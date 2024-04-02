Обновление Firеfox 124.0.2. Тестирование вертикальной панели вкладок и контейнеров вкладок

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|1.3, Аноним (3), 00:25, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Читаю about:support, вижу там:
H264 Поддерживается Поддерживается
VP9 Не поддерживается Поддерживается
VP8 Не поддерживается Поддерживается
VIDEO_HARDWARE_OVERLAY
default blocked Blocklisted by gfxInfo
HW_DECODED_VIDEO_ZERO_COPY
default blocked Blocklisted by gfxInfo
И потому один и тот же ролик с ютуба в зондофоксе тормозит и заикается в 360P, а в нормальном браузере без тормозов играется в FullHD. Стабильность и качество опенсорса, ага.
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|2.4, Аноним (3), 00:31, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ролик смотрится в H264 конечно же на обоих браузерах для чистоты эксперимента. Видео не с ютуба предсказуемо даёт то же самое.
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|2.6, Skullnet (ok), 00:42, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И потому один и тот же ролик с ютуба в зондофоксе тормозит и заикается в 360P, а в нормальном браузере без тормозов играется в FullHD. Стабильность и качество опенсорса, ага.
vainfo в студию.
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|3.8, Аноним (3), 00:52, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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У меня полноценная операционка вообще-то, а не на десктопе ненужное.
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|4.17, Skullnet (ok), 01:14, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В твоей "полноценной" операционке нельзя посмотреть версию драйвера GPU? Какая-то неполноценная "полноценная" ОС.
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|5.20, Аноним (3), 01:24, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Версия ПО Radeon: 22.6.1, выпуск 02.08.2022. Последняя поддерживаемая железом, на более ранних творилось в точности то же самое. Версия самого драйвера видюхи 27.20.20913.2000
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|6.24, Skullnet (ok), 01:54, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Версия ПО Radeon: 22.6.1, выпуск 02.08.2022. Последняя поддерживаемая железом, на более
> ранних творилось в точности то же самое. Версия самого драйвера видюхи
> 27.20.20913.2000
ССЗБ юзать проприетарные драйвера.
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|3.10, Аноним (3), 00:55, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Nvidia или AMD?
AMD встройка. AMD Radeon(TM) R2 Graphics если кто такую помнит ещё.
> Неужели в chrome://gpu/ при этом тебе показывает Video Decode: Hardware accelerated?
Graphics Feature Status
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* Canvas: Hardware accelerated
* Canvas out-of-process rasterization: Enabled
* Direct Rendering Display Compositor: Disabled
* Compositing: Hardware accelerated
* Multiple Raster Threads: Disabled
* OpenGL: Enabled
* Rasterization: Hardware accelerated
* Raw Draw: Disabled
* Skia Graphite: Disabled
* Video Decode: Hardware accelerated
* Video Encode: Hardware accelerated
* Vulkan: Disabled
* WebGL: Hardware accelerated
* WebGL2: Hardware accelerated
* WebGPU: Hardware accelerated
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|4.31, Аноним (3), 02:41, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Включить можно, но хорошего с этого не будет. Зондофокс - это про пафосные манифесты и слив твоих персональных данных гуглу и прочим рекламодателям за денежку, а не про работоспособность.
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|1.9, Аноним (9), 00:53, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Боковая панель это, конечно, круто, но верхнюю панель вкладок можно будет убрать? В netsurf панель вкладок можно сделать слева, справа, сверху, снизу. И оно не дублируется как тут на скриншоте.
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|2.13, Аноним (13), 00:58, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> но верхнюю панель вкладок можно будет убрать
Мечтай. Может еще через 5 лет сделают. Иначе чем еще отделу двиганья кнопок заниматься всё это время?
>В netsurf панель вкладок можно сделать слева, справа, сверху, снизу
В Вивальди так же.
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|3.15, Аноним (15), 01:00, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чуваки, если прочитать новость, то можно узнать, что верхняя панель убирается...
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|1.12, Bob (??), 00:56, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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контейнерам уже ого-го сколько лет (аддоном), а они как что то новое лепят)
--
боковые панельки я ещё в 78 esr имел, кастомным css, только заманали его мне ломать с апдейтами (esr)
--
боковые вкладки = аддон
--
до функционала xul им как до луны. а иначе - это очередной убогий хромоклон. С общей аудиторией меньше 2.5%. Поздравляю гугл - убили конкурента и зохавали рынок)
p.s.: смотрим стату по годам
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|2.19, Аноним (18), 01:23, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> а иначе - это очередной убогий хромоклон
Хромоклон - это то, что на хромиуме с блэк джеком и...
А тут сборник всех минусов Хрома, так еще и со своими минусами...
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|1.14, pic (?), 01:00, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> а в свёрнутом - видны _только_ пиктограммы сайтов и операций. При желании можно оставить вкладки _только_ в боковой панели, отключив верхнюю панель вкладок. Перенос горизонтальной строки вкладок в боковую панель позволяет выделить дополнительное экранное пространство для просмотра содержимого сайтов, что особенно актуально на широкоформатных экранах ноутбуков в свете моды размещения на сайтах фиксированных непрокручиваемых шапок, которые сильно сужают область c полезной информацией.
Это бомба из коробки.
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|1.21, 12yoexpert (ok), 01:42, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Для пользователей, привыкших держать большое число открытых вкладок, функция группировки существенно повысит удобство работы и позволит объединять содержимое по решаемым задачам и типу
ложь, по сравнению с окнами это даст только неудобства и никаких преимуществ
и этот автор новости ещё говорит что-то о моде
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|2.27, Мойша (??), 02:09, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Для пользователей, привыкших держать большое число открытых вкладок, функция группировки существенно повысит удобство работы и позволит объединять содержимое по решаемым задачам и типу
> ложь, по сравнению с окнами это даст только неудобства и никаких преимуществ
Смысле с окнами, вы таки вместо вкладок везде окна открываете новые каждый раз?
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|1.25, Аноним (25), 01:58, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
Началось тестирование контейнеров вкладок, позволяющих визуально объединять не... большой текст свёрнут, показать
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|1.35, MT (ok), 03:11, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кажется, автор новости не понял реальное назначение контейнеров.
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|2.51, Аноним (51), 04:48, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Точно, пользователям бесплатного браузера ещё доплачивать надо.
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|1.49, Аноним (49), 03:57, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ух ты, менеджер мультимиллионной компании решила выделить 100$ на развитие браузера, а не на передвигание стульев и внедрения телеметрии и ии-фигни.
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