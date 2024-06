Новые версии Debian 12.6 и 11.10

2.19 , Аноним ( 19 ), 21:10, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что случилось? Не смогли создать VG без создания PV?

Ой вей.

2.25 , lucentcode ( ok ), 21:25, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем вам инсталлятор? Я последний раз для себя Debian ставил с помощью Bootstrap, сам как хотел, так и настраивал буквально всё, от размётки, и до шифрования. В то время инсталлятор тупо не умел делать так, как мне нужно было. С тех пор ушёл на Arch, уже много лет как. Но, если нужно, я запросто накатаю Debian куда угодно с помощью небольшого live-usb и debootstrap. Это не проблема. Вот отсутствие проприетарных прошивок для некоторого оборудования - вот это реальная проблема Debian. Минусующая все его плюсы. Из-за этого неофиты пробуют его, у них не заводится какое-то железо, они плюют на него, и берут куда более адекватную в этом плане Ubuntu, где всё нужное есть из коробки. Или Mint, или ещё что похожее.

3.27 , Аноним ( 27 ), 21:29, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Debian предлагает стабильность, доступность, простоту для новичков, в отличие от Arch.

4.38 , Аноним ( - ), 22:06, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Debian предлагает стабильность, доступность, простоту для новичков, в отличие от Arch. Вон то все же не новичковый сетап, я б сказал. А если кто лучше всех знает какое суперкомбо ему надо - ну, ок, а ему точно именно инсталлер надо? В инсталлере все заподвыподверты которые с линухом можно делать не напрограмишь.

3.33 , Аноним ( 33 ), 21:43, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – В последний раз я сначала плюнул на инсталятор и попытался через debootstrap. Потом мне надоело возиться и сним, и я взял archiso. Последний заработал так как мне надо с первого раза даже без обращения к поиску и вики. Ни за что больше не стану даже смотреть в сторону дебиановской скриптопораши вместо ранней инициализации.

4.40 , Аноним ( - ), 22:09, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > не стану даже смотреть в сторону дебиановской скриптопораши вместо ранней инициализации. Оно, как бы, наглухо опциональное... ;). Ну и не арчу с его недо-пакетником вякать на дебиан. У дебиана системы на дохли после перехода на системд хотя-бы. Без мануальных приседаний.



4.45 , Аноним ( 45 ), 22:24, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В последний раз я сначала плюнул на инсталятор и попытался через debootstrap.

> Потом мне надоело возиться и сним, и я взял archiso. Последний

> заработал так как мне надо с первого раза даже без обращения

> к поиску и вики. Ни за что больше не стану даже

> смотреть в сторону дебиановской скриптопораши вместо ранней инициализации. Сразу видно умственный гений тех, кто debian-installer видел максимум на картинке в новостях. Сравнивать "установщик" Арча по возможностям с debian-installer это пять! xD 3.41 , srgazh ( ok ), 22:12, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – " С тех пор ушёл на Arch, уже много лет как.." На своем локалохлсте))

3.43 , Аноним ( 45 ), 22:21, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать gt оверквотинг удален Я не знаю на кого производят впечатления байки про то, ч... 2.39 , srgazh ( ok ), 22:07, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Не заметил.

2.42 , Аноним ( 45 ), 22:15, 29/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>добавлены исправления в инсталлятор

> Инсталлятор Дебиана, который неадекватно работает с lvm2 (единственный рабочий вариант

> - перетереть в консоли через dd), и не содержит прошивки для

> radeon, и вообще утилит для lvm2 (их вручную добавлять надо) можно

> только выбросить. Есть такое древнее магическое африканское слово, которое вам поможет, оно означает "я не осилил поставить Debian" читается как Ubuntu! В народе говорят, что оно помогает как раз таким, как вы ;)