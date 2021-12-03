В РФ наблюдаются проблемы с подключением к Tor

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|1.1, Аноним (1), 21:44, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Запретить, удалить, уничтожить, переверните там все вверх дном НО НАЙДИТЕ ИХ!!!!!!!!!!
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|1.2, InuYasha (??), 21:44, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мне интересно, почему люди, которых это заставляют делать, не увольняются? Это при нехватке IT-кадров-то...
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|2.6, Аноним (6), 21:48, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Идейные. Встречаются, сам таких видел. Аргументация - "это только для нелегальных вещей, нечего закон нарушать!"
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|3.40, Аноним (40), 22:10, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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А чего далеко ходить, есть и тут идейные, некто "Ш" =)
И вполне себя уверяют, что запреты и законы только на пользу !
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|4.99, Аноним (99), 22:43, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да ни какой он не идейный, придет время переобуется на 123, будет всем рассказывать как он топил за свободу и прятал коммунистов :)
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|4.223, timur.davletshin (ok), 00:24, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А чего далеко ходить, есть и тут идейные, некто "Ш" =)
> И вполне себя уверяют, что запреты и законы только на пользу !
Эмпирическим путём доказано, что все либералы после прихода к власти устраивают репрессии почище диктаторов. И неуважение к законам только усугубляет ситуацию. Далеко ходить не надо, пара-тройка нобелевских лауреатов за последнюю декаду устроила натуральные геноциды. И ладно бы, как Обама, в чужих странах, так нет же, в своих странах геноцидят )))
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|6.254, timur.davletshin (ok), 01:02, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> опять Обама виноват, что насцали в подъезде
Я не знаю, где ты живёшь, что у тебя в подъезде гадят, но бирманцам-мусульманам и тигринья пояснить сложно, что нобелевским лауреатам позволительно устраивать геноциды.
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|5.250, Аноним (-), 00:54, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> все либералы после прихода к власти устраивают репрессии почище диктаторов
ты просто не понимаешь - это другое!
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|6.259, timur.davletshin (ok), 01:06, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> ты просто не понимаешь - это другое!
В оппозиции всем полагается быть правдорубами, либералами и быть за мир во всём мире. А после прихода к власти оказывается, что опыта управления и мозгов не хватает, из друзей-либералов не набрать команду технократов-управленцев, да и проблема была не в том, что твои предшественники были злыми душегубами, а ты такой хороший сейчас всё решишь. Короче, классика жанра, но на неё до сих пор ведутся почему-то.
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|3.51, InuYasha (??), 22:14, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Кстати, да. Парадоксально, но факт - сам вспомнил одного! Фанат гулага и репрессий.
Но чаще в госконторах царит другое (знаю не понаслышке) - страх, максимальная инертность, словестная стабильность (хотя регулярно проводятся сокращения), страх, "а у нас зато коллектив", "зато за родину" (не важно, что они там орудия пыток производят - это же только для "плохишей", нам начальник клялся!), "безболезненный уход на пенсию" (инфа 100%), привязка к клинике, которая "лучше чем районная", столовка за сто рублей!, страх, советские влажные фантазии, и ещё раз - страх.
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|4.82, Аноним (57), 22:33, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ну так и каком-нибудь EPAM или Veeam та же фигня, государственность необязательна.
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|4.147, timur.davletshin (ok), 23:22, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это ты ещё молодой и у коммерсантов-самодуров не работал. Был у меня такой фанат "следствие ведут колобки" и боёв на мечах в одном лице. Задолбал всех своей придурью. Потом поймал его на подделке спецификаций на готовую продукцию с целью списать брак на человека, которого планировал уволить. Было смешно. Редкостный самодур был, прямо литературный персонаж. А госслужба всё же прививает дисциплину, хотя и негативных сайд-эффектов тоже хватает.
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|3.247, penetrator (?), 00:47, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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это не идейные, это тупые, смотрят в своё корыто только
100 лет совковой обратной селекции
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|3.89, Аноним (40), 22:37, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>либеральной пропагандой
Интересно, о чём она ? Что пропагандирует ?
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|4.135, Аноним (131), 23:15, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Либерастию. Это плохо, короче. Совсем. Не надо, не смотри-не слушай их, хорошего не посоветуют, это уж точно.
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|2.26, Аноним (26), 22:03, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–12 +/–
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Почему человек должен уволиться с работы, заруинить свою жизнь по выплате кредитов и сказать своей семье - сосите холодную батарею вместо еды, непонятно. Логика одноклеточных ускользает от меня.
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|3.39, Аноним (57), 22:10, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Без толпы хомячков, выплачивающих 20-летние кредиты, современный рынок просто не будет работать.
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|4.52, Аноним (26), 22:14, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Отвлекись от порнушки и окажешься в реальном мире при капитализме.
