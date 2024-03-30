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Debian 10 "Buster" перемещён в архив

30.03.2024 14:16

Репозитории Debian 10 "Buster" перемещены в archive.debian.org, после чего дистрибутив скоро перестанет быть доступным через основную сеть зеркал. Удаление с зеркал пакетов Debian 10 для архитектур, для которых отсутствует LTS-поддержка, планируют произвести в середине апреля.

Релиз Debian 10 был представлен 7 июля 2019 года и поддерживался штатно до сентября 2022 года. В рамках цикла LTS выпуск обновлений для Debian 10 будет осуществляться для архитектур i386, amd64, armhf и arm64 до 30 июня 2024 года. Далее к дистрибутиву будет применена расширенная программа "Extended LTS", подразумевающая публикацию обновлений с устранением уязвимостей в ограниченном наборе пакетов Debian 10 для архитектуры amd64. Поддержка Extended LTS для ветки Debian 10 будет осуществляться в отдельном репозитории до 30 июня 2029 года.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Обновление Debian 11.5 и 10.13
  3. OpenNews: Релиз Debian 10 "Buster"
  4. OpenNews: Прекращена LTS-поддержка Debian 9.0
  5. OpenNews: Для RHEL 7 будут предоставленены дополнительные 4 года расширенной поддержки
  6. OpenNews: Начиная с Ubuntu 14.04 время поддержки LTS-релизов будет увеличено до 12 лет
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60881-debian
Ключевые слова: debian, archive
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:21, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    А толку? Если даже на выходе ОС, там уже софт практически старый.
     
     
  • 2.5, Анон1212 (ok), 14:29, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну ставь unstable, Дебиан это за стабильность, а не как эти ваши приложении в маркетаках каждую неделю обновление ради обновление и что бы о нем вспомнили
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 14:35, 30/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.15, Аноним (1), 14:38, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так в том то и дело, что стабильностью там и не наблюдается.
     
     
  • 4.20, Анон1212 (ok), 14:47, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как выше и писал Дебиан про стабильность а не за новым софтом, поставил на сервер и будь спокоен что все уже обкатали, а не как в unstable, но дураков конечно хватает
     
     
  • 5.28, Аноним (28), 15:13, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >все уже обкатали

    особенно обкатали бэкпортированные дыры, которые уже тысячу раз исправили в апстриме, тут ты прав

     
     
  • 6.30, Анон1212 (ok), 15:38, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие в Дебиане аппстримы?
     
  • 6.31, Анон1212 (ok), 15:39, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приведи примеры дыр в стабл ветки
     
  • 4.24, Аноним (24), 15:11, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а где и что там не стабильно?
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:45, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    типичный современный пользователь, которому нужны только обновы и больше ничего.
     

  • 1.3, Анон1212 (ok), 14:25, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх помню Debian 7 “wheezy” вроде в 2014 поставил, до сих пор мой самый любимый дистрибутив
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 14:27, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В луддизме нечего хорошего нет! Прогресс не остановить!
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 14:30, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё один прогресс с регрессом путает.
     
  • 3.8, dannyD (?), 14:31, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    прогресс это: масовее, технологичнее, дешевле.

    ну ... так себе (((

     
  • 3.9, сщта (?), 14:32, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По моему скромному мнению безудержный прогресс ещё хуже стагнации между прочим.В самом процессе заложена стабильность проб и ошибок.
     
     
  • 4.25, Аноним (24), 15:12, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да да
    а еще переход количества в качество
     
  • 2.6, сщта (?), 14:30, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ирландская девочка разве плохая? Последняя без Системд, кстати.
     
  • 2.11, dannyD (?), 14:33, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>Debian 7 “wheezy”

    насколько я помню, последний без пульсы был шестой, так что 7 - уже начало заката.

     

  • 1.10, Аноним (19), 14:33, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А название этой версии дистра как-то связано с бастером-испытателем в Разрушителях легенд?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:39, 30/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.21, Анон1212 (ok), 14:52, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, Дебиан всегда свои релизы мультфильмов брал
    https://jightuse.blogspot.com/2011/02/codename.html
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:56, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты что, реально не в курсе, что в дебиане название версий дают по именам персонажей из истории игрушек?
     
     
  • 3.27, Аноним (24), 15:13, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он с винды пишет
     

  • 1.12, Аноним (1), 14:34, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пора уже отменить пакеты App на универсальный Snap! Это прогресс, когда - то тоже многим не нравился SystemD, но теперь это база ОС!
     
     
  • 2.14, dannyD (?), 14:36, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>теперь это база ОС!

    это фундаментальный косяк (((

     
     
  • 3.18, Аноним (1), 14:39, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет, давай разработчик будет клепать свою программу на 100500 васянских дистрибутив.
     
     
  • 4.26, dannyD (?), 15:12, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    приведите пример "не васянского", m$ не предлагать.
     
  • 2.29, Анон1212 (ok), 15:36, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вернись в /s/, не позорься
     

  • 1.16, AlexYeCu (ok), 14:38, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А между тем это последний мало-мальски рабочий вариант для третьих Малин (в Raspbian/RaspiOS вариантах). Всё что после — слова доброго не стоит.
     
     
  • 2.32, soarin (ok), 15:44, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что не так?
     

  • 1.23, Аноним (24), 15:09, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Таки пора переезжать на 11
     

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