В Firefox появится группировка вкладок

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|1.6, GeoF (ok), 11:05, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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В фоксе уже была группировка вкладок, причём на мой вкус, самая удобная. Надо было её несколько лет назад выпиливать, чтобы потом приоритетно вкорячивать обратно.
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|2.9, Пноним (?), 11:22, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Так тогда в хромом не было. А эти ж повторюшки, сами ничего не способны сделать. У них единственный приоритет это создавать видимость активности и платить премии из бюджетов, разрабы там давно для галочки.
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|3.74, Bob (??), 13:55, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они на подсосах у гугла, аки отмашка от антимонопольщиков.
После увольнения Брендана Айка - ясно, что мозилла чисто шарага.
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|2.62, КО (?), 13:02, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То-то я думаю, дежавю или что...
Вырезать им теперь важнее - стулья переставлять
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|1.8, Аноним (8), 11:13, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Группировка вкладок это путь в никуда. В Safari сделано правильнее.
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|2.38, Аноним (38), 12:33, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> В Safari сделано правильнее
так и напишите, что вы пользователь мак и просто смирились
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|3.70, ноним же (?), 13:37, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бг. На маках (чтоб ты знал, а не сверкал своим невежеством по всему интернету) самый большой выбор доступных браузеров, а свое мнение я высказал не потому, что смирился (хотя с невежеством можно только смириться, конечно), а потому что пробовал и то, и это, и даже иное. В Safari самый удобный по факту вариант, а все эти группы вкладок точно так же захламляют окна браузера.
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|1.12, pic (?), 11:27, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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:pray: Могу я предложить, чтобы команда разработчиков Firefox сосредоточилась на функциональности группировки вкладок и чтобы вы выделили достаточное количество ресурсов (дизайнеров пользовательского интерфейса, инженеров и тестировщиков) для этой важной функции? Другие браузеры (Chrome, Edge, Vivaldi ...) уже предлагают эту функциональность. Это важно для современного браузера, в котором у людей одновременно открыты десятки или сотни вкладок. На портале Mozilla Connect это самая востребованная функция № 1: https://connect.mozilla.org/t5/ideas/native-tab-grouping-more-customizable-tab 40.
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|2.14, pic (?), 11:31, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Группировку или сортировку вкладок по домену.
А вообще лучше функциональный диспетчер вкладок, с экспортом минуя закладки.
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|3.24, Аноним (38), 12:11, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Группировку или сортировку вкладок по домену.
уже есть в Edge
> А вообще лучше функциональный диспетчер вкладок, с экспортом минуя закладки.
уже есть в Firefox
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|4.32, pic (?), 12:23, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Группировку или сортировку вкладок по домену.
> уже есть в Edge
>> А вообще лучше функциональный диспетчер вкладок, с экспортом минуя закладки.
> уже есть в Firefox
Проверил, видать недавно добавили.
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|4.36, 12yoexpert (ok), 12:32, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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мне удобно, говорю за себя. а вот искать, где я там чего нагруппировал, вот это неудобно. на превью окна по alt+tab сразу видно, что я там делаю, а вместе с теговыми wm так вообще никуда смотреть не надо, всё на автомате
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|5.39, Аноним (38), 12:35, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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вроде в 12 лет надо гибче быть, впитывать в себя новые "фичи" и всё такое
когда вкладки группируешь, там можно и цвет назначить и имя группы, не заблудишься, короче
путь с окнами опасен тем что можешь замусорить реестр открытых окон
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|6.76, 12yoexpert (ok), 14:09, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> там можно и цвет назначить и имя группы
мне больше делать нечего, кроме как сидеть назначать группам цвет и имя. я за компьютером не ради пустой траты времени сижу (<--если нечего сказать, докапываться вот до этой фразы)
> путь с окнами опасен тем что можешь замусорить реестр открытых окон
что ты несёшь?
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|3.57, Аноним (57), 12:57, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если бы была возможность как-то запомнить состояние этих окон, типа вот файрфокс с набором вкладок А, и вот файрфокс с набором вкладок Б. То да, разные окна были бы решением. А так ты всегда рискуешь потерять все наборы вкладок, кроме последнего закрытого окна.
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|2.18, pic (?), 11:41, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так и несчастный менеджер истории не могут сделать опционально встраиваемый во вкладку.
