The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Прекращена LTS-поддержка Debian 9.0

01.07.2022 14:23

Подошёл к концу срок сопровождения LTS-ветки дистрибутива Debian 9 "Stretch", сформированного в 2017 году. Выпуск обновлений для LTS-ветки осуществлялся отдельной группой разработчиков LTS Team, созданной из энтузиастов и представителей компаний, заинтересованных в длительной поставке обновлений для Debian.

В ближайшее время инициативная группа приступит к формированию новой LTS-ветки на базе Debian 10 "Buster", штатная поддержка которого истекает 7 июля 2022 года. Команда LTS Team примет эстафету от Security Team и продолжит сопровождение без перерыва. Выпуск обновлений для Debian 10 будет продлён до 30 июня 2024 года (в дальнейшем LTS-поддержка будет предоставлена для Debian 11, обновления для которого будут выпускаться до 2026 года). Как и для Debian 9, LTS-поддержка Debian 10 и Debian 11 будет распространяться только на архитектуры i386, amd64, armel, armhf и arm64, а общий срок поддержки составит 5 лет.

При этом окончание LTS-поддержки ещё не означает прекращение жизненного цикла Debian 9.0 - в рамках расширенной программы "Extended LTS" компания Freexian выразила готовность до 30 июня 2027 года выпускать своими силами обновления с устранением уязвимостей в ограниченном наборе пакетов для архитектур amd64, armel и i386. Поддержка не будет охватывать многие пакеты, включая ядро Linux 4.9, вместо которого будет предложено ядро 4.19, бэкпортированное из Debian 10. Обновления распространяются через внешний репозиторий, поддерживаемый компанией Freexian. Доступ бесплатный для всех желающих, а спектр поддерживаемых пакетов зависит от общего числа спонсоров и интересующих их пакетов.

Напомним, что незначительный и непредсказуемый срок поддержки Debian, который в среднем составлял три года и зависел от активности разработки нового выпуска, был одним из главных препятствий, мешающих внедрению Debian на предприятиях. С введением в практику инициатив LTS и Extended LTS данное препятствие устранено и время поддержки Debian доведено до семи лет со дня релиза, что больше пятилетних LTS-выпусков Ubuntu, но на три года меньше, чем Red Hat Enterprise Linux и SUSE Linux Enterprise, которые поддерживаются 10 лет.

  1. Главная ссылка к новости (https://wiki.debian.org/LTS...)
  2. OpenNews: Прекращена LTS-поддержка Debian 8.0 "jessie"
  3. OpenNews: Обновление Debian 8.11 и создание LTS-ветки Debian 8
  4. OpenNews: Прекращена LTS-поддержка Debian 7.0 "Wheezy"
  5. OpenNews: Debian 7 Wheezy объявлен LTS-выпуском и будет поддерживаться до 31 мая 2018 года
  6. OpenNews: Финальное обновление Debian 9.13
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57437-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Косой (?), 14:29, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    отличная ось, печальный день
     
     
  • 2.6, Anonim (??), 15:49, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего печального нет. Список пакетов поддежки от Debian LTS видел?

    https://deb.freexian.com/extended-lts/docs/debian-9-support/

    Удивись)

     
     
  • 3.23, Аноним (-), 18:01, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так девятый же древний как помет мамонта. Уже 10-й то - "oldstable", а актуальный так то 11. А вон то это сроки поддержки почти как у радхата какого.
     

  • 1.2, Kol (ok), 14:33, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    ну теперь то хоть ядро Астры обновят...
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:55, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вопрос: существует ли в природе инсталлятор 1.6 smolensk с последним ядром (5.10)?
    А то в апдейтах 5.4, 5.10 имеются, но во время установки (4.x) не могет завестись с ryzen 4000.
    Orel не подходит.
    Разворачивал в VBox, обновлялся, потом образ виртуального диска записывал на физический ssd - работает, но способ так себе... :)
     
     
  • 3.26, Asya (??), 18:31, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нита признавайся это ты?)
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:22, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем тебе обновлять ядро? Есть понимание?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 15:48, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он хочет закрыть уязвимости и избавиться от потенциальных багов, вот как при определённом маловероятном стечении обстоятельств ФС может рассыпаться или потерять файлы, это исправляют. Ещё возможно ему нужны новые возможности ядра, я уже много лет живу в ожидании, когда там новое ядро с новыми возможностями выкатят. А пользоваться окаменелыми версиями всегда больно, не достаёт многих привычных возможностей.
     
     
  • 4.7, КО (?), 15:52, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Откуда у тебя выработается привычка на "новые возможности", если сидишь на окаменелостях?
    Есть золотое правило: "Работает - не трогай".
    Линух - не виндоус, там директы обновлять под игры не нужно.
     
     
  • 5.8, QwertyReg (ok), 16:00, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И дыры закрывать не нужно, ведь "подлинуксвирусовнет", ага.
     
  • 5.11, Аноним (5), 16:04, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компьютеров бывает несколько. На рабочей станции стек посвежее, баги и косяки исправлены, а там, где не исправлены, приходится страдать. Ядро линукса под игры обновлять именно что нужно. Но игры это частное, под любой юзерспейс, иначе он будет сильно ограничен в возможностях.

