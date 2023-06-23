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Выпуск Tor Browser 12.5

23.06.2023 11:01

После 8 месяцев разработки представлен значительный выпуск специализированного браузера Tor Browser 12.5, в котором продолжено развитие функциональности на базе ESR-ветки Firefox 102. Браузер сосредоточен на обеспечении анонимности, безопасности и приватности, весь трафик перенаправляется только через сеть Tor. Обратиться напрямую через штатное сетевое соединение текущей системы невозможно, что не позволяет отследить реальный IP-адрес пользователя (в случае взлома браузера, атакующие могут получить доступ к системным параметрам сети, поэтому для полного блокирования возможных утечек следует использовать такие продукты, как Whonix). Сборки Tor Browser подготовлены для Linux, Android, Windows и macOS.

Для обеспечения дополнительной защиты в Tor Browser включена настройка «HTTPS Only», позволяющая использовать шифрование трафика на всех сайтах, где это возможно. Для снижения угрозы от проведения атак с использованием JavaScript и блокирования по умолчанию плагинов в комплекте поставляется дополнение NoScript. Для борьбы с блокировкой и инспектированием трафика применяются fteproxy и obfs4proxy.

Для организации шифрованного канала связи в окружениях, блокирующих любой трафик кроме HTTP, предлагаются альтернативные транспорты, которые, например, позволяют обойти попытки блокировать Tor в Китае. Для защиты от отслеживания перемещения пользователя и от выделения специфичных для конкретного посетителя особенностей отключены или ограничены API WebGL, WebGL2, WebAudio, Social, SpeechSynthesis, Touch, AudioContext, HTMLMediaElement, Mediastream, Canvas, SharedWorker, WebAudio, Permissions, MediaDevices.enumerateDevices и screen.orientation, а также отключены средства отправки телеметрии, Pocket, Reader View, HTTP Alternative-Services, MozTCPSocket, "link rel=preconnect", модифицирован libmdns.

В новой версии:

  • Упрощён доступ к информации о цепочке узлов Tor, задействованной для доступа к текущему сайту. Вместо показа цепочки в выпадающем меню, открывающемся при нажатии на пиктограмму замка в адресной строке, сведения о цепочках и возможность смены цепочек выделена в отдельное окно, вызываемое через отдельную кнопку, размещённую на панели перед адресной строкой. Для повышения наглядности для каждого узла в цепочке показан флаг страны, в корой находится сервер. Модернизировано оформление цепочек для onion-сайтов.
  • Для сервиса SecureDrop предоставлена возможность переключения c наглядного имени сайта на показ в адресной строке onion-адреса.
  • При открытии onion-сайтов вместо значка на базе логотипа Tor Browser в адресной строке реализовано отображение отдельных значков, позволяющих визуально выделить работу с onion-сервисами и исключить связь onion-сервисов с конкретным браузером.
  • Улучшен интерфейс настройки подключения к сети Tor. В Tor Browser 10.5 интерфейс первого подключения к сети Tor был перемещён из панели на основной экран и реализован в форме новой служебной страницы "about:preferences#connection". Со временем выяснилось, что данное изменение могло вызвать замешательство в случае переключения на другие страницы в offline-режиме, не завершив подключение к Tor. Чтобы упростить возвращение к экрану управления подключением в адресную строку добавлена отдельная кнопка "Connect". Кроме того, в новой версии повышена наглядность индикатора состояния подключения, который теперь показывается в правом углу панели вкладок.
  • Переделаны диалоги для просмотра встроенных мостовых узлов и удаления всех добавленных мостовых узлов.
  • Проведена ревизия удобства работы в браузере людьми с ограниченными возможностями, в результате которой переделаны и адаптированы для работы с экранными ридерами некоторые компоненты, такие как экран со списком изменений (about:tbupdate), экран с показом цепочек Tor, панель настройки уровня защиты и различные диалоги. Переделана для улучшения совместимости с экранными ридерами панель адресной строки.
  • Отключены обработчики лишних страниц "about:", таких как "about:pocket-*" и "about:sync-logs".
  • Отключена настройка "webextension.storage.sync". Включена настройка "media.peerconnection.ice.relay_only" для защиты от утечек через WebRTC ICE.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Tor и Mullvad VPN подготовили новый web-браузер Mullvad Browser
  3. OpenNews: Обновление Tor 0.4.5.16 и 0.4.7.13 с устранением уязвимости, связанной с утечкой DNS-запросов
  4. OpenNews: Выпуск Tor Browser 12.0
  5. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.7
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск Arti, официальной реализации Tor на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59333-tor
Ключевые слова: tor, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (61) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:23, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всегда думал, ведь в законе о ВПН запрещено распространять средства обхода блокировок - вдруг какой-то аноним напишет в РКН о том, что надо запретить все репы дебианов, федор, бздей - у них ведь там лежит Тор браузер как пакет, а это противозаконно.

    Налетайте, юридические тролли, ведь 2 млн доносов сами себя не напишут.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 12:29, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Разве там лежит браузер? А сам тор без бриджей всё равно не работает. А бриджи не работают с тем пакетом, что в репах. Да и бриджи порезаны по максимуму. Если ты поднимаешь свой, то толку от тора не много, сплошные минусы.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 12:33, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормально работают бриджи на радость ркн
    А что тебе свой бридж не зашел? Деанон углядел? )))
    Да ладно..
     
     
  • 4.5, Аноним (2), 12:41, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минимум половина дохлые, так новые теперь не дают. Раньше запрашиваешь ещё
     
     
  • 5.7, Аноним (4), 12:45, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в разных местах запрашивать можно.
    Гоу на офсайт и см маны
     
     
  • 6.23, Аноним (2), 14:12, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Офсайт под блоком. Но проблема тут даже если ты бриджи получишь как-то, их не подключить в конфиге почему-то.
     
     
  • 7.30, Аноним (4), 14:32, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ctrl+V  - пробовал?
     
  • 7.32, Аноним (4), 14:36, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Офсайт под блоком

    Смотри какая штука есть. Берешь простой браузер. Устанавливаешь дополнение впн. Заходишь на заблокированный офсайт... Оп-па, магия какая

     
     
  • 8.37, Аноним (2), 14:51, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если у тебя есть дополнение впн, тебе уже не надо тор Хотя все эти впны сливают... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.40, Аноним (4), 14:59, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе нужно решить задачу или просто так Поставил Зашел Сделал что нужно Выше... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.50, Аноним (50), 15:23, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тёплое с мягким перепутано И это проблема ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.57, Аноним (4), 16:20, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве это проблема Вот в Африке голодают и это проблема... текст свёрнут, показать
     
  • 5.25, Аноним (25), 14:22, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доступные незаблокированные бриджи легко получать этим
    https://github.com/ValdikSS/tor-relay-scanner
     
     
  • 6.33, Аноним (4), 14:38, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще есть сайт и по почте
     
  • 6.38, Аноним (2), 14:52, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    По-моему публичные все оперативно блокируются сейчас. Надо выцеплять скрытые, а их мало.
     
     
  • 7.39, Аноним (4), 14:57, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их можно запросить даже в телеге
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:11, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Даже если не лежит. Заводишь тор, настраиваешь любой браузер для работы через него как socks5 прокси, заходишь на сайт и скачиваешь. Надо быть чуть умнее табуретки, чтобы это смочь.
     
     
  • 4.21, Аноним (2), 14:10, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тор в принципе не будет работать. Он не сможет никуда подключиться. Как ты зайдёшь на сайт? Ты, видимо, не из России (или любой другой страны, где есть противодействие проксям на государственном уровне), иначе бы глупости такие не писал.
     
     
  • 5.66, Аноним (11), 18:09, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не бывает таких ситуаций, чтобы что-то в принципе не работало при использовании ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.3, Аноним (4), 12:30, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Чей то за закон т акой о впн? ))
    И чего там за репы к кторым нужно обходить блокировки?
    Вообче об чем речь в твоем пасаже?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:07, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >об чем речь

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46944

     
  • 2.6, Аноним (4), 12:44, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Где это ты в репах углядел пакет tor browser?
    Жажда запретов покоя не дает?
     
  • 2.8, Аноним (11), 13:00, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –13 +/
    Блокировки можно и с помощью sshd обходить.
    Опять же, наши чиновники уже осознали, что такое сопутствующий вред. Ютуб они терпят, потому что пользы от него гораздо больше, чем вреда от никому не интересных роликов с Ходором, Альбац и тому подобным. Никто не будет блокировать инфру опенсорсных проектов из-за политических или медийных каких-то нужд. Так что можешь стучать, никто не услышит.

    >2 млн доносов сами себя не напишут

    Тут как бы секретные документики подъехали, что большую часть доносов в СССР написал вовсе не государствообразующий народ, а его более европейский братский подвид. Хитрый народец в полном составе уехал. Некому миллионы доносов писать, некому. Так что если очень хочется, пиши сам.

     
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:57, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чё за народ такой хитрый, родина Микротиков что-ли?
     
     
  • 4.28, Аноним (4), 14:31, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот, который когда рождается, то евреи плакать начинают
     
     
  • 5.34, Аноним (34), 14:42, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого! Настолько хитрож...й??
     
  • 5.60, Neon (??), 16:54, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и сами  кадры правозащитной национальности немало доносов написали в своё время. Черта оседлости не зря там была.
     
  • 3.36, Аноним (-), 14:48, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так ведь Ходор засланный казачёк, работает он на спецслужбы, а отсидел он для того чтобы иметь бекграунд борца с режимом. Сам он сидел в комфортных условиях. Альбац является агентом ГРУ.

    >большую часть доносов в СССР написал вовсе не государствообразующий народ

    Хе-хе. А чо так толсто? Кстати, недавно донос на свою учмтельницу написала ученица. Учительница и ученица принадлежат к государствообразующеме народу.

     
     
  • 4.44, Аноним (4), 15:10, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Донос? ))))
    А почему ты тогда знаешь об этом?
     
