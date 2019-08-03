Релиз Firefox 124

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|1.2, Аноним (2), 17:31, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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подскажите, кто-нибудь вживую, реально, видел пользователя браузера с ограниченными возможностями?
не троллинга ради
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|2.47, Аноним (47), 21:09, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вживую нет, но на Пикабу пользователь писал посьы о том, как он, полностью слепой, пользуется компьютером.
Также общался через интернет с пользователем ПО, которое я разрабатываю. Я ему объяснял, как настроить определённую фичу и кинул скриншот, после чего выяснилось, что пользователь незрячий.
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|1.8, th3m3 (ok), 17:42, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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>В версии для Android включена по умолчанию обработка экранного жеста сдвига вниз пальцем
Постоянно делаю пальцем вниз, чтобы появилась верхняя панель с вкладками и т.д. Теперь будет постоянно ещё страница перезагружаться. Надеюсь можно будет вырубить. Перезагружать страницу как раз в панели норм, это не часто и нужно.
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|2.34, Аноним (34), 19:37, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебя это изменение не затронет. Жест срабатывает только когда ты в самом верху страницы. А в самом верху страницы панель и так видна.
По крайней мере с панелью внизу так и работает
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|3.46, Аноним (9), 21:01, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поздно, в комменты уже белки-истерички набежали. О том, что в нормальных браузерах давно так сделано, они не в курсе.
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|4.51, dannyD (?), 21:26, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>О том, что в нормальных браузерах давно так сделано
нормальные это какие? хоть узнаю.
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|2.15, th3m3 (ok), 18:04, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выдало 6.33. И непонятно, насколько это плохо или хорошо.
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|2.41, 1231243245345436464 (?), 20:15, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проверяем что?
123 лиса выдала у меня 10.7 (и явно медленно делала все операции)
А хром последний выдал 14.7 (и медленно делал только 1 прогон, потом улетел очень быстро)
Мне визуально показалось, что какие-то мои настройки возможно не дали лисе кешировать что-то, хз =)
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|2.52, Минона (ok), 21:34, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да проверяли уже в той самой теме.
Laptop, R5-5600H, Linux:
Firefox - 12
Chrome - 13
Desktop, i5-9400, Windows:
Firefox - 11
Chrome - 12
iPhone 11:
Safari - 15
Yandex - 13
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|2.53, dannyD (?), 21:35, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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либревольф 123.0.1-1 - 8.62
119.0.6045.199 (Official Build, ungoogled-chromium) - 8.62
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|1.11, Аноним (11), 17:51, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> В версии для Android включена по умолчанию обработка экранного жеста сдвига вниз пальцем (pull-to-refresh) для перезагрузки страницы.
Да блин, нет, нет, пожалуйста, нет... Ну нафига?...
Ну для этого хотя бы есть галочка в настройках дляч тех кому надо, не надо?
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|2.14, Аноним (14), 18:01, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Владельцы Android должны страдать!
Тогда у мозиллы будет более сильная позиция на следующих переговорах с гуглом. Только так они не загнутся от безденежья.
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|1.20, rvs2016 (ok), 18:22, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> В версии для Android включена по умолчанию
> обработка экранного жеста сдвига вниз пальцем
> (pull-to-refresh) для перезагрузки страницы
А-а-а-а-а....!!!!!
Не нужна мне такая "радость".
Мне не надо, чтобы случайное проведение пальцем вниз приводило к перезагрузке страницы, т.к. я страницу загружаю не для того, чтобы она перегружалась только от того, что я, допустим, моргнул.
Как мне эту медвежью услугу отключить?
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|2.26, ad (??), 18:50, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тише - тише голубчик, сейчас сделаем укольчик и все будет хорошо
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|1.22, Аноним (22), 18:29, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда хоть в какой-то свободный браузер добавят боковую панель, такую как в Opera, Яндексе, Edge? Это же круто и удобно, и реализовать не сложно.
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|2.28, rvs2016 (ok), 19:00, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда хоть в какой-то свободный браузер добавят боковую панель,
> такую как в Opera, Яндексе, Edge?
> Это же круто и удобно, и реализовать не сложно.
Так в Файрфоксе ж (а то ещё и может быть даже и в самом Нетскейпе (не помню четверть-то века тому назад уж)) боковая панель есть кажись аж от рождения прям.
Вызывается Ctrl+B или Ctrl+H - смотря чё надо отобразить при её открытии - закладки (B = букмарки) или "журнал" (H = хистори, а по нашему-то вообще логи).
Выглядит эта боковая панель наверно не так, как в оперАх да брендированных сблоках Чрома ("яндексах" там всяких да едге), но она там есть.
Или имеется в виду панель, в которой понатыкано кнопочек не пойми каких?
Боковую панель Файрфокса, кстати, расширения евоные юзают. То вкладочки там понавалят, то ещё там чего.
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|3.29, Аноним (22), 19:10, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А открывать сайты на ней можно? И ярлычки закреплять, что если нажмёшь на него, он откроет определённый сайт в боковой панели?
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|2.42, _kp (ok), 20:27, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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всего лишь на четверть экрана. Влезло же аж три вкладки, и еще осталось для поиска.
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|1.37, Аноним (37), 19:47, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Возможность экспортировать закладки в файл на Андроиде без регистрации дурацкой учетки так и не завезли?
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|2.39, Аноним (22), 20:04, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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На Android была почти полноценная версия с поддержкой тем и расширений. Но её убили и разработали это Г для нед0развитых что есть сейчас
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|1.43, Аноним (43), 20:39, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В версии для Android включена по умолчанию обработка экранного жеста сдвига вниз пальцем (pull-to-refresh) для перезагрузки страницы
Они долбанулись.
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|2.48, Аноним (47), 21:12, 19/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это красиво смотрится, пока у тебя открыта парочка вкладок.
А у меня их открыто 30, да ещё на тулбар выведено 12 кнопок расширений. В одну строку это просто не поместится никак.
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|1.49, fazi (ok), 21:16, 19/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня нет никакой полосы, вкладки, правее свернуть закрыть.. о чем речь вообще ? ааа понятно, с кучей вкладок тогда неудобно. По мне так лиса лучше
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