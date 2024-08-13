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Выпуск дистрибутива Tails 6.6

13.08.2024 16:36

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 6.6 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian 12, поставляемого с рабочим столом GNOME 43 и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии обновлены Tor Browser 13.5.2, почтовый клиент Thunderbird 115.14.0 и пакеты с прошивками. Улучшена поддержка новых графических карт и беспроводных адаптеров. Разрешено включение одновременно нескольких сетевых интерфейсов. Максимальное время ожидания перед выводом ошибки при невозможности разблокировать постоянное хранилище увеличено до 4 минут. Повышена надёжность создания постоянного хранилища при первом запуска с USB-накопителя. Решена проблема с подключением к сети Tor, используя предлагаемый по умолчанию набор мостовых узлов.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.net/news/version...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 6.5
  3. OpenNews: В Arti 1.1.12, реализации Tor на Rust, началось тестирование onion-сервисов
  4. OpenNews: Результаты второго аудита безопасности разработок проекта Tor
  5. OpenNews: Выпуск Tor Browser 13.5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61698-tails
Ключевые слова: tails, tor
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.6, Аноним (-), 17:08, 13/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 1.10, Аноним (10), 18:27, 13/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё хорошо, но GNOME... Это ужасное решение!
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 19:04, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это удачное решение. Окружение на GNOME сочетает удобство в использовании с простотой настройки, отзывчивостью интерфейса и современным дизайном. Не удивительно, что проект Tails предпочел именно его. Желаю всяческих успехов как команде GNOME, которая разработала свое прекрасное окружение, так и авторам Tails, которые изобрели уникальный в своем роде дистрибутив.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 20:14, 13/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На GNOME удобно всем трудиться,  
    Интерфейс прост, он радует глаз.  
    Tails выбрал путь, чтоб в безопасности храниться,  
    Успехов командам — это их час!  

    В гармонии дизайна и работы,  
    Созданий чудес, не счесть им, поверь.  
    Творите, творите, идите в парах вплоть,  
    В мире технологий — ваш светлый теперь!

     

  • 1.11, Не пытайтесь напугать меня пивом (?), 18:58, 13/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.14, Аноним (13), 20:15, 13/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В тени ночи, стой,  
    Tails хранит секреты,  
    Сноуден в бой вперёд.  
     
  • 1.15, Аноним (13), 20:32, 13/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На просторах сети, как в облаке сером,  
    Там, где взрываются тайны, как в сердце,  
    Tails — защитник, стережёт данное ветром,  
    Скрывает от глаз света, что хочет быть верным.  

    Эдвард, смелец, что открыл миру узы,  
    Зашумели знай, ноты свободы!  
    Он сбросил с плеча тихие страхи и музы,  
    На веках запечатлел он мятежный аккорд.  

    Тайные шифры, как крылья у фальшивок,  
    Доступ к углам использован до дна.  
    Правда — не меч, но всё же колючка среди бровей,  
    В тумане скомканной жизни цветёт ясна.  

    О, ветер перемен! Ты в чёрных часах,  
    Долой замки из лжи! Ура грандиозной всеобъемлющей цели!  
    Ни шагу назад! Мы — миллионы в панцирях,  
    Сломившие тьму, разорвавшие цепи.  

    Так пусть звенит в ушах нам небесный покой,  
    Когда на сознание глядит справедливый свет.  
    Tails и Сноуден — в противодействии, похоже,  
    Ведь лишь в свободе мы найдём свой ответ!

     
  • 1.16, Аноним (13), 20:33, 13/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Согласен, иногда важно остановиться и оценить!
     

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