В Firefox может появиться группировка вкладок и вертикальная навигация по вкладкам

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|1.1, ryoken (ok), 11:18, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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>>размещения на сайтах фиксированных непрокручиваемых шапок
Вот да, "повбывав бы" таких вебмакак.
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|2.5, Аноним (5), 11:31, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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ну если они с умом фиксируют то ладно, если это в итоге не мешает, ужасно когда во время пролистывания страницы её элементы разъезжаются по лекалам бурной фантазии современного прогрессивного дезигнера
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|2.52, Аноним (52), 13:07, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Согласен, ненавижу висячую хрень. Пользуюсь дополнениями Bar Breaker и Hide Fixed Elements.
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|2.84, Аноним (84), 15:51, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вебмакаки не причем. Пинайте дизигнеров, сранных, которые вообще не думают, как их высером пользоваться
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|3.86, Смузихлёб (?), 16:02, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Дизайнер это подвид вэб-макаки. 90% современных дизайнеров это доморощенные UX/UI по урокам с ютуба, остальные же 10% это действительно специалисты типа промышленных дизайнеров, интерьерных.
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|4.92, Аноним (84), 16:36, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Оооо да. Хотя и уроки на ютубе не многие из них смотрят. В макете черт ногу сломит - ничего не подписано, порядок слоев/элементов случайный, все отступы кривые, центровки никакой, единообразия никакого, как это будет адаптироваться под мобильные не думают, что будет если название чего-либо будет длиннее, чем 2 строки тоже не думают под какое-нибудь поле типа "Город" места с нифига и написано "г. Уфа", а что будет, если ввести "г. Петропавловск-Камчатский" их уже не волнует.
В итоге - их "дизайн" выглядит более-менее, но как только он заполняется контентом - кошмар и ужас. А виноват бедный верстальщик, почему то.
Хорошо, что я не верстальщик)
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|1.2, Аноним (2), 11:26, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ждём в комментах Зачемок, которые дальше опеннета не заходят и судорожно закрывают вкладки когда их становится больше одной.
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|2.10, Аноним (10), 11:41, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>судорожно закрывают вкладки когда их становится больше одной.
В условиях, когда в лисе открыто 100500 вкладок, хваленый раст начинает жирно вытекать а так же судорожно утилизировать цп.
Видимо посчитали, что сферически вертикальная панель вкладок решит проблему.
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|3.11, Аноним (11), 11:42, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это проблема конкретного браузера, а не привычки как таковой.
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|4.24, Аноним (10), 12:00, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Есть условный и безусловный рефлекс.
Если всякий раз когда Вы скажем берете в руки бокал смуззи Вас бить мощным разрядом тока, очень бфстро при воспоминании о смуззи Вас будет коробить и от его потребления Вы откажитесь. Это еще Павлов на собаках проверял.
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|5.30, Аноним (5), 12:11, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Были бы тогда веб-макаки то проверял бы на них, Вы это хотите сказать?)
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|6.34, Аноним (10), 12:21, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Коллега, проверять есть смысл то, что есть. А есть ли мозги у когорты указанных Вами лиц - это покажет только лоботомическое исследование.
Там скорее генератор вау импульсов.
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|4.29, Аноним (29), 12:11, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это проблема тех, кто считает, что раз вкладку не вижу — она ничего не потребляет, открою-ка я ещё пару сотен.
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|5.124, Аноним (11), 18:16, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В нормальных браузерах, а не для домохозяек, вкладка не загружается, пока по ней не нажмешь. Но вы можете дальше упускать из вида эту важную деталь и судорожно закрывать вкладки, экономя память.
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|6.141, Kuromi (ok), 19:03, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вкладка не загружается, да, а вот место в сессии она уже занимает и небольшой кусочек памяти под нее выделяется все равно. Даже погашенная (discard\unload) вкладка все равно немного ресурсов потребляет.
Возьмите как нибудь эксперимент проведите, откройе в браузере штук 200-300 вкладок, а лучше 500, закройте браузер (с сохранением сессии), откройте снова и попробуйте разом закрыть все вкладки. ФФ у вас на пару минут может подвиснуть. Если же во время сессии открыть много много вкладок загрузить и что-то с ними делать, то бывает что ФФ даже при закрытии упасть может (крах во время закрытия - самая забавная фишка у ФФ, особенно когда он не успеваешь даже свой крашрепортер запустить, весь лог в истошной панике).
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|3.25, Анонимъ (?), 12:09, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В отличии от хромого оно хоть как-то юзабельно. Но вообще я для себя решил, что где-то больше 1000-1500 вкладок уже за гранью. Не по производительности. Банально уже нет понимания где и что.
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|4.31, Аноним (29), 12:13, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А когда их 1000, понимание есть? Физиологически ведь невозможно это всё в голове держать.
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|5.44, Аноним (11), 12:36, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В нормальных браузерах - возможно. Есть использовать группировку и пару-тройку окон. Но вы, конечно, продолжайте судить по своим браузерам для домохозяек.
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|6.96, Аноним (96), 16:43, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Пользователь, открывший 1000 вкладок, - это домохозяйка, не имеющая представления о закладках. Нет такого сценария использования браузера, чтобы именно вот сейчас в текущий момент нужны были все 1000 вкладок. Чтобы просто прокликать 1000 вкладок, тратя по 1 секунде на каждую, требуется 17 минут.
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|7.117, Анонимъ (?), 17:57, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Удобно открыть дофига вкладок с docs.rs. Переключаться между вкладками быстрее, чем по новой загружать. Вкладки здесь работают больше как эдакий кеш мыслительного процесса.
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|7.123, Аноним (123), 18:16, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Проблема закладок в том что во многих случаях, то что туда попадает успешно забывается и не открывается вновь, с вкладками так или иначе тебе придется чистить открытые вкладки, а значит и посмотреть их содержимое или хотя бы прочесть заголовок вкладки что бы оценить нужно ее оставить или можно закрыть. К тому же в закладках со временем образуется такой бардак что проще нагуглить чем искать в закладках, либо нужно тратить кучу времени на то что бы держать закладки в порядке заморачиваясь с сортировкой и прочим, мне проще наоткрывать вкладок и по мере того как выдаётся свободное время просматривать их и закрывать.
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|7.126, Аноним (11), 18:21, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Нет такого сценария использования браузера, чтобы именно вот сейчас в текущий момент нужны были все 1000 вкладок
Очень даже есть. Документация, диалоги на форумах + место где последний раз остановился. И много других сценариев.
> Чтобы просто прокликать 1000 вкладок, тратя по 1 секунде на каждую, требуется 17 минут.
В нормальных браузерах, а не для домохозяек, вкладки можно выбирать скопом с помощью Shift, а также группировать и делать действие сразу над всей группой. Например, выгрузить их из памяти. Но вы, конечно, продолжайте целиться и кликать мышкой по крестикам.
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|4.143, Kuromi (ok), 19:06, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В этом случае помогает All Tabs Helper, штатный менеджер вкладок уже не пригоден. Но так-то да, потом оказывается что 50% - открытые на 5 минут ссылки и так и не закрытые.
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|4.87, Смузихлёб (?), 16:06, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тормозилла всегда лагала при скролле и отрисовке. Это особенности движка. Хромоподобные броузеры в этом плане вне конкуренции. Но реально самый плавный скролл, от которого хотелось аж кончить, был в первой версии edge на движке spartan, жаль что проект рипнулся.
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|6.159, Смузихлёб (?), 20:17, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В PaleMoon
Хороший браузер с точки зрения дизайна и функционала, но многие сайты отображаются некорректно или не отображаются вовсе.
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|5.134, Аноним (123), 18:48, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Раньше, но с webrender одновременная загрузка, отрисовка и скролоинг какой нибудь бесконечной страницы быстрая и плавная, а в хромоклонах при таком же сценарии постоянно подлагивает. В прошлом году хотел попробовать браузер на основе хрома, думал ну раз уж они так популярны то наверное есть на то причины, может действительно лучше и я что-то успускаю, попробовал, там куча мелких раздражающих факторов, дерганные переходы в полноэкранный режим, лаги при отрисовке, это при том что в бенчмарках хромоклоны быстрее, но бенчмарк и реальные задачи это не одно и то же, интерфейс вообще фейспалм, до сих пор у них вкладки сжимаются в точку вместо прокрутки, ну видимо специально так задуманно что бы много вкладок не открывали, а от сглаживания шрифтов глаза вытекают.
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|6.158, Смузихлёб (?), 20:15, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это всё субъективно, с бэнчмарками и сухими цифрами не поспоришь. Ну или у тебя видюха дискретная, я же пишу о встройке интеловской (UHD630).
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|4.107, Аноним (107), 17:29, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> До 97 можно было ограничить контент процесс 1, было вполне нормально. Теперь проблема что артефачит при обновлении страницы.
Можешь настроить fission под себя.
> After the fission.autostart pref is removed, you can still reduce the memory overhead of Fission:
> Set the dom.ipc.processCount.webIsolated pref to 1. This will reduce the number of processes that Fission launches for each website.
> Set the fission.webContentIsolationStrategy pref to 0. This is the closest setting to disabling Fission. Every website will share one process, though Fission will still isolate extensions and Firefox's internal pages (like about:config).
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|2.16, Жироватт (ok), 11:54, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Зачемки спрашиваю "Зачем?" тогда, когда неясна логика. Например, запиливания 100500го ВМ для вяленда
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|2.17, keydon (ok), 11:55, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сижу на иерархических вертикальных вкладках наверное лет 10, если не больше. Как минимум есть 3 аддона для этого только в фурифоксе.
Поэтому инициатива мозиллы для меня ассоциируется с передвиганием кроватей (впрочем ничем другим они и не занимаются уже давно).
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|3.21, Жироватт (ok), 11:58, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В новофоксе все аддоны для этого откровенно ущербные с их политиками "бишапашности" и урезанием доступа к зулу. Тут же есть шанс, что всунут TST в систему, ВЕРНУВ ему те фичи и интеграцию, что были до хисторического решения в старой лисе.
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|4.35, keydon (ok), 12:21, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Напомню что до этого героически выпиливали функционал гордо крича что у разрабов... большой текст свёрнут, показать
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|6.54, мурзилла (?), 13:09, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что вам опять не так? Мы еще и налоговую льготу от Государства Коммифорния получили, наняв в штат альтернативно-одаренных вместо этих непонятных кодеров.
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|5.51, мурзилла (?), 13:06, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> и пускай пользователи пишут аддоны, а разрабы займутся ядром
понимаешь, после того как мы выкинули за борт разработчиков, заниматься ядром у нас получается как-то не очень.
UI/UX designers почему-то не могут в ядро.
Мы надеемся что они могут хотя бы в жабаскрипт и напишут неудаляемый и невидимый при установке аддон (он заодно сломает аддоны которые то же примерно самое делали более удобным юзеру способом, но кого тут жалеть?)
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|1.3, Аноним (3), 11:28, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Давно хотелось такого функционала) В особенности группировки вкладок. В хроме вроде как уже давно есть нативно. Буду верить, что всё таки добавят=)
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|2.14, Аноним (14), 11:51, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> В хроме вроде как уже давно есть нативно
И в мобильном хроме это отвратительно и неюзабельно, там тупо все ссылки открываются в одной группе и это не отключаемо.
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|1.6, barbarella (?), 11:32, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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расширение "Tree style tab" - давно так умеет. Но если будет нативная поддержка - то и славно.
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|2.27, Ordu (ok), 12:10, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Оно не умеет прятать нативную строку вкладок. Разучилось когда XUL калёным железом.
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|3.33, OramahMaalhur (ok), 12:20, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Но это легко можно сделать в userChrome.css (сделав невидимыми #TabsToolbar, #titlebar и #sidebar-header).
Конечно, было бы гораздо удобнее, если бы это можно было сделать по-человечески в настройках.
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|4.38, keydon (ok), 12:23, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Но это легко можно сделать в userChrome.css (сделав невидимыми #TabsToolbar, #titlebar
> и #sidebar-header).
> Конечно, было бы гораздо удобнее, если бы это можно было сделать по-человечески
> в настройках.
Ну как легко. Раньше вообще ничего не требовалось делать.
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|1.8, Амогус (?), 11:34, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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группирую вкладки в отдельных окнах, окна тайлятся по экрану где и как мне удобно, окна в воркспейсах
очередное не нужно
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|2.9, ryoken (ok), 11:40, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> группирую вкладки в отдельных окнах, окна тайлятся по экрану где и как
> мне удобно, окна в воркспейсах
Благородного дона не очень затруднит просьба - переведите вот это на русский..?
