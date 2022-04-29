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Патент, использованный для нападок на GNOME, признан недействительным

29.04.2022 08:01

Организация Open Source Initiative (OSI), занимающаяся проверкой лицензий на предмет соответствия критериям Open Source, сообщила о продолжении истории с обвинением проекта GNOME в нарушении патента 9,936,086. В своё время проект GNOME не согласился выплачивать отчисления и развернул активную деятельность по сбору фактов, которые могли свидетельствовать о несостоятельности патента. Для остановки подобной деятельности компания Rothschild Patent Imaging пошла на уступку и в мае 2020 года заключила с GNOME соглашение, в результате которого проекту GNOME была предоставлена бесплатная лицензия на имеющиеся патенты и дано обязательство не предъявлять иски к любым открытым проектам. Тем не менее, это не остановило других энтузиастов, которые продолжили попытки оспаривания патента.

Работа по аннулированию патента была проведена на добровольной основе Маккоем Смитом (McCoy Smith), экспертом по рецензированию патентов c 30-летним стажем, ранее работавшем в USPTO (ведомство по патентам и товарным знакам США), а ныне владеющим собственной юридической компанией, специализирующейся на патентном законодательстве и правовых вопросах, связанных с открытым ПО. Изучив документы по иску к GNOME, Маккой пришёл к выводу, что патент некорректен и патентное ведомство не должно было его регистрировать.

В октябре 2020 года Маккой направил требование о проведении повторной экспертизы патента 9,936,086 с утверждением, что описанная в патенте технология не является новой разработкой. Бюро патентов и товарных знаков США проанализировало патент, согласилось c мнением Маккоя и признало патент недействительным. Примечательно, что после столкновения с GNOME указанный патент был использован для атаки ещё на более, чем 20 компаний.

Действия Маккоя продемонстрировали патентным троллям, что сообщество открытого ПО способно успешно отражать патентные атаки. Сам же Маккой объяснил свои действия желанием показать сообществу, что имеются более простые и действенные способы отражения патентных агрессий, чем сбор доказательств более раннего использования патента или судебные разбирательства.

Ранее сообщество уже показало способность сплотиться против нападок на открытые проекты - для финансирования защиты GNOME энтузиастами было собрано более 150 тысяч долларов. Параллельно организация Open Invention Network (OIN) запустила инициативу по поиску фактов более раннего использования описанных в патенте технологий (Prior art) для признания патента недействительным (после отзыва иска данная инициатива не была доведена до конца).

Компания Rothschild Patent Imaging LLС является классическим патентным троллем, живущим в основном за счёт исков к мелким стартапам и компаниям, которые не имеют ресурсов для длительного судебного разбирательства и которым проще оплатить отступные. За последние годы данным патентным троллем было подано около тысячи судебных исков. Rothschild Patent Imaging LLС лишь владеет интеллектуальной собственностью, но не ведёт разработку и производственную деятельность, т.е. данной компании невозможно предъявить ответный иск, связанный с нарушением условий использования патентов в каких-либо продуктах. Можно лишь попытаться доказать несостоятельность патента.

GNOME Foundation вменялось нарушение патента 9,936,086 в менеджере фотографий Shotwell. Патент датирован 2008 годом и описывает технику беспроводного соединения устройства захвата изображений (телефон, web-камера) с получающим изображение устройством (компьютер) и последующей выборочной передачей изображений с фильтрацией по дате, местоположению и другим параметрам. В иске утверждалось, что для нарушения патента достаточно наличия функции импорта с камеры, возможности группировки изображений по определённым признакам и отправки изображений на внешние сайты (например, в социальную сеть или фотосервис).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.opensource.org/gn...)
  2. OpenNews: Патентное разбирательство против GNOME прекращено
  3. OpenNews: OIN поможет признать недействительным патент, используемый для атаки на GNOME
  4. OpenNews: GNOME предпринял меры для противостояния атаке патентного тролля
  5. OpenNews: Против GNOME Foundation подан патентный иск
  6. OpenNews: Решение суда о неправомерности удаления дополнительных условий к лицензии AGPL
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57105-patent
Ключевые слова: patent, gnome, osi
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 08:49, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, а если запатентовать патентный троллинг? 🤔
     
