Прекращена LTS-поддержка Debian 9.0

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|3.23, Аноним (-), 18:01, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так девятый же древний как помет мамонта. Уже 10-й то - "oldstable", а актуальный так то 11. А вон то это сроки поддержки почти как у радхата какого.
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|2.3, Аноним (3), 14:55, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вопрос: существует ли в природе инсталлятор 1.6 smolensk с последним ядром (5.10)?
А то в апдейтах 5.4, 5.10 имеются, но во время установки (4.x) не могет завестись с ryzen 4000.
Orel не подходит.
Разворачивал в VBox, обновлялся, потом образ виртуального диска записывал на физический ssd - работает, но способ так себе... :)
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|3.5, Аноним (5), 15:48, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он хочет закрыть уязвимости и избавиться от потенциальных багов, вот как при определённом маловероятном стечении обстоятельств ФС может рассыпаться или потерять файлы, это исправляют. Ещё возможно ему нужны новые возможности ядра, я уже много лет живу в ожидании, когда там новое ядро с новыми возможностями выкатят. А пользоваться окаменелыми версиями всегда больно, не достаёт многих привычных возможностей.
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|4.7, КО (?), 15:52, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Откуда у тебя выработается привычка на "новые возможности", если сидишь на окаменелостях?
Есть золотое правило: "Работает - не трогай".
Линух - не виндоус, там директы обновлять под игры не нужно.
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|5.11, Аноним (5), 16:04, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Компьютеров бывает несколько. На рабочей станции стек посвежее, баги и косяки исправлены, а там, где не исправлены, приходится страдать. Ядро линукса под игры обновлять именно что нужно. Но игры это частное, под любой юзерспейс, иначе он будет сильно ограничен в возможностях.
С "работает -- не трогай" получается замечательный результат, когда обновить невозможно или уже поздно, и остаётся только отправить всё на помойку вместе с утерянными данными. Есть замечательный рассказ по мотивам этой проблемы, в жизни такое встречается удивительно часто https://scp-wiki.wikidot.com/scuttle
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|6.20, Аноним (20), 17:42, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> общечеловеческие ценности
Торговля рабами что ли? Да везде это практикуется, чего неправду вещают?!
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|4.9, Аноним (4), 16:02, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уязвимости в миронорных выпусках закрывают. А новые возможности это какие? Как может при этом быть "всегда больно, не достаёт многих привычных возможностей"?
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|4.35, Librekernel (?), 19:40, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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deb [arch=amd64] mirror://linux-libre.fsfla.org/pub/linux-libre/freesh/mirrors.txt freesh main
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|3.24, Аноним (-), 18:02, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем тебе обновлять ядро? Есть понимание?
Не обновляйте. АНБ будет радо что можно стоковыми эксплойтами гасить по списку CVEшек.
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|2.13, Аноним (13), 16:28, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем вообще пользоваться Астрой вне организаций, когда они требуют деняк за использование дистрибутива
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|1.10, hefenud (ok), 16:03, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> что больше пятилетних LTS-выпусков Ubuntu
Про то, что у Ubuntu есть еще ESM ты не слышал, да?
А он есть
И даже бесплатный есть
Вот прямо сейчас зашел на одну 16.04, которую нет возможности обновить до 18.04 или выше, глянул, там даже обновления vim'а свежие приползли из ESM
У Ubuntu LTS+ESM составляет 10 лет
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|2.22, lxoid (ok), 17:54, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У RHEL и SLE кроме 10 лет поддержки, ещё есть 3 года дополнительной поддержки за дополнительные же деньги, Ынтерпрайз же!
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|4.36, rhel (?), 19:44, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это у РФ ничего теперь нет. Проблемы одичалых за Стеной - не проблемы.
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|2.18, Аноним (18), 17:24, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот тебе и SystemD!
Вдруг откуда ни возьмись
Появился системды.
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|1.19, jin (??), 17:33, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Компания Kylinsoft, входящая в госкорпорацию China Electronics, на прошлой неделе объединила усилия с 10 китайскими организациями и запустила проект openKylin, который поможет ускорить работу над национальной ОС, а также снизить зависимость от иностранных платформ, в первую очередь Microsoft Windows и Apple macOS.
Нам бы тоже желательно объединять усилия, а не бодаться между собой.
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|3.25, jin (??), 18:23, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, теперь там централизация разработки единой национальной системы и магазина приложений.
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|2.28, Ooiiii (?), 18:55, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нам бы тоже желательно объединять усилия, а не бодаться между собой.
Нам бы сначала научиться производить необходимые товары, хотя бы китайского качества.
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|2.30, Аноним (30), 19:31, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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между собой? Может вообще для начала перестать бодаться и начать жить?
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|2.38, Аноним (-), 20:04, 01/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Нам бы тоже желательно объединять усилия, а не бодаться между собой."
А на каком основании объединяться?
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|1.39, SNM (?), 20:10, 01/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что это за LTS если поддержка такая короткая. Вон джаву чуть ли не десятки лет поддерживают. Лично я с содроганием жду, когда выпилят поддержку 32 систем, а чует мое сердца такие времена скоро настанут.
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