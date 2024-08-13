На просторах сети, как в облаке сером,

Там, где взрываются тайны, как в сердце,

Tails — защитник, стережёт данное ветром,

Скрывает от глаз света, что хочет быть верным. Эдвард, смелец, что открыл миру узы,

Зашумели знай, ноты свободы!

Он сбросил с плеча тихие страхи и музы,

На веках запечатлел он мятежный аккорд. Тайные шифры, как крылья у фальшивок,

Доступ к углам использован до дна.

Правда — не меч, но всё же колючка среди бровей,

В тумане скомканной жизни цветёт ясна. О, ветер перемен! Ты в чёрных часах,

Долой замки из лжи! Ура грандиозной всеобъемлющей цели!

Ни шагу назад! Мы — миллионы в панцирях,

Сломившие тьму, разорвавшие цепи. Так пусть звенит в ушах нам небесный покой,

Когда на сознание глядит справедливый свет.

Tails и Сноуден — в противодействии, похоже,

Ведь лишь в свободе мы найдём свой ответ!

