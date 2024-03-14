Планы в отношении поддержки в Firefox второй и третьей версий манифеста Chrome

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|1.1, Аноним (1), 12:21, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну, на свежей лисе сидеть, получается, уже лучше, чем на старом хромоге...
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|1.2, Аноним (2), 12:28, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Начиная с версии 57 Firefox полностью перешёл на использование API WebExtensions для разработки дополнений и прекратил поддержку технологии XUL
XUL может и прекратил, но XPCOM, на основе которой сделан как сам браузер, так и XUL и restartless-расширения - поддерживатся. Неофициально. По всеми любимыми тут принципу микроядра и модульного ядра — создаются расширения-"ядерные модули", которые предоставляют интерфейс для обычных расширений. https://firefox-source-docs.mozilla.org/toolkit/components/extensions/webexten
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|2.20, zog (??), 13:45, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Может пусть уже на вебкит переходят? Зачем эти полумеры?
Чур тебя! Firefox - это последний не прогнувшийся под корпорацию добра браузер. Пусть и дальше так будет.
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|1.4, Аноним (4), 12:35, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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но в отличие от Chrome _пока_ не прекращена поддержка старого блокирующего режима
сейчас заскриню)
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|2.7, Аноним (7), 12:49, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так дополнения теперь пишут под хромого. Кто-то может добавить легаси-костыли, если будет такая возможность, но большинство забёт. Меня уже напрягает что при открытии браузера он изначально показывает всю рекламу с малварью на сайтах, т.е. он её исполняет до того как дополнения отключат.
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|3.13, Аноним (13), 13:15, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или пошлют хромых и будут собирать только для браузера , в котором можно что то путное сделать .
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|1.5, Аноним (5), 12:36, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сначала все ломали ради стандартизации, теперь ломают стандарты. Отстойные стандарты правда, продвигаемые гуглом, но все же это противоречит идее "писать одно расширение под все браузеры" под соусом которой все и подавалось
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|2.11, Аноним (13), 13:12, 14/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Соус был - многопроцессность , скорость и независимость от интерфейса браузера . А 3й манифест вообще не относится к стандартам .
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|1.6, Аноним (6), 12:37, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Новая гранулированная модель запроса полномочий - дополнение не сможет активироваться сразу для всех страниц (убрано полномочие "all_urls"), а будет работать только в контексте активной вкладки, т.е. пользователю потребуется подтверждать работу дополнения для каждого сайта.
Это что б рекламу не блокировали?
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|1.15, Аноним (15), 13:24, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какие источники доходов у компании Mozilla? В прошлый раз когда я об этом читал, это были деньги Гугла за поиск по умолчанию, сейчас что-то изменилось?
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|1.19, Аноним (19), 13:39, 14/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В принципе 3ю версию можно вводить. Но при одном условии, что браузер не будет вмешиваться в работу дополнений. Т.е. что он не будет злонамеренно блокировать блокировку рекламы. Простите за каламбур. Юзверям в таком случае будет пофиг, т.к. виртуально ничего для них не изменится.
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