В РФ наблюдаются проблемы с подключением к Tor

4.73 , Аноним ( 40 ), 22:25, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >ходить сюда Михаил, только не делайте вид, что не понимаете под кого подводится:

https://www.kommersant.ru/doc/4918047

5.90 , Аноним ( 90 ), 22:38, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Х0луйство. Добровольное подчинение системе в надежде получить кусочек пирога или хотя бы крошки.

6.96 , Аноним ( 57 ), 22:40, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – НАТО придэ - порядок наведэ!

7.164 , Аноним ( 164 ), 23:33, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Они как-то гуглят по слову "Роскомпозор" или что? Откуда здесь кремлеботы? Не было их никогда на опеннете. Модераторы ничего не будут предпринимать? Превращаемся в хабр и пикабу?

8.190 , Аноним ( 67 ), 23:51, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Они тут давно ... 8.201 , Аноним ( - ), 00:04, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Наоборот Кремлеботы тут всю жизнь пасутся Как только доходит до политоты - они... 5.113 , Аноним ( 113 ), 22:56, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – А кому-то интересны навальняшки?

6.132 , Аноним ( 105 ), 23:14, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Кому-то они страшны. Этим кому-то даже аполитичный Моргенштерн страшен.

7.149 , Аноним ( 113 ), 23:23, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не может это никого пугать, не переоценивайте )))

6.193 , Аноним ( - ), 23:56, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Нервная система режима взвинчена

Каждый шорох = покушение на государственность (личные интересы властьимущих)

7.235 , Аноним ( 67 ), 00:41, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А там по другому нельзя. Съедят-с.

5.124 , Аноним ( 67 ), 23:05, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >2021-07-26 Напоминаю, что сегодня - третье декабря.

5.134 , Аноним ( 63 ), 23:14, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Да, но не только. Речь идет о свободе слова в целом.

Конституция РФ Статья 29 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. 5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

6.143 , Аноним ( 67 ), 23:19, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ст. 55 п. 3. >Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Шах и мат.

7.148 , Аноним ( 63 ), 23:23, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет уж, давайте цитировать полностью. Статья 55 1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. 3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

8.170 , Аноним ( 67 ), 23:37, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А толку Одного процитированного участка достаточно, чтобы избирательно на усмот... 9.212 , Аноним ( 63 ), 00:13, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Я в курсе, что конституция сплошь и рядом нарушается Толк только один напомнит... 10.229 , Аноним ( 67 ), 00:33, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Указанный пункт соблюдается неукоснительно Остальные пункты, когда не отменены ... 6.195 , Аноним ( 195 ), 23:57, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Конституция РФ Ничего не значит, если Гарант Конституции сидит на троне десятки лет и меняет его как хочет.

4.158 , Аноним ( 164 ), 23:30, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – о, коммунисты проснулись

4.181 , Ordu ( ok ), 23:44, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Очень досадно, что ты не через тор ходишь. Не думаешь начать?

4.192 , Аноним ( - ), 23:52, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лезет в частную жизнь не только государство (это куда не шло)

Есть криминал + продашные силовики (что много хуже)

4.209 , Аноним ( - ), 00:08, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Уважаю тебя как технического специалиста, но какая же ты всё-таки этатистская человеконенавистническая скотина. Просто человек-говно. Запостил из под тора.

4.230 , Аноним ( 230 ), 00:33, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – shiгорин пример как "крепостные лезут за ограду под конвой"

5.240 , Аноним ( - ), 00:43, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – при чем сами

4.282 , myhand ( ok ), 02:34, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нормальным людям, которые почему-то считают нужным ходить сюда через тор -- мои соболезнования. Михаил, интернет не заканчивается на опеннетике. А ваши утырки порой вынуждают пользовать тот же tor даже чтобы иметь возможность проити по ссылкам с опеннетика. Такие дела. Впрочем, вам же уже все показывали... Как там было? Лес рубят - щепки летят. Ой, дождетесь обратки...

