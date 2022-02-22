В Firefox может появиться группировка вкладок и вертикальная навигация по вкладкам

2.10 , Аноним ( 10 ), 11:41, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >судорожно закрывают вкладки когда их становится больше одной. В условиях, когда в лисе открыто 100500 вкладок, хваленый раст начинает жирно вытекать а так же судорожно утилизировать цп.

Видимо посчитали, что сферически вертикальная панель вкладок решит проблему.

3.11 , Аноним ( 11 ), 11:42, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это проблема конкретного браузера, а не привычки как таковой.

4.24 , Аноним ( 10 ), 12:00, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Есть условный и безусловный рефлекс.

Если всякий раз когда Вы скажем берете в руки бокал смуззи Вас бить мощным разрядом тока, очень бфстро при воспоминании о смуззи Вас будет коробить и от его потребления Вы откажитесь. Это еще Павлов на собаках проверял.

5.30 , Аноним ( 5 ), 12:11, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Были бы тогда веб-макаки то проверял бы на них, Вы это хотите сказать?)

6.34 , Аноним ( 10 ), 12:21, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Коллега, проверять есть смысл то, что есть. А есть ли мозги у когорты указанных Вами лиц - это покажет только лоботомическое исследование.

Там скорее генератор вау импульсов.

4.29 , Аноним ( 29 ), 12:11, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это проблема тех, кто считает, что раз вкладку не вижу — она ничего не потребляет, открою-ка я ещё пару сотен.

5.124 , Аноним ( 11 ), 18:16, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В нормальных браузерах, а не для домохозяек, вкладка не загружается, пока по ней не нажмешь. Но вы можете дальше упускать из вида эту важную деталь и судорожно закрывать вкладки, экономя память.

6.141 , Kuromi ( ok ), 19:03, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вкладка не загружается, да, а вот место в сессии она уже занимает и небольшой кусочек памяти под нее выделяется все равно. Даже погашенная (discard\unload) вкладка все равно немного ресурсов потребляет.

Возьмите как нибудь эксперимент проведите, откройе в браузере штук 200-300 вкладок, а лучше 500, закройте браузер (с сохранением сессии), откройте снова и попробуйте разом закрыть все вкладки. ФФ у вас на пару минут может подвиснуть. Если же во время сессии открыть много много вкладок загрузить и что-то с ними делать, то бывает что ФФ даже при закрытии упасть может (крах во время закрытия - самая забавная фишка у ФФ, особенно когда он не успеваешь даже свой крашрепортер запустить, весь лог в истошной панике).

5.125 , Аноним ( 125 ), 18:17, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как раз мои 513 вкладок.

Теперь буду потихоньку их закрывать.

3.25 , Анонимъ ( ? ), 12:09, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В отличии от хромого оно хоть как-то юзабельно. Но вообще я для себя решил, что где-то больше 1000-1500 вкладок уже за гранью. Не по производительности. Банально уже нет понимания где и что.

4.31 , Аноним ( 29 ), 12:13, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А когда их 1000, понимание есть? Физиологически ведь невозможно это всё в голове держать.

5.44 , Аноним ( 11 ), 12:36, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В нормальных браузерах - возможно. Есть использовать группировку и пару-тройку окон. Но вы, конечно, продолжайте судить по своим браузерам для домохозяек.

6.96 , Аноним ( 96 ), 16:43, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Пользователь, открывший 1000 вкладок, - это домохозяйка, не имеющая представления о закладках. Нет такого сценария использования браузера, чтобы именно вот сейчас в текущий момент нужны были все 1000 вкладок. Чтобы просто прокликать 1000 вкладок, тратя по 1 секунде на каждую, требуется 17 минут.

7.117 , Анонимъ ( ? ), 17:57, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Удобно открыть дофига вкладок с docs.rs. Переключаться между вкладками быстрее, чем по новой загружать. Вкладки здесь работают больше как эдакий кеш мыслительного процесса.

7.123 , Аноним ( 123 ), 18:16, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Проблема закладок в том что во многих случаях, то что туда попадает успешно забывается и не открывается вновь, с вкладками так или иначе тебе придется чистить открытые вкладки, а значит и посмотреть их содержимое или хотя бы прочесть заголовок вкладки что бы оценить нужно ее оставить или можно закрыть. К тому же в закладках со временем образуется такой бардак что проще нагуглить чем искать в закладках, либо нужно тратить кучу времени на то что бы держать закладки в порядке заморачиваясь с сортировкой и прочим, мне проще наоткрывать вкладок и по мере того как выдаётся свободное время просматривать их и закрывать.

7.126 , Аноним ( 11 ), 18:21, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Нет такого сценария использования браузера, чтобы именно вот сейчас в текущий момент нужны были все 1000 вкладок Очень даже есть. Документация, диалоги на форумах + место где последний раз остановился. И много других сценариев. > Чтобы просто прокликать 1000 вкладок, тратя по 1 секунде на каждую, требуется 17 минут. В нормальных браузерах, а не для домохозяек, вкладки можно выбирать скопом с помощью Shift, а также группировать и делать действие сразу над всей группой. Например, выгрузить их из памяти. Но вы, конечно, продолжайте целиться и кликать мышкой по крестикам.

