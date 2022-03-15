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Определена дата заморозки пакетной базы Debian 12

15.03.2022 08:53

Разработчики Debian опубликовали план заморозки пакетной базы выпуска Debian 12 "Bookworm". Релиз Debian 12 ожидается в середине 2023 года.

12 января 2023 года начнётся первая стадия заморозки пакетной базы, в рамках которой будет прекращено выполнение "transitions" (обновление пакетов, требующее корректировки зависимостей у других пакетов, которое приводит к временному удалению пакетов из Testing), а также прекращено обновление пакетов, необходимых для сборки (build-essential).

12 февраля 2023 года состоится мягкая заморозка пакетной базы, при которой будет прекращён приём новых исходных пакетов и закрыта возможность повторного включения ранее удалённых пакетов.

12 марта 2023 года будет применена жёсткая заморозка перед релизом, при которой процесс переноса ключевых пакетов и пакетов без autopkgtests из unstable в testing будет полностью остановлен и начнётся этап интенсивного тестирования и исправления блокирующих релиз проблем. Стадия жёсткой заморозки вводится впервые и рассматривается как необходимый промежуточный этап перед полной заморозкой, охватывающей все пакеты. Время полной заморозки пока точно не определено.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Обновление Debian 11.2
  3. OpenNews: Релиз Debian 11 "Bullseye"
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Devuan 4.0, форка Debian без systemd
  5. OpenNews: Доступен Debian GNU/Hurd 2021
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56853-debian
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Аноним (1), 09:11, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Cупер дистрибутив!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:23, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чем он лучше слаки и крукса?
     
     
  • 3.3, A.Stahl (ok), 09:27, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Обслуживание занимает буквально несколько минут в месяц.
     
  • 3.6, Аноним (-), 09:49, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слака раз во сколько релизится?!
     

  • 1.4, DEF (?), 09:37, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что там замораживать? И так большинство пакетов - протухшие фекалии мамонта. Убунте следует становиться самостоятельным дистром, а не базироваться на этом вымирающем недодистре. Из-за ущербной политики Дебиана, в убунте уже в трех релизах одни и те же древние версии пакетов. В 22.04 LTS уже даже удаляют пакеты, например удалили Julia.
     
     
  • 2.13, gumanzoy (?), 10:04, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И так большинство пакетов - протухшие фекалии мамонта. Убунте следует становиться самостоятельным дистром, а не базироваться на этом вымирающем недодистре.

    Огласите список протухших.

    Может проблема не в том на чем убунта базируется, а в том что у сотрудников каноникла нет времени эти пакеты поддерживать ?

     
     
  • 3.20, DEF (?), 10:16, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Навскидку: keepass2, julia, wine. Каноникл поддерижвает лишь то, что поддерижвает Дебиан, поэтому из будущего 22.04 Jammy удалили пакеты Julia, потоиу что криворукие ментейнеры Дебиана до сих пор не решили проблемы зависимостей и не обновили эти пакеты. Поэтому я и говорю, что Убунте следует полностью отколоться от Дебиана и стать полностью независимым дистром.
     
     
  • 4.22, gumanzoy (?), 10:24, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Каноникл поддерижвает лишь то, что поддерижвает Дебиан

    Нет. Например когда то давно deluge в ubuntu были более свежие версии.
    Сейчас есть например rtl8821ce-dkms которого в debian вообще нет.
    И ядра у ubuntu свои.

    Все они могут когда хотят. Политики debian тут ни при чем.

     
  • 4.23, gumanzoy (?), 10:25, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    wine не проблема есть репозиторий
     
  • 2.15, Анон1212 (?), 10:06, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так ставь Unstable или Testing ветку, заморозка нужно для стабилизации. Как представляешь себе в здравом уме использовать Unstable/Testing на сервере?
     
     
  • 3.21, DEF (?), 10:17, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пхахаха, в unstable такие же протухшие пакеты, которые не обновляются годами. Julia, Wine, KeePass2 и куча других.
     
  • 2.16, Аноним (-), 10:06, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Приходи в каноникл майнтайнером. Бесплатно, как в дебиане.
     

  • 1.5, ryoken (ok), 09:46, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Убунте следует становиться самостоятельным дистром

    Очень интересно. И как вы себе хотя бы это представляете?

     
     
  • 2.7, DEF (?), 09:53, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Полностью отколоться от Дебиана и вести свою политику по обновлению, тестированию и заморозке пакетной базы. Почему другие дистры, например Арч, могут так, а Убунта не сможет?
     
     
  • 3.8, Sultan (?), 09:56, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему Вы тогда не используете Арч?
     
     
  • 4.11, DEF (?), 10:00, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что не использую роллинг-дистрибутивы.
     
     
  • 5.14, Fracta1L (ok), 10:06, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напрасно
     
  • 3.25, ryoken (ok), 10:35, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Полностью отколоться от Дебиана и вести свою политику по обновлению, тестированию и
    > заморозке пакетной базы. Почему другие дистры, например Арч, могут так, а
    > Убунта не сможет?

    Ну напишите в бубунту, что они неправильно действуют. Интересно, что вам ответят :D.

     

  • 1.9, Nikki Next (?), 09:59, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Debian 12 будет Lomiri?
     
  • 1.10, Аноним (10), 10:00, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Война закончится, может обновлюсь с восьмерки до десятки. Говорят, в свежих версиях systemd завезли?
     
     
  • 2.18, Аноним (-), 10:08, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 8 версии он и так был
     
  • 2.19, Аноним (-), 10:10, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 8 версии он и так был, куку
     

  • 1.12, Fracta1L (ok), 10:02, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Омерзительный дистрибутив, убивший настольный Линукс
     
     
  • 2.24, Sunderland93 (ok), 10:30, 15/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем убивший? Один из немногих по-настоящему адекватных дистрибутивов.
     

  • 1.17, Аноним (17), 10:07, 15/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вот это новости!
     
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