Роскомнадзор объявил о блокировке в РФ шести провайдеров VPN

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Роскомнадзор сообщил о пополнении списка блокировки VPN-провайдеров, деятельность которых признана недопустимой из-за предоставления возможности обхода ограничения доступа к контенту, признанному в РФ противоправным. Помимо VyprVPN и OperaVPN блокировка теперь будет распространяться на Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN, которые в июне получили предупреждение с требованием подключения к государственной информационной системе (ФГИС), но проигнорировали его или отказались сотрудничать с Роскомнадзором.
Интересно, что в отличие от прошлых блокировок "для исключения нарушения работы программного обеспечения и приложений, не нарушающих российское законодательство и использующих VPN-сервисы в технологических целях, были сформированы «белые списки»". В белый список, для которого не должна применяться блокировка VPN, включено более 100 IP-адресов, принадлежащих 64 организациям, использующим VPN для обеспечения своих технологических процессов.