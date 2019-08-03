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Релиз Firefox 124

19.03.2024 16:47

Состоялся релиз web-браузера Firefox 124 и сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 115.9.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 125, релиз которой намечен на 16 апреля.

Основные новшества в Firefox 124:

  • На странице Firefox View, упрощающей доступ к ранее просматриваемому содержимому, добавлена возможность сортировки списка открытых вкладок по порядку открытия или недавней активности.
  • Изменены настройки по умолчанию секции "Recent browsing" на странице Firefox View (скрыты закладки). Можно выбрать показ недавно просмотренных вкладок, закладок, недавних загрузок и вкладок, сохранённых в сервис Pocket.
  • Добавлена возможность назначения поддерживаемых в GTK и применяемых в GNOME действий при двойном щелчке левой, средней и правой кнопками мыши на заголовке окна. Действие можно определить утилитой gnome-tweaks. Например, можно использовать двойной щелчок левой кнопкой для раскрытия окна на весь экран. Опционально, при активации параметра widget.gtk.titlebar-action-middle-click-enabled в about:config, можно использовать действия при одинарном щелчке средней кнопкой мыши на заголовке.



  • Во встроенный просмотрщик PDF добавлена поддержка выделения текста и клавиатурной навигации по тексту c использованием курсора (Caret Navigation), которая обычно применяется людьми с ограниченными возможностями. Также реализована возможность выделения текста, скомпонованного в виде изображения (например, после сканирования документа).
  • Включён по умолчанию (настройка quicksuggest.rustEnabled) новый бэкенд для вывода рекомендаций в адресной строке, написанный на языке Rust.
  • В системе предотвращения утечек информации реализована возможность анализа контента, передаваемого через буфер обмена или диалог выбора файлов.
  • Включена по умолчанию настройка "network.http.http2.move_to_pending_list_after_network_change".
  • Для WebAssembly на системах x86, x86_64 и aarch64 включены оптимизации умножения матриц с использованием SIMD-инструкций.
  • На платформе Windows повышена эффективность заполнения списка быстрого перехода (jump list) в панели.
  • На платформе macOS во всех типах полноэкранных окон задействован специфичных для этой платформы API для вывода на весь экран.
  • Добавлен метод AbortSignal.any(), возвращающий сигнал, прерываемый в случае прерывания любого исходного сигнала, что можно использовать в fetch() для комбинирования нескольких прерывающих сигналов, например, AbortSignal.timeout() и AbortController.
  • При создании WebSocket разрешено использование схем http/https вместо ws/wss (например, "WebSocket('https://foo')") и относительных URL (например "WebSocket('//example.com/foo')").
  • Добавлена возможность применения к SVG-элементу <text> псевдоэлементов CSS "::first-letter" и "::first-line", позволяющих выбрать иное оформление или изменить шрифт для первой буквы и первой строки текста.
  • Включена поддержка CSS-свойства content-visibility, применяемого для исключения лишней отрисовки областей вне поля видимости.
  • Для разработчиков дополнений реализовано событие runtime.onPerformanceWarning, позволяющее определить ситуации, когда браузер выявляет проблемы с производительностью в дополнении (например, медленные скрипты обработки содержимого).
  • Предоставлена экспериментальная возможность увеличения или уменьшения размера ArrayBuffer, а также увеличения размера SharedArrayBuffer. Предложены новые методы ArrayBuffer.prototype.resize() и SharedArrayBuffer.prototype.grow().
  • Добавлена поддержка инструментария windows-rs (Rust for Windows) для доступа к Windows API.
  • В версии для Android включена по умолчанию обработка экранного жеста сдвига вниз пальцем (pull-to-refresh) для перезагрузки страницы. Реализована возможность использования API Drag & Drop для перемещения голого текста и HTML-разметки при помощи мыши, среди прочего и для перемещения контента из внешних приложений. Предоставлена возможность выборочного разрешения использования дополнений в приватном режиме просмотра.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 124 устранено 16 уязвимостей. 2 уязвимости помечены как критические, а 8 как опасные. 7 уязвимостей (6 собраны под CVE-2024-2615 и CVE-2024-2614) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Помеченные критическими уязвимости (CVE-2024-2615), позволяют обойти все механизмы дополнительной изоляции. Уязвимость CVE-2024-2607 из-за ошибки в JIT на системах Armv7-A позволяет добиться перезаписи регистра с адресом возврата и выполнения своего кода. Уязвимость CVE-2024-2605 позволяет использовать Windows Error Reporter для обхода Sandbox-изоляции и выполнения кода.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 123
  3. OpenNews: В Firefox появится группировка вкладок
  4. OpenNews: Планы в отношении поддержки в Firefox второй и третьей версий манифеста Chrome
  5. OpenNews: Mozilla уволит около 60 сотрудников и сосредоточит внимание на AI-технологиях в Firefox
  6. OpenNews: Во вкладках Firefox появится функция предпросмотра эскиза сайта
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60811-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:31, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как же фонд?
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58038
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:41, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Работает:
    https://mozilla.vc
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:31, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    подскажите, кто-нибудь вживую, реально, видел пользователя браузера с ограниченными возможностями?