8.148 , Аноним ( 96 ), 19:23, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну и где в прокликать скрывается слово закрыть ... 5.59 , Анонимъ ( ? ), 13:32, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так не в голове держу, а во вкладках. 4.55 , Vasyan2 ( ok ), 13:09, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У меня такое после 10

4.143 , Kuromi ( ok ), 19:06, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В этом случае помогает All Tabs Helper, штатный менеджер вкладок уже не пригоден. Но так-то да, потом оказывается что 50% - открытые на 5 минут ссылки и так и не закрытые.

3.37 , Аноним ( 37 ), 12:21, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – До 97 можно было ограничить контент процесс 1, было вполне нормально. Теперь проблема что артефачит при обновлении страницы. Да вот при скролле, и даже при вставке ссылки лаг отрисовки 2 секунды. Воистину чтобы это терпеть надо быть мазохистом. Но вот насчёт жора ты не прав, после перехода на вебрендер жрёт ощутимо меньше хромиума это факт. https://www.reddit.com/r/firefox/comments/solm7y/psa_fission_pref_enabled_by_d

4.87 , Смузихлёб ( ? ), 16:06, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тормозилла всегда лагала при скролле и отрисовке. Это особенности движка. Хромоподобные броузеры в этом плане вне конкуренции. Но реально самый плавный скролл, от которого хотелось аж кончить, был в первой версии edge на движке spartan, жаль что проект рипнулся.

5.108 , Аноним ( 108 ), 17:29, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В PaleMoon скролл получше ваших хромодыреней.

6.159 , Смузихлёб ( ? ), 20:17, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В PaleMoon Хороший браузер с точки зрения дизайна и функционала, но многие сайты отображаются некорректно или не отображаются вовсе.

5.134 , Аноним ( 123 ), 18:48, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Раньше, но с webrender одновременная загрузка, отрисовка и скролоинг какой нибудь бесконечной страницы быстрая и плавная, а в хромоклонах при таком же сценарии постоянно подлагивает. В прошлом году хотел попробовать браузер на основе хрома, думал ну раз уж они так популярны то наверное есть на то причины, может действительно лучше и я что-то успускаю, попробовал, там куча мелких раздражающих факторов, дерганные переходы в полноэкранный режим, лаги при отрисовке, это при том что в бенчмарках хромоклоны быстрее, но бенчмарк и реальные задачи это не одно и то же, интерфейс вообще фейспалм, до сих пор у них вкладки сжимаются в точку вместо прокрутки, ну видимо специально так задуманно что бы много вкладок не открывали, а от сглаживания шрифтов глаза вытекают.

6.158 , Смузихлёб ( ? ), 20:15, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это всё субъективно, с бэнчмарками и сухими цифрами не поспоришь. Ну или у тебя видюха дискретная, я же пишу о встройке интеловской (UHD630).

4.107 , Аноним ( 107 ), 17:29, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > До 97 можно было ограничить контент процесс 1, было вполне нормально. Теперь проблема что артефачит при обновлении страницы. Можешь настроить fission под себя.

> After the fission.autostart pref is removed, you can still reduce the memory overhead of Fission:

> Set the dom.ipc.processCount.webIsolated pref to 1. This will reduce the number of processes that Fission launches for each website.

> Set the fission.webContentIsolationStrategy pref to 0. This is the closest setting to disabling Fission. Every website will share one process, though Fission will still isolate extensions and Firefox's internal pages (like about:config). 2.16 , Жироватт ( ok ), 11:54, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Зачемки спрашиваю "Зачем?" тогда, когда неясна логика. Например, запиливания 100500го ВМ для вяленда

2.17 , keydon ( ok ), 11:55, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сижу на иерархических вертикальных вкладках наверное лет 10, если не больше. Как минимум есть 3 аддона для этого только в фурифоксе.

Поэтому инициатива мозиллы для меня ассоциируется с передвиганием кроватей (впрочем ничем другим они и не занимаются уже давно).

3.21 , Жироватт ( ok ), 11:58, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В новофоксе все аддоны для этого откровенно ущербные с их политиками "бишапашности" и урезанием доступа к зулу. Тут же есть шанс, что всунут TST в систему, ВЕРНУВ ему те фичи и интеграцию, что были до хисторического решения в старой лисе.

4.35 , keydon ( ok ), 12:21, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – большой текст свёрнут, показать Напомню что до этого героически выпиливали функционал гордо крича что у разрабов... 5.49 , Урри ( ok ), 13:02, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Эффективный менеджмент (с)

6.54 , мурзилла ( ? ), 13:09, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что вам опять не так? Мы еще и налоговую льготу от Государства Коммифорния получили, наняв в штат альтернативно-одаренных вместо этих непонятных кодеров. 5.51 , мурзилла ( ? ), 13:06, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > и пускай пользователи пишут аддоны, а разрабы займутся ядром понимаешь, после того как мы выкинули за борт разработчиков, заниматься ядром у нас получается как-то не очень. UI/UX designers почему-то не могут в ядро. Мы надеемся что они могут хотя бы в жабаскрипт и напишут неудаляемый и невидимый при установке аддон (он заодно сломает аддоны которые то же примерно самое делали более удобным юзеру способом, но кого тут жалеть?) 2.45 , Аноним ( 45 ), 12:49, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Невротичная манька решила сыграть на ОПЕРЕЖЕНИЕ, лол

