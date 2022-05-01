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Доступен fwupd 1.8.0, инструментарий для загрузки прошивок

01.05.2022 13:26

Ричард Хьюз (Richard Hughes), создатель проекта PackageKit, активно участвующий в разработке GNOME, представил выпуск пакета fwupd 1.8.0, предлагающего фоновый процесс для организации обновления прошивок и утилиту fwupdmgr для управления прошивками, проверки появления новых версий и загрузки прошивок. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPLv2.1. Одновременно объявлено о достижении проектом LVFS рубежа в 50 млн обновлений прошивок, доставленных пользователям.

Проект предоставляет OEM-производителям и разработчикам прошивок сервис для загрузки прошивок в специальный централизованный каталог LVFS (Linux Vendor Firmware Service), который можно использовать в дистрибутивах Linux при помощи инструментария fwupd. В настоящее время в каталоге предложены прошивки для 829 типов устройств (более 4000 прошивок) от 120 производителей. Использование централизованного каталога избавляет производителей от необходимости формирования пакетов для дистрибутивов и позволяет передавать прошивки в архиве ".cab" с дополнительным метаданными, которые также применяются при публикации прошивок для Windows.

В fwupd поддерживается как режим автоматического обновления прошивок, без необходимости совершения каких-то действий со стороны пользователя, так и выполнение операции после подтверждения или запроса пользователя. Fwupd и LVFS уже применяются в RHEL, Fedora, Ubuntu, SUSE, Debian и многих других дистрибутивах для автоматизированного обновления прошивок, а также поддерживаются в приложениях GNOME Software и KDE Discover. При этом fwupd не ограничен настольными системами и также может применяться для обновления прошивок на смартфонах, планшетах, серверах и устройствах интернета-вещей.

В новом выпуске:

  • Добавлен новый атрибут для CPU, поддерживаемых в механизме защиты прошивок HSI (Host Security ID).
  • В libfwupdplugin добавлены парсеры идентификаторов coSWID и uSWID, обеспечивающие начальную поддержку SBoM (Firmware Software Bill of Materials) для верификации прошивок.
  • Добавлены новые HSI-атрибуты для компонентов поддержки платформы AMD (AMD PSP).
  • Добавлено определение версии fwupd-efi (org.freedesktop.fwupd-efi).
  • В команде 'fwupdmgr install' предоставлена возможность установки заданной версии прошивки.
  • Обеспечена возможность перезапуска BMC-контроллера (Baseboard Management Сontroller) после установки обновления прошивки.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/hughsi...)
  2. OpenNews: Инициатива по созданию единой коллекции обновлений прошивок для Linux
  3. OpenNews: Компания Dell подключилась к инициативе доставки обновлений прошивок для Linux
  4. OpenNews: Компания Lenovo подключилась к инициативе доставки обновлений прошивок для Linux
  5. OpenNews: Сервис доставки обновлений прошивок для Linux перешёл под крыло Linux Foundation
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57115-fwupd
Ключевые слова: fwupd, firmware, lvfs
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:44, 01/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    отечественный эльбрус поддерживается? не имеющий аналогов
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:47, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так понял они не спешат поддержку в апстрим заводить, поэтому только форки с сомнительной легальностью. А так если смотреть на заявленные спеки и поддержку многоканальности памяти, это действительно может быть очень и очень интересно. Ещё бы в софте всё поддерживалось без эмуляции.
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:50, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ну и оттарабанили анона в аналоговнет
     
  • 2.4, Аноним (-), 13:54, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже и самого эльбруса нет.
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 14:05, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не страшно, главное, чтобы были разработчики, и оставалась возможность производить без закладок. Если перестать сливать и разворовывать бюджеты на модернизацию, то и производство появится.
     
     
  • 4.8, Аноним (-), 14:09, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники!
     
     
  • 5.9, Аноним (2), 14:12, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насколько я знаю, в РФ сейчас куда большие проблемы с производством памяти. Его нет. А с процессорами просто череда факапов и недостаточные мощности даже по устаревшим техпроцессам, нет достаточно качественных реагентов. Но всё должно быть решаемо.
     
  • 3.11, Аноним (11), 14:15, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Михаила-то их есть, аж 2 штуки.
     
  • 2.6, achtosluchilos (ok), 14:06, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эльбрусов тайвань больше не поставит, максимум она выполнит контракты старые до обговоренных на бумаге цифрвах и все.
     
     
  • 3.12, Аноним (11), 14:20, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ХСН, будут делать дома по 90нм техпроцессу. Ну хоть с тактовой 300 МГц, всё же лучше, чем никак. Хотя, мне почему-то представляется, что с 90нм можно и 1200 - 1500 МГц вытянуть.
     

  • 1.7, КО (?), 14:09, 01/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Использование централизованного каталога" никогда ни к чему хорошему не приводило.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:13, 01/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Привело к сожалению дистрибутивов.
     
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