Провайдер сайта анонимной сети Tor получил уведомление от Роскомнадзора

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|2.17, Аноним (17), 17:33, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Ну шаг за шагом, они что-то да ломают...
Смотря как в том же Китае уже переблочили всё, где хоть как-то упоминается "Тяньаньмэнь 1989".
Теперь вот у нас в последние года три, плотно за это взялись.
p.s.:
Вся ценность хорошо описана в манифесте Mozilla:
https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
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|3.26, Тот_Самый_Анонимус (?), 17:41, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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А что вы сшашку не упомянули? Там ещё проще: если в мордокниге кто-то что-то распространяет против линии патрии, то цукера на ковёр в конгресс. захочешь усомниться в правдивости выбора бункерного деда Байдена, за которого мертвецы голосовали, так ютуб не разрешает этого. Ничего блочить не надо, просто за кулисами пнуть владельцев хостингов, а дальше включается песня «частная компания, имеет право». Так ведь соболиха говорила.
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|4.90, Аноним (90), 19:13, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Байден хоть и дед, но далеко не бункерный. А бункерный - это у нас.
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|4.99, glumm (?), 19:26, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Масштабы несколько несопоставимы.
«заблочили на территории СНГ» и «на сайте фейсбука» — нет, не видите разницы? Ну, поверьте, есть разница.
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|5.113, ананим.orig (?), 19:55, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> «заблочили на территории СНГ» и «на сайте фейсбука»
Вы правы — у фейбука аудитория на весь шарик, а у СНГ — снг, да и тот не весь (минус усср, гсср,..)
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|3.34, Аноним (34), 17:49, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Смотря как в том же Китае уже переблочили всё, где хоть как-то упоминается "Тяньаньмэнь 1989".
Вспоминается анекдот:
Мужик просит бога: "Господи, хочу попасть на майдан, после которого жить стало хорошо"
И закинул его господь в далёкую восточную страну, в далёкий 1989 год, на площадь со странным названием Тяньаньмэнь.
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|5.82, Урри (ok), 19:01, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какое вспоминали - видно же что натужно рожал.
Их, если нету перехода в хохлы, больно п_здят; а если есть - то просто жрать не дают. Михаил вон не даст соврать, был в гостях, перенимал опыт.
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|3.35, Kuromi (ok), 17:51, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну я чес слово не понимаю почему они до сих пор не взяли и тупо обрубили все каналы (а то и интернет в ообще), не закрыли границы колючей проволокой, танки на улицу, автоматчиков на каждый перекресток...
Ведь чувствуется что им хочется! Очень-очень хочется, назад, в СССР, в Русскую империю, в Опричнину! Чем дальше в глубь веков тем лучше!
Но - вместо этого ходят вокруг до около. Что Тор как бе запрещен еще, верно, в 17-ом гоуд писали. И никаких шагов не было, а тут вдруг спохватились и давай пытаться блокировать. Почему? Экономика показала очередной прорыв? Или просто месяц внимания к интернету?
Так или иначе, как показал опыт писать в сети уже не то чтобы нельзя, но особо не стоит. Все эти посадки за посты и комменты намекают. Теперь нельзя будет и читать.
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|4.41, Аноним (34), 17:56, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Вам лично кто-то мешает стремиться в радужное толерантное будущее?
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|5.66, fghj (?), 18:28, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вам лично кто-то мешает стремиться в радужное толерантное будущее?
Так фишка в том что страна не имеет значения.
Просто форма цензуры отличается. У нас блокируют сторонние ресурсы с нежелательной информацией,
а в США сами ресурсы блокируют нежелательную информацию.
Тот же youtube вполне официально запретил обсуждения "вбросов" на выборах США.
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|4.68, Аноним (67), 18:30, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может и хочется, только ЭТИ при строительстве концлагеря еще и разворуют всё.
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|4.85, Урри (ok), 19:05, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все просто - до сих пор не получалось. Но ребята работают.
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|3.52, Бабай (?), 18:14, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тяньаньмэнь - лучшее, что могло произойти. Малой кровью удалось избежать большого кровопролития.
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|3.65, Аноним (-), 18:27, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Смотря как в том же Китае уже переблочили всё
В Китае блокируют в силу политических, идеологических обстоятельств. На пост-совке блокировки _сааааааавсем_ по другим причинам (чаще всего всё связано с коррупцией, беззаконием, попытками блокировать компроматы и прочую "запрещённую информацию").
При прочих равных в Китае (по крайней мере) существует смертная казнь за коррупцию. Ваша Единая Россия вместе с коррумпированными силовиками была бы казнена в полном составе.
Так что разница между РФ и Китаем огромна. Блокировки блокировкам рознь.
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|4.75, Аноним (17), 18:41, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>разница
Нет разницы. А масштабы коррупции в Китае больше чем в России, этот факт вы бы знали если бы плотнее интересовались.
И про казни, на которых такой же обнулившийся товарищ зарабатывает политические "очки" и рейтинг.