    С "работает -- не трогай" получается замечательный результат, когда обновить невозможно или уже поздно, и остаётся только отправить всё на помойку вместе с утерянными данными. Есть замечательный рассказ по мотивам этой проблемы, в жизни такое встречается удивительно часто https://scp-wiki.wikidot.com/scuttle

     
     
  • 6.20, Аноним (20), 17:42, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > общечеловеческие ценности

    Торговля рабами что ли? Да везде это практикуется, чего неправду вещают?!

     
  • 5.16, Аноним (16), 16:48, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, обновляй, не обновляй - игорь утонул.
     
  • 4.9, Аноним (4), 16:02, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уязвимости в миронорных выпусках закрывают. А новые возможности это какие? Как  может при этом быть "всегда больно, не достаёт многих привычных возможностей"?
     
  • 4.35, Librekernel (?), 19:40, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    deb [arch=amd64] mirror://linux-libre.fsfla.org/pub/linux-libre/freesh/mirrors.txt freesh main
     
  • 3.24, Аноним (-), 18:02, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем тебе обновлять ядро? Есть понимание?

    Не обновляйте. АНБ будет радо что можно стоковыми эксплойтами гасить по списку CVEшек.

     
  • 2.13, Аноним (13), 16:28, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем вообще пользоваться Астрой вне организаций, когда они требуют деняк за использование дистрибутива
     
     
  • 3.15, Попандопала (?), 16:46, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хомячкам бесплатно.
     
     
  • 4.17, Попандопала (?), 16:52, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Галочки просто проставьте на некоммерческой лицензии при выборе.
     

  • 1.10, hefenud (ok), 16:03, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > что больше пятилетних LTS-выпусков Ubuntu

    Про то, что у Ubuntu есть еще ESM ты не слышал, да?
    А он есть
    И даже бесплатный есть
    Вот прямо сейчас зашел на одну 16.04, которую нет возможности обновить до 18.04 или выше, глянул, там даже обновления vim'а свежие приползли из ESM

    У Ubuntu LTS+ESM составляет 10 лет

     
     
  • 2.22, lxoid (ok), 17:54, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У RHEL и SLE кроме 10 лет поддержки, ещё есть 3 года дополнительной поддержки за дополнительные же деньги, Ынтерпрайз же!
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 19:33, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У RHEL ничо нет, он в РФ не поддерживается.
     
     
  • 4.36, rhel (?), 19:44, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это у РФ ничего теперь нет. Проблемы одичалых за Стеной - не проблемы.

     
     
  • 5.40, тут ничего нет (?), 20:19, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что цивилизованные с перепугу наваляли под своей стеной - не проблема одичалых
     

  • 1.12, Аноним (12), 16:25, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    ох уж этот энтерпрайз с вагоном гавна мамонта
     
  • 1.14, Линуксойд (?), 16:46, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот тебе и SystemD!
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 17:24, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот тебе и SystemD!

    Вдруг откуда ни возьмись
    Появился системды.

     
     
  • 3.27, Ooiiii (?), 18:47, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Системдысь
     

  • 1.19, jin (??), 17:33, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Компания Kylinsoft, входящая в госкорпорацию China Electronics, на прошлой неделе объединила усилия с 10 китайскими организациями и запустила проект openKylin, который поможет ускорить работу над национальной ОС, а также снизить зависимость от иностранных платформ, в первую очередь Microsoft Windows и Apple macOS.

    Нам бы тоже желательно объединять усилия, а не бодаться между собой.

     
     
  • 2.21, lxoid (ok), 17:53, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Deepin не катит?
     
     
  • 3.25, jin (??), 18:23, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, теперь там централизация разработки единой национальной системы и магазина приложений.
     
  • 2.28, Ooiiii (?), 18:55, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нам бы тоже желательно объединять усилия, а не бодаться между собой.

    Нам бы сначала научиться производить необходимые товары, хотя бы китайского качества.

     
  • 2.30, Аноним (30), 19:31, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    между собой? Может вообще для начала перестать бодаться и начать жить?
     
  • 2.38, Аноним (-), 20:04, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Нам бы тоже желательно объединять усилия, а не бодаться между собой."
    А на каком основании объединяться?
     

  • 1.29, Николай Федорович (?), 19:31, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где взять ссылки на репу freexian?
     
     
  • 2.31, Аноним (30), 19:31, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо её купить за битки.  
     
     
  • 3.34, Николай Федорович (?), 19:35, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Доступ бесплатный для всех желающих" же, не?
     
  • 2.37, Аноним (37), 19:55, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас какие-то необратимые когнитивные изменения, не позволяющие воспользоваться гуглом?
    https://deb.freexian.com/extended-lts/docs/how-to-use-extended-lts/
     

  • 1.33, Аноним (32), 19:35, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Доступ бесплатный для всех желающих"

    с чего бы?

     
  • 1.39, SNM (?), 20:10, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что это за LTS если поддержка такая короткая. Вон джаву чуть ли не десятки лет поддерживают. Лично я с содроганием жду, когда выпилят поддержку 32 систем, а чует мое сердца такие времена скоро настанут.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру