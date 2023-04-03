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Tor и Mullvad VPN подготовили новый web-браузер Mullvad Browser

03.04.2023 21:18

Проект Tor и VPN-провайдер Mullvad представили совместно развиваемый web-браузер Mullvad Browser, ориентированный на защиту конфиденциальности пользователя. Технически Mullvad Browser основан на движке Firefox и включает почти все изменения из Tor Browser, отличаясь главным образом тем, что не использует сеть Tor и отправляет запросы напрямую (вариант Tor Browser без Tor). Предполагается, что Mullvad Browser может быть интересен пользователям которые не хотят работать через сеть Tor, но желают получить доступные в Tor Browser механизмы повышения конфиденциальности, блокирования отслеживания посещений и защиты от идентификации пользователя. Mullvad Browser не привязан к Mullvad VPN и может использоваться всеми желающими. Код браузера распространяется под лицензией MPL 2.0, разработка ведётся в репозитории проекта Tor.

Для обеспечения дополнительной защиты в Mullvad Browser, как и в Tor Browser, включена настройка "HTTPS Only" для шифрование трафика на всех сайтах, где это возможно. Для снижения угрозы от проведения атак с использованием JavaScript и блокирования рекламы в комплекте поставляются дополнения NoScript и Ublock Origin. Для определения имён задействован DNS-over-HTTP сервер Mullvad. Готовые сборки формируются для Linux, Windows и macOS.

По умолчанию применяется режим приватного просмотра, удаляющий Cookie и историю посещений после окончания сеанса. Доступно три режима безопасности: Standard, Safer (JavaScript включён только для HTTPS, отключена поддержка тегов audio и video) и Safest (без JavaScript). В качестве поисковой системы применяется DuckDuckgo. В состав входит дополнение Mullvad для вывода информации об IP-адресе и подключении к Mullvad VPN (использование Mullvad VPN не обязательно).

Для защиты от отслеживания перемещения пользователя и от выделения специфичных для конкретного посетителя особенностей отключены или ограничены API WebGL, WebGL2, Social, SpeechSynthesis, Touch, WebSpeech, Gamepad, Sensors, Performance, AudioContext, HTMLMediaElement, Mediastream, Canvas, SharedWorker, Permissions, MediaDevices.enumerateDevices и screen.orientation, а также отключены средства отправки телеметрии, Pocket, Reader View, HTTP Alternative-Services, MozTCPSocket, "link rel=preconnect", организована отдача данных только о части установленных шрифтов. Для блокирования идентификации по размеру окна задействован механизм letterboxing, добавляющий отступы вокруг содержимого веб-страниц. Убран менеджер паролей.

Отличия от Tor Browser: не используется сеть Tor, отсутствует поддержка разных языков, возвращена поддержка WebRTC и API Web Audio, интегрированы дополнения uBlock Origin и Mullvad Browser Extension, отключена защита Drag&Drop, прекращён вывод предупреждения при загрузках, в NoScript отключена защита от утечек между вкладками информации, которую можно использовать для идентификации пользователя.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/re...)
  2. OpenNews: LibreWolf 94 - вариант Firefox, сфокусированный на конфиденциальности и безопасности
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера CENO 2.0, использующего P2P-сеть для обхода блокировок
  4. OpenNews: Анонсирован Gngr, новый web-браузер, ориентированный на обеспечение приватности
  5. OpenNews: UnGoogled Chromium, браузер, ориентированный на приватность
  6. OpenNews: Выпуск Tor Browser 12.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58913-mullvad
Ключевые слова: mullvad, tor
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, какай герл помурчит в дсике (?), 21:39, 03/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    >Tor и Mullvad VPN подготовили новый web-браузер Mullvad Browser
    >Отличия от Tor Browser: не используется сеть Tor

    приятно удивлен

     
  • 2, Аноним (2), 21:45, 03/04/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    LibreWolf, не?
     
  • 3, Аноним (3), 21:47, 03/04/2023 [ответить]  
    		• +/
    Тор-сеть — хорошо
    Тор-браузер — сливной бачок
     
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