Релиз Firefox 124

> Когда хоть в какой-то свободный браузер добавят боковую панель,

> такую как в Opera, Яндексе, Edge?

> Это же круто и удобно, и реализовать не сложно.

Так в Файрфоксе ж (а то ещё и может быть даже и в самом Нетскейпе (не помню четверть-то века тому назад уж)) боковая панель есть кажись аж от рождения прям.

Вызывается Ctrl+B или Ctrl+H - смотря чё надо отобразить при её открытии - закладки (B = букмарки) или "журнал" (H = хистори, а по нашему-то вообще логи).

Выглядит эта боковая панель наверно не так, как в оперАх да брендированных сблоках Чрома ("яндексах" там всяких да едге), но она там есть.

Или имеется в виду панель, в которой понатыкано кнопочек не пойми каких?

Боковую панель Файрфокса, кстати, расширения евоные юзают. То вкладочки там понавалят, то ещё там чего.

