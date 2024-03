Релиз Firefox 124

2.15 , th3m3 ( ok ), 18:04, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Выдало 6.33. И непонятно, насколько это плохо или хорошо.

3.30 , Аноним ( 7 ), 19:17, 19/03/2024 А Хром ?

3.40 , Аноним ( 40 ), 20:10, 19/03/2024 Этого за глаза хватит.

2.25 , Аноним ( 25 ), 18:47, 19/03/2024 Firefox 124: 15.7

Chrome 122: 22.6

2.31 , Аноним ( 40 ), 19:26, 19/03/2024 Firefox 124 - 21,8

Ungoogled Chromium 122 - 19,2

2.41 , 1231243245345436464 ( ? ), 20:15, 19/03/2024 Проверяем что?

123 лиса выдала у меня 10.7 (и явно медленно делала все операции)

А хром последний выдал 14.7 (и медленно делал только 1 прогон, потом улетел очень быстро) Мне визуально показалось, что какие-то мои настройки возможно не дали лисе кешировать что-то, хз =)

2.52 , Минона ( ok ), 21:34, 19/03/2024 Да проверяли уже в той самой теме. Laptop, R5-5600H, Linux:

Firefox - 12

Desktop, i5-9400, Windows:

Firefox - 11

iPhone 11:

Safari - 15

Yandex - 13

2.53 , dannyD ( ? ), 21:35, 19/03/2024 либревольф 123.0.1-1 - 8.62

119.0.6045.199 (Official Build, ungoogled-chromium) - 8.62