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|3.19, Аноним (10), 11:56, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Здесь хотя бы технические термины.
А вот как мануалы учат новые пополнения планктонье общению:
https://ventralife.tilda.ws/
Модный лендинг прямой линк не дает. Потому ищем раздел "хочешь говорить на нашем языке?".
Коллеги а вот у меня вопрос: предположим абстрактный Вы кул мкга хацкир вселенского масштаба и решили потроллить такую вот галеру или иную другую корпоративную единицу. Трудоустроились. Но говорить с ними на одном языке не хотите. Уволят или принуждать будут. Как это работает вообще?
Ну потроллить и строить предложения исключительно ит терминами - это за гранью вопроса. Я предметно интересуюсь. Никто не сталкивался?
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|5.100, Аноним (10), 17:07, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы полагаете, что так везде?
Тогда я понимаю так, что вполне уважаемые и компетентные люди, "пинающие в факапах коллег" просто трясутся за свои раб места? Вот это кринж!
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|5.133, Аноним (10), 18:42, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По факту состоявшегося диалога с коллегами делаю вывод:
Квалифицированному специалисту лучше в такое не идти, так как не оценят и свои знания и навыки он не применит.
Лучше возьмут того, кто будет заниматься ибд "красиво".
Такие времена.
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|4.40, Ordu (ok), 12:24, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если ты не владеешь этим лексиконом, то ты не компетентен Это же HR-компания, и... большой текст свёрнут, показать
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|5.95, даже не знаю с чего начать прекрасно всё (?), 16:42, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это не терминология и даже не жаргон. Это "смешение французского с нижегородским", характерное для не(до)образованных. Ещё один пример известного "Вам послайсить или целым писом?" 95% всех их англицизмов имеют аналоги в русском. <srcsm>Но стафф не андерстэндит ни нативного лэнгвиджа, ни импортного, но вишит сириос лук.</srcsm> Вот и надувают щоки в меру способностей. В it уже лет десять время выпендривания и троечников. Тех, которые "три пишем, два в уме" (а если по-честному, более уместны отрицательные числа). Но производительность - да, их сильная сторона. Увы, единственная.
> Если кто и сталкивался, то недолго и скорее всего он молчать будет
Или будут молчать по той же причине, по которой молчат наступившие в продукт пищеварения. Помыть и забыть, бывает.
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|6.101, Ordu (ok), 17:07, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, вечно продолжается бой русских, за чистоту языка. Сотни лет уже. Я думаю, что при таком упорстве, вы когда-нибудь точно достигнете полной победы. Особенно мне нравится вот этот вот отказ понимать, зачем люди импортируют слова, мне кажется, что это самая действенная тактика. Считать всех идиотами, кто не согласен с тобой -- это тоже ничё так, но только в качестве дополнения.
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|7.109, Аноним (10), 17:30, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вы не удосужились ознакомиться с приведенной мной мат частью.
Повторюсь: каким боком выражение "пни коллегу а то я зафакапился" имеет отношение к профессиональному сленгу?
Что касаемо реальной терминологии, здесь все как в высшей школе: талант - это обьяснить сложное простыми словами. Если ИТ специалист произносит на ковре что-то типа: ваши зеоны гогно, надо было ставить амуде тогда парсили бы круче... это не специалист и ему место возле туалета.
Давно всем извечтно, что встречают по одежке, а провожают по аптайму и прочим сла. Ну а пыль в глаза - это для закомплексованных понторезов.
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|8.112, Ordu (ok), 17:38, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Повторюсь я не думал, что ты говоришь о фразочках, которые практически общеприн... текст свёрнут, показать
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|9.121, Аноним (10), 18:07, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да будет так Хочу чтобы Ваша обыденная демагогия базировалась не только на Ваше... большой текст свёрнут, показать
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|10.130, Ordu (ok), 18:31, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Например Ты можешь привести пример факта, на который мне бы следовало опереться... текст свёрнут, показать
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|11.136, Аноним (10), 18:52, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например приведенный глоссарий на сайте Вы изначально проигнорили Ценности не... большой текст свёрнут, показать
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|12.150, Ordu (ok), 19:24, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я прочитал глоссарий, не надо Ценности как ценности И да, это hr компания, ком... текст свёрнут, показать
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|13.155, Аноним (10), 19:50, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ценности - это не только то, что написано в лендинге Вы прочитали, но не более... большой текст свёрнут, показать
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|7.110, и вновь продолжается бой (?), 17:34, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Раз уж на то пошло, то не за чистоту, а за минимальную грамотность. Для носителей это важно.
