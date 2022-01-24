The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Предпринята попытка обжаловать блокировку Tor в России

24.01.2022 13:54

Юристы проекта Роскомсвобода, действуя от лица американской некоммерческой организации The Tor Project Inc, подали апелляционную жалобу и будут требовать отмены решения Саратовского районного суда, которое привело к блокировке сайта, серверов директорий и части мостовых узлов анонимной сети Tor.

Напомним, что формальной причиной блокировки Tor стало принятое ещё в 2017 году решение, в соответствии с которым суд признал незаконным распространение на сайте www.torproject.org браузера-анонимайзера Tor Browser, так как с его помощью пользователи могут получить доступ к сайтам, на которых размещена информация, включённая в Федеральный список экстремистских материалов, запрещённых к распространению на территории Российской Федерации.

Представители Роскомсвободы считают решение необоснованным, незаконным и подлежащим отмене, так как законом РФ не запрещено распространение информации о технологиях VPN и анонимайзерах, а решение суда нарушает конституционное право на свободное предоставление, получение и распространение информации и защиту тайны частной жизни. Кроме того, дело было рассмотрено без участия представителей Tor, а в соответствии с позицией Верховного суда, любое решение, вынесенное без участия владельца сайта, является неправосудным и нарушающим права владельца информационного ресурса.

Тем не менее, даже если решение Саратовского районного суда будет отменено, поводом для новой блокировки Tor может стать нарушение закона «Об информации», предписывающего сервисам, которые можно использовать для обхода ограничения доступа к контенту, признанному в РФ противоправным, подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) и реализовать ограничение доступа на своей стороне. Не соблюдение данного требования в настоящее время является основным поводом для блокировки VPN-провайдеров в РФ.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.kommersant.ru/doc/...)
  2. OpenNews: Эксперимент по симуляции полноразмерной сети Tor
  3. OpenNews: Расширение блокировки сайтов Tor. Возможные атаки на Tor
  4. OpenNews: Сайт Tor официально заблокирован в РФ
  5. OpenNews: Провайдер сайта анонимной сети Tor получил уведомление от Роскомнадзора (дополнено)
  6. OpenNews: В РФ наблюдаются проблемы с подключением к Tor
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56566-tor
Ключевые слова: tor, law
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 14:14, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Успехов вам!!
     
  • 1.2, Аноним (2), 14:19, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Этим косорукам? Можно быть спокойным: после них TOR уже не разблокировать.

    Как только они в суде заявят «решение суда нарушает конституционное право», их сразу пинками под зад выгонят. За некомпетентность.

    Хочешь решение суда отменить — отменяй. Хочешь проверить ту или иную норму на конституционность — проверяй. Только одно с другим не путай. А главное, не мешай политику с судебным процессом.

    Очень неплохо было бы проверить закон «Об информации...» на конституционность. Но кто ж этим будет заниматься?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:24, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >А главное, не мешай политику с судебным процессом.

    Возвращаетесь в реальный мир.

     
     
  • 3.8, Аноним (2), 14:29, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сами возвращайтесь. Толкание политических речей в зале суда будет как минимум проигнорировано. А если и достигнет результата, то совсем-совсем противоположного.
     
  • 2.12, kusb (?), 14:35, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Э.. А как не мешать? Конституция это политика. То что происходит - это буквально политика. Судьи я думаю тоже понимают, когда они нарушают законы и что им будет за их соблюдение и это тоже политика...
     

  • 1.3, A.Stahl (ok), 14:20, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я буду жаловаться на царя! Я буду жаловаться царю!
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:22, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фильтры от ркн tor ставить не будет, нет смысла. Соответственно официальная разблокировка невозможна.
     
  • 1.5, Zenitur (ok), 14:24, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слесарь из провинциального города уже 20 лет смотрит центральные телеканалы, и верит каждому слову, ведь у него нет другого источника информации. Он не читает новости в интернете - не умеет. На кабельном ничего нет, он пытался смотреть Дождь и Эхо Москвы, и увидел, что там какой-то другой мир - не его это. Ему бы что-то попроще, такое как ОРТ, НТВ или ТВ6, 2001 года разлива.

    Может поэтому и блокируют Тор, чтобы отрезать от источников информации? Ведь альтернативный источник информации может появиться внезапно, ну например русскоязычный телеканал другой страны прославится в мемах, и его резко начнут смотреть. А до тех пор, пока есть Тор, бесполезно блокировать доступ к чему-либо

     
     
  • 2.7, тоже Аноним (ok), 14:27, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может поэтому и блокируют Тор, чтобы отрезать от источников информации массы людей?

    Или?

     
  • 2.11, Аноним (11), 14:34, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >русскоязычный телеканал другой страны прославится в мемах

    я походу был прав, когда выбрал смотреть ковёр

     

  • 1.9, Аноним (9), 14:30, 24/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Конституционный суд заявил, что безопасность государства превыше закона и конституции. Поэтому пока чьи-то задние места в госконторе подпекает никакая конституция работать не будет. Разумеется блокировка ресурсов в сети не соответствует главному закону страны и даже протеворечит ему. Живут "они" очень не плохо и их всё устраивает, зачем им что-то менять? Поэтому смиритесь и либо юзайте тот VPN что ещё пока работает. Либо покупайте спутниковый интернет от западных провайдеров.
     
     
  • 2.10, kusb (?), 14:33, 24/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так то тор и создан чтобы работать несмотря на атаки.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру