Debian 10 "Buster" перемещён в архив

4.20 , Анон1212 ( ok ), 14:47, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как выше и писал Дебиан про стабильность а не за новым софтом, поставил на сервер и будь спокоен что все уже обкатали, а не как в unstable, но дураков конечно хватает

5.28 , Аноним ( 28 ), 15:13, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >все уже обкатали особенно обкатали бэкпортированные дыры, которые уже тысячу раз исправили в апстриме, тут ты прав

6.30 , Анон1212 ( ok ), 15:38, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какие в Дебиане аппстримы?

6.31 , Анон1212 ( ok ), 15:39, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Приведи примеры дыр в стабл ветки

4.24 , Аноним ( 24 ), 15:11, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – а где и что там не стабильно?