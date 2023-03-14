Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.2.0

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|3.9, iPony129412 (?), 14:53, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я как-то поставил. Целый день прогревал.
Зашёл на торрент. Взял там самый популярный файл. Понятно что это было.
Получилось 150 кбит
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|4.16, Аноним (16), 15:59, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зато представь, какая награда тебя ждет в конце месяца, когда докачается.
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|4.20, nokiafanfun (?), 16:32, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну и врёшь. Даже на 3-ех хопах на самом популярном торренте с 15-20 пирами скорость будет 50-200 КбАйт в сек. Ну только если ты не цо-пэ нашёл где-то, там раздающие тоже на 3-ех хопах из лесов бразилии внутри дабл-ВПН.
Я.Слив надо было пробовать. Сливы можно и на 2ух хопах качать так как интересуются обычно теми кто инициатор раздачи, а 2 хоповых тоже сложно вычислить.
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|2.18, nokiafanfun (?), 16:18, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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i2p - это транспорт чесночный(почти как луковичный). С каждой из сторон по дефолту по 3 хопа. ну то есть тоже самое что в торе с сылками onion. Соответственно можно делать тоже самое что и с тором. Даже есть пару людей которые дают выходные ноды в клирнет, но в проекте этого не очень любят, это так - на всякий случай.
Но все ноды равноправные, получается что сеть более децентрализована.
В сети не любят сайты с JS - просто ненавидят. Поэтому там таких сайтов мало, но они есть. технически - это те же самые сайты что в клирнете или в зоне .onion.
Из интересного - торренты в i2p не являются гонимыми, а даже поощряются! Сейчас пинают разработчика libtorrent и соответственно deluge и qbittorent на возобновление полноценной поддержки i2p. Все кто хочет - может им помочь. Это будет как tribler, только на C++ и с поддержкой любого торрента без необходимости что-то куда-то заливать.
https://github.com/arvidn/libtorrent/issues/7285
https://github.com/qbittorrent/qBittorrent/issues/16257
https://github.com/deluge-torrent/deluge/pull/412
Ещё есть зеркала invidios, nitter. Есть свои форумы. Есть зеркала обычных сайтов.
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|1.8, Аноним (8), 14:52, 14/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Состоялся релиз анонимной сети I2P
Эти бы силы да на благое дело(на GNUnet).
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|1.17, Аноним (-), 16:14, 14/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пацаны а как выглядят названия сайтов в сети i2p? Например, вот я запускаю эту прогу, а дальше что, поисковик покажется? Он как браузер?
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|2.22, Аноним (21), 16:59, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошая попытка, товарищ майор! Не палите контору - нечего не говорите ему)))
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