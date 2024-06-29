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Новые версии Debian 12.6 и 11.10

29.06.2024 20:47

Сформировано шестое корректирующее обновление дистрибутива Debian 12, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и добавлены исправления в инсталлятор. Выпуск включает 162 обновления с устранением проблем со стабильностью и 84 обновления с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 12.6 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов clamav, dpdk, flatpak, nvidia, openssl, ovn, postfix, postgresql-15, qemu и systemd. Удалены пакеты: phppgadmin (несовместим с поставляемой версией PostgreSQL) , pytest-salt-factories (используется пакетом, не вошедшим в Debian 12), ruby-arel (устарел и не совместим с ruby-activerecord 6.1.x), spip (несовместим с поставляемой версией PHP) и vasttrafik-cli (прекращена поддержка API).

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки c Debian 12.6. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 12.6, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Одновременно доступен новый выпуск предыдущей стабильной ветки Debian 11.10, в который включено 62 обновления с устранением проблем со стабильностью и 76 обновлений с устранением уязвимостей. Обновлены до свежих стабильных версий пакеты nvidia-graphics-drivers, postfix, postgresql-13. Удалены пакеты phppgadmin, pytest-salt-factories, pytest-testinfra, salt (прекращено сопровождение) и snort (прекращено сопровождение).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Debian 10 "Buster" перемещён в архив
  3. OpenNews: Избран новый лидер проекта Debian
  4. OpenNews: Обновление Debian 12.5 и 11.9
  5. OpenNews: В Debian 13 будет задействован 64-разрядный тип time_t на 32-разрядных архитектурах
  6. OpenNews: Релиз Debian 12 "Bookworm"
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61464-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.15, Аноним (15), 21:08, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >добавлены исправления в инсталлятор

    Инсталлятор Дебиана, который неадекватно работает с lvm2 (единственный рабочий вариант - перетереть в консоли через dd), и не содержит прошивки для radeon, и вообще утилит для lvm2 (их вручную добавлять надо) можно только выбросить.

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 21:10, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что случилось? Не смогли создать VG без создания PV?
    Ой вей.
     
  • 2.25, lucentcode (ok), 21:25, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем вам инсталлятор? Я последний раз для себя Debian ставил с помощью Bootstrap, сам как хотел, так и настраивал буквально всё, от размётки, и до шифрования. В то время инсталлятор тупо не умел делать так, как мне нужно было. С тех пор ушёл на Arch, уже много лет как. Но, если нужно, я запросто накатаю Debian куда угодно с помощью небольшого live-usb и debootstrap. Это не проблема. Вот отсутствие проприетарных прошивок для некоторого оборудования - вот это реальная проблема Debian. Минусующая все его плюсы. Из-за этого неофиты пробуют его, у них не заводится какое-то железо, они плюют на него, и берут куда более адекватную в этом плане Ubuntu, где всё нужное есть из коробки. Или Mint, или ещё что похожее.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 21:29, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Debian предлагает стабильность, доступность, простоту для новичков, в отличие от Arch.
     
     
  • 4.38, Аноним (-), 22:06, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Debian предлагает стабильность, доступность, простоту для новичков, в отличие от Arch.

    Вон то все же не новичковый сетап, я б сказал. А если кто лучше всех знает какое суперкомбо ему надо - ну, ок, а ему точно именно инсталлер надо? В инсталлере все заподвыподверты которые с линухом можно делать не напрограмишь.

     
  • 3.33, Аноним (33), 21:43, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В последний раз я сначала плюнул на инсталятор и попытался через debootstrap. Потом мне надоело возиться и сним, и я взял archiso. Последний заработал так как мне надо с первого раза даже без обращения к поиску и вики. Ни за что больше не стану даже смотреть в сторону дебиановской скриптопораши вместо ранней инициализации.
     
     
  • 4.40, Аноним (-), 22:09, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не стану даже смотреть в сторону дебиановской скриптопораши вместо ранней инициализации.

    Оно, как бы, наглухо опциональное... ;). Ну и не арчу с его недо-пакетником вякать на дебиан. У дебиана системы на дохли после перехода на системд хотя-бы. Без мануальных приседаний.
      

