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Релиз ОС Qubes 4.2.0, использующей виртуализацию для изоляции приложений

19.12.2023 09:09

После почти двух лет разработки представлен релиз операционной системы Qubes 4.2.0, реализующей идею использования гипервизора для строгой изоляции приложений и компонентов ОС (каждый класс приложений и системные сервисы работают в отдельных виртуальных машинах). Для работы рекомендуется система с 16 Гб ОЗУ (минимум - 6 Гб) и 64-разрядным CPU Intel или AMD с поддержкой технологий VT-x c EPT/AMD-v c RVI и VT-d/AMD IOMMU, желательно наличие GPU Intel (GPU NVIDIA и AMD недостаточно хорошо протестированы). Размер установочного образа - 6 ГБ (x86_64).

Приложения в Qubes разделены на классы в зависимости от важности обрабатываемых данных и решаемых задач. Каждый класс приложений (например, работа, развлечения, банковские операции), а также системные сервисы (сетевая подсистема, межсетевой экран, работа с хранилищем, USB-стек и т.п.), работают в отдельных виртуальных машинах, запускаемых с использованием гипервизора Xen. При этом указанные приложения доступны в рамках одного рабочего стола и выделяются для наглядности разным цветом обрамления окна. Каждое окружение имеет доступ на чтение к базовой корневой ФС и локальному хранилищу, не пересекающемуся с хранилищами других окружений, для организации взаимодействия приложений используется специальный сервис.

В качестве основы для формирования виртуальных окружений может применяться пакетная база Fedora и Debian, также сообществом поддерживаются шаблоны для Ubuntu, Gentoo и Arch Linux. Возможна организация доступа к приложениям в виртуальной машине с Windows, а также создание виртуальных машин на базе Whonix для обеспечения анонимного доступа через Tor. Пользовательская оболочка построена на основе Xfce. Когда пользователь запускает из меню приложение, это приложение стартует в определенной виртуальной машине. Содержание виртуальных окружений определяется набором шаблонов.

Основные изменения:

  • Базовое окружение Dom0 обновлено до пакетной базы Fedora 37 (шаблон для виртуальных окружений на базе Fedora 37 был предложен в прошлом обновлении Qubes 4.1.2).
  • Шаблон для формирования виртуальных окружений на базе Debian обновлён до ветки Debian 12.
  • Гипервизор Xen обновлён до ветки 4.17 (ранее использовался Xen 4.14).
  • Шаблоны для формирования виртуальных окружений на базе Fedora и Debian по умолчанию переведены на использование пользовательского окружения Xfce вместо GNOME.
  • В шаблоне виртуальных окружений на базе Fedora добавлена поддержка системы принудительного контроля доступа SELinux.
  • Полностью переписана реализация меню приложений, а также графических интерфейсов для настройки (Qubes Global Settings), создания новых окружений (Create New Qube) и обновления шаблонов виртуальных машин (Qubes Update).
  • Размещение файла конфигурации GRUB (grub.cfg) унифицировано для UEFI и классических BIOS.
  • Добавлена поддержка мультимедийного сервера PipeWire.
  • Для обновления прошивок задействован инструментарий fwupd.
  • Добавлена опция для автоматической очистки буфера обмена через минуту после последней операции вставки. Для включения автоочистки следует использовать команду qvm-service --enable VMNAME gui-agent-clipboard-wipe
  • Для сборки официальных пакетов задействован новый сборочный инструментарий Qubes Builder v2, в котором усилена изоляция сборочных процессов.
  • В конфигураторе предложена отдельная секция для управления GPG.
  • В сервисах Qrexec задействован по умолчанию новый более гибкий формат правил Qrexec, определяющих кто, что и где может делать в Qubes. Новый вариант правил отличается значительным увеличением производительности и системой уведомлений, упрощающей диагностику проблем.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.qubes-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Релиз ОС Qubes 4.1, использующей виртуализацию для изоляции приложений
  3. OpenNews: Йоанна Рутковская покинула проект Qubes и присоединилась к работе над платформой Golem
  4. OpenNews: Доступен Whonix 17, дистрибутив для обеспечения анонимных коммуникаций
  5. OpenNews: Проект Qubes выступил с новой инициативой сертификации безопасных ноутбуков
  6. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск ОС Subgraph
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60308-qubes
Ключевые слова: qubes, virtual
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, beck (??), 11:04, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Какая-то из пальца высосанная идея. В реальности обычно не так.

    Например есть два контура, "личный" и "работа впн".

    Приложения одни и те же,  данные также пересекаются. Отличаются только доступы.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:07, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ниразу не видел чтобы кто-то заводил даже на обычной системе два разных пользователя для разных задач на одного человека. Тут что-то в психологии нужен какой-то другой подход.
     
     
  • 3.8, Ананий (?), 11:13, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя ондроед сам заводит
     
     
  • 4.10, Аноним (7), 12:03, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто андроид для людей сделан, а десктоный линукс это мрак и неудобно.
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:34, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не очень удобно, но привыкнуть можно.
     
  • 3.16, Akteon (?), 13:03, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, я завожу
     

  • 1.6, BeLord (ok), 11:05, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И как в этой штуке происходит обмен данными между приложениями? Вот  пример - файлик пришел из мессенджера, его нужно кинуть в графический редактор, а потом полученный результат кинуть в офисный пакет, а готовый документ кинуть в другой мессенджер.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:44, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть CLI и GUI средства переноса файлов в другую ВМ.
     
     
  • 3.11, Аноним (7), 12:05, 19/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы придумали как симлинки там делать.
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:43, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличная ОС, безопасная и актуальная. Гранты евросоюза кому попало не раздают.
     
  • 1.14, Аноним (14), 12:45, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отдельный привет секте свидетелей «а чо, X11 норм работает».

    Если кто не помнит, разработка Qubes началась именно с констатации факта, что нормально обезопасить тогдашний (до rootless было ещё далеко) иксовый десктоп не получается, принципиально. Только в виртуалку запихнуть. Тут Джоанночка и достала свой «новый блестящий молоток» — гипервизор. И всё заверте…

     
  • 1.15, Аноним (15), 12:54, 19/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У кого-нибудь есть знакомый, друг которого на полном серьёзе пользуется этим?
     

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