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|4.67, Аноним (67), 22:22, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А они не отрицают. В некоторых посетителей данного ресурса весьма характерная аватарка. Сразу видно умного человека, заведомо знавшего, куда ветер дует, и решившего заранее подлизать где надо, чтобы минимизировать риск для себя.
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|2.48, Аноним (67), 22:12, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А почему ты ходишь на Opennet? Ты в лог модерации хоть раз глядел? Там иногда остаются обрывки удалённых сообщений. И по ним можно понять о политической позиции администрации ресурса.
Так зачем же поддерживать такой ресурс? В том числе присутствием на нём?
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|3.55, InuYasha (??), 22:16, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почитай лог мудерации того же хобота и поймёшь, что здесь адекватность ещё +- в тренде.
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|3.63, Аноним (63), 22:19, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кроме шуток: я бы с удовольствием читал такие новости на другом ресурсе.
Может, подскажете на каком?
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|4.68, Аноним (67), 22:23, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В новости есть ссылки на первоисточники. Их надо читать. А не ресурс-ханипот.
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|2.83, village_coder (ok), 22:35, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Потому что работодатель знает где живут они и их родственники, кроме того нормы гражданских и уголовных кодексов на работодателя не распространяются. Как-то так мне кажется.
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|3.91, Аноним (57), 22:38, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы лишить человека возможности выплачивать проценты по кредиту, то есть просто уволить.
Не нужно нарушать никакие нормы, в Роиссе все-таки не Гуантанамо.
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|2.87, тов. майор (?), 22:36, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Эти люди - немного не девляпсы, как ты.
И ЭТИХ кадров (сетевых инженеров крупных операторов) в очереди за бесплатным супом стоит больше чем ты вообразить можешь. И уволиться они конечно могут, но жрать им будет нечего.
Для интереса можешь изучить историю голден-совинтел-билайн, за это пока у нас не карают. И прикинуть - сколько и каких инженегров за те пятнадцать лет пополнили рынок рабов подешевле.
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|2.97, Аноним (63), 22:41, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>Мне интересно, почему люди, которых это заставляют делать, не увольняются? Это при нехватке IT-кадров-то...
Для этого общество должно повзрослеть.
Ситуация иллюстрирует гораздо более широкую и серьезную проблему.
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|3.217, Аноним (213), 00:19, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем взрослеть, когда можно всегда надеяться на вождя, бить кулаками по столу и топать ножками, когда кто-то мыслит иначе и создаёт страх непредсказуемости ограниченно-дубовым мировоззрением.
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|2.136, timur.davletshin (ok), 23:15, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Заставлять делать что? Блокировать? Ну так есть альтернативные мнения идее вседоступности информации. И с аргументацией там тоже всё нормально. Или ты всё ещё наивно полагаешь, что в странах "развитой демократии" нет ограничений и пативэны не приезжают? Считаю ли я это свинством? У этого есть аргументация. Хочешь прокачать скилл — сходи в суд и докажи, что твои права нарушены этой блокировкой (кстати, у меня всё работает). Сделаешь коллективный, может даже и подпишусь и денег кину. Рухнет ли от этого "режим" или миллионы айтишников заведут трактор? Нет, не рухнет и трактор заведут единицы, да и отрасль этого не заметит. Для отрасли зарабатывания легального бабла Тор не нужен.
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|3.186, Аноним (-), 23:50, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В россии не прецедентное право
Замучатесь то тут то там скиллы качать
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|5.248, Аноним (-), 00:47, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смотря какие цели
Мой многолетний опыт оббивания порогов разных судов
говорит об обратном
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|2.157, Аноним (157), 23:29, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот не надо тут про нехватку кадров петь. Толпы айчарок занимаются набивкой баз, и требуются в основном молодые энергичные. Старше 35 лет уже ловить особо и нечего. Ну а после 50-и только по знакомству на госшарагу. Нигде такие пердуны больше уже не нужны. К тому же откажется такой дед ублажать майора, ну выкинут его на улицу, ну помрёт он тихо с голоду. Ему кто-то спасибо скажет? Сомневаюсь.
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|3.198, Аноним (-), 00:00, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В нормальных странах можно спокойно хоть после 60-ти найти достойную работу - ор... большой текст свёрнут, показать
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|4.252, Аноним (157), 00:58, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Начнём с того, что во многих странах возрастной ценз на мигрантов. Если тебе за 50 и отличнейшее знания языка, то конкурировать придётся с 25-летним без знаний языка вообще. А демография везде просела. Европка, как и Сашка, активно замещаются мигрантами.
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|2.273, Аноним (273), 01:36, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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нет, конечно люди работают за деньги и теплое место,
никаких активистов и патриотов там нет.
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|1.14, Аноним (14), 21:53, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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как это технически сделали? неужели все ломятся на какой-то централизованный "шлюз"? добавьте плз немного подробностей для незнающих как работает тор-сеть
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|2.20, Аноним (20), 21:59, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уже опробованные ковровые блокировки . IPов не так уж и много , вот если бы ВСЕ пользовались ...
