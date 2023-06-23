Выпуск Tor Browser 12.5

2.2 , Аноним ( 2 ), 12:29, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Разве там лежит браузер? А сам тор без бриджей всё равно не работает. А бриджи не работают с тем пакетом, что в репах. Да и бриджи порезаны по максимуму. Если ты поднимаешь свой, то толку от тора не много, сплошные минусы.

3.4 , Аноним ( 4 ), 12:33, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нормально работают бриджи на радость ркн

А что тебе свой бридж не зашел? Деанон углядел? )))

Да ладно..

4.5 , Аноним ( 2 ), 12:41, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Минимум половина дохлые, так новые теперь не дают. Раньше запрашиваешь ещё

5.7 , Аноним ( 4 ), 12:45, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так в разных местах запрашивать можно.

Гоу на офсайт и см маны

6.23 , Аноним ( 2 ), 14:12, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Офсайт под блоком. Но проблема тут даже если ты бриджи получишь как-то, их не подключить в конфиге почему-то.

7.30 , Аноним ( 4 ), 14:32, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ctrl+V - пробовал?

7.32 , Аноним ( 4 ), 14:36, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Офсайт под блоком Смотри какая штука есть. Берешь простой браузер. Устанавливаешь дополнение впн. Заходишь на заблокированный офсайт... Оп-па, магия какая

8.37 , Аноним ( 2 ), 14:51, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Если у тебя есть дополнение впн, тебе уже не надо тор Хотя все эти впны сливают... 9.40 , Аноним ( 4 ), 14:59, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Тебе нужно решить задачу или просто так Поставил Зашел Сделал что нужно Выше... 10.50 , Аноним ( 50 ), 15:23, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Тёплое с мягким перепутано И это проблема ... 11.57 , Аноним ( 4 ), 16:20, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Разве это проблема Вот в Африке голодают и это проблема... 5.25 , Аноним ( 25 ), 14:22, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Доступные незаблокированные бриджи легко получать этим

https://github.com/ValdikSS/tor-relay-scanner

6.33 , Аноним ( 4 ), 14:38, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А еще есть сайт и по почте

6.38 , Аноним ( 2 ), 14:52, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – По-моему публичные все оперативно блокируются сейчас. Надо выцеплять скрытые, а их мало.

7.39 , Аноним ( 4 ), 14:57, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Их можно запросить даже в телеге

3.11 , Аноним ( 11 ), 13:11, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Даже если не лежит. Заводишь тор, настраиваешь любой браузер для работы через него как socks5 прокси, заходишь на сайт и скачиваешь. Надо быть чуть умнее табуретки, чтобы это смочь.

4.21 , Аноним ( 2 ), 14:10, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тор в принципе не будет работать. Он не сможет никуда подключиться. Как ты зайдёшь на сайт? Ты, видимо, не из России (или любой другой страны, где есть противодействие проксям на государственном уровне), иначе бы глупости такие не писал.

5.66 , Аноним ( 11 ), 18:09, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Не бывает таких ситуаций, чтобы что-то в принципе не работало при использовании ... 2.3 , Аноним ( 4 ), 12:30, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Чей то за закон т акой о впн? ))

И чего там за репы к кторым нужно обходить блокировки?

Вообче об чем речь в твоем пасаже?

3.10 , Аноним ( 10 ), 13:07, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >об чем речь https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46944

2.6 , Аноним ( 4 ), 12:44, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Где это ты в репах углядел пакет tor browser?

Жажда запретов покоя не дает?

2.8 , Аноним ( 11 ), 13:00, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –13 + / – Блокировки можно и с помощью sshd обходить.

Опять же, наши чиновники уже осознали, что такое сопутствующий вред. Ютуб они терпят, потому что пользы от него гораздо больше, чем вреда от никому не интересных роликов с Ходором, Альбац и тому подобным. Никто не будет блокировать инфру опенсорсных проектов из-за политических или медийных каких-то нужд. Так что можешь стучать, никто не услышит. >2 млн доносов сами себя не напишут Тут как бы секретные документики подъехали, что большую часть доносов в СССР написал вовсе не государствообразующий народ, а его более европейский братский подвид. Хитрый народец в полном составе уехал. Некому миллионы доносов писать, некому. Так что если очень хочется, пиши сам.

3.19 , Аноним ( 19 ), 13:57, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чё за народ такой хитрый, родина Микротиков что-ли?

4.28 , Аноним ( 4 ), 14:31, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тот, который когда рождается, то евреи плакать начинают

5.34 , Аноним ( 34 ), 14:42, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ого! Настолько хитрож...й??

5.60 , Neon ( ?? ), 16:54, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да и сами кадры правозащитной национальности немало доносов написали в своё время. Черта оседлости не зря там была.

3.36 , Аноним ( - ), 14:48, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну так ведь Ходор засланный казачёк, работает он на спецслужбы, а отсидел он для того чтобы иметь бекграунд борца с режимом. Сам он сидел в комфортных условиях. Альбац является агентом ГРУ. >большую часть доносов в СССР написал вовсе не государствообразующий народ Хе-хе. А чо так толсто? Кстати, недавно донос на свою учмтельницу написала ученица. Учительница и ученица принадлежат к государствообразующеме народу.

4.44 , Аноним ( 4 ), 15:10, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Донос? ))))

А почему ты тогда знаешь об этом?

4.61 , Neon ( ?? ), 16:55, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лично писал ? Под прикрытием иного гендера)))

3.59 , Neon ( ?? ), 16:53, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да и сами богоизбранные немало доносов написали. Не зря же там была черта оседлости.)))

2.9 , nona ( ? ), 13:03, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Microsoft Store доступны впн клиенты, и шо?

2.13 , Аноним ( - ), 13:13, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > в законе о ВПН Забавно что в соседней стране "У" без всяких законов ты можешь вызвать подозрения просто постучавшись по DNS на .ru вебсайт

3.20 , Аноним ( 10 ), 14:05, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Забавно Эт точно, а в соседней "Б":

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45645

И в соседнем "К":

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53520

3.41 , Аноним ( 4 ), 15:00, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А если запросы днс шифруются?

3.51 , Аноним ( 51 ), 15:31, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Современные браузеры автоматом стучатся на сайты, ссылки на которые есть на страницах. Если бы было как ты говоришь, то большая часть населения той страны была бы "под подозрением". Она, конечно, и так под подозрением, как вообще 100% населения любой страны в любое время.

2.24 , Аноним ( 24 ), 14:20, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Меня другое мучает, почему РКН не запрещает эту помойку под названием Тор? )))

3.26 , Аноним ( 4 ), 14:29, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очевидно же! Он пользуется этой помойкой для обхода

2.46 , Аноним ( 46 ), 15:12, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Давно пора все дистры заблокировать - живёшь в КНДР - значит пользоваться должен RedStar OS.

3.56 , Аноним ( 4 ), 16:18, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зачем? Просто переедь в центр демократии

Делов то

4.62 , Neon ( ?? ), 16:56, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там своих таких девать некуда. Где он будет столоваться ?)))

2.48 , faa ( ? ), 15:19, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так сейчас и сайт https://dist.torproject.org/ разблокирован.

