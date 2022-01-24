Предпринята попытка обжаловать блокировку Tor в России

Юристы проекта Роскомсвобода, действуя от лица американской некоммерческой организации The Tor Project Inc, подали апелляционную жалобу и будут требовать отмены решения Саратовского районного суда, которое привело к блокировке сайта, серверов директорий и части мостовых узлов анонимной сети Tor.

Напомним, что формальной причиной блокировки Tor стало принятое ещё в 2017 году решение, в соответствии с которым суд признал незаконным распространение на сайте www.torproject.org браузера-анонимайзера Tor Browser, так как с его помощью пользователи могут получить доступ к сайтам, на которых размещена информация, включённая в Федеральный список экстремистских материалов, запрещённых к распространению на территории Российской Федерации.

Представители Роскомсвободы считают решение необоснованным, незаконным и подлежащим отмене, так как законом РФ не запрещено распространение информации о технологиях VPN и анонимайзерах, а решение суда нарушает конституционное право на свободное предоставление, получение и распространение информации и защиту тайны частной жизни. Кроме того, дело было рассмотрено без участия представителей Tor, а в соответствии с позицией Верховного суда, любое решение, вынесенное без участия владельца сайта, является неправосудным и нарушающим права владельца информационного ресурса.

Тем не менее, даже если решение Саратовского районного суда будет отменено, поводом для новой блокировки Tor может стать нарушение закона «Об информации», предписывающего сервисам, которые можно использовать для обхода ограничения доступа к контенту, признанному в РФ противоправным, подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) и реализовать ограничение доступа на своей стороне. Не соблюдение данного требования в настоящее время является основным поводом для блокировки VPN-провайдеров в РФ.