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|3.41, Michael Shigorin (ok), 22:10, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–31 +/–
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Количество идиотов на планете велико, но всё-таки ограничено.
PS: моя реакция при виде заголовка была -- "неужто на опеннете уж совсем отмороженых набросчиков поуменьшится". Нормальным людям, которые почему-то считают нужным ходить сюда через тор -- мои соболезнования.
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|5.90, Аноним (90), 22:38, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Х0луйство. Добровольное подчинение системе в надежде получить кусочек пирога или хотя бы крошки.
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|7.164, Аноним (164), 23:33, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они как-то гуглят по слову "Роскомпозор" или что? Откуда здесь кремлеботы? Не было их никогда на опеннете. Модераторы ничего не будут предпринимать? Превращаемся в хабр и пикабу?
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|6.132, Аноним (105), 23:14, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Кому-то они страшны. Этим кому-то даже аполитичный Моргенштерн страшен.
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|6.193, Аноним (-), 23:56, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нервная система режима взвинчена
Каждый шорох = покушение на государственность (личные интересы властьимущих)
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|5.134, Аноним (63), 23:14, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да, но не только.
Речь идет о свободе слова в целом.
Конституция РФ
Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
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|6.143, Аноним (67), 23:19, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ст. 55 п. 3.
>Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены
Шах и мат.
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|7.148, Аноним (63), 23:23, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет уж, давайте цитировать полностью.
Статья 55
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.
2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
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|9.212, Аноним (63), 00:13, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Я в курсе, что конституция сплошь и рядом нарушается Толк только один напомнит... текст свёрнут, показать
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|6.195, Аноним (195), 23:57, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Конституция РФ
Ничего не значит, если Гарант Конституции сидит на троне десятки лет и меняет его как хочет.
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|4.181, Ordu (ok), 23:44, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очень досадно, что ты не через тор ходишь. Не думаешь начать?
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|4.192, Аноним (-), 23:52, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лезет в частную жизнь не только государство (это куда не шло)
Есть криминал + продашные силовики (что много хуже)
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|4.209, Аноним (-), 00:08, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уважаю тебя как технического специалиста, но какая же ты всё-таки этатистская человеконенавистническая скотина. Просто человек-говно.
Запостил из под тора.
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|4.282, myhand (ok), 02:34, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нормальным людям, которые почему-то считают нужным ходить сюда через тор -- мои соболезнования.
Михаил, интернет не заканчивается на опеннетике. А ваши утырки порой вынуждают пользовать тот же tor даже чтобы иметь возможность проити по ссылкам с опеннетика. Такие дела.
Впрочем, вам же уже все показывали... Как там было? Лес рубят - щепки летят. Ой, дождетесь обратки...
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|2.37, Аноним (37), 22:07, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Списки входных узлов публично известны, для блокировки достаточно скачать список и добавить в фаервол. Список мостовых узлов можно постепенно выловить, там не так много адресов.
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|1.16, YetAnotherOnanym (ok), 21:55, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Провайдеры тут ни при чём. Просто АНБ США, подчиняясь требованиям о наложении санкций, блокирует доступ из РФ к принадлежащим ем узлам Тора. А поскольку таковых чуть более, чем все - вот Тор из РФ и не работает.
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|2.24, Аноним (20), 22:01, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не врите ! Это Моссад блочит нелегальную торговлю турецкими помидорами . Злыдни .
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|4.61, Аноним (20), 22:18, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Если бы владельцем были намекаемые - наоборот , выгодно облегчить доступ к информации . Так что помидорный заговор звучит не хуже всех фантазий гебистских троллей . Как сарказм .
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|5.65, Аноним (57), 22:20, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Неа. Они уже убедились, что свобода информации играет против них. Слишком уж много лицемерят.
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|6.77, Аноним (57), 22:29, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Например, многие проживающие в РФ могут не согласиться с тем, что их уже замели под тотальную мобилизацию для войны с одной цээвропейской страной и заставляют бомбить мирные города.
Поэтому лучше отрезать их от "цивилизованного" мира, верящего, что мордорская армия уже захватила Киев.
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|7.197, Аноним (-), 00:00, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы про таджиков и узбеков?
А еще много "понаехавших" армян, грузин, азербаджанцев ))
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|2.138, Аноним (105), 23:17, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Просто АНБ США, подчиняясь требованиям о наложении санкций, блокирует доступ из РФ к принадлежащим ем узлам Тора.
Это всё проклятый Госдеп виноват!
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|2.27, Аноним (57), 22:03, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну, вообще с тора перманентно боты лезут. Но в этом плане лучше выходные ноды банить.
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|3.199, Аноним (-), 00:02, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лес рубят - щепки летят
Чего заморачиваться то?
