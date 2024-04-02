Обновление Firеfox 124.0.2. Тестирование вертикальной панели вкладок и контейнеров вкладок

Доступен корректирующий выпуск Firefox 124.0.2, в котором предложены следующие исправления: Устранено аварийное завершение Linux-сборок для архитектуры AArch64.

Решена проблема с загрузкой web-страниц и аварийным завершением процессов с вкладками на системах с тестовыми сборками Ubuntu 24.04, возникшая из-за внесения изменений в применяемй по умолчанию профиль AppArmor.

Решена проблема с невозможностью восстановления из резервной копии закладок, проявляющаяся в конфигурациях с большим число закладок.

Исправлены ошибки, приводившие к показу пустого содержимого при открытии окон или аварийному завершению при воспроизведении видео с сайтов, таких как Netflix. Дополнительно можно отметить изменения тестируемые в ночных сборах Firefox, на базе которых будет сформирован выпуск Firefox 126: Предложена отдельная ночная сборка larch, в которой началось тестирование боковой панели и возможности вертикального размещения списка вкладок. Боковая панель может отображаться как в развёрнутом и в свёрнутом виде. В развёрнутом виде показывается часть заголовков страниц во вкладках и названия вынесенных в боковую панель операций, а в свёрнутом - видны только пиктограммы сайтов и операций. При желании можно оставить вкладки только в боковой панели, отключив верхнюю панель вкладок. Перенос горизонтальной строки вкладок в боковую панель позволяет выделить дополнительное экранное пространство для просмотра содержимого сайтов, что особенно актуально на широкоформатных экранах ноутбуков в свете моды размещения на сайтах фиксированных непрокручиваемых шапок, которые сильно сужают область c полезной информацией.

Началось тестирование контейнеров вкладок, позволяющих визуально объединять несколько вкладок сходной тематики. Для пользователей, привыкших держать большое число открытых вкладок, функция группировки существенно повысит удобство работы и позволит объединять содержимое по решаемым задачам и типу. Например, можно разделить вкладки, связанные с работой, развлечением, покупками, финансовыми службами и социальными сетями. Обеспечена возможность поиска в разных контейнерах.

Устранена недоработка, приводившая к сохранению указанных в URL паролей в истории посещений. Сообщение о данной проблеме поступило 22 года назад.

Работа редактора стилей в инструментах web-разработчиков ускорена на 15-20%.



