Провайдер сайта анонимной сети Tor получил уведомление от Роскомнадзора

2.17 , Аноним ( 17 ), 17:33, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Ну шаг за шагом, они что-то да ломают...

Смотря как в том же Китае уже переблочили всё, где хоть как-то упоминается "Тяньаньмэнь 1989".

Теперь вот у нас в последние года три, плотно за это взялись. p.s.:

Вся ценность хорошо описана в манифесте Mozilla:

https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/

3.26 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 17:41, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –9 + / – А что вы сшашку не упомянули? Там ещё проще: если в мордокниге кто-то что-то распространяет против линии патрии, то цукера на ковёр в конгресс. захочешь усомниться в правдивости выбора бункерного деда Байдена, за которого мертвецы голосовали, так ютуб не разрешает этого. Ничего блочить не надо, просто за кулисами пнуть владельцев хостингов, а дальше включается песня «частная компания, имеет право». Так ведь соболиха говорила.

4.29 , Аноним ( 17 ), 17:44, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +11 + / – Опять сшашки вам в штаны нас*али ?

5.64 , llolik ( ok ), 18:26, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – "Это другое" ©®™ ?

5.67 , Аноним ( 67 ), 18:29, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Еще штаны носить заставляют, ироды!

4.90 , Аноним ( 90 ), 19:13, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Байден хоть и дед, но далеко не бункерный. А бункерный - это у нас.

5.118 , psv ( ?? ), 20:08, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у вас на большие бункерные традиции

4.99 , glumm ( ? ), 19:26, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Масштабы несколько несопоставимы.

«заблочили на территории СНГ» и «на сайте фейсбука» — нет, не видите разницы? Ну, поверьте, есть разница.

5.113 , ананим.orig ( ? ), 19:55, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > «заблочили на территории СНГ» и «на сайте фейсбука» Вы правы — у фейбука аудитория на весь шарик, а у СНГ — снг, да и тот не весь (минус усср, гсср,..)

3.34 , Аноним ( 34 ), 17:49, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – > Смотря как в том же Китае уже переблочили всё, где хоть как-то упоминается "Тяньаньмэнь 1989". Вспоминается анекдот: Мужик просит бога: "Господи, хочу попасть на майдан, после которого жить стало хорошо"

И закинул его господь в далёкую восточную страну, в далёкий 1989 год, на площадь со странным названием Тяньаньмэнь.

4.56 , Аноним ( 17 ), 18:17, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Долго вспоминали ?

5.62 , Аноним ( 34 ), 18:24, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Быстро забываете?

5.82 , Урри ( ok ), 19:01, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Какое вспоминали - видно же что натужно рожал.

Их, если нету перехода в хохлы, больно п_здят; а если есть - то просто жрать не дают. Михаил вон не даст соврать, был в гостях, перенимал опыт.

6.87 , Аноним ( 34 ), 19:08, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А вот и телепаты подтянулись! Как там у вас дела в палате?

3.35 , Kuromi ( ok ), 17:51, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ну я чес слово не понимаю почему они до сих пор не взяли и тупо обрубили все каналы (а то и интернет в ообще), не закрыли границы колючей проволокой, танки на улицу, автоматчиков на каждый перекресток...

Ведь чувствуется что им хочется! Очень-очень хочется, назад, в СССР, в Русскую империю, в Опричнину! Чем дальше в глубь веков тем лучше! Но - вместо этого ходят вокруг до около. Что Тор как бе запрещен еще, верно, в 17-ом гоуд писали. И никаких шагов не было, а тут вдруг спохватились и давай пытаться блокировать. Почему? Экономика показала очередной прорыв? Или просто месяц внимания к интернету? Так или иначе, как показал опыт писать в сети уже не то чтобы нельзя, но особо не стоит. Все эти посадки за посты и комменты намекают. Теперь нельзя будет и читать.

4.41 , Аноним ( 34 ), 17:56, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Вам лично кто-то мешает стремиться в радужное толерантное будущее?

5.57 , Аноним ( 57 ), 18:17, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так мы же уже здесь. Почитай хотя бы текст новости.

5.66 , fghj ( ? ), 18:28, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вам лично кто-то мешает стремиться в радужное толерантное будущее? Так фишка в том что страна не имеет значения.

Просто форма цензуры отличается. У нас блокируют сторонние ресурсы с нежелательной информацией,

а в США сами ресурсы блокируют нежелательную информацию.

Тот же youtube вполне официально запретил обсуждения "вбросов" на выборах США.

6.78 , Аноним ( 17 ), 18:44, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На Fox (*и на их yt-канале) как обсуждали, так и обсуждают.

7.114 , Аноним ( 114 ), 19:58, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – https://www.washingtonpost.com/business/2020/12/09/youtube-false-2020-election в чем сложность гуглом воспользоваться?