Блокировать правильно нужно уметь,
а жжечь напалмом много мозгов не надо
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|1.18, Аноним (18), 21:56, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Будет печально, если совсем прикроют. В Крыму только им и спасаюсь, иначе ни пакеты пайтона не скачать, ни на докер хаб зайти.
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|3.25, Аноним (18), 22:02, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Понятно, что vps'ку купить можно, но это с оплатой возиться потом. А так настроил - и пять лет туда заглядывать не нужно.
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|5.119, Аноним (-), 23:01, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как он ее оплатит ? Там же санкции, даже банки не работают, в т.ч российские
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|3.159, Аноним (159), 23:30, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Shadowsoks можно вообще абсолютно бесплатно завести имея только аккаунт на гитхабе.
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|1.21, Аноним (18), 21:59, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Да, еще на свой умный дом очень удобно было заходить, onion-домен за пять минут организовать можно. А то и быстрее, если генерацией красивого префикса в домене не заморачиваться.
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|2.35, Аноним (57), 22:07, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Опять-таки, копеечная VPS решает эту проблему.
Это у домашних провайдеров белые адреса "закончились" (на самом деле, выгоднее сдавать в аренду ботоводам, чем своим юзерам), а у хостеров этого добра полно.
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|3.204, Аноним (-), 00:05, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну это до той поры, пока Роскомнадзор не посчитает
Что вы обходите блокировки
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|1.31, Аноним (18), 22:05, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Onion серытые сервисы еще хороши тем, что там криптография и авторизация встроены нет необходимости заморачивать сертификптами летсэнкрипт, фаерволами и т.п. вопросами.
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|2.120, Аноним (-), 23:02, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Огромный плюс. Но никто так и не осмелился сделать прокси опеннета в onion.
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|5.226, Аноним (195), 00:26, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если бы Шигорин был бы последовательным, то доступ только по http, как http://президент.рф, потому что "честному нечего скрывать".
А если уж очень захотелось https, то только с ГОСТовскими сертификатами
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|1.32, Аноним (32), 22:06, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Они думают что всё могут закрыть и запретить. Напрасно. Единственное лично меня напрягает их непомерная мания величия. Выход из положения всегда найду и другим помогу чем смогу, но интернет должен оставаться свободным и будет оставаться свободным. А пусть захлебнуться в собственной пене.
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|3.64, InuYasha (??), 22:19, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Пакеты не сами же себя блокируют, DPI-фильтры стоимостью по поллимона не сами в стойки залазят )
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|4.122, Аноним (-), 23:04, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какие dpi , хватит жрать эту пропаганду. Бабло нужное на всякие дипиаи будет пропито не выходя из кабинета, не смешите.
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|5.167, Аноним (67), 23:34, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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+15 рублей.
А то мы видим, что ни блокировок нет, ни Tor не блокируют.
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|2.70, Аноним (67), 22:24, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Выход из положения всегда найду и другим помогу чем смогу
36 год близко. И современный аналог 58й.
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|3.246, Аноним (67), 00:47, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем это Маску?
1. В россию ты терминал не ввезёшь. Запрещено.
2. Да и сам терминал и сам этот спутниковый интернет тормознутое дорогое говно.
3. Как Маску оплачивать из РФ будешь, мамкин борац с режимом?
4. Оказывать услуги на территории РФ путём радиосвязи без лицензии от РФ - это нарушение международных договоров США. И за это Маска уже США отымело бы, если бы он посмел.
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|2.56, Аноним (67), 22:17, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что-то машины на дороге с номерами едут. Так что попытка уже заведомо удалась. Ведь раз с номерами удалась, значит и тут удастся. Гарантировано.
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|3.69, Аноним (57), 22:23, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То, что помимо машин, там ходят люди с паспортами, кредитками и смартфонами, вас не настораживает?
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|5.79, Аноним (57), 22:32, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Именно. Людям нравится удобство и безопасность.
А теневые каналы коммуникации нужны сравнительно небольшому количеству людей.
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|1.36, Аноним (18), 22:07, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Onion скрытые сервисы еще хороши тем, что там криптография и авторизация встроены. Нет необходимости заморачиваться сертификатами летсэнкрипт, фаерволами и т.п. вопросами.
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|3.210, Аноним (-), 00:11, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И что?
Цифровизация этот электорат обошла
И пошла своей дорогой обеспечивать голоса избранникам народа
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|2.59, Аноним (67), 22:18, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Так чем больше дегенератов - тем лучше. Да и не за что законопослушный сайт блочить.
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|3.85, Аноним (57), 22:36, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как показывает опыт тиктока - еще как есть за что. Например, если владельцы сайта не хотят отдавать его по-хорошему.
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|4.101, Аноним (67), 22:43, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На тикток из американских политиков в основном один балабол наезжал, чьё слово гроша ломанного не стоит.
