Новые версии Debian 12.6 и 11.10

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|1.15, Аноним (15), 21:08, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>добавлены исправления в инсталлятор
Инсталлятор Дебиана, который неадекватно работает с lvm2 (единственный рабочий вариант - перетереть в консоли через dd), и не содержит прошивки для radeon, и вообще утилит для lvm2 (их вручную добавлять надо) можно только выбросить.
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|2.25, lucentcode (ok), 21:25, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем вам инсталлятор? Я последний раз для себя Debian ставил с помощью Bootstrap, сам как хотел, так и настраивал буквально всё, от размётки, и до шифрования. В то время инсталлятор тупо не умел делать так, как мне нужно было. С тех пор ушёл на Arch, уже много лет как. Но, если нужно, я запросто накатаю Debian куда угодно с помощью небольшого live-usb и debootstrap. Это не проблема. Вот отсутствие проприетарных прошивок для некоторого оборудования - вот это реальная проблема Debian. Минусующая все его плюсы. Из-за этого неофиты пробуют его, у них не заводится какое-то железо, они плюют на него, и берут куда более адекватную в этом плане Ubuntu, где всё нужное есть из коробки. Или Mint, или ещё что похожее.
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|3.27, Аноним (27), 21:29, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Debian предлагает стабильность, доступность, простоту для новичков, в отличие от Arch.
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|4.38, Аноним (-), 22:06, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Debian предлагает стабильность, доступность, простоту для новичков, в отличие от Arch.
Вон то все же не новичковый сетап, я б сказал. А если кто лучше всех знает какое суперкомбо ему надо - ну, ок, а ему точно именно инсталлер надо? В инсталлере все заподвыподверты которые с линухом можно делать не напрограмишь.
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|3.33, Аноним (33), 21:43, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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В последний раз я сначала плюнул на инсталятор и попытался через debootstrap. Потом мне надоело возиться и сним, и я взял archiso. Последний заработал так как мне надо с первого раза даже без обращения к поиску и вики. Ни за что больше не стану даже смотреть в сторону дебиановской скриптопораши вместо ранней инициализации.
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|4.40, Аноним (-), 22:09, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не стану даже смотреть в сторону дебиановской скриптопораши вместо ранней инициализации.
Оно, как бы, наглухо опциональное... ;). Ну и не арчу с его недо-пакетником вякать на дебиан. У дебиана системы на дохли после перехода на системд хотя-бы. Без мануальных приседаний.
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|4.45, Аноним (45), 22:24, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В последний раз я сначала плюнул на инсталятор и попытался через debootstrap.
> Потом мне надоело возиться и сним, и я взял archiso. Последний
> заработал так как мне надо с первого раза даже без обращения
> к поиску и вики. Ни за что больше не стану даже
> смотреть в сторону дебиановской скриптопораши вместо ранней инициализации.
Сразу видно умственный гений тех, кто debian-installer видел максимум на картинке в новостях. Сравнивать "установщик" Арча по возможностям с debian-installer это пять! xD
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|3.41, srgazh (ok), 22:12, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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" С тех пор ушёл на Arch, уже много лет как.." На своем локалохлсте))
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|3.43, Аноним (45), 22:21, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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gt оверквотинг удален Я не знаю на кого производят впечатления байки про то, ч... большой текст свёрнут, показать
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|2.42, Аноним (45), 22:15, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>добавлены исправления в инсталлятор
> Инсталлятор Дебиана, который неадекватно работает с lvm2 (единственный рабочий вариант
> - перетереть в консоли через dd), и не содержит прошивки для
> radeon, и вообще утилит для lvm2 (их вручную добавлять надо) можно
> только выбросить.
Есть такое древнее магическое африканское слово, которое вам поможет, оно означает "я не осилил поставить Debian" читается как Ubuntu! В народе говорят, что оно помогает как раз таким, как вы ;)
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|1.26, Аноним (27), 21:27, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Debian 12.6: стабильность, безопасность, инновации, поддержка, свобода, выбор, сообщество, прогресс.
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|2.28, Аноним (28), 21:29, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да хорош уже с ИИ баловаться! Все уже поняли, что это туфта!
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|3.31, Аноним (27), 21:39, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Дебиан по-прежнему остаётся одним из самых стабильных и уважаемых дистрибутивов Linux, несмотря на все изменения в мире технологий."
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|1.44, Аноним (44), 22:23, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а mac адрес рандомно на вайфай по умолчанию как в федора, не? тем более недавно был международный день "генератора случайных чисел"
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|2.48, Аноним (48), 22:30, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А это точно должен делать дистр, а не пользователь кому это надо? это не Tails или Whonix, а простой Debian.
В некоторых сетках еще настроены белые списки по макам, зачем им тратить на это время.
Поставил macchanger и все дела.
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|4.53, Аноним (48), 22:44, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если кто то в интернете, боже упаси, увидит твой настоящий mac, то что будет?
Ничего что он далее локальной сетки не имеет функции от слова совсем?
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