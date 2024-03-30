Debian 10 "Buster" перемещён в архив

Репозитории Debian 10 "Buster" перемещены в archive.debian.org, после чего дистрибутив скоро перестанет быть доступным через основную сеть зеркал. Удаление с зеркал пакетов Debian 10 для архитектур, для которых отсутствует LTS-поддержка, планируют произвести в середине апреля.

Релиз Debian 10 был представлен 7 июля 2019 года и поддерживался штатно до сентября 2022 года. В рамках цикла LTS выпуск обновлений для Debian 10 будет осуществляться для архитектур i386, amd64, armhf и arm64 до 30 июня 2024 года. Далее к дистрибутиву будет применена расширенная программа "Extended LTS", подразумевающая публикацию обновлений с устранением уязвимостей в ограниченном наборе пакетов Debian 10 для архитектуры amd64. Поддержка Extended LTS для ветки Debian 10 будет осуществляться в отдельном репозитории до 30 июня 2029 года.





