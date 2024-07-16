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Выпуск дистрибутива Tails 6.5

16.07.2024 16:29

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 6.5 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian 12, поставляемого с рабочим столом GNOME 43 и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии значительно сокращено время установки при помощи утилиты Tails Cloner (убрана задержка в 30 секунд при разбивке разделов). Пакетная база синхронизирована с Debian 12.6. Tor Browser обновлён до версии 13.5.1 (ранее поставлялась ветка 13.0, изменения в ветке 13.5). Решены проблемы с подключением к сети через мобильных операторов широкополосной связи, LTE и PPPoE DSL.

  1. Главная ссылка к новости (https://tails.net/news/version...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Tails 6.4
  3. OpenNews: Выпуск Whonix 17.2, дистрибутива для обеспечения анонимных коммуникаций
  4. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.8
  5. OpenNews: Выпуск Arti 1.2, официальной реализации Tor на языке Rust
  6. OpenNews: Выпуск Tor Browser 13.5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61557-tails
Ключевые слова: tails, tor
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Обсуждение (2) RSS
  • 2, Аноним (2), 16:46, 16/07/2024 [ответить]  
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    Отличный дистрибутив. Использую в качестве темы, которую можно обсудить с другими пользователями опеннета.
     

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