляции
Это было ещё в виндовсе 25 лет назад
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|1.6, Аноним (6), 09:59, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Стратегия проекта GNOME в 2022 году
крупнее интерфейс, меньше настроек, больше тормозов
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|2.16, Аноним (16), 10:31, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что вы там настраивать собрались? Расширений натолкайте и будет вам счастье,а так и одной тайловой допы хватит всем.
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|1.9, Аноним (9), 10:03, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> высокий уровень конфиденциальности и предоставляя возможность работы даже при полной сетевой изоляции, защищая данные пользователя от слежки, цензуры и фильтрации.
Тогда в первую очередь надо демонтировать весь современный Web, с его уже сопутствующим JavaScript. Т.е. надо в планы этой самой стратегии включать именно это пункт.. на первое место.
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|1.18, Аноним (2), 10:33, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это просто позор. Когда гном перестанет делать хрень и начнет делать нехрень
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|1.20, Шарп (ok), 10:48, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>поиск новых возможностей для привлечения инвестиций в проект GNOME
Шапка урезала финансирование?
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|1.22, Аноним (22), 11:04, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Построение устойчивой экосистемы распространения Linux-приложений, учитывающей интересы различных участников и проектов
Для начала перестаньте API ломать каждый год, "устойчивой экосистемы" - де-лы %ля!
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|2.28, Аноним (-), 11:15, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И темы. Нет, ну серьезно, как можно быть настолько безмозглыми чтобы рушить темы в каждом релизе? Неужто нельзя хоть на шаг вперед продумать элементы гуя ДО того как подрываться кодить?
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|1.24, Аноним (-), 11:10, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У гнома есть какая-то стратегия? Я почему-то думал что у них только хайп и бездумное следование за маркетинговым булшитом с игнором факапа пользователей.
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|2.30, Gadel (ok), 11:16, 10/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен, из-за этого на Mate и сижу. Новый гном видеть не могу. It's a bullshit!
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|1.33, YetAnotherOnanym (ok), 11:22, 10/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> возможность работы даже при полной сетевой изоляции
Охренеть, это теперь стало целью, которой ещё предстоит достичь...
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