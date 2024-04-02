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Обновление Firеfox 124.0.2. Тестирование вертикальной панели вкладок и контейнеров вкладок

02.04.2024 23:22

Доступен корректирующий выпуск Firefox 124.0.2, в котором предложены следующие исправления:

  • Устранено аварийное завершение Linux-сборок для архитектуры AArch64.
  • Решена проблема с загрузкой web-страниц и аварийным завершением процессов с вкладками на системах с тестовыми сборками Ubuntu 24.04, возникшая из-за внесения изменений в применяемй по умолчанию профиль AppArmor.
  • Решена проблема с невозможностью восстановления из резервной копии закладок, проявляющаяся в конфигурациях с большим число закладок.
  • Исправлены ошибки, приводившие к показу пустого содержимого при открытии окон или аварийному завершению при воспроизведении видео с сайтов, таких как Netflix.

Дополнительно можно отметить изменения тестируемые в ночных сборах Firefox, на базе которых будет сформирован выпуск Firefox 126:

  • Предложена отдельная ночная сборка larch, в которой началось тестирование боковой панели и возможности вертикального размещения списка вкладок. Боковая панель может отображаться как в развёрнутом и в свёрнутом виде. В развёрнутом виде показывается часть заголовков страниц во вкладках и названия вынесенных в боковую панель операций, а в свёрнутом - видны только пиктограммы сайтов и операций. При желании можно оставить вкладки только в боковой панели, отключив верхнюю панель вкладок. Перенос горизонтальной строки вкладок в боковую панель позволяет выделить дополнительное экранное пространство для просмотра содержимого сайтов, что особенно актуально на широкоформатных экранах ноутбуков в свете моды размещения на сайтах фиксированных непрокручиваемых шапок, которые сильно сужают область c полезной информацией.
  • Началось тестирование контейнеров вкладок, позволяющих визуально объединять несколько вкладок сходной тематики. Для пользователей, привыкших держать большое число открытых вкладок, функция группировки существенно повысит удобство работы и позволит объединять содержимое по решаемым задачам и типу. Например, можно разделить вкладки, связанные с работой, развлечением, покупками, финансовыми службами и социальными сетями. Обеспечена возможность поиска в разных контейнерах.
  • Устранена недоработка, приводившая к сохранению указанных в URL паролей в истории посещений. Сообщение о данной проблеме поступило 22 года назад.
  • Работа редактора стилей в инструментах web-разработчиков ускорена на 15-20%.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.nightly.mozilla.o...)
  2. OpenNews: В Firefox появится группировка вкладок
  3. OpenNews: Во вкладках Firefox появится функция предпросмотра эскиза сайта
  4. OpenNews: В Firefox может появиться группировка вкладок и вертикальная навигация по вкладкам
  5. OpenNews: В Firefox тестируется возможность одновременного просмотра разных вкладок
  6. OpenNews: Релиз Firefox 124
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60916-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Карлос Сношайтилис (ok), 00:15, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    22 года это эпично!
     
     
  • 2.32, Аноним (-), 02:45, 03/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.33, Аноним (-), 02:47, 03/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.52, Аноним (52), 04:51, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почти вся моя жизнь... Интересно, а автор тикета там как?
     

  • 1.2, Вы забыли заполнить поле Name (?), 00:22, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Уже есть sidebery.
     
  • 1.3, Аноним (3), 00:25, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Читаю about:support, вижу там:
    H264 Поддерживается Поддерживается
    VP9 Не поддерживается Поддерживается
    VP8 Не поддерживается Поддерживается

    VIDEO_HARDWARE_OVERLAY
    default blocked Blocklisted by gfxInfo
    HW_DECODED_VIDEO_ZERO_COPY
    default blocked Blocklisted by gfxInfo

    И потому один и тот же ролик с ютуба в зондофоксе тормозит и заикается в 360P, а в нормальном браузере без тормозов играется в FullHD. Стабильность и качество опенсорса, ага.

