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Для RHEL 7 будут предоставленены дополнительные 4 года расширенной поддержки

30.06.2023 21:03

Компания Red Hat объявила о расширении сервиса платной расширенной поддержки (ELS, Extended Life Cycle Support), в рамках которого выпускаются обновления с исправлением критических проблем после окончания базового 10-летнего цикла сопровождения. Для дистрибутива RHEL 6 поддержка ELS осуществлялась в течение трёх лет, а для ветки RHEL 7 расширена до четырёх лет. Таким образом для RHEL 7 возможный срок сопровождения составит 14 лет.

В соответствии со штатным 10-летним циклом поддержки дистрибутив RHEL 9 будет сопровождаться до 31 мая 2032 года, RHEL 8 - до 31 мая 2029 года, а RHEL 7 - до 30 июня 2024 года. Поддержка CentOS Stream 8 продлится до 31 мая 2024 года, а CentOS Stream 9 до 31 мая 2027 года (на 5 лет меньше RHEL 8 и 9).

Что касается других дистрибутивов, 10-летний срок сопровождения предоставляется в дистрибутивах SUSE Linux и Ubuntu (5 лет + 5 лет Extended Security Maintenance). Срок поддержки Debian GNU/Linux с учётом программы расширенной LTS-поддержки составляет 5 лет (плюс выборочно ещё два года в рамках инициативы "Extended LTS"). Fedora Linux поддерживается 13 месяцев, а openSUSE - 18 месяцев.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/blog...)
  2. OpenNews: Срок поддержки Red Hat Enterprise Linux 5/6 продлён с 7 до 10 лет
  3. OpenNews: Компания Red Hat открыла код kpatch для организации обновления на лету ядра Linux
  4. OpenNews: Прекращение поддержки CentOS 6, RHEL 6 и Scientific Linux 6
  5. OpenNews: Время поддержки Ubuntu 14.04 и 16.04 увеличено до 10 лет
  6. OpenNews: Компания Red Hat расширила на три года срок выпуска обновлений по платной подписке
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59358-rhel
Ключевые слова: rhel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:14, 30/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Дожить бы до 2032, что-то они слишком оптимистичные какие-то.
     
     
  • 2.7, Капитан Очевидность (?), 22:12, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты может и не доживешь, а Linux и IBM доживут
    Серьезный бизнес в нормальных странах рассчитывает на десятилетия вперед и потом только корректирует планы
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 22:20, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я как раз за них беспокоился - вдруг ведь выйдет наоборот?
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:15, 30/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Админусы счастливы, пакетики будут и даже с сорцами. Ъ юзеры выбирают тролинг релизы,только так можно познать дзен.
     
  • 1.4, Sergey (??), 21:39, 30/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стоп. Значит CentOS будет тянуться до 2028 года ?
     
     
  • 2.15, Анони (?), 02:27, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:44, 30/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем el7 нужен сегодня? многое там безнадежно устарело, если только для чего нибудь оффлайнового локального.
     
     
  • 2.6, Капитан Очевидность (?), 22:10, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тот самый "кровавый энтерпрайз" о котором здесь все слышали, но который тут мало кто видел
    Когда нужны только обновления безопасности для того что уже стоит и работает, что будет стоять и работать пока это возможно
     
     
  • 3.10, Аноним (5), 22:27, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Кровавый энтерпрайз" и Linux.org.ru, если верить "о сервере".
     
  • 3.11, onanim (?), 22:59, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это ещё не кровавый, и зачастую даже не энтерпрайз, а обычный небольшой бизнес.
    кровавый - это el5 и иногда el6
     
  • 2.9, Минона (ok), 22:27, 30/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ха!
    В нашем гипермаркете электроники на новых моноблоках Леново EL6 стоит.
     

  • 1.12, Тот_ещё_аноним (ok), 23:29, 30/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Там что-то уже было про гарантию поддержки одного дистрибутива
    И не срослось)
     
  • 1.13, Другой аноним (?), 00:57, 01/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    RH своему слову хозяева - ведь всегда можно и передумать ;-)
     
  • 1.14, Аноним (14), 01:34, 01/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я видел Windows Server 2003 в проде!
     

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