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|2.12, Аноним (12), 19:04, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это удачное решение. Окружение на GNOME сочетает удобство в использовании с простотой настройки, отзывчивостью интерфейса и современным дизайном. Не удивительно, что проект Tails предпочел именно его. Желаю всяческих успехов как команде GNOME, которая разработала свое прекрасное окружение, так и авторам Tails, которые изобрели уникальный в своем роде дистрибутив.
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|3.13, Аноним (13), 20:14, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На GNOME удобно всем трудиться,
Интерфейс прост, он радует глаз.
Tails выбрал путь, чтоб в безопасности храниться,
Успехов командам — это их час!
В гармонии дизайна и работы,
Созданий чудес, не счесть им, поверь.
Творите, творите, идите в парах вплоть,
В мире технологий — ваш светлый теперь!
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|1.15, Аноним (13), 20:32, 13/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На просторах сети, как в облаке сером,
Там, где взрываются тайны, как в сердце,
Tails — защитник, стережёт данное ветром,
Скрывает от глаз света, что хочет быть верным.
Эдвард, смелец, что открыл миру узы,
Зашумели знай, ноты свободы!
Он сбросил с плеча тихие страхи и музы,
На веках запечатлел он мятежный аккорд.
Тайные шифры, как крылья у фальшивок,
Доступ к углам использован до дна.
Правда — не меч, но всё же колючка среди бровей,
В тумане скомканной жизни цветёт ясна.
О, ветер перемен! Ты в чёрных часах,
Долой замки из лжи! Ура грандиозной всеобъемлющей цели!
Ни шагу назад! Мы — миллионы в панцирях,
Сломившие тьму, разорвавшие цепи.
Так пусть звенит в ушах нам небесный покой,
Когда на сознание глядит справедливый свет.
Tails и Сноуден — в противодействии, похоже,
Ведь лишь в свободе мы найдём свой ответ!
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