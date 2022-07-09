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Обновление Debian 11.4

09.07.2022 22:13

Опубликовано четвёртое корректирующее обновление дистрибутива Debian 11, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 81 обновление с устранением проблем со стабильностью и 79 обновлений с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 11.4 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов apache2, clamav, postfix, network-manager, ganeti, libtgowt, nvidia-graphics-drivers, nvidia-persistenced, nvidia-settings, nvidia-xconfig, telegram-desktop, ublock-origin, usb.ids, wireless-regdb. Удалены пакеты elog и python-hbmqtt, оставшиеся без сопровождения и имеющие проблемы с безопасностью и работоспособностью.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшее время будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 11.4. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 11.4, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Прекращена LTS-поддержка Debian 9.0
  3. OpenNews: Для Debian 11 подготовлены пакеты с Qt6
  4. OpenNews: Движение по включению проприетарных прошивок в поставку Debian
  5. OpenNews: Разработчики Debian утвердили возможность проведения тайного голосования
  6. OpenNews: Обновление Debian 11.3 и 10.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57480-debian
Ключевые слова: debian
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, T00 (?), 22:19, 09/07/2022 [ответить]  
    		• –3 +/
    Первый...
     
  • 2, Аноним (2), 22:29, 09/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    > Выпуск включает 81 обновление с устранением проблем со стабильностью и 79 обновлений с устранением уязвимостей

    Надо честно писать: "В предыдущем выпуске добавлены 81 проблема и 79 уязвимостей".

     
  • 3, Гоген (?), 22:31, 09/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Раз в месяц обновы прилетают и всё пашет, а на серверной убунте раз пять в неделю прилетают обновы и всё не пашет. При этом почему-то убунта после некоторых обновлений требует перезагрузку, причём reboot required пишет. Это же сервер ёпт, какой реквайрд?
     
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