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Обновление Debian 11.3 и 10.12

26.03.2022 22:45

Опубликовано третье корректирующее обновление дистрибутива Debian 11, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 92 обновления с устранением проблем со стабильностью и 83 обновления с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 11.3 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов apache2, clamav, dpdk, galera, openssl и rust-cbindgen, а также удаление пакетов angular-maven-plugin и minify-maven-plugin, потерявших актуальность.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшее время будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 11.3. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 11.3, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Одновременно доступен новый выпуск предыдущей стабильной ветки Debian 10.12, в который включено 78 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 50 обновлений с устранением уязвимостей. Из репозитория исключены пакетыangular-maven-plugin и minify-maven-plugin. В OpenSSL включена проверка соответствия запрошенного алгоритма цифровой подписи выбранному уровню безопасности. Например, при попытке использования RSA+SHA1 при выставленном 2 уровне безопасности будет возвращена ошибка, так как данный алгоритм не поддерживается на 2 уровне. При необходимости уровень можно переопределить через указание параметра '-cipher "ALL:@SECLEVEL=1"' в командной строке или изменив настройки в файле /etc/ssl/openssl.cnf.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Обновление Debian 11.2
  3. OpenNews: Определена дата заморозки пакетной базы Debian 12
  4. OpenNews: Из Debian ушёл мэйнтейнер, несогласный с новой моделью поведения в сообществе
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 5
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Devuan 4.0, форка Debian без systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56916-debian
Ключевые слова: debian
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