Обновление Debian 11.5 и 10.13

Опубликовано пятое корректирующее обновление дистрибутива Debian 11, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 58 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 53 обновления с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 11.5 можно отметить: Обновлены до свежих стабильных версий пакеты clamav, grub2, grub-efi-*-signed, mokutil, nvidia-graphics-drivers*, nvidia-settings. Добавлен пакет cargo-mozilla для поддержки сборки новых версий firefox-esr и thunderbird. В пакете krb5 в качестве Pkinit CMS Digest задействован алгоритм SHA256. В systemd добавлена поддержка определения гостевых систем ARM64 Hyper-V и окружений OpenStack в KVM на системах ARM. Удалены 22 пакета c PHP-библиотеками (включая, php-embed, php-markdown, php-react-http, ratchetphp, reactphp-*), оставшиеся без сопровождения и использовавшиеся только в ранее удалённом пакете movim (платформа для создания децентрализованных социальных сетей, использующая протокол XMPP).

Для загрузки и установки "с нуля" подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 11.5. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 11.5, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Одновременно доступен новый выпуск предыдущей стабильной ветки Debian 10.13 "Buster", в который включено 79 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 79 обновлений с устранением уязвимостей. Это финальное обновление ветки Debian 10, время штатного сопровождения которой истекло. Дальнейшее формирование обновлений для ветки Debian 10 будет производиться не командами Debian Security Team и Debian Release Team, а отдельной группой разработчиков LTS Team, созданной из энтузиастов и представителей компаний, заинтересованных в длительной поставке обновлений для Debian. В рамках цикла LTS выпуск обновлений для Debian 10 будет осуществляться до 30 июня 2024 года и будет распространяться только на архитектуры i386, amd64, armel, armhf и arm64.