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|5.80, Аноним (-), 18:53, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Чепуха Разница огромна Я не просто знаю, я знаю буквально из первых рук Пост-... большой текст свёрнут, показать
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|6.84, Аноним (17), 19:01, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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К чему этот максимализм, небоскрёбы в Китае не противоречат масштабам коррупции.
Что вас так задело ? Или вы китаец ?
Ваш последний абзац это либо подростковый максимализм либо абсолютное незнание.
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|7.89, Аноним (-), 19:12, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что вас так задело ?
Меня? А что меня могло задеть? Я вижу, что вы абсолютно некомпетенты и пытаетесь сравнивать несравниваемые вещи. Вы россиянин? Обидно за державу? Нечего на зеркало пенять...
> либо абсолютное незнание.
Около 10 лет назад я играл профессионально в игру дота (если знаете есть такая игра). Мой друг пошёл дальше. Ради кибеспортивной карьеры поехал в Китае, так там и остался жить. Общаемся с ним раз в месяц примерно. Так что о Китае и тамошней жизни у меня информация из первых рук.
> подростковый максимализм
Мне за 40. И я прекрасно знаю разницу между коррумпированным пост-совком и Китаем.
Вы бы вместо пустословия и болтовни пожили бы в Китае лет пять хотя бы.
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|8.105, Аноним (17), 19:35, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Это гарантия, что он понимает как устроена КПК Рост китайской экономики связан... текст свёрнут, показать
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|6.91, Аноним (17), 19:14, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В Китае блокируют не только западные ресурсы, а также и китайские, тайваньские и модерируют все публичные площадки на предмет любого инакомыслия.
В Китае нет социализма, там даже из-за "хукоу" большинство сельских жителей не получают нормальных пенсий (только формальные около 200 юаней).
Также тотальная ложь и фальсификация гос. статистики, которой не доверяют даже местные предприниматели.
Отсюда и "бумажный" рост их ВВП, которому не доверяют ни местные, ни тем более зарубежные экономисты.
Вы ничего не знаете про Китай.
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|7.96, Аноним (-), 19:24, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вы ничего не знаете про Китай.
Чего это мне не знать про Китай если у меня там близкий человек живёт и я всё знаю из первых рук?
> В Китае нет социализма
> Также тотальная ложь и фальсификация гос. статистики
> которой не доверяют даже местные предприниматели.
Я что-то подобное слышал от Жириновского на передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым". В РФи невыгодно распространять информацию об успехам борьбы с коорупцией в Китае и информация о социально-экономическом-технологическом развитии, ибо в противном случае народ захочет всей кремлёвской проворовавшейся элите "секир башка" сделать.
> Вы ничего не знаете про Китай.
Можете заниматься, конечно, самоуспокоением и самообманом (если это вас устраивает). Но сколько не говори слово "халва" во рту слаще не станет.
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|5.86, Аноним (-), 19:07, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Объективно она всё ещё существует в Китае Но её объёмы снижены редкордно И это... большой текст свёрнут, показать
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|5.30, Тот_Самый_Анонимус (?), 17:44, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В сшашке его бы давно инагентом назвали и заставили бы маркировать так свою продукцию. Или забанили бы в случае отказа от маркировки. Но то другое, да?
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|6.33, Аноним (17), 17:49, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вы из России ?
После веерного признания "инагентами" всех и вся в России, почему вы не поднимаете этот вопрос ?
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|7.38, Аноним (34), 17:53, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А почему вы не поднимаете вопрос после признания белого белым, а чёрного чёрным.
Хотя постойте...
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|3.95, Аноним (90), 19:24, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Майор, не отклоняйтесь от линии вашей конторы, предлагайте Астру, РЕД ОС, ROSA.
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|3.27, Аноним (27), 17:41, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что не смешно уже так они скоро обьявят не угодные им репозитарии gentoo или другие.Якобы что то там нарушают инагенты.Так сказать дестабилизируют развитие отечественного ПО тем самым нанося им вред не давая попилить бабло для виллы в испании гепотетически.В поднебесной же банят.Чебурнет на подходе.Сам уже задумываюсь про старлинк.Как бы не опоздать установить имхо.
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|4.42, Аноним (27), 17:56, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати если совсем начнут хардкодить и с мобильной связью тоже то есть такая штука как satcom там и цифру можно передавать.Но нужно не сложное оборудование и антенна.Да штуку эту они сразу запретили в рф видимо боятся ниган-енотов.То-есть это сеть амерских военных спутников с открытыми транспондорами созданных для связи их вояк по всей земле.Люди многих стран этой халявой пользуются.Это не реклама и не призыв ни к чему а информация из свободных источников.
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|4.60, Аноним (27), 18:19, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так точно! Товарищ Майор! удаляю куки и ухожу в тень и больше подсказывать ни буду ни когда.Обещаю! слово даю как всем известный мастер дзюдо сказал что повышать при мне не будут (возраст,звание и т.п) и сажать тоже.
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|4.92, Sluggard (ok), 19:16, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не работает, вчера пробовал в Tor Browser. Помогла только опция «Запросить мост у torproject.org», напрямую и используя встроенные мосты ничего не соединялось.
