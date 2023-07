Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.3.0 с устранением уязвимости

В природе существует 2 реализации - джава и i2pd и от версии к версии не все изменения совпадают. Например последний ченджлог для i2pd:

Added 'critical' log level

Allow user/password authentication method for SOCK5 proxy

Fixed reload tunnels

Don't recognize new router as floodfill until it proves it's real

Fixed incomplete HTTP headers in I2P tunnels

Publish congestion cap 'G' if transit is not accepted

Added webconsole button to drop a remote LeaseSet manually

Publish encrypted RouterInfo through tunnels

Print local b32 address on webconsole destination page

Fixed incorrect address caps for unspecified ipv6 address Также стоило бы упомянуть что в libtorrent и qBittorrent вернулась поддержка i2p.