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|1.44, Anonnnym (?), 22:11, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Ростелеком
Эти когда вводили эту блокировку, какую-то херню намутили, которая несколько часов висела - при подключении к любому не .ru домену лост пакетов был 30% и через 10 минут провайдер рвал соединение
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|2.205, Голос Кремля (?), 00:06, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вниманию наземных сил! В сообществе найден нарушитель. Код: окружить, vaк******ваtb, усмирить.
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|4.114, Аноним (67), 22:57, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
О, у нас чистосердечное УК РФ Статья 198 Уклонение физического лица от уплаты ... большой текст свёрнут, показать
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|6.162, Аноним (67), 23:32, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Отличная идея, ведь "там" ни налоги платить не надо, сайты не блокируют, СОРМов и DPI нет, и даже биометрию "там" не собирают при получении ID и на границе. Это только в "тоталитарной бензоколонке" такое творится, инфа 146%.
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|6.165, двадцать шесть (?), 23:33, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А идея релокейта в куриных микромозгах не возникала?
релокейтиться в каждой новой стране при любом новом хреновом действии правительства? пусть лучше РФ релокейтнится куда-нибудь.
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|7.219, Аноним (-), 00:21, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Целиком сосем не обязательно
Есть ограниченное число людей
и будет порядок
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|6.194, Аноним (157), 23:56, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А тут надо разделать положительную и отрицательную мотивации. Одно дело ты сам любишь путешествовать, изучать языки, обожаешь например немцев и их язык. И уезжаешь, реализую мечту всей своей жизни. Другой же вариант, когда ты сидишь у себя дома. Обустроил всё по своему вкусу, наладил все процессы, сидишь и просто кайфуешь, занимаешься своим хобби, и тут внезапно припирает так, что нужно срочно валить. Всё бросать, и бежать в чужую страну, изучать язык, от которого воротит, пытаться там поднять всё заново. Естественно, второй вариант ты будешь оттягивать до последнего, и воспринимать, как несчастный случай, а не какое-то достижение.
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|4.215, Аноним (-), 00:15, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну и х... с ним
Их бюджет не наполняется грошами плебса
Олигархат - вот что важно
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|2.74, Аноним (67), 22:28, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Государственная измена, то есть совершенные гражданином Российской Федерации ..., либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации
Любое твоё слово и действие против интересов Российской Федерации есть помощь всем врагам Российской Федерации.
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|3.108, гость (?), 22:53, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну канешна. А половина чиновников - резидентов Британии - это патриотизм
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|4.117, Аноним (67), 22:59, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Только что-то одного "патриота" в душе задушили, другого - полонием напоили, а третьего "новичком" угостили.
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|3.182, Аноним (195), 23:46, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Любое твоё слово и действие
Почему только его, а твоё, а товарища майора, а депутата с мандатом, а судьи, который разрешает подобную деятельность, а гаранта конституции?
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|2.172, timur.davletshin (ok), 23:38, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да у меня тоже не наблюдается, но айтишники по своей природе стайные и нервические. Чуть что, грозятся трактор заводить, но в результате 95% всё же остаются на месте. Айтишникам бы давно понять, что революция закончилась, началась эпоха законодательного регулирования и удешевления труда. Любая технология делает рывок, а потом из-за злоупотреблений начинается её зарегулирование. Когда-то и скоростные ограничения для авто казались маразмом )))
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|3.232, Я (??), 00:37, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Когда-то и скоростные ограничения для авто казались маразмом )))
Тебе? Как и всё остальное? Кажется.
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|4.237, timur.davletshin (ok), 00:42, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Тебе? Как и всё остальное? Кажется.
В следующий раз попытайся вложить смысловую нагрузку в сказанное, а то пока у тебя только эмоции выражать получается.
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|1.92, vitalif (ok), 22:38, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мне что в "политических" блокировках интересно - толк-то реальный от этого есть? Ну там не знаю, есть какие-то исследования, которые бы показывали, что доля сторонников Госдумы становится больше при введении блокировки очередного сайта с Навальным там или ещё с кем (хотя навальный.ком как-то не очень хорошо заблокирован)
Ну, то есть, допустим, вот гуглу пригрозить блокировкой ютуба и рекламных платежей, чтобы он туда разблокировал какой-нибудь "пророссийский" канал я понимаю, это наверное имеет смысл. А вот мелкие политические блокировки? Ведь наверное эффект же нулевой по факту
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|2.102, Аноним (67), 22:46, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Мне жаль тебя огорчать, но в РФ доля сторонников Госдумы - 100%.
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|2.126, Аноним (113), 23:07, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ИМХО
блокирует не рф, не usa ноды работают нормально, может пока
популярность думы и навальняшки никому не вперлись совсем
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|2.277, Admino (ok), 01:40, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Мне что в "политических" блокировках интересно - толк-то реальный от этого есть?
Если так ставить вопрос, то нет.
