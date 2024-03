В Firefox появится группировка вкладок

2.14 , pic ( ? ), 11:31, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Группировку или сортировку вкладок по домену.

А вообще лучше функциональный диспетчер вкладок, с экспортом минуя закладки.

> Группировку или сортировку вкладок по домену.
уже есть в Edge
> А вообще лучше функциональный диспетчер вкладок, с экспортом минуя закладки.
уже есть в Firefox

>> Группировку или сортировку вкладок по домену.

> уже есть в Edge

>> А вообще лучше функциональный диспетчер вкладок, с экспортом минуя закладки.

Проверил, видать недавно добавили.

для группировки вкладок тысячу лет назад придумали окна

Это неудобно, говорю за себя.

мне удобно, говорю за себя. а вот искать, где я там чего нагруппировал, вот это неудобно. на превью окна по alt+tab сразу видно, что я там делаю, а вместе с теговыми wm так вообще никуда смотреть не надо, всё на автомате

вроде в 12 лет надо гибче быть, впитывать в себя новые "фичи" и всё такое
когда вкладки группируешь, там можно и цвет назначить и имя группы, не заблудишься, короче
путь с окнами опасен тем что можешь замусорить реестр открытых окон

> там можно и цвет назначить и имя группы
мне больше делать нечего, кроме как сидеть назначать группам цвет и имя. я за компьютером не ради пустой траты времени сижу (<--если нечего сказать, докапываться вот до этой фразы)
> путь с окнами опасен тем что можешь замусорить реестр открытых окон
что ты несёшь?

Если бы была возможность как-то запомнить состояние этих окон, типа вот файрфокс с набором вкладок А, и вот файрфокс с набором вкладок Б. То да, разные окна были бы решением. А так ты всегда рискуешь потерять все наборы вкладок, кроме последнего закрытого окна.

Не рискуешь, а потеряешь

Причем очень хорошим решением но……к сожалению…

Так и несчастный менеджер истории не могут сделать опционально встраиваемый во вкладку.

Закрепил его во вкладке, одно нажатие мышью и уже вводишь ключ в поисковую строку по всей истории.

без мышки и жизнь не мила?) Ctrl+H работает ожидаемо в любом современном браузере

> без мышки и жизнь не мила?) Ctrl+H работает ожидаемо в любом современном
> браузере
А ты не думал, что я про эту комбинацию знаю?

> браузере А ты не думал, что я про эту комбинацию знаю?

Мой подход - равномерно по времени пользоваться клавой и мышью, и когда это удобно.

Адептов секты одного всерьёз не воспринимаю.

Адептов секты одного всерьёз не воспринимаю.

В диспетчере истории уже есть список ранее открытых вкладок, и если нужный сайт был открыт недавно, то проще не вводить поисковый ключ, а щелкнуть мышью. В этом случае это быстрее, чем снимать руку с мыши и вводить ключ.