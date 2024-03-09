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В Firefox появится группировка вкладок

09.03.2024 10:28

Лаура Чемберс (Laura Chambers), недавно утверждённая на должность руководителя (CEO) компании Mozilla Corporation, сообщила о назначении разработчиков, которые займутся реализацией функции группировки вкладок в Firefox. Работе по добавлению поддержки группировки вкладок назначен повышенный приоритет.

Решение принято после того как в очередной раз один из пользователей попытался привлечь внимание к тому, что Mozilla тратит большие ресурсы на сомнительную функциональность, такую как интеграцию AI-инструментов в браузер, но игнорирует по-настоящему важную функцию группировки вкладок, за реализацию которой проголосовало около 3000 пользователей и которая лидирует на сайте сбора идей по развитию Firefox. Отмечается, что конкурирующие браузеры Chrome, Edge и Vivaldi давно поддерживают группировку вкладок, что является их значительным конкурентным преимуществом.

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.mozilla.org/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 123
  3. OpenNews: Обновление Firefox 123.0.1. Добавление русского языка в систему перевода
  4. OpenNews: Mozilla уволит около 60 сотрудников и сосредоточит внимание на AI-технологиях в Firefox
  5. OpenNews: Во вкладках Firefox появится функция предпросмотра эскиза сайта
  6. OpenNews: Митчелл Бейкер ушла с поста руководителя Mozilla Corporation
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60759-firefox
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 10:32, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    > В Firefox появится группировка

    Я даже не удивился.

     
  • 1.5, Онаним1 (?), 11:03, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я в огнелисе для этого юзал https://github.com/mozilla/multi-account-containers#readme

    Думаю что достаточно было его допилить до "сворачивания" группы

     
  • 1.6, GeoF (ok), 11:05, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    В фоксе уже была группировка вкладок, причём на мой вкус, самая удобная. Надо было её несколько лет назад выпиливать, чтобы потом приоритетно вкорячивать обратно.
     
     
  • 2.9, Пноним (?), 11:22, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Так тогда в хромом не было. А эти ж повторюшки, сами ничего не способны сделать. У них единственный приоритет это создавать видимость активности и платить премии из бюджетов, разрабы там давно для галочки.
     
     
  • 3.74, Bob (??), 13:55, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они на подсосах у гугла, аки отмашка от антимонопольщиков.

    После увольнения Брендана Айка - ясно, что мозилла чисто шарага.

     
  • 2.62, КО (?), 13:02, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То-то я думаю, дежавю или что...
    Вырезать им теперь важнее - стулья переставлять
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:13, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Группировка вкладок это путь в никуда. В Safari сделано правильнее.
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 12:33, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В Safari сделано правильнее

    так и напишите, что вы пользователь мак и просто смирились

     
     
  • 3.70, ноним же (?), 13:37, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бг. На маках (чтоб ты знал, а не сверкал своим невежеством по всему интернету) самый большой выбор доступных браузеров, а свое мнение я высказал не потому, что смирился (хотя с невежеством можно только смириться, конечно), а потому что пробовал и то, и это, и даже иное. В Safari самый удобный по факту вариант, а все эти группы вкладок точно так же захламляют окна браузера.
     
     
  • 4.73, Аноним (73), 13:54, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О!
    проснулись 🤣
     
  • 4.121, JackONeill (?), 17:38, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Opennet... всему интернету... Ну ты даешь)
     
  • 2.77, Школьник (ok), 14:15, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А что именно там сделано правильнее?
     
  • 2.87, aname (?), 15:41, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закомить правильное
     

  • 1.12, pic (?), 11:27, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    :pray: Могу я предложить, чтобы команда разработчиков Firefox сосредоточилась на функциональности группировки вкладок и чтобы вы выделили достаточное количество ресурсов (дизайнеров пользовательского интерфейса, инженеров и тестировщиков) для этой важной функции? Другие браузеры (Chrome, Edge, Vivaldi ...) уже предлагают эту функциональность. Это важно для современного браузера, в котором у людей одновременно открыты десятки или сотни вкладок. На портале Mozilla Connect это самая востребованная функция № 1: https://connect.mozilla.org/t5/ideas/native-tab-grouping-more-customizable-tab 40.
     
     
  • 2.14, pic (?), 11:31, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Группировку или сортировку вкладок по домену.
    А вообще лучше функциональный диспетчер вкладок, с экспортом минуя закладки.
     
     
  • 3.24, Аноним (38), 12:11, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Группировку или сортировку вкладок по домену.

    уже есть в Edge

    > А вообще лучше функциональный диспетчер вкладок, с экспортом минуя закладки.