     
  • 4.45, Аноним (45), 22:24, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В последний раз я сначала плюнул на инсталятор и попытался через debootstrap.
    > Потом мне надоело возиться и сним, и я взял archiso. Последний
    > заработал так как мне надо с первого раза даже без обращения
    > к поиску и вики. Ни за что больше не стану даже
    > смотреть в сторону дебиановской скриптопораши вместо ранней инициализации.

    Сразу видно умственный гений тех, кто debian-installer видел максимум на картинке в новостях. Сравнивать "установщик" Арча по возможностям с debian-installer это пять! xD

     
  • 3.41, srgazh (ok), 22:12, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    " С тех пор ушёл на Arch, уже много лет как.."  На своем локалохлсте))  
     
  • 3.43, Аноним (45), 22:21, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    gt оверквотинг удален Я не знаю на кого производят впечатления байки про то, ч... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.39, srgazh (ok), 22:07, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не заметил.
     
  • 2.42, Аноним (45), 22:15, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>добавлены исправления в инсталлятор
    > Инсталлятор Дебиана, который неадекватно работает с lvm2 (единственный рабочий вариант
    > - перетереть в консоли через dd), и не содержит прошивки для
    > radeon, и вообще утилит для lvm2 (их вручную добавлять надо) можно
    > только выбросить.

    Есть такое древнее магическое африканское слово, которое вам поможет, оно означает "я не осилил поставить Debian" читается как Ubuntu! В народе говорят, что оно помогает как раз таким, как вы ;)

     

  • 1.26, Аноним (27), 21:27, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Debian 12.6: стабильность, безопасность, инновации, поддержка, свобода, выбор, сообщество, прогресс.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 21:29, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да хорош уже с ИИ баловаться! Все уже поняли, что это туфта!
     
     
  • 3.30, Аноним (27), 21:37, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ИИ — не игрушка, а инструмент для решения реальных задач.
     
     
  • 4.35, _ (??), 21:49, 29/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.29, Имя (?), 21:31, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё это Дебиан растерял, увы
     
     
  • 3.31, Аноним (27), 21:39, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    "Дебиан по-прежнему остаётся одним из самых стабильных и уважаемых дистрибутивов Linux, несмотря на все изменения в мире технологий."
     

  • 1.32, Аноним (32), 21:39, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошо что есть Дебиант. Дебиан это окно в мир этого вашего Линукса.
     
     
  • 2.36, _ (??), 21:50, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не окно...
    Это люк, Люк! (С) :-D
     
     
  • 3.37, Аноним (32), 21:55, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дверь.
     
     
  • 4.46, Аноним (27), 22:30, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дверь это Убунту Дебиан может только если гнилой фундамент.
     
  • 4.52, Аноним (-), 22:43, 29/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.51, Аноним (51), 22:37, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Арч, получается, это дверь с надписью "Не влезай, убьёт".
     

  • 1.44, Аноним (44), 22:23, 29/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а mac адрес рандомно на вайфай по умолчанию как в федора, не? тем более недавно был международный день "генератора случайных чисел"  
     
     
  • 2.47, Аноним (27), 22:30, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интернет: шум, но ценные знания доступны бесплатно и платно.
     
  • 2.48, Аноним (48), 22:30, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это точно должен делать дистр, а не пользователь кому это надо? это не Tails или Whonix, а простой Debian.
    В некоторых сетках еще настроены белые списки по макам, зачем им тратить на это время.
    Поставил macchanger и все дела.
     
     
  • 3.49, Аноним (44), 22:35, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это должно быть по умолчанию чтобы провайдары не выставляли mac наружу https://habr.com/ru/companies/cyberok/articles/820007/
     
     
  • 4.53, Аноним (48), 22:44, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если кто то в интернете, боже упаси, увидит твой настоящий mac, то что будет?
    Ничего что он далее локальной сетки не имеет функции от слова совсем?
     
     
  • 5.54, Аноним (44), 22:48, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты читать умеешь? по ссылке ходил?
     

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