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 08:58, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То к тебе приедет айнзацкоманда самого патентного тролля:
    - два провокатора из самых "ущемлённых" на данный момент меньшинств (чтобы выёживаться и наезжать),
    - шесть максимально брутальных бугаёв (чтобы защитить провокаторов от "ой, мне показалось, что он хочет %провокатор_нейм% ударить"),
    - три адвоката (чтобы ты даже пикнуть не смог без увеличения себе срока, когда тебя будут забивать бугаи),  
    - съёмочная бригада (чтобы ПРАВИЛЬНО это заснять и в дальнейшем шантажировать тебя/спровоцировать твою отмену забойным монтажом)

    Ну что ты как маленький, а?

     

  • 1.2, Жироватт (ok), 08:52, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм.
    А почему не тогда, когда ротшильды с этого поимели немножко профита и тонну лулзов?
    А почему в принципе не свалить эту контору всем миром [когда кооперация жертв делает их на порядок сильнее, чем казалось бы при простой арифметической сумме] в sco'шный штопор?
    А почему такое в принципе возможно?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:30, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где то я это уже слышал.
    Картавым голосом: пролетарии всех стран объединяйтесь!
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:52, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    gnome - ненужно
     
     
  • 2.4, Ne_nushno (?), 08:58, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gnome не нужно
    Gnome не нужно
    Gnome не нужно
    Gnome не нужно
    Gnome не нужно
    Gnome не нужно
    Gnome не нужно
    KDE не нужно
    KDE не нужно
    KDE не нужно
    KDE не нужно
    KDE не нужно
    KDE не нужно
    KDE не нужно
    Надо подобный ролик сделать только с упором в linux https://youtu.be/jAwCP8pDYdY
     
     
  • 3.7, электроИван (?), 09:19, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что нужно?
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 09:25, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничего

    "Картинка с просветлённым.png"

     
  • 4.11, пох. (?), 09:31, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, учитывая что то и другое - жалкая попытка сделать "какввенде", причем - людьми, которые не умеют ни юникс-системой пользоваться, ни винду ту толком не осилили "патамушта еще и чтоб денег не платить, софт должен быть шва6одкин as free beer", вывод вполне очевиден.

     
     
  • 5.14, Аноним (10), 09:33, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какввенде это первые версиии были, сейчас гном скорее под macOS.
     
  • 4.15, Ne_nushno (?), 09:46, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что нужно , что нужно

    Поставь себе портрет сделай фоторамку в нее запихай всэ элиту рф да укр и приделай бумажную клавиатуру где будет одна большая кнопка "нужно"

     
  • 2.8, Аноним (8), 09:19, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо запатентовать "ненужно" и брать с него отчисления. Обогатиться можно так, что любой Ротшильд нищим покажется :)
     
     
  • 3.13, Аноним (10), 09:32, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых не ненужно а ненужное. Во-вторых надо не слова а буквы патентовать. Что это за дела, столько букавок и пользуются ими кто хочет и не отчисляет никуда. Не порядок.
     

  • 1.6, user90 (?), 09:11, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для "нападок на Гном" давно уже достаточно самого Гнома)) С момента появления GTK3, бугога.
     
     
  • 2.16, Аноним (10), 09:50, 29/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любая критика Гнома это низко. Мы же не смеемся над особенными детьми или инвалидами, тут похожая ситуация. Гном это такая особая ветвь эволюции. Надо просто смотреть и умиляться. А пользоваться можно чем-нибу
     

  • 1.12, ыы (?), 09:32, 29/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Правильно ли я понимаю, что все иски которые были удовлетворены в из-за этого патента  будут возмещены проигравшим сторонам с компенсацией?
     
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