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|1.8, Аноним (-), 17:19, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Потом можно и репозитории debian, ubuntu и т.д. заблокировать. Их веб-сайты, их зекркала. Там ведь есть пакет tor.
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|2.77, Аноним (77), 18:44, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пакет tor есть даже в дистрибутиве "Альт Образование 9". Вот на что бы стоило в первую очередь обращать внимание, особенно при раздаче госбабок. Жду комментария Шигорина на этот счет.
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|2.21, Michael Shigorin (ok), 17:39, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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С какой-то точки зрения и Иуда Искариот "оказался прав".
Вопрос в том, какова цена такой точке зрения.
Окончательная.
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|3.24, Аноним (17), 17:40, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Михаил, читая ваши комментарии хорошо понимаешь: - С такими "патриотами" и враги не нужны.
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|3.36, двадцать восем (?), 17:51, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Иуда один из всех и оказался прав, Мишань, так как сдал предателя своего народа, социалиста и лефтиста, исуса.
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|4.83, Аноним (83), 19:01, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там вообще какая-то мутная история. Сдал того, кто вроде бы и не прятался, шатался по городам с толпой хиппи, храмы громил. Потом бысто "покончил с собой". Самы тупой следак бы задумался.
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|5.97, Урри (ok), 19:24, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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История прозрачная как стекло - нужен был козел отпущения, кто прямо сдаст под расписку и на кого потом можно любые потенциальные проблемы сбросить.
Сейчас дела точно так же делаются. Например, один всем известный ввх тоже не стал себе сроки сам продлевать, не так ли? Потребовалась бл.дь, ой, космонавтка, которая от имени норода внесла предложение.
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|1.18, kartWOMAN (ok), 17:35, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну учитывая, что Tor поддерживается за счёт Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Государственного департамента США, то лучше всё таки I2P.
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|2.58, bugmenot (??), 18:18, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он уже заводится нормально или по прежднему нужно настраивать роутер пробрасывая порты (или как там оно заводится)?
Просто два раза пробовал -- два раза ничего не получилось
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|2.28, Аноним (28), 17:42, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нормально. У всех справки имеются, им под суд не идти. Ибо здравомыслящий не станет таким баловаться.
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|3.102, Аноним (90), 19:31, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, т.е., сначала нужно справку из психдиспасера купить, потом можно свой узел открывать?
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|3.59, InuYasha (??), 18:19, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот я и думаю - check-исты там или кто. Ведь осуждали же владельца узла, Алексеем звали, вроде.
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|3.37, Аноним (37), 17:52, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Он, наверно, из Той Другой Страны. У него свобода давно закончилась, он теперь злорадствует, что не одному ему страдать.
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|2.76, Huy21sm (?), 18:42, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вы правы. Тоталитарный режим медленно затягивает удавку. Если делать это резко, люди могут взбрыкнуть. А так, вроде, не заметно. Да и есть время придумать оправдания, что все хорошо.
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|2.47, Аноним (44), 18:05, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ПО банить не будут. Банить/сажать/нагибать будут юзеров того-самого ПО.
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|2.50, Аноним (27), 18:11, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не надо так выражаться страна здесь ни причем.Каждый народ достоин своих правителей.За алкаша на барикады не надо было ходить и воровать на заводах у своих же детей.
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|3.111, ФИг (?), 19:51, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет!!! За текущих авторитетов голосует только 15-30% жителей. Остальное ПРИПИСКИ.
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|2.54, Аноним (17), 18:16, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Оскорбление целой страны и коверкания это последнее дело.
В первую очередь, вы тем самым унижаете себя.
А за всеми действиями стоят конкретные люди, а не какая-либо страна.
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|3.106, Аноним (90), 19:35, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну мы-то тоже виноваты. 20 лет назад недорассмотрели, купились на речи, дружным стадом проголосовали за этого.
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|3.116, Аноним (116), 19:59, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ничего подобного, ответственность у вас коллективная. Репарации будете платить также вместе.
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|1.45, Аноним (45), 18:03, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>в Москве немецким хостинг-оператором Hetznв
российским хостинг-оператором Hetzn
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|1.74, Михрютка (ok), 18:41, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Today, TPA has received a notice of abuse because the message below was flagged as spam/undesirable
Subject: Abuse Message [AbuseID:99C521:1D]: AbuseInfoRoscomnadzor: [eais#1695913] /the Roscomnadzor is informing
Dear Sir or Madam,
We have received information regarding spam and/or abuse from zapret-info-out@rkn.gov.ru.
lol хецнер походу письма счастья от РКН сразу в спам отправляет. почему я не удивлен.
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|1.110, RF is nearly dead (?), 19:47, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну товарищу майору неприятно что РФяне сидят под ТОРом и их не удается найти. А найти надо. Надо в месяц делать норму по уголовкам. Делать норму по раскрытым преступлениям. По осуждениям. А тут они под VPN и ТОРом сидят. Товарищу трудно находить вольнодумов. Войдите в положение!
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|1.119, Gemorroj (ok), 20:13, 07/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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количество наглухо конченных итшников в постссср, конечно, удручает. вся гниль с хабра сюда переехала?
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