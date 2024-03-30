Debian 10 "Buster" перемещён в архив

|
|
|
|2.5, Анон1212 (ok), 14:29, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну ставь unstable, Дебиан это за стабильность, а не как эти ваши приложении в маркетаках каждую неделю обновление ради обновление и что бы о нем вспомнили
|
|
|
|
|
|4.20, Анон1212 (ok), 14:47, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как выше и писал Дебиан про стабильность а не за новым софтом, поставил на сервер и будь спокоен что все уже обкатали, а не как в unstable, но дураков конечно хватает
|
|
|
|5.28, Аноним (28), 15:13, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>все уже обкатали
особенно обкатали бэкпортированные дыры, которые уже тысячу раз исправили в апстриме, тут ты прав
|
|2.19, Аноним (19), 14:45, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
типичный современный пользователь, которому нужны только обновы и больше ничего.
|
|1.3, Анон1212 (ok), 14:25, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Эх помню Debian 7 “wheezy” вроде в 2014 поставил, до сих пор мой самый любимый дистрибутив
|
|
|
|
|
|3.8, dannyD (?), 14:31, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
прогресс это: масовее, технологичнее, дешевле.
ну ... так себе (((
|
|3.9, сщта (?), 14:32, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По моему скромному мнению безудержный прогресс ещё хуже стагнации между прочим.В самом процессе заложена стабильность проб и ошибок.
|
|2.6, сщта (?), 14:30, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
А ирландская девочка разве плохая? Последняя без Системд, кстати.
|
|2.11, dannyD (?), 14:33, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>>Debian 7 “wheezy”
насколько я помню, последний без пульсы был шестой, так что 7 - уже начало заката.
|
|1.10, Аноним (19), 14:33, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А название этой версии дистра как-то связано с бастером-испытателем в Разрушителях легенд?
|
|
|
|2.22, Аноним (22), 14:56, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты что, реально не в курсе, что в дебиане название версий дают по именам персонажей из истории игрушек?
|
|1.12, Аноним (1), 14:34, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Пора уже отменить пакеты App на универсальный Snap! Это прогресс, когда - то тоже многим не нравился SystemD, но теперь это база ОС!
|
|
|
|
|
|3.18, Аноним (1), 14:39, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Нет, давай разработчик будет клепать свою программу на 100500 васянских дистрибутив.
|
|1.16, AlexYeCu (ok), 14:38, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А между тем это последний мало-мальски рабочий вариант для третьих Малин (в Raspbian/RaspiOS вариантах). Всё что после — слова доброго не стоит.
|