В Firefox предложена дополнительная защита от отслеживания с использованием редиректов

В ночные сборки Firefox, на базе которых 11 июня будет сформирован выпуск Firefox 127, добавлен новый механизм защиты от отслеживания перемещений пользователей - "Bounce Tracking Protection", расширяющий возможности по блокированию отслеживания посетителей с использованием редиректов на другие страницы.

Суть метода отслеживания в том, что код трекера перенаправляет пользователя вначале на свой сайт, а уже с него перебрасывает на целевую страницу, что позволяет трекеру сохранить Cookie и данные в локальном хранилище в привязке к своему сайту. Сохранение данных после перехода на другой сайт позволяет обойти реализованные в режиме Enhanced Tracking Protection (ETP) методы для блокировки кросс-сайтовых операций - так как промежуточная страница открывается вне контекста другого сайта, на такой странице можно беспрепятственно устанавливать отслеживающие Cookie.

Механизм Bounce Tracking Protection позволяет отлавливать активность, специфичную для отслеживания через редиректы, и периодически очищать Cookie и локально сохранённые данные, используемые для отслеживания. В отличие от ранее доступного режима "Cookie Purging" очистка производится не на основе списка известных трекеров, а на основе эвристики, позволяющей выявлять новые сайты трекеров, анализируя поведение после редиректа.