Закрепил его во вкладке, одно нажатие мышью и уже вводишь ключ в поисковую строку по всей истории.
Всё это давно есть в хромонутых.
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|3.27, Аноним (38), 12:13, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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без мышки и жизнь не мила?) Ctrl+H работает ожидаемо в любом современном браузере
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|4.37, pic (?), 12:32, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> без мышки и жизнь не мила?) Ctrl+H работает ожидаемо в любом современном
> браузере
А ты не думал, что я про эту комбинацию знаю?
И не только в браузере.
Мой подход - равномерно по времени пользоваться клавой и мышью, и когда это удобно.
Адептов секты одного всерьёз не воспринимаю.
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|4.40, pic (?), 12:36, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В диспетчере истории уже есть список ранее открытых вкладок, и если нужный сайт был открыт недавно, то проще не вводить поисковый ключ, а щелкнуть мышью. В этом случае это быстрее, чем снимать руку с мыши и вводить ключ.
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|1.15, 12yoexpert (ok), 11:32, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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о назначении разработчиков? они там что, реально разработчиков на задачи назначают, а не разработчики сами решают, что делать? тогда понятно, почему ff катится под дно
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|2.19, Аноним (19), 11:47, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так и представил: прихожу на работу и сам решаю, что мне делать сегодня. Ну в 12 лет примерно так и думал.
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|3.34, 12yoexpert (ok), 12:30, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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и это как-то опровергает факт того, что он катится под дно? "среди нулей единица" - это для вас успокаивающее оправдание на все его проблемы?
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|4.55, нах. (?), 12:53, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> и это как-то опровергает факт того, что он катится под дно? "среди
да никуда он давно не катитца, лежит себе на дне тихо, и только кровати двигаются еще.
Да и х...й с ним.
Не о чем там давным-давно жалеть.
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|1.20, X86 (ok), 11:51, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Решительно не понимаю, зачем мне группировка вкладок. Я и так могу одни вкладки открыть в одном окне, другие - в другом. И т.д.
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|2.45, pic (?), 12:42, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А можно ещё открывать один сайт в одном окне, как было раньше и переключаться по сотне окон через ALT+TAB.
Видать люди что-то прознали, про более быстрый способ работы с множеством сайтов.
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|2.79, rvs2016 (ok), 14:40, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я и так могу одни вкладки открыть в одном окне, другие - в другом. И т.д.
Вынос программой своих [b]внутренних[/b] окон наружу в виде отдельных окон window managerа - это очень странная идея. Когда-то эту идею впилили в офисы (что M$, что либре). И теперь их внутренние окна путаются под ногами (точнее под руками) в списке переключения Alt-Tab. Ну и панель задач собою захламляют. Как бы эти вынесенные наружу окна вернуть обратно внутрь одного окна одной программы?
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|1.21, crypt (ok), 12:01, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Решение принято после того как в очередной раз один из пользователей попытался привлечь внимание к тому, что Mozilla тратит большие ресурсы на сомнительную функциональность.
голый король
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|1.30, Аноним (30), 12:17, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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А вы знали, что на логотипе Фаерфокса на самом деле не лиса, а красная панда? Firefox по английски - красная панда
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|2.35, kusb (?), 12:31, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я знал, но это настолько не согласуется с моими чувствами, что я постоянно это забываю и думаю лиса.
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|2.56, Аноним (19), 12:56, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обнаружен ЖЖ Артемия Лебедева.
Только это про название, а на логотипе таки лиса.
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|2.68, Аноним (68), 13:25, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мы знаем английский , на котором Fire Fox - огненная лиса , а красная панда - Red Panda .
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|Часть нити удалена модератором
|3.111, Аноним (111), 17:03, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Один с сомнительными для приватности решениями (мягко говоря), другой проприетарь. Оба — обёртки над хромым. Так себе у вас альтернативы.
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|1.54, Songo (ok), 12:52, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Наконец.
А можно ещё такую фичу, когда открыто много вкладок и ты наводишь курсор на вкладку и если эта вкладка дублируется, то она выделяется?
А то реально иногда по 5 вкладок одинаковых открыто, а ты не знаешь об этом :(
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|3.69, Songo (ok), 13:36, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо, но хотелось без дополнения. Фича простая и полезная, должна быть встроена в браузер. У конкурентов у кого-то видел такое.