     
     
  • 2.4, Аноним (3), 00:31, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ролик смотрится в H264 конечно же на обоих браузерах для чистоты эксперимента. Видео не с ютуба предсказуемо даёт то же самое.
     
  • 2.6, Skullnet (ok), 00:42, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И потому один и тот же ролик с ютуба в зондофоксе тормозит и заикается в 360P, а в нормальном браузере без тормозов играется в FullHD. Стабильность и качество опенсорса, ага.

    vainfo в студию.

     
     
  • 3.8, Аноним (3), 00:52, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    У меня полноценная операционка вообще-то, а не на десктопе ненужное.
     
     
  • 4.17, Skullnet (ok), 01:14, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В твоей "полноценной" операционке нельзя посмотреть версию драйвера GPU? Какая-то неполноценная "полноценная" ОС.
     
     
  • 5.20, Аноним (3), 01:24, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Версия ПО Radeon: 22.6.1, выпуск 02.08.2022. Последняя поддерживаемая железом, на более ранних творилось в точности то же самое. Версия самого драйвера видюхи 27.20.20913.2000
     
     
  • 6.24, Skullnet (ok), 01:54, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Версия ПО Radeon: 22.6.1, выпуск 02.08.2022. Последняя поддерживаемая железом, на более
    > ранних творилось в точности то же самое. Версия самого драйвера видюхи
    > 27.20.20913.2000

    ССЗБ юзать проприетарные драйвера.

     
  • 2.7, Аноним (7), 00:48, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nvidia или AMD? На встройках интела включили первым делом.
    Intel https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1777430
    AMD https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1837140
    Nvidia https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1765963

    Неужели в chrome://gpu/ при этом тебе показывает Video Decode: Hardware accelerated?

     
     
  • 3.10, Аноним (3), 00:55, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Nvidia или AMD?

    AMD встройка. AMD Radeon(TM) R2 Graphics если кто такую помнит ещё.

    > Неужели в chrome://gpu/ при этом тебе показывает Video Decode: Hardware accelerated?

    Graphics Feature Status
    =======================
    *   Canvas: Hardware accelerated
    *   Canvas out-of-process rasterization: Enabled
    *   Direct Rendering Display Compositor: Disabled
    *   Compositing: Hardware accelerated
    *   Multiple Raster Threads: Disabled
    *   OpenGL: Enabled
    *   Rasterization: Hardware accelerated
    *   Raw Draw: Disabled
    *   Skia Graphite: Disabled
    *   Video Decode: Hardware accelerated
    *   Video Encode: Hardware accelerated
    *   Vulkan: Disabled
    *   WebGL: Hardware accelerated
    *   WebGL2: Hardware accelerated
    *   WebGPU: Hardware accelerated

     
  • 3.18, Аноним (18), 01:19, 03/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.28, Я чото непонимать (?), 02:11, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Nvidia или AMD? На встройках интела включили первым делом.
    > Intel https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1777430
    > AMD https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1837140
    > Nvidia https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1765963
    > Неужели в chrome://gpu/ при этом тебе показывает Video Decode: Hardware accelerated?

    А можно мне пояснить, а то я тупенький, где посмотреть конкретно поддерживается ли у меня эта тема?!
    И можно ли эти ускорения как-то включить, если они отключены?

     
     
  • 4.31, Аноним (3), 02:41, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Включить можно, но хорошего с этого не будет. Зондофокс - это про пафосные манифесты и слив твоих персональных данных гуглу и прочим рекламодателям за денежку, а не про работоспособность.
     
     
  • 5.50, iPony129412 (?), 04:08, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто в других браузерах пож Линукс дучше.
    Дело было не в бобине...
     
  • 2.54, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 05:57, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это винда то нужно ставить экстеншены vp9 и av1 из майкрософт стора что бы работал хардвар енкодинг
     

  • 1.5, Avririon (ok), 00:37, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Джвадцать джва года ждал.
     
  • 1.9, Аноним (9), 00:53, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Боковая панель это, конечно, круто, но верхнюю панель вкладок можно будет убрать? В netsurf панель вкладок можно сделать слева, справа, сверху, снизу. И оно не дублируется как тут на скриншоте.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:58, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > но верхнюю панель вкладок можно будет убрать

    Мечтай. Может еще через 5 лет сделают. Иначе чем еще отделу двиганья кнопок заниматься всё это время?

    >В netsurf панель вкладок можно сделать слева, справа, сверху, снизу

    В Вивальди так же.

     
     
  • 3.15, Аноним (15), 01:00, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чуваки, если прочитать новость, то можно узнать, что верхняя панель убирается...
     
     
  • 4.16, Аноним (13), 01:11, 03/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.11, Аноним (13), 00:56, 03/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.12, Bob (??), 00:56, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    контейнерам уже ого-го сколько лет (аддоном), а они как что то новое лепят)
    --
    боковые панельки я ещё в 78 esr имел, кастомным css, только заманали его мне ломать с апдейтами (esr)
    --
    боковые вкладки = аддон
    --
    до функционала xul им как до луны. а иначе - это очередной убогий хромоклон. С общей аудиторией меньше 2.5%. Поздравляю гугл - убили конкурента и зохавали рынок)
    p.s.: смотрим стату по годам
     
     
  • 2.19, Аноним (18), 01:23, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а иначе - это очередной убогий хромоклон

    Хромоклон - это то, что на хромиуме с блэк джеком и...

    А тут сборник всех минусов Хрома, так еще и со своими минусами...

     

  • 1.14, pic (?), 01:00, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > а в свёрнутом - видны _только_ пиктограммы сайтов и операций. При желании можно оставить вкладки _только_ в боковой панели, отключив верхнюю панель вкладок. Перенос горизонтальной строки вкладок в боковую панель позволяет выделить дополнительное экранное пространство для просмотра содержимого сайтов, что особенно актуально на широкоформатных экранах ноутбуков в свете моды размещения на сайтах фиксированных непрокручиваемых шапок, которые сильно сужают область c полезной информацией.

    Это бомба из коробки.

     
  • 1.21, 12yoexpert (ok), 01:42, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Для пользователей, привыкших держать большое число открытых вкладок, функция группировки существенно повысит удобство работы и позволит объединять содержимое по решаемым задачам и типу

    ложь, по сравнению с окнами это даст только неудобства и никаких преимуществ

    и этот автор новости ещё говорит что-то о моде

     
     
  • 2.27, Мойша (??), 02:09, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Для пользователей, привыкших держать большое число открытых вкладок, функция группировки существенно повысит удобство работы и позволит объединять содержимое по решаемым задачам и типу
    > ложь, по сравнению с окнами это даст только неудобства и никаких преимуществ

    Смысле с окнами, вы таки вместо вкладок везде окна открываете новые каждый раз?

     
     
  • 3.46, 12yodebil (-), 03:22, 03/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.25, Аноним (25), 01:58, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Началось тестирование контейнеров вкладок, позволяющих визуально объединять не... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.35, MT (ok), 03:11, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кажется, автор новости не понял реальное назначение контейнеров.
     
  • 1.37, Аноним (37), 03:12, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачастили с обновлениями, пользователей используют как тестировщиков.
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 04:48, 03/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно, пользователям бесплатного браузера ещё доплачивать надо.
     

  • 1.49, Аноним (49), 03:57, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ух ты, менеджер мультимиллионной компании решила выделить 100$ на развитие браузера, а не на передвигание стульев и внедрения телеметрии и ии-фигни.
     
  • 1.53, Самый умный аноним (?), 04:56, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По дефолту выглядит как убожество с кучей ненужных кнопок, надеюсь легко кастомайзится. Пока сижу на сайдбери
     
  • 1.55, Хухрымухры (ok), 06:05, 03/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В итоге известное расширение все равно лучше.
     

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