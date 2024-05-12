В Firefox предложена дополнительная защита от отслеживания с использованием редиректов

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|1.1, Аноним (1), 09:37, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В Firefox есть более эффективный метод. Называется очищать данные после выхода из браузера. А я так еще более крут. У меня вообще два браузера и просто серфлю я в одном, а по делам захожу в другой.
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|3.8, OpenEcho (?), 10:51, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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К которому не плохo бы еще добавлять "Temporary Containers" addon
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|4.55, Аноним (55), 22:09, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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CookieSwap из "Classic Add-ons Archive" - замечательно справляется с переключеним профилей. Можно очищать хлам для одного профиля и держать куки для другого.
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|3.23, Аноним (23), 14:46, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Есть еще более эффективный способ - сборка Firefox называется tor browser. Отключаешь в нем тор, и пользуешься. Только некоторые сайты все равно считают что у тебя tor browser и отказываются работать без объяснения причин, потому что следят за пользователем чересчур активно.
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|1.2, Аноним (4), 09:38, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Круто. Яндексу придётся добавить ещё один красный баннер. На этот раз не с враньём про блокировщик рекламы, с враньём про браузер.
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|1.3, Аноним (4), 09:42, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В отличие от ранее доступного режима "Cookie Purging" очистка производится не на основе списка известных трекеров, а на основе эвристики, позволяющей выявлять новые сайты трекеров, анализируя поведение после редиректа.
Если мне не изменяет память, подобный метод был использован в Privacy Badger, но был убран, т.к. в теории его можно использовать для фингерпринтинга.
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|2.34, Аноним (34), 17:27, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В интернете ещё до браузера столько фингерпринтинга, что вся эта возня напоминает борьбу с ветряными мельницами. И даже если всё это победить, своё уникальное поведение не изменишь. И если с браузером всё довольно прозаично: вавилон асего лишь хочет тебе продать очередной фингербокс, то с анализом паттернов поведения всё куда хуже. Во-первых, невозможно запретить анализировать, во-вторых, у любого дурака с большими деньгами для этого есть все возможности, в отличие от местного ваньки. Поэтому цель не избежать слежки (это всё равно невозможно), а сделать так, чтобы сам факт был очевиден и чтобы слежка как таковая прерогативой элитных групп.
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|3.49, Аноним (49), 21:51, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее, что сделать слежку недостоверной, ненадёжной и дорогой.
Воевать с жаждой наживы - да, без смысла. И тогда создают законодательство и независимые суды.
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|1.5, КО (?), 10:17, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну ничего себе, они наконец-то доперли до методов из NoScript 2008 года!
Скоро и юзер-агент позволят менять, и медиа-элементы блокировать, и рефералы резать на лету, уух!
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|3.42, Аноним (42), 20:27, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Гугл вообще-то кормит разрабов зондофокса. Думаешь он разрешит им делать то, что ему не понравится?
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|4.45, Аноним (45), 20:50, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть яблочников он то же кормит , раз до ... отваливает за умолчанку ? )))
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|2.32, Аноним (45), 16:57, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просветите каким образом NoScript любого года мог это делать ?
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|3.56, Kuromi (ok), 22:13, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В NoScript можно запретить безусловные редиректы. При попытке оно будет спрашивать можно или нет, но от отслеживания это не особо спасает - если согласился то кукис получай.
Кстати запретить редиректы можно и без NoScript, accessibility.blockautorefresh = true вроде как делает тоже самое.
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|4.59, Аноним (45), 22:39, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так в том и смысл , что бы стать невидимым для редиректоров , а не всё сломать . Запрещение - это неработоспособность , а не защита .
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|1.15, нейм (?), 12:18, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Круто, а как насчет использовать системные диалоги открытия файлов, вместо гномовских огрызков?
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|2.24, Аноним (24), 14:48, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Системный диалог открытия файлов - это ядерная консоль что ли?
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|1.22, Аноним (22), 13:38, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Сохранение данных после перехода на другой сайт позволяет обойти реализованные в режиме Enhanced Tracking Protection (ETP) методы для блокировки кросс-сайтовых операций - так как промежуточная страница открывается вне контекста другого сайта, на такой странице можно беспрепятственно устанавливать отслеживающие Cookie.