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|2.96, aname (?), 15:50, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если уж на то пошло, то пусть одинаковые вкладки группируются автоматически, или идут подряд, чтоб заметнее были. Ну и выделяются заодно, да.
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|2.80, pic (?), 14:42, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давайте зададимся вопросом, скопируют ли группировку вкладок один в один как у Chrome, либо придумают что-то своё, более оригинальное?
Мне кажется первое.
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|3.123, Аноним (73), 17:50, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а шо там придумать можно то? Групировка — она и в африке групировка
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|1.63, Аноним (63), 13:03, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы боковую панель сделали отстёгивающуюся, что-бы можно было ее на второй монитор переносить, а то неудобно на маленьких мониторах она съедает сбоку полезное пространство.
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|1.64, Аноним (64), 13:04, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
Нужность группировки вкладок определяет скорее особенность просматриваемого конт... большой текст свёрнут, показать
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|2.78, pic (?), 14:28, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вполне рациональный подход минималиста.
Почти также поступаю.
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|1.66, чатжпт (?), 13:16, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Simple Tab Groups или Panorama tab group - плагин из-за которого пользуюсь именно ФФ, лучше группировок хрома в 100500 раз
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|1.83, Аноним (83), 15:14, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это уже какая по счёту? Если будет такая же бажная дичь как с контейнерами - то не очень интересно
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|1.84, Аноним (84), 15:15, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем держать открытым какой-нибудь магазин мебели? Для такого есть закладки.
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|2.98, aname (?), 15:53, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Смузнявым опять ftp запор наколдовал, жить не могут без выпиливания ftp. Господи, лучше б вы коммитили полезное.
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|4.116, aname (?), 17:18, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> у тебя есть thunar. curl на худой, смешной коммит
У меня есть ftp в фаерфоксе. А надо было б ещё торрент и e2k клиенты добавить.
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|4.114, aname (?), 17:17, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а ftp заменит ipfs. так что не ной
Так ноешь за выпил ftp- ты. А ipfs ТЫ не закоммитил.
Воистину, миллионы глаз, но ноль рук
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|1.104, Аноним (104), 16:38, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Жду когда в Firefox появится собственно браузинг, а то даже opennet открывается и рендерится как-то через жо...
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|2.107, Аноним (88), 16:49, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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против fx давно была объявленаа война после того как был встроен блокировщик рекламы. но я вас разачерую так как это договорняк и в chrome вас ждут более резкие и радикальные решеня
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|2.112, Аноним (111), 17:06, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это в каком месте он так рендерится? Сижу с Firefox 124, проблем не заметил.
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|1.106, Амнямням (?), 16:45, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это очень смешно.
В Firefox группировка вкладок уже была. Выпилили за полным отсутствием заинтересованности к оной у конечного пользователя. Сейчас снова включат эту функцию и она снова никому не будет нужна.
Хромоводы не перейдут на Firefox ни при каких условиях, необходимо прекратить гнаться за этой аудиторией. Нужно работать над своей собственной базой пользователей и прислушиваться именно к ним, а не к тем, кто хочет чтобы было как В Хроме.
Это будет очень хороший урок для Мозиллы, который, если они его усвоят, навсегда изменит отношение к хромоюзерам и их детским хотелкам. Пожелаем им удачи.
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|2.108, Аноним (88), 16:53, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да не нужны они там. разделение сети + вишки требуед отладки. за fx стоят серьезные люди - так что вы можете ныть сколько влезет. fx никуда не денеться
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|2.113, pic (?), 17:13, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В большей степени нужна сортировка по домену, а не группировка.
Группировка какой-то аналог папок с закладками.
Они будут копится, терять актуальность в названии, а самое главное вы будете постоянно тратить свое время на включение и исключение в группу, будете отвлекаться от главного - усвоению нужной информации.
И вот так по мелочи, не только в браузере, во всех сферах жизни, (а жизнь короткая).
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|1.118, pic (?), 17:26, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чего реально не хватает в браузерах, так это изоляции кукисов выбранной вкладки. Было бы полезно держать веб-почту в актуальном виде во вкладке, и не разбрасываться печеньками по их *вносервисам. Особенно yandex.ru
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