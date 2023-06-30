Для RHEL 7 будут предоставленены дополнительные 4 года расширенной поддержки

Компания Red Hat объявила о расширении сервиса платной расширенной поддержки (ELS, Extended Life Cycle Support), в рамках которого выпускаются обновления с исправлением критических проблем после окончания базового 10-летнего цикла сопровождения. Для дистрибутива RHEL 6 поддержка ELS осуществлялась в течение трёх лет, а для ветки RHEL 7 расширена до четырёх лет. Таким образом для RHEL 7 возможный срок сопровождения составит 14 лет.

В соответствии со штатным 10-летним циклом поддержки дистрибутив RHEL 9 будет сопровождаться до 31 мая 2032 года, RHEL 8 - до 31 мая 2029 года, а RHEL 7 - до 30 июня 2024 года. Поддержка CentOS Stream 8 продлится до 31 мая 2024 года, а CentOS Stream 9 до 31 мая 2027 года (на 5 лет меньше RHEL 8 и 9).

Что касается других дистрибутивов, 10-летний срок сопровождения предоставляется в дистрибутивах SUSE Linux и Ubuntu (5 лет + 5 лет Extended Security Maintenance). Срок поддержки Debian GNU/Linux с учётом программы расширенной LTS-поддержки составляет 5 лет (плюс выборочно ещё два года в рамках инициативы "Extended LTS"). Fedora Linux поддерживается 13 месяцев, а openSUSE - 18 месяцев.



