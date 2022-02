В Firefox может появиться группировка вкладок и вертикальная навигация по вкладкам

> До 97 можно было ограничить контент процесс 1, было вполне нормально. Теперь проблема что артефачит при обновлении страницы. Можешь настроить fission под себя.

> After the fission.autostart pref is removed, you can still reduce the memory overhead of Fission:

> Set the dom.ipc.processCount.webIsolated pref to 1. This will reduce the number of processes that Fission launches for each website.

> Set the fission.webContentIsolationStrategy pref to 0. This is the closest setting to disabling Fission. Every website will share one process, though Fission will still isolate extensions and Firefox's internal pages (like about:config).