Выпуск дистрибутива Tails 6.5

Сформирован релиз специализированного дистрибутива Tails 6.5 (The Amnesic Incognito Live System), основанного на пакетной базе Debian 12, поставляемого с рабочим столом GNOME 43 и предназначенного для анонимного выхода в сеть. Анонимный выход в Tails обеспечивается системой Tor. Все соединения, кроме трафика через сеть Tor, по умолчанию блокируются пакетным фильтром. Для хранения пользовательских данных в режиме сохранения пользовательских данных между запусками применяется шифрование. Для загрузки подготовлен iso-образ, способный работать в Live-режиме, размером 1 ГБ.

В новой версии значительно сокращено время установки при помощи утилиты Tails Cloner (убрана задержка в 30 секунд при разбивке разделов). Пакетная база синхронизирована с Debian 12.6. Tor Browser обновлён до версии 13.5.1 (ранее поставлялась ветка 13.0, изменения в ветке 13.5). Решены проблемы с подключением к сети через мобильных операторов широкополосной связи, LTE и PPPoE DSL.