А сам факт того что так делать можно не говорит о том что сетевыми протоколами что-то не так?
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|3.51, Аноним (49), 21:59, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Архитектура сети и приложений - архитектура технологии в целом.
Может быть правильнее сказать: видимо, что-то не так с архитектурой решения в целом и глобально. Из-за чего эти фичи в ФФ - всего-то рекламная фишка, не решающая вопрос надёжно.
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|2.50, Аноним (49), 21:56, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сетевые протоколы тут не при чём. Если речь не про Веб-3.
>> Сохранение данных после перехода на другой сайт позволяет обойти реализованные в режиме Enhanced Tracking Protection (ETP) методы для блокировки кросс-сайтовых операций - так как промежуточная страница открывается вне контекста другого сайта, на такой странице можно беспрепятственно устанавливать отслеживающие Cookie.
> А сам факт того что так делать можно не говорит о том что сетевыми протоколами что-то не так?
Дело в использовании устройства пользователя для хранения данных владельца сервера. Проблема возникла, когда все с этим согласились и повелись на вебню. Теперь кушают полученный продукт жизнедеятельности.
Да, нужен другой Интернет, построенный на принципиально другом софте.
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|3.58, Аноним (24), 22:22, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интернет - это глобальная сеть построенная на IP-протоколе. Зачем его менять на другой Интернет? Или ты думаешь что иконка браузера на рабочем столе - это и есть Интернет?
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|2.31, Аноним (45), 16:52, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И какое отношение к теме ? Разговор о редиректорах , а не "сторонних" ресурсах .
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|1.28, Агл (?), 15:44, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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есть у кого-нибудь бегущая полоска с орфографической ошибкой "С нажатым Shift отсоеденит вкладку от окна" в Tree Style Tab? На крайней кнопке/вкладке "+".
не нашел как эту надпись убрать, а глаз мозолит
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|1.33, Bob (??), 17:03, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Аддон skip reddirect уже лет как 10 радует лисовода. Пока с новой версией его не ломают, конечно)
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Но многое нужное уже в brave с коробки)
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Обожаю кулстори мозилла о приватности с гугл аналитикой на служебной странице аддонов в браузере, спонсорством гугла в 70+% и поиском оного по умолчанию)
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Пора бабки и наработки полностью в Tor Foundationпередать.
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|2.35, Аноним (45), 17:36, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Меньше полчаса проверки - количество глюков зашкаливает . Замучаешься беспрерывными настройками .
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|1.40, z (??), 19:58, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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потому, что это конкурирующие трекеры плохих людей с трекерами хороших людей из большого G
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|1.44, Аноним (43), 20:38, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О они объявили войну дистрибьюторам типа калфларе. Интересно будет посмотреть.
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|1.46, Kuromi (ok), 21:01, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"В отличие от ранее доступного режима "Cookie Purging" очистка производится не на основе списка известных трекеров, а на основе эвристики, позволяющей выявлять новые сайты трекеров, анализируя поведение после редиректа. "
Ну здравствуй разлогин и тут и там :)
На самом деле ФФ и так уже довольно сильно огорчает тот же Яндекс - попытка зайти на Карты из под приватного режима практически сразу увела на страницу с CAPTCHA.
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|2.47, Аноним (45), 21:07, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так не нужно приватный режим использовать не по назначению . Там вся защита автоматически переключается на максимум , даже если до этого была вообще отключена .
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|3.54, Аноним (49), 22:06, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так как раз именно с этим контентом именно то, что нужно по смыслу. А говоришь - не пользоваться.
Т.к. иначе эта штука тебе сильно затруднит поиск того, что нужно.
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|3.57, Kuromi (ok), 22:18, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так не нужно приватный режим использовать не по назначению . Там вся
> защита автоматически переключается на максимум , даже если до этого была
> вообще отключена .
Так я и не сижу все время в приватном, просто иногда надо зайти чтобы быстро глянуть как оно без логина и Яндекса тут же истерика.
Он и в обычном, неприватном, режиме довольно подозрительно к ночнушке ФФ относится, но приват это просто красный флаг, что говорит о том что не нравятся господам из Яндекса попытки не собирать все трекеры на свете на себя.
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