Определена дата заморозки пакетной базы Debian 12

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|1.4, DEF (?), 09:37, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что там замораживать? И так большинство пакетов - протухшие фекалии мамонта. Убунте следует становиться самостоятельным дистром, а не базироваться на этом вымирающем недодистре. Из-за ущербной политики Дебиана, в убунте уже в трех релизах одни и те же древние версии пакетов. В 22.04 LTS уже даже удаляют пакеты, например удалили Julia.
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|2.13, gumanzoy (?), 10:04, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И так большинство пакетов - протухшие фекалии мамонта. Убунте следует становиться самостоятельным дистром, а не базироваться на этом вымирающем недодистре.
Огласите список протухших.
Может проблема не в том на чем убунта базируется, а в том что у сотрудников каноникла нет времени эти пакеты поддерживать ?
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|3.20, DEF (?), 10:16, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Навскидку: keepass2, julia, wine. Каноникл поддерижвает лишь то, что поддерижвает Дебиан, поэтому из будущего 22.04 Jammy удалили пакеты Julia, потоиу что криворукие ментейнеры Дебиана до сих пор не решили проблемы зависимостей и не обновили эти пакеты. Поэтому я и говорю, что Убунте следует полностью отколоться от Дебиана и стать полностью независимым дистром.
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|4.22, gumanzoy (?), 10:24, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Каноникл поддерижвает лишь то, что поддерижвает Дебиан
Нет. Например когда то давно deluge в ubuntu были более свежие версии.
Сейчас есть например rtl8821ce-dkms которого в debian вообще нет.
И ядра у ubuntu свои.
Все они могут когда хотят. Политики debian тут ни при чем.
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|2.15, Анон1212 (?), 10:06, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так ставь Unstable или Testing ветку, заморозка нужно для стабилизации. Как представляешь себе в здравом уме использовать Unstable/Testing на сервере?
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|3.21, DEF (?), 10:17, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пхахаха, в unstable такие же протухшие пакеты, которые не обновляются годами. Julia, Wine, KeePass2 и куча других.
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|1.5, ryoken (ok), 09:46, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Убунте следует становиться самостоятельным дистром
Очень интересно. И как вы себе хотя бы это представляете?
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|2.7, DEF (?), 09:53, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Полностью отколоться от Дебиана и вести свою политику по обновлению, тестированию и заморозке пакетной базы. Почему другие дистры, например Арч, могут так, а Убунта не сможет?
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|3.25, ryoken (ok), 10:35, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Полностью отколоться от Дебиана и вести свою политику по обновлению, тестированию и
> заморозке пакетной базы. Почему другие дистры, например Арч, могут так, а
> Убунта не сможет?
Ну напишите в бубунту, что они неправильно действуют. Интересно, что вам ответят :D.
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|1.10, Аноним (10), 10:00, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Война закончится, может обновлюсь с восьмерки до десятки. Говорят, в свежих версиях systemd завезли?
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