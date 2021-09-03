Роскомнадзор объявил о блокировке в РФ шести провайдеров VPN

1.1 , Werwolf ( ? ), 14:16, 03/09/2021 [ответить] +2 + / – Так, автор, я попрошу!

После слова "Роскомнадзор" необходимо вставлять "запрещённая в России террористическая экстремистская организация предателей родины", opennet это СМИ всё таки.

2.3 , Аноним ( 3 ), 14:17, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У нас сейчас пишут "Прошли переговоры с представителями Талибана (запрещена в РФ)", и ничего, никто не находит это странным - а Вы про любимый РКН такое предлагаете писать, байты тратить?

2.8 , Анонимъ ( ? ), 14:25, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это разрешённая террористическая организация. Предлагаю так и писать



1.2 , AleksK ( ok ), 14:17, 03/09/2021 [ответить] + / – Так а в чем проблема то? За 300-400 рублей покупаешь VDS в любой стране, ставишь там OpenVPN и все проблемы решены.

2.5 , Werwolf ( ? ), 14:21, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 's/OpenVPN/wireguard/g'

а то ресурсы нынче денег стоят, да и время тоже

да и вообще для простого месенджера гораздо больше подойдёт dante socks5 proxy server

3.9 , 334455 ( ? ), 14:25, 03/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У мну не далее чем сегодня на одном жолтом опсосе внезапно два WG (разные vps, разные хостинги, разные страны) перестали работать на какое-то время. Очень надеюсь что это кривые руки, а не что-то ещё.

Но трактор уже прогревается.



1.4 , Аноним ( 4 ), 14:19, 03/09/2021 [ответить] + / – Не возмущайтесь. Товарищ майор заботится о вас, дурачках.

1.6 , menangen ( ? ), 14:21, 03/09/2021 [ответить] + / – Почему блокируют для всех? Они считают, что все по умолчанию виновны и потенциально могут использовать впн для обхода? Если мне нужен впн не для обхода блокировок, с какого х я должен страдать... уроды

1.7 , Аноним ( 7 ), 14:22, 03/09/2021 [ответить] +1 + / – Лягушка варится по плану

1.10 , InuYasha ( ?? ), 14:27, 03/09/2021 [ответить] + / – Презумпция виновности в действии.

