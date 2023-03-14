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Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.2.0

14.03.2023 14:27

Состоялся релиз анонимной сети I2P 2.2.0 и C++-клиента i2pd 2.47.0. I2P представляет собой многослойную анонимную распределенную сеть, работающую поверх обычного интернета, активно использующую сквозное (end-to-end) шифрование, гарантирующую анонимность и изолированность. Сеть строится в режиме P2P и образуется благодаря ресурсам (пропускной способности), предоставляемым пользователями сети, что позволяет обойтись без применения централизованно управляемых серверов (коммуникации внутри сети основаны на применении шифрованных однонаправленных туннелей между участником и peer-ами).

В сети I2P можно анонимно создавать web-сайты и блоги, отправлять мгновенные сообщения и электронную почту, обмениваться файлами и организовывать P2P-сети. Для построения и использования анонимных сетей для клиент-серверных (сайты, чаты) и P2P (обмен файлами, криптовалюты) приложений, применяются I2P-клиенты. Базовый I2P-клиент написан на языке Java и может работать на широком спектре платформ, таких как Windows, Linux, macOS, Solaris и т.п. I2pd представляет собой независимую реализацию клиента I2P на языке C++ и распространяется под модифицированной лицензией BSD.

В новом выпуске реализованы изменения в компонентах NetDB, Floodfill и Peer-Selection, направленные на сохранение работоспособности маршрутизатора в условиях проведения DDoS-атак. В подсистему Streaming добавлена защита от атак, манипулирующих повторной отправкой ранее перехваченных зашифрованных пакетов. В i2psnark добавлены новые возможности для поиска. В транспорты добавлена поддержка ограничения входящих соединений. Повышена эффективность работы списков блокировки.

  1. Главная ссылка к новости (https://geti2p.net/en/blog/pos...)
  2. OpenNews: Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.1.0
  3. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.7
  4. OpenNews: Выпуск Tor Browser 12.0
  5. OpenNews: Обновление Tor 0.4.5.16 и 0.4.7.13 с устранением уязвимости, связанной с утечкой DNS-запросов
  6. OpenNews: Выпуск Tor Browser 12.0.3 и дистрибутива Tails 5.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58792-i2p
Ключевые слова: i2p
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, zram (?), 14:33, 14/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это конечно всё интересно, но для чего можно юзать i2p?
     
     
  • 2.5, iPony129412 (?), 14:38, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде как для дарка только.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:23, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не только и даже совсе не только
     
  • 2.6, th3m3 (ok), 14:43, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для чего угодно.
     
  • 2.7, Герострат (?), 14:52, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для симуляции веба 90-х годов
     
     
  • 3.9, iPony129412 (?), 14:53, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я как-то поставил. Целый день прогревал.
    Зашёл на торрент. Взял там самый популярный файл. Понятно что это было.

    Получилось 150 кбит

     
     
  • 4.16, Аноним (16), 15:59, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато представь, какая награда тебя ждет в конце месяца, когда докачается.
     
  • 4.20, nokiafanfun (?), 16:32, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и врёшь. Даже на 3-ех хопах на самом популярном торренте с 15-20 пирами скорость будет 50-200 КбАйт в сек. Ну только если ты не цо-пэ нашёл где-то, там раздающие тоже на 3-ех хопах из лесов бразилии внутри дабл-ВПН.
    Я.Слив надо было пробовать. Сливы можно и на 2ух хопах качать так как интересуются обычно теми кто инициатор раздачи, а 2 хоповых тоже сложно вычислить.
     
  • 3.19, nokiafanfun (?), 16:22, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это просто великолепно. В i2p ненавидят JS. Очин нраица!
     
  • 2.11, Аноним (14), 15:19, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как транспорт
     
  • 2.18, nokiafanfun (?), 16:18, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    i2p - это транспорт чесночный(почти как луковичный). С каждой из сторон по дефолту по 3 хопа. ну то есть тоже самое что в торе с сылками onion. Соответственно можно делать тоже самое что и с тором. Даже есть пару людей которые дают выходные ноды в клирнет, но в проекте этого не очень любят, это так - на всякий случай.
    Но все ноды равноправные, получается что сеть более децентрализована.
    В сети не любят сайты с JS - просто ненавидят. Поэтому там таких сайтов мало, но они есть. технически - это те же самые сайты что в клирнете или в зоне .onion.
    Из интересного - торренты в i2p не являются гонимыми, а даже поощряются! Сейчас пинают разработчика libtorrent и соответственно deluge и qbittorent на возобновление полноценной поддержки i2p. Все кто хочет - может им помочь. Это будет как tribler, только на C++ и с поддержкой любого торрента без необходимости что-то куда-то заливать.
    https://github.com/arvidn/libtorrent/issues/7285
    https://github.com/qbittorrent/qBittorrent/issues/16257
    https://github.com/deluge-torrent/deluge/pull/412

    Ещё есть зеркала invidios, nitter. Есть свои форумы. Есть зеркала обычных сайтов.

     
  • 2.21, Аноним (21), 16:42, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Естественно чтобы с флибуста скачивать книги!
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:52, 14/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Состоялся релиз анонимной сети I2P

    Эти бы силы да на благое дело(на GNUnet).

     
  • 1.10, InuYasha (??), 15:08, 14/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уважение этим людям. Как минимум за матан. И отдельно - за Си++.
     
  • 1.12, Аноним (14), 15:20, 14/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гуи то какие будут к этому  i2pd?
     
     
  • 2.13, Аноним (14), 15:22, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    with Qt GUI in i2pd-qt repository - https://github.com/PurpleI2P/i2pd-qt
     
     
  • 3.15, Аноним (14), 15:25, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там флэхаб
    Здесь собери сам - https://i2pd.readthedocs.io/en/latest/devs/building/qt-desktop-gui/
     

  • 1.17, Аноним (-), 16:14, 14/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пацаны а как выглядят названия сайтов в сети i2p? Например, вот я запускаю эту прогу, а дальше что, поисковик покажется? Он как браузер?
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 16:59, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая попытка, товарищ майор! Не палите контору - нечего не говорите ему)))
     

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