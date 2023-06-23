Выпуск Tor Browser 12.5

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|1.1, Аноним (1), 12:23, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Всегда думал, ведь в законе о ВПН запрещено распространять средства обхода блокировок - вдруг какой-то аноним напишет в РКН о том, что надо запретить все репы дебианов, федор, бздей - у них ведь там лежит Тор браузер как пакет, а это противозаконно.
Налетайте, юридические тролли, ведь 2 млн доносов сами себя не напишут.
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|2.2, Аноним (2), 12:29, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Разве там лежит браузер? А сам тор без бриджей всё равно не работает. А бриджи не работают с тем пакетом, что в репах. Да и бриджи порезаны по максимуму. Если ты поднимаешь свой, то толку от тора не много, сплошные минусы.
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|3.4, Аноним (4), 12:33, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормально работают бриджи на радость ркн
А что тебе свой бридж не зашел? Деанон углядел? )))
Да ладно..
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|4.5, Аноним (2), 12:41, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Минимум половина дохлые, так новые теперь не дают. Раньше запрашиваешь ещё
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|5.7, Аноним (4), 12:45, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так в разных местах запрашивать можно.
Гоу на офсайт и см маны
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|6.23, Аноним (2), 14:12, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Офсайт под блоком. Но проблема тут даже если ты бриджи получишь как-то, их не подключить в конфиге почему-то.
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|7.32, Аноним (4), 14:36, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Офсайт под блоком
Смотри какая штука есть. Берешь простой браузер. Устанавливаешь дополнение впн. Заходишь на заблокированный офсайт... Оп-па, магия какая
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|8.37, Аноним (2), 14:51, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Если у тебя есть дополнение впн, тебе уже не надо тор Хотя все эти впны сливают... текст свёрнут, показать
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|6.38, Аноним (2), 14:52, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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По-моему публичные все оперативно блокируются сейчас. Надо выцеплять скрытые, а их мало.
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|3.11, Аноним (11), 13:11, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Даже если не лежит. Заводишь тор, настраиваешь любой браузер для работы через него как socks5 прокси, заходишь на сайт и скачиваешь. Надо быть чуть умнее табуретки, чтобы это смочь.
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|4.21, Аноним (2), 14:10, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тор в принципе не будет работать. Он не сможет никуда подключиться. Как ты зайдёшь на сайт? Ты, видимо, не из России (или любой другой страны, где есть противодействие проксям на государственном уровне), иначе бы глупости такие не писал.
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|5.66, Аноним (11), 18:09, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Не бывает таких ситуаций, чтобы что-то в принципе не работало при использовании ... большой текст свёрнут, показать
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|2.3, Аноним (4), 12:30, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Чей то за закон т акой о впн? ))
И чего там за репы к кторым нужно обходить блокировки?
Вообче об чем речь в твоем пасаже?
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|2.6, Аноним (4), 12:44, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Где это ты в репах углядел пакет tor browser?
Жажда запретов покоя не дает?
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|2.8, Аноним (11), 13:00, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–13 +/–
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Блокировки можно и с помощью sshd обходить.
Опять же, наши чиновники уже осознали, что такое сопутствующий вред. Ютуб они терпят, потому что пользы от него гораздо больше, чем вреда от никому не интересных роликов с Ходором, Альбац и тому подобным. Никто не будет блокировать инфру опенсорсных проектов из-за политических или медийных каких-то нужд. Так что можешь стучать, никто не услышит.
>2 млн доносов сами себя не напишут
Тут как бы секретные документики подъехали, что большую часть доносов в СССР написал вовсе не государствообразующий народ, а его более европейский братский подвид. Хитрый народец в полном составе уехал. Некому миллионы доносов писать, некому. Так что если очень хочется, пиши сам.
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|5.60, Neon (??), 16:54, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и сами кадры правозащитной национальности немало доносов написали в своё время. Черта оседлости не зря там была.
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|3.36, Аноним (-), 14:48, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну так ведь Ходор засланный казачёк, работает он на спецслужбы, а отсидел он для того чтобы иметь бекграунд борца с режимом. Сам он сидел в комфортных условиях. Альбац является агентом ГРУ.
>большую часть доносов в СССР написал вовсе не государствообразующий народ
Хе-хе. А чо так толсто? Кстати, недавно донос на свою учмтельницу написала ученица. Учительница и ученица принадлежат к государствообразующеме народу.
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|3.59, Neon (??), 16:53, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и сами богоизбранные немало доносов написали. Не зря же там была черта оседлости.)))
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|2.13, Аноним (-), 13:13, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> в законе о ВПН
Забавно что в соседней стране "У" без всяких законов ты можешь вызвать подозрения просто постучавшись по DNS на .ru вебсайт
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|3.51, Аноним (51), 15:31, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Современные браузеры автоматом стучатся на сайты, ссылки на которые есть на страницах. Если бы было как ты говоришь, то большая часть населения той страны была бы "под подозрением". Она, конечно, и так под подозрением, как вообще 100% населения любой страны в любое время.
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|2.24, Аноним (24), 14:20, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Меня другое мучает, почему РКН не запрещает эту помойку под названием Тор? )))
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|2.46, Аноним (46), 15:12, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Давно пора все дистры заблокировать - живёшь в КНДР - значит пользоваться должен RedStar OS.
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|4.62, Neon (??), 16:56, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там своих таких девать некуда. Где он будет столоваться ?)))
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|1.12, Аноним (-), 13:11, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Tor - это пожалуй единственный способ посещать русскоязычные сайты живя в Украине. И то только через мосты (без мостов соединения мониторятся и к такому человеку могут прийти - прецеденты есть). У моего провайдера тупо наглухо на уровне точки обмена трафиком закрыт доступ к рунету.
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|3.63, Neon (??), 16:57, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И правильно. Что там ценного ? Кроме шизофрении украинства ?
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|4.64, void (??), 17:28, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я вот, например, почитываю бложик одного прогера из домена ua. А вообще все эти блокировки нужны лишь для пропаганды ненависти, чтобы стравливать народы, мешать людям общаться и обмениваться информацией. Разделяй и властвуй. Правительству любого государства выгодно, чтобы его двуногая скотинка ненавидела своих соседей.
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|4.67, Аноним (67), 18:35, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как внезапно оказалось в феврале-марте 2022, большое количество полезных русскоязычных сайтов на самом деле вели украинцы - там потом наставили плашек или просто поблокировали доступ.
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|1.14, Аноним (14), 13:22, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Забавно, как раз сегодня ночью в Brave перестало устанавливаться соединение с Tor.
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|1.45, Аноним (45), 15:10, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Для сервиса SecureDrop предоставлена возможность переключения c наглядного имени сайта на показ в адресной строке onion-адреса.
Это какая-то перделка с опасными последствиями.
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|1.47, Аноним (47), 15:18, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интерфейс на скринах непрактичный. Видимо бездельники из Мозиллы покусали, что вместо улучшения основной функциональности они интерфейс перерисовывают в какое-то говно, которое на порядок хуже чем то, что было раньше.
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|2.53, Аноним (53), 15:48, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эм так для дизнайнера главный смысл чтобы интерфейс был не такой как был. А то что новый неудобный, так юзер вкатается.
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|3.55, Аноним (34), 16:11, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Братва! Вся надежда на вас!
Ждем когда вы сделаете интерфейс какой надо..
ну тот, какой вам надо, а мы потом потерпим
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|1.49, Аноним (49), 15:23, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>После 8 месяцев разработки представлен значительный выпуск
>Обещанного к марту этого года переписанного на Rust нет
>Зато куча ненужной фигни сделали.
Вся суть.
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