> зачем люди импортируют слова
Вы не просто утрируете, а ещё и манипулируете. (Тут тоже немного srcsm, уж извините). Заимствования часть развития любого языка. Но "слайсить" вместо "резать" - не заимствование, а издевательство над языком.
> Считать всех идиотами, кто не согласен с тобой
Считать, что неаргументированное мнение обладает какой-либо ценностью, просто потому что оно ВАШЕ - прямой путь в психиатрию. Но не в белом халате, а в рубашке с длинными рукавами, завязанными за спиной.
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|8.113, Ordu (ok), 17:49, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Йа люплю токих насителей, каторым важна А мне кажется, что слайсить и резать --... текст свёрнут, показать
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|9.122, Аноним (10), 18:16, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Не надо путать стеб сленговый среди друзяшек с официальными коммуникациями До т... большой текст свёрнут, показать
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|10.137, Ordu (ok), 18:54, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Мне пофигу, что там в словаре написано Более того я не понимаю этой словарной о... большой текст свёрнут, показать
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|11.152, Аноним (10), 19:36, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Насколько я помню этот феномен называется отрицание отрицания Я не в курсе как... большой текст свёрнут, показать
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|6.106, Аноним (10), 17:24, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Два чая и ириску этому анониму!
Приятно читать коллегу. И даже не от того, что его точка зрения совпадает с моей, а потому что думающие люди еще остались.
К сожалению в обсуждениях ирл этих вопросов многие мои товарисчи неловко опускают глаза.
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|5.99, Аноним (10), 17:01, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Если ты не владеешь этим лексиконом, то ты не компетентен
"Пнуть коллегу" - это говорит о компетентости?
Мде, то то я смотрю все отрасли с такими компетенциями, что кроме жаргона и понтов, ничего и нет. Лексиконом назвать это нельзя.
>Это же HR-компания, или что-то типа, так?
Обыкновенная галера.
>И в этой профессии -- сюрприз -- есть своя терминология
Асап, фоллоу ап, факап - это вот оно?
>Если кто и сталкивался, то недолго и скорее всего он молчать будет о пережитом опыте, потому что его с позором вышвырнули с испытательного срока за несоответствие.
А как по мне, толковый специалист в такое не пойдет.
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|6.105, Ordu (ok), 17:15, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Если ты не владеешь этим лексиконом, то ты не компетентен
> "Пнуть коллегу" - это говорит о компетентости?
>>И в этой профессии -- сюрприз -- есть своя терминология
> Асап, фоллоу ап, факап - это вот оно?
Это же распространённые словечки, которые давно проникли везде. Я не думал, что ты про них, если честно.
>>Если кто и сталкивался, то недолго и скорее всего он молчать будет о пережитом опыте, потому что его с позором вышвырнули с испытательного срока за несоответствие.
> А как по мне, толковый специалист в такое не пойдет.
Специалист в чём? Как много толковых специалистов-менеджеров ты знаешь, чтобы судить о том, куда они пойдут, а куда нет?
Я специалистом-менеджером не являюсь нисколько, но у меня есть подозрение, что специалист-менеджер на той страничке увидит не индивидуальные слова, а целенаправленную сознательную работу организации над организационной культурой, он увидит на этой страничке что-то о структуре организации и о том, как распределяются обязанности и ответственность между сотрудниками, возможно он увидит что-нибудь в стиле, какой школе менеджмента следует организация -- хотя тут я не уверен, в сортах не разбираюсь. Он увидит совсем не то, что видишь ты. Это я тебя заверяю, настоящие специалисты реально обретают профдеформацию, и видят мир иначе, чем неспециалисты. И тебе поэтому скептично следует относится к моим попыткам посмотреть на мир глазами специалиста-менеджера, потому что я, как сказал выше, не являюсь специалистом менеджером, я нахватался в менеджменте ровно настолько, насколько мои эскапады в чтении экономической литературы заводили меня в эту область.
