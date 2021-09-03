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Роскомнадзор объявил о блокировке в РФ шести провайдеров VPN

03.09.2021 14:01

Роскомнадзор сообщил о пополнении списка блокировки VPN-провайдеров, деятельность которых признана недопустимой из-за предоставления возможности обхода ограничения доступа к контенту, признанному в РФ противоправным. Помимо VyprVPN и OperaVPN блокировка теперь будет распространяться на Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN, которые в июне получили предупреждение с требованием подключения к государственной информационной системе (ФГИС), но проигнорировали его или отказались сотрудничать с Роскомнадзором.

Интересно, что в отличие от прошлых блокировок "для исключения нарушения работы программного обеспечения и приложений, не нарушающих российское законодательство и использующих VPN-сервисы в технологических целях, были сформированы «белые списки»". В белый список, для которого не должна применяться блокировка VPN, включено более 100 IP-адресов, принадлежащих 64 организациям, использующим VPN для обеспечения своих технологических процессов.

  1. Главная ссылка к новости (https://rkn.gov.ru/news/rsoc/n...)
  2. OpenNews: Отключение Opera VPN и VyprVPN в РФ
  3. OpenNews: Инициатива запрета в РФ анонимных сетей, таких как Tor
  4. OpenNews: Роскомнадзор снял ограничения на доступ к мессенджеру Telegram
  5. OpenNews: Delta Chat получил от Роскомнадзора требование о доступе к данным пользователей
  6. OpenNews: В Беларуси введена блокировка анонимной сети Tor
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55733-rkn
Ключевые слова: rkn, block
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  • 1.1, Werwolf (?), 14:16, 03/09/2021 [ответить]  
    		• +2 +/
    Так, автор, я попрошу!
    После слова "Роскомнадзор" необходимо вставлять "запрещённая в России террористическая экстремистская организация предателей родины", opennet это СМИ всё таки.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:17, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У нас сейчас пишут "Прошли переговоры с представителями Талибана (запрещена в РФ)", и ничего, никто не находит это странным - а Вы про любимый РКН такое предлагаете писать, байты тратить?
     
  • 2.8, Анонимъ (?), 14:25, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это разрешённая террористическая организация. Предлагаю так и писать
     

  • 1.2, AleksK (ok), 14:17, 03/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    Так а в чем проблема то? За 300-400 рублей покупаешь VDS в любой стране, ставишь там OpenVPN и все проблемы решены.
     
     
  • 2.5, Werwolf (?), 14:21, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    's/OpenVPN/wireguard/g'
    а то ресурсы нынче денег стоят, да и время тоже
    да и вообще для простого месенджера гораздо больше подойдёт dante socks5 proxy server
     
     
  • 3.9, 334455 (?), 14:25, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У мну не далее чем сегодня на одном жолтом опсосе внезапно два WG (разные vps, разные хостинги, разные страны) перестали работать на какое-то время. Очень надеюсь что это кривые руки, а не что-то ещё.
    Но трактор уже прогревается.
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:19, 03/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    Не возмущайтесь. Товарищ майор заботится о вас, дурачках.
     
  • 1.6, menangen (?), 14:21, 03/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    Почему блокируют для всех? Они считают, что все по умолчанию виновны и потенциально могут использовать впн для обхода? Если мне нужен впн не для обхода блокировок, с какого х я должен страдать... уроды
     
  • 1.7, Аноним (7), 14:22, 03/09/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Лягушка варится по плану
     
  • 1.10, InuYasha (??), 14:27, 03/09/2021 [ответить]  
    		• +/
    Презумпция виновности в действии.
     
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