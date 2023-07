Доступен Whonix 17, дистрибутив для обеспечения анонимных коммуникаций

2.3 , Аноним ( 3 ), 22:39, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Рекомендую так не делать, так как это сразу идентифицирует пользователя как "анонима" опеннета.

3.4 , Аноним ( 1 ), 23:04, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – лучше, если это будет "один из сотни анонимов", чем "вот этот конкретный вася из саратова"

4.5 , Аноним ( 5 ), 23:35, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – - machine-id не едет наружу, если этого явно не захотеть

- Если бы даже и ехал

- id с опеннета уже позволяет идентифицировать вас как принадлежащего к группе анонимов с опеннета, а это очень небольшая группа по сравнению с множеством всех рандомных id.

- Статический id позволяет ещё и сопоставить несколько сессий между собой. Вкупе с другими факторами это очень вероятная идентификация.

5.11 , Аноним ( 1 ), 00:21, 22/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > machine-id не едет наружу Едет. У хромиума едет не напрямую, но все равно по нему можно идентифицировать: https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/chrome/browser/policy/br > id с опеннета

> вас как принадлежащего к группе анонимов с опеннета Это не "id с опеннета", это всемирно-известный machine-id, сгенерированный и опубликованный whonix (сабж). Погугли. > Статический id По динамическому machine-id в системе отваливается куча всего, например journald, который считает журналы предыдущих загрузок как "какие-то левые, не принадлежащие этой машине".

6.12 , Аноним ( - ), 00:38, 22/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > По динамическому machine-id в системе отваливается куча всего,

> например journald, который считает журналы предыдущих загрузок как

> "какие-то левые, не принадлежащие этой машине". 1) Это подразумевает что вы пользовались journald. Если вы озабочены вон тем, вы точно этого вообще хотели? Идея вести черный ящик на самого себя в слвчае если это роялит априори спорная. Может, лучше было "systemctl mask systemd-journald" сделать? :)

2) Если вы таки хотите юзать journald, он может работать как с логами в RAM так и в /var. В первом случае они после ребута не сохраняются и можно при старте или шатдауне рандомизацию ID запилить - и ничего за это не будет, соответственно. Левые журналы в RAM уж точно не останутся.

3) Если все же хочется персистентный журнал, можно удалять все что != текушему machine ID наконец. Или вы собрались устроить из себя анонимуса - сохранив однако досье на полгода? Это довольно странная идея, я б сказал :) А well known ID имеет как плюсы, так и определенный минус: это как DNT хидер в браузере, сразу палит что это не просто очередной посетитель, что как бы несколько портит изначальную идею затеряться в толпе. Толпа получается заметно меньшего размера.

7.14 , Аноним ( 1 ), 01:12, 22/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > вести черный ящик на самого себя При шифрованном диске не актуально. > это как DNT хидер в браузере Неверно. DNT -- это дополнительный признак к существующим (куки, localStorage...). А я говорю, чтобы попортить единственный признак -- machine-id. Предположим, к тебе зашел посетитель с machine-id = 12345, а через месяц снова зашел посетитель с machine-id = 12345. Что мы можем сказать? Что это был один и тот же человек, ибо machine-id генерится локально, он уникален в пределах планеты. А теперь возьмем тот же случай, но machine-id = WHONIX. Что мы можем сказать? А ничего. Может один и тот же человек, а может и разные, указавшие один и тот же well-known id.

6.15 , Аноньимъ ( ok ), 02:09, 22/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >По динамическому machine-id в системе отваливается куча всего, например journald, который считает журналы предыдущих загрузок как "какие-то левые, не принадлежащие этой машине". Мда, кто SystemD пользовался, тот в цирке не смеётся.

3.13 , Аноним ( - ), 00:43, 22/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Рекомендую так не делать, так как это сразу идентифицирует

> пользователя как "анонима" опеннета. Это технически неверная информация. Скажем гайд на https://www.reddit.com/r/linux4noobs/comments/154gq4u/guide_to_installing_fedo предлагает юзать такой же идентификатор. Там про федору какую-то и это вообще, реддит а не опеннет. Т.к. анонимусов будет энное количество - и не опеннетовских. Но это как раз well known ID.

2.6 , Аноним ( 5 ), 23:37, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Хорошая попытка, товмайор либо абсолютно некомпетентный пользователь, но нет.