  • 4.61, Neon (??), 16:55, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично писал ? Под прикрытием иного гендера)))
     
  • 3.59, Neon (??), 16:53, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и сами богоизбранные немало доносов написали. Не зря же там была черта оседлости.)))
     
  • 2.9, nona (?), 13:03, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Microsoft Store доступны впн клиенты, и шо?
     
  • 2.13, Аноним (-), 13:13, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > в законе о ВПН

    Забавно что в соседней стране "У" без всяких законов ты можешь вызвать подозрения просто постучавшись по DNS на .ru вебсайт

     
     
  • 3.20, Аноним (10), 14:05, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Забавно

    Эт точно, а в соседней "Б":
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=45645
    И в соседнем "К":
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53520

     
  • 3.41, Аноним (4), 15:00, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если запросы днс шифруются?
     
  • 3.51, Аноним (51), 15:31, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Современные браузеры автоматом стучатся на сайты, ссылки на которые есть на страницах. Если бы было как ты говоришь, то большая часть населения той страны была бы "под подозрением". Она, конечно, и так под подозрением, как вообще 100% населения любой страны в любое время.
     
  • 2.24, Аноним (24), 14:20, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Меня другое мучает, почему РКН не запрещает эту помойку под названием Тор? )))
     
     
  • 3.26, Аноним (4), 14:29, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно же! Он пользуется этой помойкой для обхода
     
  • 2.46, Аноним (46), 15:12, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Давно пора все дистры заблокировать - живёшь в КНДР - значит пользоваться должен RedStar OS.
     
     
  • 3.56, Аноним (4), 16:18, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем? Просто переедь в центр демократии
    Делов то
     
     
  • 4.62, Neon (??), 16:56, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там своих таких девать некуда. Где он будет столоваться ?)))
     
  • 2.48, faa (?), 15:19, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сейчас и сайт https://dist.torproject.org/ разблокирован.
     

  • 1.12, Аноним (-), 13:11, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Tor - это пожалуй единственный способ посещать русскоязычные сайты живя в Украине. И то только через мосты (без мостов соединения мониторятся и к такому человеку могут прийти - прецеденты есть). У моего провайдера тупо наглухо на уровне точки обмена трафиком закрыт доступ к рунету.
     
     
  • 2.22, Аноним (19), 14:12, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В РФ большинство сайтов .ua заблокированы.
     
     
  • 3.63, Neon (??), 16:57, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правильно. Что там ценного ? Кроме шизофрении украинства ?
     
     
  • 4.64, void (??), 17:28, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я вот, например, почитываю бложик одного прогера из домена ua. А вообще все эти блокировки нужны лишь для пропаганды ненависти, чтобы стравливать народы, мешать людям общаться и обмениваться информацией. Разделяй и властвуй. Правительству любого государства выгодно, чтобы его двуногая скотинка ненавидела своих соседей.
     
  • 4.67, Аноним (67), 18:35, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как внезапно оказалось в феврале-марте 2022, большое количество полезных русскоязычных сайтов на самом деле вели украинцы - там потом наставили плашек или просто поблокировали доступ.
     

  • 1.14, Аноним (14), 13:22, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно, как раз сегодня ночью в Brave перестало устанавливаться соединение с Tor.
     
     
  • 2.27, Аноним (4), 14:30, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В какой стране?
     

  • 1.35, Балмерсекс (?), 14:45, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посмотрел ЦП - получил руткит.
    ТОР-браузер - мы заботимся о вас!
     
     
  • 2.42, Аноним (4), 15:01, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая замена/альтернатива?
     
     
  • 3.65, Аноним (65), 17:35, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не смотреть ЦП?
     

  • 1.43, Аноним (4), 15:08, 23/06/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.45, Аноним (45), 15:10, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Для сервиса SecureDrop предоставлена возможность переключения c наглядного имени сайта на показ в адресной строке onion-адреса.

    Это какая-то перделка с опасными последствиями.

     
  • 1.47, Аноним (47), 15:18, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интерфейс на скринах непрактичный. Видимо бездельники из Мозиллы покусали, что вместо улучшения основной функциональности они интерфейс перерисовывают в какое-то говно, которое на порядок хуже чем то, что было раньше.
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 15:48, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эм так для дизнайнера главный смысл чтобы интерфейс был не такой как был. А то что новый неудобный, так юзер вкатается.
     
     
  • 3.54, Аноним (54), 16:10, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот я и вижу, что вместо разрабов наняли всяких бездельников.
     
  • 3.55, Аноним (34), 16:11, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Братва! Вся надежда на вас!
    Ждем когда вы сделаете интерфейс какой надо..
    ну тот, какой вам надо, а мы потом потерпим
     

  • 1.49, Аноним (49), 15:23, 23/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >После 8 месяцев разработки представлен значительный выпуск
    >Обещанного к марту этого года переписанного на Rust нет
    >Зато куча ненужной фигни сделали.

    Вся суть.

     
     
  • 2.52, Аноним (53), 15:47, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    НебезопасТность!
     
     
  • 3.58, Аноним (4), 16:22, 23/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы уже конечно сообщили об этом в поддержку?
     

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