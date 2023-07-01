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Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.3.0 с устранением уязвимости

01.07.2023 08:35

Состоялся релиз анонимной сети I2P 2.3.0 и C++-клиента i2pd 2.48.0. I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. Сеть строится в режиме P2P и образуется благодаря ресурсам (пропускной способности), предоставляемым пользователями сети, что позволяет обойтись без применения централизованно управляемых серверов (коммуникации внутри сети основаны на применении шифрованных однонаправленных туннелей между участником и peer-ами).

В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Для построения и использования анонимных сетей для клиент-серверных (сайты, чаты) и P2P (обмен файлами, криптовалюты) приложений, применяются I2P-клиенты. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD.

В новом выпуске устранена уязвимость (CVE-2023-36325), которая может использоваться для определения маршрутизатора, через который подключается искомый пользователь. Уязвимость вызвана ошибкой в реализации структуры хранения "фильтр Блума", используемой для отсеивания сообщений с дублирующимися идентификаторами messageID. Проблема связана с тем, что для клиентов и самого маршрутизатора использовался общий фильтр Блума, что позволяло атакующему отправить пользователю специально оформленное I2NP-сообщение с уникальным идентификатором messageID, после чего отправить то же сообщение напрямую на маршрутизатор и на основе его реакции определить проходило ли через него сообщение с данным идентификатором ранее (если сообщение проходило, то его идентификатор уже занесён в фильтр Блума и маршрутизатор его сразу отбросит из-за недопустимости дубликатов). Проблема решена через разделение фильтров Блума для маршрутизатора и туннелей клиентов.

Из других изменений в новом выпуске выделяются:

  • Оптимизированы поиск в netDb и ограничение интенсивности отправки пакетов (rate-limit).
  • Улучшено поведение маршрутизаторов, работающих в режиме floodfill.
  • Добавлен дополнительный I2P-провайдер по умолчанию - not_bob.
  • Предоставлена возможность задания максимального времени жизни записей в чёрном списке заблокированных IP-адресов.
  • Добавлен API для изменения графического интерфейса DTG из плагинов (например, можно добавить элементы в меню апплета для системного лотка).


  1. Главная ссылка к новости (https://geti2p.net/en/blog/pos...)
  2. OpenNews: Выпуск Tor Browser 12.5
  3. OpenNews: Tor и Mullvad VPN подготовили новый web-браузер Mullvad Browser
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.7
  5. OpenNews: Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.2.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59362-i2p
Ключевые слова: i2p
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 09:28, 01/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >может использоваться для определения маршрутизатора, через который подключается искомый пользователь

    Хомячки, не игнорируйте. Кто тут громче всех пел про безопасность по сравнению с тором?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:35, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там уязвимостей на всех хватит, так что всех вычислят.
     
  • 2.5, Адмирал Майкл Роджерс (?), 10:33, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Насколько я могу судить на основании своего прежнего опыта, заинтересованные структуры, как правило, стремятся использовать в своей работе методы, основанные на разных технологиях, а не привязываться к какой-либо одной
    особенности какого-либо программного продукта.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:47, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не надо говорить туманно. Конкретику давай.
    1. Американские спецслужбы вычисляют через социальные сети.
    2. Виндовс методично и периодично делает скриншот экрана Рабочего стола.
    3. Продукция Apple отслеживают вообще всю активность. Вполть до того какое приложение человек использует в конкретный момент (привязка ко времени).
    4. У русских Касперский и Доктор Веб регулярно роются в твоём компьютере, и затем отправляют данные на сервера ФСБ.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:37, 01/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >анонимной сети
    >уязвимости

    Может пора уже прекратитт вводить народ в заблуждение и назвать эту сеть неанонимной явно?

     
     
  • 2.9, Аноним (10), 11:41, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толсто.
     

  • 1.7, Аноним (6), 10:39, 01/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Проблема связана с тем, что для клиентов и самого маршрутизатора использовался общий фильтр Блума

    Неужели автор i2pd это не заметил, когда переписывал?

     
  • 1.8, Аноним (8), 11:36, 01/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В природе существует 2 реализации - джава и i2pd и от версии к версии не все изменения совпадают. Например последний ченджлог для i2pd:
    Added 'critical' log level
    Allow user/password authentication method for SOCK5 proxy
    Fixed reload tunnels
    Don't recognize new router as floodfill until it proves it's real
    Fixed incomplete HTTP headers in I2P tunnels
    Publish congestion cap 'G' if transit is not accepted
    Added webconsole button to drop a remote LeaseSet manually
    Publish encrypted RouterInfo through tunnels
    Print local b32 address on webconsole destination page
    Fixed incorrect address caps for unspecified ipv6 address

    Также стоило бы упомянуть что в libtorrent и qBittorrent вернулась поддержка i2p.

     
     
  • 2.11, BIG AMERICAN BURGER (?), 12:02, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а какой смысл СЕЙЧАС в реализации на Java? по словам посетителей I2P она же невероятно медленная
     

  • 1.12, Деаноним (?), 12:10, 01/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выпуск реализации анонимной сети с устранением анонимности.
     

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