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|7.111, Аноним (10), 17:38, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я про них Меня от бесконтрольного применения оных, да еще и на официальном уров... большой текст свёрнут, показать
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|8.120, Ordu (ok), 18:04, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что значит на официальном уровне Ты думаешь они в документацию пишут Властью... текст свёрнут, показать
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|9.127, Аноним (10), 18:25, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я про мед заключение из гкб выше написал Вот и я не понимаю, как Я не знаю, но... большой текст свёрнут, показать
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|5.132, Аноньимъ (ok), 18:42, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Поскольку эта профессия со всеми её методами, знаниями и навыками была позаимстована с запада совсем недавно
Простите, это профессия сотрудника отдела кадров была позаимствована с запада совсем недавно?
Или что для вас недавно, 100 лет, 300?
Вы тут решили троллить глупостью?
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|6.146, Ordu (ok), 19:16, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Поскольку эта профессия со всеми её методами, знаниями и навыками была позаимстована с запада совсем недавно
> Простите, это профессия сотрудника отдела кадров была позаимствована с запада совсем недавно?
Да.
В некотором смысле. Менеджмент и экономика в СССР были выстроены на марксизме-ленинизме. Они были пропитаны идеологией, для них соответствие догмам было важнее результатов. Поэтому после 1991 года бизнес ломанулся изучать, что там за 70 лет напридумывали буржуи. Буржуи, как оказалось, напридумывали очень много чего, и не за 70 лет, а за гораздо больший промежуток времени. Толпы социологов, психологов, экономистов десятилетиями разрабатывали методики анализа организации, методы выстраивания организаций, стимуляции сотрудников, отбора кандидатов на должность, и чёрта в ступе чего ещё. Помимо учёных, этими вопросами занимались и вполне практически ориентированные ребята, и не только собственно менеджеры, но и вся эта орава бизнес-тренеров. Всё это происходило на фоне широкого предложения образовательных услуг, и не только специальности "менеджмент" в ВУЗе, но и бизнес-школы для реднеков, у которых бизнес вдруг разросся до того уровня, что им уже не удаётся справиться с расчётом налогов, или с юридическими тонкостями функционирования бизнеса, или с управлением персоналом.
Если вкратце, то это всё значит, что там эта область была развита далеко за пределы того, что управленец из СССР мог себе представить. И естественной реакцией на это было вышвырнуть все советские учебники (если они существовали) и начать учиться по буржуйским. Профессия советского сотрудника отделов кадров прекратила существовать. Профессия российского сотрудника отдела кадров родилась заново с полным отрывом от совковых корней.
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|7.151, Аноньимъ (ok), 19:30, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Менеджмент в СССР это банальный баптизм. Коллективные собрания, прилюдные унижения отдельных рабочих, спрашивай что ты сделал для компании и прочее прочее.
В России такой жути конечно не было, и привезли её с запада, по требованию западных партнёров, после 17 года.
Такой опыт у России появился 100 с лишним лет назад, такова реальность.
Современная же, западная корпоративная культура, такой же абсолютно баптизм, с такими же лозунгами, с такими же унижениями, тембилдингами и коворкингами. Чуть более конечно развитой(в плохом смысле), ведь он у них не 100 лет там, а сильно больше.
Не "похоже", а это оно и есть.
Поэтому я в абсолютном замешательстве касательно всего того что вы тут вывалили на меня.
У русских огромный опыт баптизма и прочей коллективизации, именно это современные галеры из себя и представляют, ничего нового необычного, чему нужно учиться, для русских в этом нет.
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|3.57, Амогус (?), 13:15, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"воркспейсы" - это отдельные рабочие столы
окна "тайлятся" - это когда приложение занимает какую-то дробную часть экрана (например, в левой половине одно приложение, в правой - другое)
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|1.12, Аноним (12), 11:46, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Группировка вкладок
Похороненная Panorama.
>Режим вертикального размещения списка вкладок
Не нужно. Лучше горизонтальную прокручиваемую вертикально полосу вкладок из коробки, а не кастомным стилевым файлом с глюками при перетаскивании.
