Патент, использованный для нападок на GNOME, признан недействительным

Организация Open Source Initiative (OSI), занимающаяся проверкой лицензий на предмет соответствия критериям Open Source, сообщила о продолжении истории с обвинением проекта GNOME в нарушении патента 9,936,086. В своё время проект GNOME не согласился выплачивать отчисления и развернул активную деятельность по сбору фактов, которые могли свидетельствовать о несостоятельности патента. Для остановки подобной деятельности компания Rothschild Patent Imaging пошла на уступку и в мае 2020 года заключила с GNOME соглашение, в результате которого проекту GNOME была предоставлена бесплатная лицензия на имеющиеся патенты и дано обязательство не предъявлять иски к любым открытым проектам. Тем не менее, это не остановило других энтузиастов, которые продолжили попытки оспаривания патента. Работа по аннулированию патента была проведена на добровольной основе Маккоем Смитом (McCoy Smith), экспертом по рецензированию патентов c 30-летним стажем, ранее работавшем в USPTO (ведомство по патентам и товарным знакам США), а ныне владеющим собственной юридической компанией, специализирующейся на патентном законодательстве и правовых вопросах, связанных с открытым ПО. Изучив документы по иску к GNOME, Маккой пришёл к выводу, что патент некорректен и патентное ведомство не должно было его регистрировать. В октябре 2020 года Маккой направил требование о проведении повторной экспертизы патента 9,936,086 с утверждением, что описанная в патенте технология не является новой разработкой. Бюро патентов и товарных знаков США проанализировало патент, согласилось c мнением Маккоя и признало патент недействительным. Примечательно, что после столкновения с GNOME указанный патент был использован для атаки ещё на более, чем 20 компаний. Действия Маккоя продемонстрировали патентным троллям, что сообщество открытого ПО способно успешно отражать патентные атаки. Сам же Маккой объяснил свои действия желанием показать сообществу, что имеются более простые и действенные способы отражения патентных агрессий, чем сбор доказательств более раннего использования патента или судебные разбирательства. Ранее сообщество уже показало способность сплотиться против нападок на открытые проекты - для финансирования защиты GNOME энтузиастами было собрано более 150 тысяч долларов. Параллельно организация Open Invention Network (OIN) запустила инициативу по поиску фактов более раннего использования описанных в патенте технологий (Prior art) для признания патента недействительным (после отзыва иска данная инициатива не была доведена до конца). Компания Rothschild Patent Imaging LLС является классическим патентным троллем, живущим в основном за счёт исков к мелким стартапам и компаниям, которые не имеют ресурсов для длительного судебного разбирательства и которым проще оплатить отступные. За последние годы данным патентным троллем было подано около тысячи судебных исков. Rothschild Patent Imaging LLС лишь владеет интеллектуальной собственностью, но не ведёт разработку и производственную деятельность, т.е. данной компании невозможно предъявить ответный иск, связанный с нарушением условий использования патентов в каких-либо продуктах. Можно лишь попытаться доказать несостоятельность патента. GNOME Foundation вменялось нарушение патента 9,936,086 в менеджере фотографий Shotwell. Патент датирован 2008 годом и описывает технику беспроводного соединения устройства захвата изображений (телефон, web-камера) с получающим изображение устройством (компьютер) и последующей выборочной передачей изображений с фильтрацией по дате, местоположению и другим параметрам. В иске утверждалось, что для нарушения патента достаточно наличия функции импорта с камеры, возможности группировки изображений по определённым признакам и отправки изображений на внешние сайты (например, в социальную сеть или фотосервис).