Видишь ли, мир не крутится вокруг политических противников ВВП. У государства есть куча задач в интернете, начиная от противодействия ИГИЛ или ИСПО и заканчивая банальной ловлей мелких жуликов и торрент-сайтов. Конечно, политических это тоже задевает. И вот тут они начинают кричать, что это всё направлено исключительно против них, а они такие умные, всё это могут обойти, айда в телеграм.
Государство пожимает плечами и продолжает планомерно их пережёвывать.
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|1.94, Аноним (94), 22:40, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Отличный тест для тор. Посмотрим, выстоит он, или его получится заблокировать.
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|3.103, Аноним (67), 22:48, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не будет. Тор ведь никуда бежать и прятаться не будет. Он ведь для жителей демократий, а не всяких КНДР или Эфиопий.
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|5.176, Аноним (67), 23:40, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что они демократии.
Это добропорядочному гражданину КНДР Tor не нужен.
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|5.177, Аноним (157), 23:42, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так любые ярые демократы со временем переобуваются и начинают строить свой демократический гулаг.
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|6.225, Аноним (-), 00:26, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А во что потом переобуваются автократы?
Ну оооочень интересно? Сенсей вразуми
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|3.128, Аноним (94), 23:07, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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С телегой разные ситуации были. Были случаи, когда телегу блокировали, а она продолжала работать. Надеюсь, что с ТОР'ом получится также.
Старый скайп (до покупки его майкрософтом) выдерживал ситуации, когда у провайдера падал интернет (допустим pppoe/pptp/l2tp, но локальная сеть продолжала работать). Скайп в такой ситуации работал и мог звонить (видимо пролезал в интернет через пользователей, у которых было два провайдера).
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|4.160, Аноним (105), 23:32, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я как-то обнаружил, что TOX так тоже может. Т.е. если в локалке есть комп с выходом в инет, но инет никому не раздаёт. На нём активен узел TOX, то TOX с компа без выхода в инет к сети подключается.
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|1.95, Аноним (195), 22:40, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если исключить {ru} ноды, то все работает.
Как понимаю, блокировка основана на заспамливании отравленными нодами провайдерами.
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|2.106, Аноним (-), 22:51, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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эксклюды на {ru, us} - поумолчанию
443й порт онли
если есть обфускаторы - пользуйтей, плодите свои ноды и прокачивайте траффик через них
мира и добра
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|3.109, Аноним (-), 22:54, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не забываем про:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
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|2.144, Аноним (32), 23:19, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, у меня так-же работает. Ноды {ru} и ещё некоторые добавлены в исключение.
Давно заметил что кто-то постоянно отравляет ноды в РФ Где такое началось как год-полгода как
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|3.161, Аноним (157), 23:32, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я так думаю, держать ноду на территории РФ просто опасно. Богатов не даст соврать. Так что если ноды и остались, то скорее всего скомпрометированные.
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|4.188, Аноним (195), 23:50, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну что, молодцы. Теперь резко возрастет трафик зарубеж - зарубежные кбг'шники только спасибо скажут. Но это не измена, это всего лишь помощь иностранным спецслужбам.
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|5.257, Аноним (-), 01:04, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хорошо, что тебе спецслужбы свои помогают. Всего полтора метра швабры, а не 2 как у них
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|6.279, Аноним (195), 01:51, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот товарищ майор, осведомленный о методах помощи и длине швабры иностранных спецслужб
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|5.258, Аноним (157), 01:05, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот с этого места поподробнее. Кто там с иностранными службами контактирует?
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|6.275, Аноним (195), 01:39, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Правильная спецслужба должна подозрительный трафик у себя концентрировать, через себя пускать, а не закрывать. Согласно закону сохранения трафика: заблокированный трафик пойдет другим путем - через зарубежные узлы.
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|1.104, Аноним (-), 22:49, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Да об чём речь-то?
Пишу эти строки через тор. Никаких траблов не наблюдал.
Устроили на ровном месте го**отряску.
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|2.278, Аноним (195), 01:43, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Панику подняли владельцы публичных узлов (входных, выходных и тп), потому что их заблокировали. Остальные при правильных настройках поехали зарубеж, так как отечественные заблокированы.
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|1.111, Аноним (111), 22:56, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что-то больно много сегодня в комментах анонов, которые внезапно сменили позицию с "забанили полинтернета, ржали всем двором" на "да кому вообще нужны эти ваши тор, анонимность, работа интернета в обход государства, там вон на улице у каждого по зонду и норм"
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|1.112, AirToad (?), 22:56, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Когтэж из гелентвагенов чекистов молодых
Жизнь только начинается, нам гадостно за них!
Надежда и опога они в богьбе с гуснёй,
Пусть воплощают в жизнь законы Яговой!
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|3.166, AirToad (?), 23:34, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тот самый Мойша Рубинштейн из Warriors of Zion?
Когда новый полноформатный альбом ждать?
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|1.118, Аноним (118), 23:00, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Врядли российские айтишники занимаются этими блокировками. Скорее всего РКН (или кто-то другой) договорились с китайцами.
