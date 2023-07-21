Доступен Whonix 17, дистрибутив для обеспечения анонимных коммуникаций

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|1.1, Аноним (1), 22:34, 21/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Рекомендую всем прописать well-known whonix machine-id, чтобы у нас у всех был одинаковый machine-id:
echo b08dfa6083e7567a1921a715000001fb > /etc/machine-id
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|2.3, Аноним (3), 22:39, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Рекомендую так не делать, так как это сразу идентифицирует пользователя как "анонима" опеннета.
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|3.4, Аноним (1), 23:04, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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лучше, если это будет "один из сотни анонимов", чем "вот этот конкретный вася из саратова"
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|4.5, Аноним (5), 23:35, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- machine-id не едет наружу, если этого явно не захотеть
- Если бы даже и ехал
- id с опеннета уже позволяет идентифицировать вас как принадлежащего к группе анонимов с опеннета, а это очень небольшая группа по сравнению с множеством всех рандомных id.
- Статический id позволяет ещё и сопоставить несколько сессий между собой. Вкупе с другими факторами это очень вероятная идентификация.
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|5.11, Аноним (1), 00:21, 22/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> machine-id не едет наружу
Едет. У хромиума едет не напрямую, но все равно по нему можно идентифицировать: https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/main/chrome/browser/policy/br
> id с опеннета
> вас как принадлежащего к группе анонимов с опеннета
Это не "id с опеннета", это всемирно-известный machine-id, сгенерированный и опубликованный whonix (сабж). Погугли.
> Статический id
По динамическому machine-id в системе отваливается куча всего, например journald, который считает журналы предыдущих загрузок как "какие-то левые, не принадлежащие этой машине".
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|6.12, Аноним (-), 00:38, 22/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По динамическому machine-id в системе отваливается куча всего,
> например journald, который считает журналы предыдущих загрузок как
> "какие-то левые, не принадлежащие этой машине".
1) Это подразумевает что вы пользовались journald. Если вы озабочены вон тем, вы точно этого вообще хотели? Идея вести черный ящик на самого себя в слвчае если это роялит априори спорная. Может, лучше было "systemctl mask systemd-journald" сделать? :)
2) Если вы таки хотите юзать journald, он может работать как с логами в RAM так и в /var. В первом случае они после ребута не сохраняются и можно при старте или шатдауне рандомизацию ID запилить - и ничего за это не будет, соответственно. Левые журналы в RAM уж точно не останутся.
3) Если все же хочется персистентный журнал, можно удалять все что != текушему machine ID наконец. Или вы собрались устроить из себя анонимуса - сохранив однако досье на полгода? Это довольно странная идея, я б сказал :)
А well known ID имеет как плюсы, так и определенный минус: это как DNT хидер в браузере, сразу палит что это не просто очередной посетитель, что как бы несколько портит изначальную идею затеряться в толпе. Толпа получается заметно меньшего размера.
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|7.14, Аноним (1), 01:12, 22/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> вести черный ящик на самого себя
При шифрованном диске не актуально.
> это как DNT хидер в браузере
Неверно. DNT -- это дополнительный признак к существующим (куки, localStorage...). А я говорю, чтобы попортить единственный признак -- machine-id. Предположим, к тебе зашел посетитель с machine-id = 12345, а через месяц снова зашел посетитель с machine-id = 12345. Что мы можем сказать? Что это был один и тот же человек, ибо machine-id генерится локально, он уникален в пределах планеты. А теперь возьмем тот же случай, но machine-id = WHONIX. Что мы можем сказать? А ничего. Может один и тот же человек, а может и разные, указавшие один и тот же well-known id.
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|6.15, Аноньимъ (ok), 02:09, 22/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>По динамическому machine-id в системе отваливается куча всего, например journald, который считает журналы предыдущих загрузок как "какие-то левые, не принадлежащие этой машине".
Мда, кто SystemD пользовался, тот в цирке не смеётся.
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|2.6, Аноним (5), 23:37, 21/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хорошая попытка, товмайор либо абсолютно некомпетентный пользователь, но нет.
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|1.2, Аноним (2), 22:37, 21/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что они не интегрируют наработки того проекта, где 3 машины соеденены сетевыми кабелями, у которых чать проводников перерезана, так что один из кабелей работает только на вход, а другой - только на выход?
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