    уже есть в Firefox

     
     
  • 4.32, pic (?), 12:23, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Группировку или сортировку вкладок по домену.
    > уже есть в Edge
    >> А вообще лучше функциональный диспетчер вкладок, с экспортом минуя закладки.
    > уже есть в Firefox

    Проверил, видать недавно добавили.

     
  • 2.16, 12yoexpert (ok), 11:33, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    для группировки вкладок тысячу лет назад придумали окна
     
     
  • 3.17, pic (?), 11:37, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это неудобно, говорю за себя.
     
     
  • 4.36, 12yoexpert (ok), 12:32, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мне удобно, говорю за себя. а вот искать, где я там чего нагруппировал, вот это неудобно. на превью окна по alt+tab сразу видно, что я там делаю, а вместе с теговыми wm так вообще никуда смотреть не надо, всё на автомате
     
     
  • 5.39, Аноним (38), 12:35, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вроде в 12 лет надо гибче быть, впитывать в себя новые "фичи" и всё такое

    когда вкладки группируешь, там можно и цвет назначить и имя группы, не заблудишься, короче

    путь с окнами опасен тем что можешь замусорить реестр открытых окон

     
     
  • 6.76, 12yoexpert (ok), 14:09, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > там можно и цвет назначить и имя группы

    мне больше делать нечего, кроме как сидеть назначать группам цвет и имя. я за компьютером не ради пустой траты времени сижу (<--если нечего сказать, докапываться вот до этой фразы)

    > путь с окнами опасен тем что можешь замусорить реестр открытых окон

    что ты несёшь?

     
  • 3.57, Аноним (57), 12:57, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если бы была возможность как-то запомнить состояние этих окон, типа вот файрфокс с набором вкладок А, и вот файрфокс с набором вкладок Б. То да, разные окна были бы решением. А так ты всегда рискуешь потерять  все наборы вкладок, кроме последнего закрытого окна.
     
     
  • 4.89, aname (?), 15:44, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не рискуешь, а потеряешь
     
  • 4.122, Аноним (73), 17:40, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем очень хорошим решением

    но……к сожалению…

     
  • 2.18, pic (?), 11:41, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и несчастный менеджер истории не могут сделать опционально встраиваемый во вкладку.
    Закрепил его во вкладке, одно нажатие мышью и уже вводишь ключ в поисковую строку по всей истории.
    Всё это давно есть в хромонутых.

     
     
  • 3.27, Аноним (38), 12:13, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    без мышки и жизнь не мила?) Ctrl+H работает ожидаемо в любом современном браузере
     
     
  • 4.37, pic (?), 12:32, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > без мышки и жизнь не мила?) Ctrl+H работает ожидаемо в любом современном
    > браузере

    А ты не думал, что я про эту комбинацию знаю?
    И не только в браузере.

    Мой подход - равномерно по времени пользоваться клавой и мышью, и когда это удобно.
    Адептов секты одного всерьёз не воспринимаю.

     
  • 4.40, pic (?), 12:36, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В диспетчере истории уже есть список ранее открытых вкладок, и если нужный сайт был открыт недавно, то проще не вводить поисковый ключ, а щелкнуть мышью. В этом случае это быстрее, чем снимать руку с мыши и вводить ключ.
     

  • 1.15, 12yoexpert (ok), 11:32, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    о назначении разработчиков? они там что, реально разработчиков на задачи назначают, а не разработчики сами решают, что делать? тогда понятно, почему ff катится под дно
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:47, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так и представил: прихожу на работу и сам решаю, что мне делать сегодня. Ну в 12 лет примерно так и думал.
     
  • 2.22, Аноним (38), 12:08, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    файерфокс на данный момент самый адекватный веб-браузер
     
     
  • 3.34, 12yoexpert (ok), 12:30, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и это как-то опровергает факт того, что он катится под дно? "среди нулей единица" - это для вас успокаивающее оправдание на все его проблемы?
     
     
  • 4.55, нах. (?), 12:53, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > и это как-то опровергает факт того, что он катится под дно? "среди

    да никуда он давно не катитца, лежит себе на дне тихо, и только кровати двигаются еще.

    Да и х...й с ним.

    Не о чем там давным-давно жалеть.

     

  • 1.20, X86 (ok), 11:51, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Решительно не понимаю, зачем мне группировка вкладок. Я и так могу одни вкладки открыть в одном окне, другие - в другом. И т.д.
     
     
  • 2.45, pic (?), 12:42, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно ещё открывать один сайт в одном окне, как было раньше и переключаться по сотне окон через ALT+TAB.
    Видать люди что-то прознали, про более быстрый способ работы с множеством сайтов.  
     
  • 2.79, rvs2016 (ok), 14:40, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я и так могу одни вкладки открыть в одном окне, другие - в другом. И т.д.

    Вынос программой своих [b]внутренних[/b] окон наружу в виде отдельных окон window managerа - это очень странная идея. Когда-то эту идею впилили в офисы (что M$, что либре). И теперь их внутренние окна путаются под ногами (точнее под руками) в списке переключения Alt-Tab. Ну и панель задач собою захламляют. Как бы эти вынесенные наружу окна вернуть обратно внутрь одного окна одной программы?

     
  • 2.92, aname (?), 15:45, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так не пользуй.
     

  • 1.21, crypt (ok), 12:01, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Решение принято после того как в очередной раз один из пользователей попытался привлечь внимание к тому, что Mozilla тратит большие ресурсы на сомнительную функциональность.

    голый король

     
  • 1.23, Аноним (23), 12:09, 09/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.30, Аноним (30), 12:17, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А вы знали, что на логотипе Фаерфокса на самом деле не лиса, а красная панда? Firefox по английски - красная панда
     
     
  • 2.35, kusb (?), 12:31, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я знал, но это настолько не согласуется с моими чувствами, что я постоянно это забываю и думаю лиса.
     
  • 2.56, Аноним (19), 12:56, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обнаружен ЖЖ Артемия Лебедева.
    Только это про название, а на логотипе таки лиса.
     
  • 2.68, Аноним (68), 13:25, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мы знаем английский , на котором Fire Fox - огненная лиса , а красная панда - Red Panda .
     
     
  • 3.115, pic (?), 17:17, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошее название для форка.
     
  • 2.102, Аноним (102), 16:21, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    именно на логотипе — именно лиса.
     

  • 1.47, Alladin (?), 12:44, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А можно этот функционал не добавлять?
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.111, Аноним (111), 17:03, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один с сомнительными для приватности решениями (мягко говоря), другой проприетарь. Оба — обёртки над хромым. Так себе у вас альтернативы.
     

  • 1.54, Songo (ok), 12:52, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец.
    А можно ещё такую фичу, когда открыто много вкладок и ты наводишь курсор на вкладку и если эта вкладка дублируется, то она выделяется?
    А то реально иногда по 5 вкладок одинаковых открыто, а ты не знаешь об этом :(
     
     
  • 2.61, Дух Флойда (?), 13:01, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, но только в розовых трусиках и ботфортах на голое тело, го на парад!
     
  • 2.67, Аноним (67), 13:16, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/duplicate-tabs-closer/
     
     
  • 3.69, Songo (ok), 13:36, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, но хотелось без дополнения. Фича простая и полезная, должна быть встроена в браузер. У конкурентов у кого-то видел такое.
     
     
  • 4.91, Аноним (19), 15:44, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ради тех, кто бардак разводит — не должна.
     
     
  • 5.97, aname (?), 15:50, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отключите, когда появится.
     
     
  • 6.99, Аноним (19), 15:56, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЕСЛИ появится, см. выше.
     
  • 2.85, Аноним (85), 15:25, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем ты открывал 5 одинаковых вкладок?
     
  • 2.96, aname (?), 15:50, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если уж на то пошло, то пусть одинаковые вкладки группируются автоматически, или идут подряд, чтоб заметнее были. Ну и выделяются заодно, да.
     

  • 1.59, anonymous (??), 13:00, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ведь всё это было, пока файерфокс не скатился к копированию хрома.
     
     
  • 2.80, pic (?), 14:42, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давайте зададимся вопросом, скопируют ли группировку вкладок один в один как у Chrome, либо придумают что-то своё, более оригинальное?
    Мне кажется первое.
     
     
  • 3.123, Аноним (73), 17:50, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а шо там придумать можно то? Групировка — она и в африке групировка
     

  • 1.60, Аноним (60), 13:01, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Главное чтобы появилась возможность это отключить.
     
  • 1.63, Аноним (63), 13:03, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы боковую панель сделали отстёгивающуюся, что-бы можно было ее на второй монитор переносить, а то неудобно на маленьких мониторах она съедает сбоку полезное пространство.
     
     
  • 2.126, Аноним (73), 17:58, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучше бы научили ее в globalmenu

     

  • 1.64, Аноним (64), 13:04, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Нужность группировки вкладок определяет скорее особенность просматриваемого конт... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.78, pic (?), 14:28, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне рациональный подход минималиста.
    Почти также поступаю.
     

  • 1.66, чатжпт (?), 13:16, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Simple Tab Groups или Panorama tab group - плагин из-за которого пользуюсь именно ФФ, лучше группировок хрома в 100500 раз
     
  • 1.81, mumu (ok), 14:56, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Tree Style Tab делает всё это из коробки.
     
     
  • 2.82, Аноним (19), 15:13, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    «Из коробки» — это без Tree Style Tab.
     

  • 1.83, Аноним (83), 15:14, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это уже какая по счёту? Если будет такая же бажная дичь как с контейнерами - то не очень интересно
     
  • 1.84, Аноним (84), 15:15, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем держать открытым какой-нибудь магазин мебели? Для такого есть закладки.
     
  • 1.88, Аноним (88), 15:44, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    v124 - Remove a bunch of dead JS plugin code https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1875822

    Говно, всякое которое мешало развиваться браузеру потехоньку удаляеться

     
     
  • 2.90, Аноним (88), 15:44, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1878976
     

  • 1.93, Аноним (88), 15:47, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    v124 - Disabled support for application/http-index-format Content-Type https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1824325

    Запретить это уже наследие ftp. Использоввать только для "file://"

     
     
  • 2.98, aname (?), 15:53, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Смузнявым опять ftp запор наколдовал, жить не могут без выпиливания ftp. Господи, лучше б вы коммитили полезное.
     
     
  • 3.100, Аноним (88), 15:58, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у тебя есть thunar. curl на худой, смешной коммит
     
     
  • 4.116, aname (?), 17:18, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у тебя есть thunar. curl на худой, смешной коммит

    У меня есть ftp в фаерфоксе. А надо было б ещё торрент и e2k клиенты добавить.

     
  • 3.101, Аноним (88), 16:02, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ftp заменит ipfs. так что не ной
     
     
  • 4.114, aname (?), 17:17, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а ftp заменит ipfs. так что не ной

    Так ноешь за выпил ftp- ты. А ipfs ТЫ не закоммитил.

    Воистину, миллионы глаз, но ноль рук

     
     
  • 5.117, Аноним (88), 17:22, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    его уже выпилили 2 года как. это очистка кода от остатков.
    Еще остлось: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1879304
     
     
  • 6.119, aname (?), 17:35, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > его уже выпилили 2 года как. это очистка кода от остатков.
    > Еще остлось: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1879304

    Не стоит торопиться. Ещё могут впилить взад, как показывает практика.

     

  • 1.104, Аноним (104), 16:38, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жду когда в Firefox появится собственно браузинг, а то даже opennet открывается и рендерится как-то через жо...
     
     
  • 2.107, Аноним (88), 16:49, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    против fx давно была объявленаа война после того как был встроен блокировщик рекламы. но я вас разачерую так как это договорняк и в chrome вас ждут более резкие и радикальные решеня
     
  • 2.112, Аноним (111), 17:06, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в каком месте он так рендерится? Сижу с Firefox 124, проблем не заметил.
     
     
  • 3.120, Аноним (104), 17:36, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том самом, я ж написал.
     

  • 1.106, Амнямням (?), 16:45, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это очень смешно.

    В Firefox группировка вкладок уже была. Выпилили за полным отсутствием заинтересованности к оной у конечного пользователя. Сейчас снова включат эту функцию и она снова никому не будет нужна.

    Хромоводы не перейдут на Firefox ни при каких условиях, необходимо прекратить гнаться за этой аудиторией. Нужно работать над своей собственной базой пользователей и прислушиваться именно к ним, а не к тем, кто хочет чтобы было как В Хроме.

    Это будет очень хороший урок для Мозиллы, который, если они его усвоят, навсегда изменит отношение к хромоюзерам и их детским хотелкам. Пожелаем им удачи.

     
     
  • 2.108, Аноним (88), 16:53, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да не нужны они там. разделение сети + вишки требуед отладки. за fx стоят серьезные люди - так что вы можете ныть сколько влезет. fx никуда не денеться
     
  • 2.113, pic (?), 17:13, 09/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В большей степени нужна сортировка по домену, а не группировка.

    Группировка какой-то аналог папок с закладками.

    Они будут копится, терять актуальность в названии, а самое главное вы будете постоянно тратить свое время на включение и исключение в группу, будете отвлекаться от главного - усвоению нужной информации.

    И вот так по мелочи, не только в браузере, во всех сферах жизни, (а жизнь короткая).

     

  • 1.118, pic (?), 17:26, 09/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чего реально не хватает в браузерах, так это изоляции кукисов выбранной вкладки. Было бы полезно держать веб-почту в актуальном виде во вкладке, и не разбрасываться печеньками по их *вносервисам. Особенно yandex.ru
     

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