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|3.133, Аноним (118), 23:14, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Возможно, что только название придумали, а внутри весь код китайский.
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|3.139, Аноним (118), 23:18, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Айтишники (российские), в основном, не дураки. На такие задачи не найти будет, а те кого найдут либо не осилят, либо будут саботировать.
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|4.151, Аноним (67), 23:25, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тех, кто "не в основном" наберётся достаточно. А кто тут дурак - время уже показало. Блокировку придётся терпеть всем по-любому, но у кого-то будет денежка, а кто-то будет просто на опеннете вонять.
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|4.168, Аноним (157), 23:35, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты предпенсов со счетов не списывай. Спрос на них околонулевой, но знания есть. Особенно того, что на низком уровне.
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|5.179, Аноним (67), 23:42, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Извини, тот у кого знания и умения на низком уровне, Скат DPI сделать не сможет. Как и TopGun DPI.
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|6.203, Sluggard (ok), 00:04, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он имел в виду не низкий уровень знаний, а знания низкоуровневого программирования, которое поближе к железу.
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|1.127, th3m3 (ok), 23:07, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я правильно понял, что "блокировать" начали просто так? Т.е. даже никакого пресс-релиза не было?
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|2.145, Аноним (37), 23:20, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я правильно понял, что "блокировать" начали просто так? Т.е. даже никакого пресс-релиза
> не было?
Cloudflare WARP тоже начали блокировать за неделю по появления предупреждения на сайте РКН, многие не понимали почему глючить начало. Проблема в том, что блокировками на установленным у провайдеров DPI-оборудовании с недавних пор напрямую управляет РКН, поэтому сами провайдеры могут быть не в курсе про очередные эксперименты с блокировками.
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|3.154, Аноним (67), 23:27, 03/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Проблема в том, что блокировками на установленным у провайдеров DPI-оборудовании с недавних пор напрямую управляет РКН, поэтому сами провайдеры могут быть не в курсе про очередные эксперименты с блокировками.
В любом случае с согласия владельцев провайдеров.
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|1.137, Аноним (273), 23:16, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А есть технические подробности как?
блокирование трафика,
блокирование узлов,
и тому подобная канитель.
Есть кто нибудь, кто может рассказать?
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|1.185, Аноним (273), 23:49, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В китае лазают даже через великий китайский файрвол,
туненнелирование всякое, своеобразное.
Tor же не единственая система передачи информации.
Кому что-то надо, тот это что-то найдет.
Мне не очень понятен шухер вокруг этого.
На сегодняшний момент, какую-то важную или необходимую
информацию заблокировать толком нельзя.
Приблизительно так-же обстоит дело с общением,
мессенджеры разные, числом более десятка, твиттер и все такое.
Обьясните мне кто с кем борется,
и изза чего шухер?
P.S.
Всю нелегальную литературу прочитал еще в 1988 -1993 годах
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|2.265, Ordu (ok), 01:14, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Обьясните мне кто с кем борется, и изза чего шухер?
Когда мы говорим о государстве, мы наделяем его субъектностью, типа "государство сделало то", "хочет достичь сего" и тп. Но государство не человек, и тут аналогия рушится. Человеку часто не удаётся быть рациональным и самонепротиворечивым, для государства же это недостижимо в принципе. Потому что государство это куча людей, каждый из которых имеет свои мотивы, свои обязанности, свой собственный уровень интеллекта, и по своему понимает происходящее.
Единственный способ понимать что государство делает и зачем -- это отталкиваться от структуры его, от того как организованы внутренние процессы. В данном случае, наверху есть запрос на контроль за мыслью населения. А внизу нет хороших способов управлять чужими мыслями. Но просто признаться в своём бессилии, значит потерять тёплое место. А вот имитировать бурную активность -- это хорошо работает. Желательно чтобы имитация ничего не меняла, потому как изменения могут привести к изменению расклада сил, и перераспределению власти и тёплых мест. А это одним не нужно, другим слишком страшно, непредсказуемо и неуправляемо.
Самый каноничный пример такой активности -- борьба с гей-пропагандой. Вроде как цель -- воспитать новое поколение гомофобов, но нарастающие поколения считают геев полноправными людьми, несмотря на активную борьбу. Отлично! Груда имитации активности, никак не влияющая на естественный ход событий, то есть эту активность можно продолжать десятилетиями, оправдывая существование своего рабочего места. В качестве побочного эффекта: когда линия партии изменится, можно будет переключиться на sjw повесточку и получить автоматом десятки процентов населения поддержки.
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|3.267, Аноним (273), 01:20, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это нормальное обьяснеие, я конечно так конкретно не формулировал,
Но как-то так себе представлял.
Спасибо.
Скоро opennet закроют за политоту.
