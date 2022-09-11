The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление Debian 11.5 и 10.13

11.09.2022 09:27

Опубликовано пятое корректирующее обновление дистрибутива Debian 11, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 58 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 53 обновления с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 11.5 можно отметить: Обновлены до свежих стабильных версий пакеты clamav, grub2, grub-efi-*-signed, mokutil, nvidia-graphics-drivers*, nvidia-settings. Добавлен пакет cargo-mozilla для поддержки сборки новых версий firefox-esr и thunderbird. В пакете krb5 в качестве Pkinit CMS Digest задействован алгоритм SHA256. В systemd добавлена поддержка определения гостевых систем ARM64 Hyper-V и окружений OpenStack в KVM на системах ARM. Удалены 22 пакета c PHP-библиотеками (включая, php-embed, php-markdown, php-react-http, ratchetphp, reactphp-*), оставшиеся без сопровождения и использовавшиеся только в ранее удалённом пакете movim (платформа для создания децентрализованных социальных сетей, использующая протокол XMPP).

Для загрузки и установки "с нуля" подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 11.5. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 11.5, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Одновременно доступен новый выпуск предыдущей стабильной ветки Debian 10.13 "Buster", в который включено 79 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 79 обновлений с устранением уязвимостей. Это финальное обновление ветки Debian 10, время штатного сопровождения которой истекло. Дальнейшее формирование обновлений для ветки Debian 10 будет производиться не командами Debian Security Team и Debian Release Team, а отдельной группой разработчиков LTS Team, созданной из энтузиастов и представителей компаний, заинтересованных в длительной поставке обновлений для Debian. В рамках цикла LTS выпуск обновлений для Debian 10 будет осуществляться до 30 июня 2024 года и будет распространяться только на архитектуры i386, amd64, armel, armhf и arm64.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Проект Debian начал общее голосование по вопросу поставки проприетарных прошивок
  3. OpenNews: Debian будет поставлять Chromium с поисковой системой DuckDuckGo вместо Google
  4. OpenNews: Debian отсудил домен debian.community, на котором публиковалась критика проекта
  5. OpenNews: Обновление Debian 11.4
  6. OpenNews: Прекращена LTS-поддержка Debian 9.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57762-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:35, 11/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >до 30 июня 2024 года

    Отличные вести!

     
  • 1.2, Аноним (2), 09:39, 11/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое лучшее название среди всех линуксов - взлетит.
     
     
  • 2.6, Sergey (??), 09:50, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 20.4 забыли в инсталл исо положить scsi модули ядра и подписи пакетов.
     
     
  • 3.7, Sergey (??), 09:51, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В смысле в 11.4
     

  • 1.3, РастаГангста (?), 09:43, 11/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучший дистрибутив на текущий момент. Убунта лишь портит его. Особенно хорошо на душе становится,  когда программируешь на языке Rust в окружении такой сверхстабильной системы как Debian. Рекомендую.
     
     
  • 2.4, Sergey (??), 09:48, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну РАСТ даже в КентОС 7, самый распоследний, не понимаю почему.
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:48, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Можно бы было даже повестись, если не упоминание Rust
     
     
  • 3.8, РастаГангста (?), 09:55, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А что не так? Стабильный,  надёжный,  быстрый язык на стабильной,  надежной,  шустрой системе - все сходится,  подобное тянется к подобному.
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:49, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толстовато набросил ))
     

  • 1.9, Ананям (?), 10:00, 11/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прошивка для серверов
     
  • 1.10, Аноним (-), 10:03, 11/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скажите им чтобы вытащили из хромиума закладки блоатварные. Совсем без Яна опоскудились.
     
     
  • 2.11, РастаГангста (?), 10:08, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Светлая память Яну Мердоку.
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 10:12, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Светлый был человек. Ушел от нас при странных обстоятельствах. А дальше пришел системдЫ...
     
     
  • 4.15, Попандопала (?), 11:34, 11/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сочувствую админусам. Мне вот Гном42 нормас заходит и без Системд,но с Пш-пшаудио. Классная штука оказалась. На лоре нашел про плагины всякие и пульсовый конфиг у Даниэля с Гит дернул. Крута получилось. Может и к Системд когда-нибудь отнесусь по достоинству.D
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:59, 11/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлен пакет cargo-mozilla

    Культ перевозки cargo на стульях?

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру