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Планы в отношении поддержки в Firefox второй и третьей версий манифеста Chrome

14.03.2024 12:17

Разработчики из компании Mozilla обновили информацию о планах, связанных с поддержкой в Firefox второй и третьей версий манифеста Chrome. Компания Google в июне этого года намерена прекратить поддержку дополнений, использующих вторую версию манифеста, в тестовых выпусках Chrome 127 (Dev, Canary и Beta). В стабильной ветке поддержка второй версии манифеста будет прекращена не раньше июля.

В свою очередь компания Mozilla не будет в обозримом будущем прекращать поддержку второй версии манифеста, и сохранит возможность запускать дополнения, использующие возможности, недоступные в третьей версии манифеста. Остаётся в силе решение не обеспечивать в Firefox полную совместимость с третьей версией манифеста Chrome. В Firefox будет оставлен полноценный API webRequest, который в Chrome будет переведён в режим только для чтения.

В Firefox также при помощи механизма Event Pages будет сохранена поддержка выполнения фоновых скриптов на базе DOM, вместо которых в третьей версии манифеста предписано использовать Service Workers. Фоновые скрипты на базе Service Workers в Firefox пока не поддерживаются, но разработчикам будет предоставлена возможность определения в дополнении как обработчика на базе Event Pages, так и скриптов на базе Service Workers, что позволит создавать дополнения, соответствующие третьей версии манифеста и работающие в Chrome и Firefox.

Манифест Chrome определяет возможности и ресурсы, доступные для дополнений, написанных с использованием API WebExtensions. Начиная с версии 57 Firefox полностью перешёл на использование API WebExtensions для разработки дополнений и прекратил поддержку технологии XUL. Переход на WebExtensions позволил унифицировать разработку дополнений с платформами Chrome, Opera, Safari и Edge, упростил портирование дополнений между различными web-браузерами и дал возможность полноценно использовать многопроцессный режим работы (дополнения WebExtensions могут выполняться в отдельных процессах, изолированно от остальных частей браузера). Для унификации разработки дополнений с остальными браузерами в Firefox обеспечивается почти полная совместимость со второй версией манифеста Chrome.

В рамках инициативы по упрощению создания безопасных и высокопроизводительных дополнений, и усложнению возможности создания небезопасных и медленных дополнений, компания Google разработала третью версию манифеста. Основное недовольство третьей версией манифеста вызвано переводом в режим только для чтения API webRequest, позволявшего подключать собственные обработчики, имеющие полный доступ к сетевым запросам и способные на лету модифицировать трафик. Вместо API webRequest в третьей версии манифеста добавлен ограниченный по своим возможностям API declarativeNetRequest, предоставляющий доступ к встроенному движку для фильтрации, самостоятельно обрабатывающему правила блокировки, не разрешающему использовать собственные алгоритмы фильтрации.

Среди особенностей реализации третьей версии манифеста в Firefox:

  • Добавлен новый декларативный API фильтрации контента, но в отличие от Chrome не прекращена поддержка старого блокирующего режима работы API webRequest.
  • Реализован механизм Event Pages, который более привычен для web-разработчиков, не требует полной переработки дополнений и устраняет ограничения, связанные с применением Service Workers. Event Pages позволит привести существующие дополнения с фоновыми страницами к требованиям третьей версии манифеста, сохранив при этом доступ ко всем возможностям, необходимым для работы с DOM.
  • Новая гранулированная модель запроса полномочий - дополнение не сможет активироваться сразу для всех страниц (убрано полномочие "all_urls"), а будет работать только в контексте активной вкладки, т.е. пользователю потребуется подтверждать работу дополнения для каждого сайта. В Firеfox все запросы на доступ к данным сайта будут рассматриваться как необязательные, а конечное решение о предоставлении доступа будет принимать пользователь, который сможет выборочно решать какому дополнению предоставить доступ к своим данным на том или ином сайте.

    Для управления полномочиями в интерфейс добавлена кнопка "Unified Extensions" для непосредственного управления тем, к каким сайтам имеет доступ каждое дополнение - пользователь может предоставить и отозвать доступ дополнения к любому сайту. Управление полномочиями применяется только к дополнениям на основе третьей версии манифеста, для дополнений на второй версии манифеста гранулированное управление доступом к сайтам не производится.

  • Изменение обработки Cross-origin запросов - в соответствии с новым манифестом на скрипты обработки контента будут распространяться те же ограничения полномочий, что и для основной страницы, в которую эти скрипты внедряются (например, если страница не имеет доступа к API определению местоположения, то и скрипт дополнения также не получит этот доступ). Данное изменение полностью реализовано в Firefox.
  • API на основе Promise. Firefox поддерживает данный API и для третьей версии манифеста.
  • Запрет выполнения кода, загруженного с внешних серверов (речь про ситуации, когда дополнение подгружает и выполняет внешний код). В Firefox применяется блокировка внешнего кода и разработчики Mozilla добавили дополнительные техники отслеживания загрузок кода. Для скриптов обработки контента представлена отдельная политика ограничения доступа к контенту (CSP, Content Security Policy).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
  2. OpenNews: В Chrome предложены режимы экономии памяти и энергии. Отложено отключение второй версии манифеста
  3. OpenNews: Mozilla начнёт принимать дополнения на базе третьей версии манифеста Chrome
  4. OpenNews: Google отложил на 2024 год прекращение поддержки второй версии манифеста Chrome
  5. OpenNews: Подготовлены варианты uBlock Origin и AdGuard с поддержкой третьей версии манифеста Chrome
  6. OpenNews: В Firefox началось тестирование третьей версии манифеста Chrome
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60786-manifest
Ключевые слова: manifest, firefox
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:21, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну, на свежей лисе сидеть, получается, уже лучше, чем на старом хромоге...
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:50, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    FDE
    https://www.mozilla.org/ru/firefox/all/#product-desktop-developer
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:28, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Начиная с версии 57 Firefox полностью перешёл на использование API WebExtensions для разработки дополнений и прекратил поддержку технологии XUL

    XUL может и прекратил, но XPCOM, на основе которой сделан как сам браузер, так и XUL и restartless-расширения - поддерживатся. Неофициально. По всеми любимыми тут принципу микроядра и модульного ядра — создаются расширения-"ядерные модули", которые предоставляют интерфейс для обычных расширений. https://firefox-source-docs.mozilla.org/toolkit/components/extensions/webexten

     
  • 1.3, Аноним (3), 12:28, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может пусть уже на вебкит переходят? Зачем эти полумеры?
     
     
  • 2.8, Хухрымухры (ok), 12:53, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем переходить на вебкит? Пусть лучше хромой переходит на Quantum.
     
  • 2.20, zog (??), 13:45, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может пусть уже на вебкит переходят? Зачем эти полумеры?

    Чур тебя! Firefox - это последний не прогнувшийся под корпорацию добра браузер. Пусть и дальше так будет.

     
  • 2.21, Аноним (21), 13:46, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Webkit ещё актален где-либо, кроме Otter и GTK Webki?
     
     
  • 3.24, namenotfound (?), 13:50, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Safari.
     

  • 1.4, Аноним (4), 12:35, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    но в отличие от Chrome _пока_ не прекращена поддержка старого блокирующего режима

    сейчас заскриню)

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:49, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так дополнения теперь пишут под хромого. Кто-то может добавить легаси-костыли, если будет такая возможность, но большинство забёт. Меня уже напрягает что при открытии браузера он изначально показывает всю рекламу с малварью на сайтах, т.е. он её исполняет до того как дополнения отключат.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 13:15, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или пошлют хромых и будут собирать только для браузера , в котором можно что то путное сделать .
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:36, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сначала все ломали ради стандартизации, теперь ломают стандарты. Отстойные стандарты правда, продвигаемые гуглом, но все же это противоречит идее "писать одно расширение под все браузеры" под соусом которой все и подавалось
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:08, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    теперь они ничего не ломают, просто ничего не делают
     
  • 2.11, Аноним (13), 13:12, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соус был - многопроцессность , скорость и независимость от интерфейса браузера . А 3й манифест вообще не относится к стандартам .
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:37, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Новая гранулированная модель запроса полномочий - дополнение не сможет активироваться сразу для всех страниц (убрано полномочие "all_urls"), а будет работать только в контексте активной вкладки, т.е. пользователю потребуется подтверждать работу дополнения для каждого сайта.

    Это что б рекламу не блокировали?

     
     
  • 2.10, Анонимус_б67 (?), 13:11, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну догада!
     

  • 1.12, ryoken (ok), 13:14, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Куды бечь?
     
     
  • 2.14, балдымалдыбар (?), 13:22, 14/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:31, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    netsurf, visurf, links, lynx, dillo, seamonkey, aurora
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:38, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На фpoнт
     
     
  • 3.25, Аноним (21), 13:50, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В L
     

  • 1.15, Аноним (15), 13:24, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие источники доходов у компании Mozilla? В прошлый раз когда я об этом читал, это были деньги Гугла за поиск по умолчанию, сейчас что-то изменилось?
     
     
  • 2.22, Аноним (23), 13:48, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://opennet.ru/60238-mozilla
     

  • 1.16, Аноним (17), 13:27, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот веб уже не изменить, надо новый создавать.
     
  • 1.19, Аноним (19), 13:39, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В принципе 3ю версию можно вводить. Но при одном условии, что браузер не будет вмешиваться в работу дополнений. Т.е. что он не будет злонамеренно блокировать блокировку рекламы. Простите за каламбур. Юзверям в таком случае будет пофиг, т.к. виртуально ничего для них не изменится.
     

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