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|2.42, rm2 (?), 12:33, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот панораму зря убили, да, но к счастью уже есть экстеншен даже для нового FF с нею.
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|2.23, Аноним (29), 11:59, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По уму, хранение/показ минискриншота вкладки не стоят вообще ничего. Но ведь сделают как обычно.
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|3.61, Жироватт (ok), 13:46, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Статически? Да, по цене битмапа и управляющей структуры.
Динамически? Хе, а вот тут будут проблемы. Много проблем
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|3.77, Амогус (?), 15:01, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> хранение/показ минискриншота вкладки не стоят вообще ничего
но ведь в этой вкладке будет играть видео без аппаратного ускорения, зашифрованное через DRM
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|1.15, Жироватт (ok), 11:52, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Режим вертикального размещения списка вкладок
Гы. Они решили впилить TST в стандартную поставку?
И даже горизонтальные вкладки теперь не придётся прятать в юзерхроме?
И даже слайдбар со вкладками станеь больше, чем просто слайдбар TST, закрываемый на раз-два и заменяемый слайдом истории при Ctrl-H?
ИННОВАЦИИ! ЛОМАЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ! УУУУХ, ЗАЖИВЕМ! ТАК ПОБЕДИМ, ПЕРЕМОГА!
А ведь самое смешное, что в старолисе оно у меня года с 14го было, и не в таком ущербном виде. И в паленой луне до сих пор так. Нормальной зульной .tabbar панелью с кучей плюшек
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|2.20, vitalif (ok), 11:57, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давно пора все популярные экстенжены втащить в браузер и сделать доступными из коробки
Подход, когда надо обвешать тонной какашек, чтоб получить то, что хочется, мне не нравится
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|3.43, keydon (ok), 12:36, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Давно пора все популярные экстенжены втащить в браузер и сделать доступными из
> коробки
Хороший план, можно потихоньку заменять стартовые экстеншены своими платными. Ну и еще втухую брать деньги за промоутинг аддона в коробку.
> Подход, когда надо обвешать тонной какашек, чтоб получить то, что хочется, мне
> не нравится
Тогда придется пользоваться links. В популярных браузерах вариантов без какашек нет и очевидно не будет.
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|3.47, Аноним (12), 12:52, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет, не пора. Наоборот нужно браузер разбить на независимые компоненты. Чтобы нужные только Мозилле можно было выпилить совсем, ущербные заменить на менее ущербные не от Мозиллы, и обновлять отдельно, без участия Мозиллы.
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|1.18, Аноним (18), 11:56, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Толку то? Ну вот есть в Хроме группировка вкладок, но пользоваться ей совершенно невозможно, поскольку для добавления в группу на каждой вкладке нужно клацнуть мышью несколько раз, вместо того, чтобы просто выделить все нужные вкладки и добавить их в группу разом, как это делается для аналогичных задач в других приложениях. Но браузеры же особенные, здесь нужно обязательно изобрести свой велосипед на собственном графическом тулките.
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|2.104, Аноним (96), 17:12, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ctrl+клик выделяет вкладки по одной, Shift+клик - все между активной и целевой. Те же самые комбинации, что и в других приложениях. Дальше выполняй действия надо группой выделенных вкладок.
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|1.26, Аноним (26), 12:09, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Предпросмотр вкладок при наведении мыши на кнопку в панели вкладок.
Очередная бесполезная хрень, которая будет жрать CPU и память. И так недавно невыключаемое превью при переносе вкладок запилили (есть опция, которая влияет на вообще все переносы картинок, в том числе на веб-странице, что наверняка выйдет где-нибудь боком, это же веб). Остановитесь!
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|2.58, VZ (??), 13:18, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда у тебя море закладок, приходится для меню делать такие вещи:
/* Ограничить высоту выпадающего списка в меню закладок */
#BMB_bookmarksPopup {
max-height: 600px;
}
/* Ограничить высоту выпадающего списка в меню закладок у подкаталогов */
#BMB_bookmarksPopup menupopup {
max-height: 600px;
}
Иначе рулон туалетной бумаги выкатывается до края экрана.
Я бы рад был, когда пользовался FF, работать с боковой панелью, если б она не сдвигала контент окна, а всплывала над его содержимым, либо панель вкладок можно ыбло бы нормально убрать и оставить открытой боковую панель. А так ни то, ни сё.
