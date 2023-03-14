Выпуск реализации анонимной сети I2P 2.2.0

2.5 , iPony129412 ( ? ), 14:38, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вроде как для дарка только.

3.14 , Аноним ( 14 ), 15:23, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не только и даже совсе не только

2.6 , th3m3 ( ok ), 14:43, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Для чего угодно.

2.7 , Герострат ( ? ), 14:52, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Для симуляции веба 90-х годов

3.9 , iPony129412 ( ? ), 14:53, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я как-то поставил. Целый день прогревал.

Зашёл на торрент. Взял там самый популярный файл. Понятно что это было. Получилось 150 кбит

4.16 , Аноним ( 16 ), 15:59, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Зато представь, какая награда тебя ждет в конце месяца, когда докачается.

4.20 , nokiafanfun ( ? ), 16:32, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну и врёшь. Даже на 3-ех хопах на самом популярном торренте с 15-20 пирами скорость будет 50-200 КбАйт в сек. Ну только если ты не цо-пэ нашёл где-то, там раздающие тоже на 3-ех хопах из лесов бразилии внутри дабл-ВПН.

Я.Слив надо было пробовать. Сливы можно и на 2ух хопах качать так как интересуются обычно теми кто инициатор раздачи, а 2 хоповых тоже сложно вычислить.

3.19 , nokiafanfun ( ? ), 16:22, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это просто великолепно. В i2p ненавидят JS. Очин нраица!

2.11 , Аноним ( 14 ), 15:19, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как транспорт

2.18 , nokiafanfun ( ? ), 16:18, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – i2p - это транспорт чесночный(почти как луковичный). С каждой из сторон по дефолту по 3 хопа. ну то есть тоже самое что в торе с сылками onion. Соответственно можно делать тоже самое что и с тором. Даже есть пару людей которые дают выходные ноды в клирнет, но в проекте этого не очень любят, это так - на всякий случай.

Но все ноды равноправные, получается что сеть более децентрализована.

В сети не любят сайты с JS - просто ненавидят. Поэтому там таких сайтов мало, но они есть. технически - это те же самые сайты что в клирнете или в зоне .onion.

Из интересного - торренты в i2p не являются гонимыми, а даже поощряются! Сейчас пинают разработчика libtorrent и соответственно deluge и qbittorent на возобновление полноценной поддержки i2p. Все кто хочет - может им помочь. Это будет как tribler, только на C++ и с поддержкой любого торрента без необходимости что-то куда-то заливать.

https://github.com/arvidn/libtorrent/issues/7285

https://github.com/qbittorrent/qBittorrent/issues/16257

https://github.com/deluge-torrent/deluge/pull/412 Ещё есть зеркала invidios, nitter. Есть свои форумы. Есть зеркала обычных сайтов.

2.21 , Аноним ( 21 ), 16:42, 14/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Естественно чтобы с флибуста скачивать книги!