    не троллинга ради

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:37, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    ну у меня есть слепая подруга например
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:44, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Шерстяной, залогинься.
     
  • 2.47, Аноним (47), 21:09, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вживую нет, но на Пикабу пользователь писал посьы о том, как он, полностью слепой, пользуется компьютером.

    Также общался через интернет с пользователем ПО, которое я разрабатываю. Я ему объяснял, как настроить определённую фичу и кинул скриншот, после чего выяснилось, что пользователь незрячий.

     

  • 1.5, Аноним (1), 17:35, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что убрали на этот раз?
     
     
  • 2.12, pkdr (ok), 17:51, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Новость не про Gnome.
     

  • 1.8, th3m3 (ok), 17:42, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    >В версии для Android включена по умолчанию обработка экранного жеста сдвига вниз пальцем

    Постоянно делаю пальцем вниз, чтобы появилась верхняя панель с вкладками и т.д. Теперь будет постоянно ещё страница перезагружаться. Надеюсь можно будет вырубить. Перезагружать страницу как раз в панели норм, это не часто и нужно.

     
     
  • 2.21, rvs2016 (ok), 18:28, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поддерживаю, коллега!

    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/133152.html#20

     
  • 2.34, Аноним (34), 19:37, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебя это изменение не затронет. Жест срабатывает только когда ты в самом верху страницы. А в самом верху страницы панель и так видна.

    По крайней мере с панелью внизу так и работает

     
     
  • 3.46, Аноним (9), 21:01, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поздно, в комменты уже белки-истерички набежали. О том, что в нормальных браузерах давно так сделано, они не в курсе.
     
     
  • 4.51, dannyD (?), 21:26, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>О том, что в нормальных браузерах давно так сделано

    нормальные это какие? хоть узнаю.

     

  • 1.10, Аноним (7), 17:47, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Проверяем:
    https://www.browserbench.org/Speedometer3.0/
     
     
  • 2.15, th3m3 (ok), 18:04, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выдало 6.33. И непонятно, насколько это плохо или хорошо.
     
     
  • 3.30, Аноним (7), 19:17, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А Хром ?
     
  • 3.40, Аноним (40), 20:10, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этого за глаза хватит.
     
  • 2.25, Аноним (25), 18:47, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox 124: 15.7
    Chrome 122: 22.6
     
  • 2.31, Аноним (40), 19:26, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox 124 - 21,8
    Ungoogled Chromium 122 - 19,2
     
  • 2.41, 1231243245345436464 (?), 20:15, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проверяем что?
    123 лиса выдала у меня 10.7 (и явно медленно делала все операции)
    А хром последний выдал 14.7 (и медленно делал только 1 прогон, потом улетел очень быстро)

    Мне визуально показалось, что какие-то мои настройки возможно не дали лисе кешировать что-то, хз =)

     
  • 2.52, Минона (ok), 21:34, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да проверяли уже в той самой теме.

    Laptop, R5-5600H, Linux:
    Firefox - 12
    Chrome - 13

    Desktop, i5-9400, Windows:
    Firefox - 11
    Chrome - 12

    iPhone 11:
    Safari - 15
    Yandex - 13

     
  • 2.53, dannyD (?), 21:35, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    либревольф 123.0.1-1 - 8.62
    119.0.6045.199 (Official Build, ungoogled-chromium) - 8.62
     

  • 1.11, Аноним (11), 17:51, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В версии для Android включена по умолчанию обработка экранного жеста сдвига вниз пальцем (pull-to-refresh) для перезагрузки страницы.

    Да блин, нет, нет, пожалуйста, нет... Ну нафига?...
    Ну для этого хотя бы есть галочка в настройках дляч тех кому надо, не надо?

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:01, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Владельцы Android должны страдать!
    Тогда у мозиллы будет более сильная позиция на следующих переговорах с гуглом. Только так они не загнутся от безденежья.
     
  • 2.35, Аноним (34), 19:38, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Галочка есть
     

  • 1.13, Маус (?), 17:54, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Популярность снова не завезли.
     