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|4.73, VZ (??), 14:38, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ctrl+Shift+O, Ctrl+f, *название нужной закладки* не проще?
Мне нет, консоли - клава, браузеру - мышь. Да и на пульте ДУ нет таких кнопок, если у Вас ещё и HTPC есть. Это ИМХО, тема закрыта.
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|1.32, RTech (ok), 12:18, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для группировки вкладок уже давно существует расширение Simple Tab Groups, которое умеет замораживать и архивировать вкладки и много других приятностей.
У разработчиков подражательський склероз, и они забывают (забивают?) в чем мощь Firefox, а именно в расширениях.
Чего действительно не хватает - так это композиции вкладок в несколько областей, горизонтально и вертикально, как в vivaldi.
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|1.39, Аноним (39), 12:23, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А они не хотят починить невосстанавливаемые сессии, которые подыхают после выхода из браузера, без возможности восстановить?!
Задалбывает "бэкапить" с помощью костылей
Причём появилась эта проблема наверное пару релизов назад.
Речь не про ESR, там пока нормально всё работает.
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|2.41, Аноним (41), 12:26, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А они не хотят починить невосстанавливаемые сессии, которые подыхают после выхода из
> браузера, без возможности восстановить?!
> Задалбывает "бэкапить" с помощью костылей
> Причём появилась эта проблема наверное пару релизов назад.
> Речь не про ESR, там пока нормально всё работает.
**Штука в том, что подыхают рандомно, в зависимости хз от чего (от погоды в мурзиляндии?!), а не постоянно, без каких-либо сообщений о крашах. Просто, рандомно сбрасывается до полной пустоты любая сессия.
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|1.48, VZ (??), 12:56, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Режим вертикального размещения списка вкладок, напоминающий боковую панель со списком вкладок в MS Edge и Vivaldi, с возможностью отключения верхней панели вкладок.
Что это, они проснулись, разве такое бывает?
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|2.53, VZ (??), 13:08, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В таком случае заголовок окна возвращать не надо, просто перенести кнопки его управления на адреаную панель, ибо смысла тогда - ноль.
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|2.63, Жироватт (ok), 13:50, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может быть все куда проще: в мурзилку набрали js-недоносков только-из-не-пту-а-колледжа и теперь не знают куда их пристроить? Ну дык, в двигло их пускать чревато, в UI своих нахлебников полно, рычат, не пускают, так вот направили...выдавать продукты жизнедеятельности хоть куда-то
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|1.62, Аноним (62), 13:47, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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За вертикальные вкладки плюсую. Надеюсь будет работать не хуже, чем tree style tab.
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|2.64, Жироватт (ok), 13:51, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если напрямую не портируют TST, по сути взяв срез из гита - будет ГОРАЗДО хуже
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|1.67, crandel (ok), 14:01, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Режим вертикального размещения списка вкладок, напоминающий боковую панель со списком вкладок в MS Edge и Vivaldi
Зачем приводить недоклоны хромого в пример, когда в огнелисе такие расширения существуют уже вечность?
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|2.91, Nichoass (?), 16:30, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Теперь останется сделать блокировщик, vpn и переводчик, и будет полноценный браузер.
А браузинг опять в пролёте?
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|1.88, Аноним (88), 16:10, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пробовал я эти tree style tabs, какое-то неюзабельное говно честно говоря.
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|1.94, Аноним (94), 16:42, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Эх... А я все мечтаю, когда же они добавят в менеджер закладок возможность увидеть (например, при поиске), в какой папке закладка храниться.
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|2.97, Аноним (94), 16:46, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вместо этого они на поводу людей, которые о закладках никогда не слышали и держат сотни открытых вкладок... Боковая панель для закладок и истории в Forefox испокон веков есть, кстати.
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|1.119, Аноним (-), 18:01, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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хоть что-то полезное, вместо убогих хромоклонов, 10 вкладок в линию и уже непонятно как с этим работать. ощущение, что вебмакаки больше трех вкладок не открывают
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|1.135, Songo (ok), 18:48, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мозила начала переживать за дополнительное экранное пространство для просмотра содержимого сайтов :))) А когда отключили Компактную панель, пространство для сайтов не интересовало?
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