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|1.191, Аноним (20), 23:51, 03/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Заодно заблокировали и ajax.aspnetcdn.com относящийся к Microsoft Ajax Content Delivery Network, которая используется более чем в 3000+ сайтов в Рунете, включая веб-ресурсы Аэрофлота и так далее." © Грабли , грабли , кому грааабли , чуть подержаные ?!
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|2.221, Аноним (67), 00:22, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А всех заранее предупреждали, что нефиг зарубежом хоститься. Когда вообще инет отключат, многие тоже опять ныть будут, что вместе с инетом их сайты отключили, которые они в парашные дейтацентры не перенесли заблаговременно. Вы уж решите там для себя, что вам там важнее, бабло стричь или неучаствовать в окукливании. Не хотите участвовать - не проблема, тут очередь уже выстроилась из желающих поучаствовать вместо вас.
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|1.211, Аноним (211), 00:13, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А зачем вам Tor, когда у вас есть закон и правила массового захоронения? Какой тырнет, на убой скоро погонят, о вечном думайте расеяне.
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|2.224, Аноним (67), 00:25, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо полигон "Коммунарка" готовятся использовать по прямому назначению.
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|1.220, Аноним (273), 00:22, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обьясните мне с утра, как можно перекрыть или контролировать
хождение информации в интернете,
или не в интернете?
Есть же 10 популярных мессенджеров,
5 непопулярных мессенджеров,
твиттер, фейсбук,
торренты, форумы, еще что-то, щас в голову не приходит.
DPI не работает, потому-что весь трафик шифрованый.
Кто из-за чего дергается, на самом деле?
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|3.261, Аноним (273), 01:08, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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из естественно-научной секты,
законы сохранения, физика, математика,
жаль что ты этого не знаешь.
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|4.264, Аноним (-), 01:12, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У физики ошибка в 10 в 24-ой степени обнаружилась касательно космологической постоянной. Так что не верна ваша физика
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|5.281, Я (??), 02:10, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так то, что выражают те уравнения, где сие "обнаружилось", ты, кажется, понимаешь лучше всех. А за причины введения Эйнштейном этого члена конкретного уравнения обоснуешь?
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|1.238, Аноним (238), 00:42, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ха, ха, 95 % мамкиных хакеров спалилась. Если вы действительно специалист, и вам действительно для своей Проф деятельности нужно работать через впн, тор или даркнет, то все это оформляется на законных основаниях. С нотариальные завершением скриншотов, оформлением покупки через сбербанк, указанием своих платёжных и других данных, которые при заинтересованности в вас товарищем майором быстро остужают его пыл. Если же вы не неуловимый Джо и вами заинтересовались, то в нормальной демократической стране вас уже бы посадили и с помощью анального криптоанализа узнали все что нужно. А так вами любимый роскомкудаеготам просто спалил вас как студентов , просто поигравшись с настройками dpi, на что получил большие логи ломанувшихся через другие каналы или ноющих в чатах мамкиных хакеров)
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|4.260, Я (??), 01:07, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поэтому и пройдешЪ через ЛикБез до конца,
>С нотариальные завершением
кажется. Причём окончательным, кажется.
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|2.271, Аноним (-), 01:33, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> спалилась
Что значит спалилась? Ну обрезал dpi - ну и что? Те, кто юзают тор, прекрасно знают, что со стороны провайдера это можно легко проанализировать.
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|2.269, Я (??), 01:25, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кажется, только тогда, когда, например, в статье "Леонид Рейман через суд требует удалиться с Компромат.Ру" http://www.compromat.ru/page_42945.htm
в "Леонид Рейман возглавлял Министерство связи в течение восьми лет — до 2008 г. После этого он два года занимал должность советника президента." ресурс явно укажет название страны и ФИО президента.
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|1.270, Аноним (-), 01:32, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Привет opennet, пишу тебе с тора,
я думаю, что чечню надо отделить от россии,
и продать ее турции,
всех чеченов депортировать из москвы и россии,
пусть там строят свой халифат.
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|1.280, Аноним (-), 01:54, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Путина и иже с ним, всех этих ковальчуков, тимченко, роттенбергов,
и так далее...
отправить жить в провинцию на социальную пенсию.
Да здравствует Демократия, Свобода, Равенство, Братство.
Свобода слова, Гражданские Права, Права Человека,
без шуток.
Сменяемость власти, независимый суд, и независимое законотворчество,
то-есть по русски говоря, независимость властей.
Власть народу!
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|2.285, Gemorroj (ok), 02:52, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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такой кисель в голове кажется, уже даже в школе проходит. но у современный итшников такой навоз, что диву даешься.
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|1.284, Аноним (-), 02:50, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Украину нужно передать америке(уже),
на крайний случай германии,
пусть они с ней ипутся.
Ну а вотще, цель этой политики -
просто запугивание, чтоб все сидели и не вякали.
Чтоб каждый говорил не то что думает,
чтоб вообще не говорил,
а только подчинялся.
Бессловесное быдло короче культивируют.
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