     
  • 2.16, th3m3 (ok), 18:04, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро Хром новый манифест выкатит, вот и посмотрим ;)
     
  • 2.19, Аноним (19), 18:18, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Огненная лиса"
    Жанр: школа, повседневность, комедия.
     
     
  • 3.27, Аноним (25), 18:51, 19/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.20, rvs2016 (ok), 18:22, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > В версии для Android включена по умолчанию
    > обработка экранного жеста сдвига вниз пальцем
    > (pull-to-refresh) для перезагрузки страницы

    А-а-а-а-а....!!!!!
    Не нужна мне такая "радость".
    Мне не надо, чтобы случайное проведение пальцем вниз приводило к перезагрузке страницы, т.к. я страницу загружаю не для того, чтобы она перегружалась только от того, что я, допустим, моргнул.
    Как мне эту медвежью услугу отключить?

     
     
  • 2.26, ad (??), 18:50, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тише - тише голубчик, сейчас сделаем укольчик и все будет хорошо
     
  • 2.36, Аноним (34), 19:38, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Галочкой в настройках
     

  • 1.22, Аноним (22), 18:29, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда хоть в какой-то свободный браузер добавят боковую панель, такую как в Opera, Яндексе, Edge? Это же круто и удобно, и реализовать не сложно.
     
     
  • 2.28, rvs2016 (ok), 19:00, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда хоть в какой-то свободный браузер добавят боковую панель,
    > такую как в Opera, Яндексе, Edge?
    > Это же круто и удобно, и реализовать не сложно.

    Так в Файрфоксе ж (а то ещё и может быть даже и в самом Нетскейпе (не помню четверть-то века тому назад уж)) боковая панель есть кажись аж от рождения прям.
    Вызывается Ctrl+B или Ctrl+H - смотря чё надо отобразить при её открытии - закладки (B = букмарки) или "журнал" (H = хистори, а по нашему-то вообще логи).

    Выглядит эта боковая панель наверно не так, как в оперАх да брендированных сблоках Чрома ("яндексах" там всяких да едге), но она там есть.

    Или имеется в виду панель, в которой понатыкано кнопочек не пойми каких?

    Боковую панель Файрфокса, кстати, расширения евоные юзают. То вкладочки там понавалят, то ещё там чего.

     
     
  • 3.29, Аноним (22), 19:10, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А открывать сайты на ней можно? И ярлычки закреплять, что если нажмёшь на него, он откроет определённый сайт в боковой панели?
     

  • 1.23, Словарь (?), 18:30, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какой убогий интерфейс.
    Это уже не Firefox.
     
  • 1.24, Аноним (24), 18:31, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    https://mastransky.wordpress.com/2024/03/19/firefox-124-supports-gnome-titleba
     
  • 1.32, DrDiablo (ok), 19:35, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вкладки на пол страницы? С ума сошли?
     
     
  • 2.42, _kp (ok), 20:27, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всего лишь на четверть экрана. Влезло же аж три вкладки, и еще осталось для поиска.
     

  • 1.33, Аноним (-), 19:36, 19/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.37, Аноним (37), 19:47, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Возможность экспортировать закладки в файл на Андроиде без регистрации дурацкой учетки так и не завезли?
     
     
  • 2.39, Аноним (22), 20:04, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На Android была почти полноценная версия с поддержкой тем и расширений. Но её убили и разработали это Г для нед0развитых что есть сейчас
     

  • 1.38, Аноним (6), 19:57, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    не написали что наконец заработал inhibiting screensaver в вяленом
     
  • 1.43, Аноним (43), 20:39, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >В версии для Android включена по умолчанию обработка экранного жеста сдвига вниз пальцем (pull-to-refresh) для перезагрузки страницы

    Они долбанулись.

     
  • 1.44, Аноним (44), 20:43, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >AbortSignal/AbortController

    Насколько же уродское API сдизайнили.

     
  • 1.45, Аноним (45), 20:54, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    за что не люблю кеды, так это за безумную полоску сверху браузера,firefox тоже скоро на пол экрана раздует, передайте им такой должен быть браузер
    http://imgsharing.ru/2486bf6d.png
     
     
  • 2.48, Аноним (47), 21:12, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это красиво смотрится, пока у тебя открыта парочка вкладок.

    А у меня их открыто 30, да ещё на тулбар выведено 12 кнопок расширений. В одну строку это просто не поместится никак.

     
     
  • 3.50, ан (?), 21:25, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня их открыто гораздо больше,  но здесь http://www.tabsbook.ru/
     

  • 1.49, fazi (ok), 21:16, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня нет никакой полосы, вкладки, правее свернуть закрыть.. о чем речь вообще ? ааа понятно, с кучей вкладок тогда неудобно. По мне так лиса лучше
     

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