8.117 , Аноним ( 114 ), 20:00, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать прямо в их аналоге газеты 171 правда 187 написано... 4.68 , Аноним ( 67 ), 18:30, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может и хочется, только ЭТИ при строительстве концлагеря еще и разворуют всё.

4.85 , Урри ( ok ), 19:05, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все просто - до сих пор не получалось. Но ребята работают.

3.52 , Бабай ( ? ), 18:14, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Тяньаньмэнь - лучшее, что могло произойти. Малой кровью удалось избежать большого кровопролития.

4.61 , Аноним ( 17 ), 18:21, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >избежать большого кровопролития. Вы о чём вообще ?

https://tjournal.ru/stories/369806

https://tjournal.ru/tv/340247

3.65 , Аноним ( - ), 18:27, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Смотря как в том же Китае уже переблочили всё В Китае блокируют в силу политических, идеологических обстоятельств. На пост-совке блокировки _сааааааавсем_ по другим причинам (чаще всего всё связано с коррупцией, беззаконием, попытками блокировать компроматы и прочую "запрещённую информацию"). При прочих равных в Китае (по крайней мере) существует смертная казнь за коррупцию. Ваша Единая Россия вместе с коррумпированными силовиками была бы казнена в полном составе. Так что разница между РФ и Китаем огромна. Блокировки блокировкам рознь.

4.75 , Аноним ( 17 ), 18:41, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >разница Нет разницы. А масштабы коррупции в Китае больше чем в России, этот факт вы бы знали если бы плотнее интересовались.

И про казни, на которых такой же обнулившийся товарищ зарабатывает политические "очки" и рейтинг.

5.80 , Аноним ( - ), 18:53, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – большой текст свёрнут, показать Чепуха Разница огромна Я не просто знаю, я знаю буквально из первых рук Пост-... 6.84 , Аноним ( 17 ), 19:01, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – К чему этот максимализм, небоскрёбы в Китае не противоречат масштабам коррупции.

Что вас так задело ? Или вы китаец ?

Ваш последний абзац это либо подростковый максимализм либо абсолютное незнание.

7.89 , Аноним ( - ), 19:12, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Что вас так задело ? Меня? А что меня могло задеть? Я вижу, что вы абсолютно некомпетенты и пытаетесь сравнивать несравниваемые вещи. Вы россиянин? Обидно за державу? Нечего на зеркало пенять... > либо абсолютное незнание. Около 10 лет назад я играл профессионально в игру дота (если знаете есть такая игра). Мой друг пошёл дальше. Ради кибеспортивной карьеры поехал в Китае, так там и остался жить. Общаемся с ним раз в месяц примерно. Так что о Китае и тамошней жизни у меня информация из первых рук. > подростковый максимализм Мне за 40. И я прекрасно знаю разницу между коррумпированным пост-совком и Китаем.

Вы бы вместо пустословия и болтовни пожили бы в Китае лет пять хотя бы.

8.105 , Аноним ( 17 ), 19:35, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Это гарантия, что он понимает как устроена КПК Рост китайской экономики связан... 6.91 , Аноним ( 17 ), 19:14, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В Китае блокируют не только западные ресурсы, а также и китайские, тайваньские и модерируют все публичные площадки на предмет любого инакомыслия.

В Китае нет социализма, там даже из-за "хукоу" большинство сельских жителей не получают нормальных пенсий (только формальные около 200 юаней).

Также тотальная ложь и фальсификация гос. статистики, которой не доверяют даже местные предприниматели.

Отсюда и "бумажный" рост их ВВП, которому не доверяют ни местные, ни тем более зарубежные экономисты. Вы ничего не знаете про Китай.

7.96 , Аноним ( - ), 19:24, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вы ничего не знаете про Китай. Чего это мне не знать про Китай если у меня там близкий человек живёт и я всё знаю из первых рук? > В Китае нет социализма

> Также тотальная ложь и фальсификация гос. статистики

> которой не доверяют даже местные предприниматели. Я что-то подобное слышал от Жириновского на передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым". В РФи невыгодно распространять информацию об успехам борьбы с коорупцией в Китае и информация о социально-экономическом-технологическом развитии, ибо в противном случае народ захочет всей кремлёвской проворовавшейся элите "секир башка" сделать. > Вы ничего не знаете про Китай. Можете заниматься, конечно, самоуспокоением и самообманом (если это вас устраивает). Но сколько не говори слово "халва" во рту слаще не станет.

8.108 , Аноним ( 17 ), 19:41, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Все кто пишет вам в ответ, становится зрителем соловьевакиселева Приём в сти... 4.81 , Какаянахренразница ( ok ), 18:57, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > существует смертная казнь за коррупцию Ну и как результаты? Искоренили коррупцию?

5.86 , Аноним ( - ), 19:07, 07/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – большой текст свёрнут, показать Объективно она всё ещё существует в Китае Но её объёмы снижены редкордно И это...