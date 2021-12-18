The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление Debian 11.2

18.12.2021 17:35

Опубликовано второе корректирующее обновление дистрибутива Debian 11, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 64 обновления с устранением проблем со стабильностью и 30 обновлений с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 11.2 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов containerd, golang (1.15) и python-django. В libseccomp добавлена поддержка системных вызовов новых выпусков ядра Linux, вплоть до версии 5.15. Добавлен пакет rustc-mozilla, необходимый для сборки из исходных текстов новых версий firefox-esr и thunderbird. В утилите wget решена проблема с загрузкой на 32-разрядных системах файлов, размером больше 2GB.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшее время будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 11.2. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 11.2, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Новый выпуск дистрибутива Raspberry Pi OS, обновлённый до Debian 11
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Devuan 4.0, форка Debian без systemd
  4. OpenNews: Обновление Debian 11.1 и 10.11
  5. OpenNews: Релиз Debian 11 "Bullseye"
  6. OpenNews: Доступен Debian GNU/Hurd 2021
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56373-debian
Ключевые слова: debian
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 17:39, 18/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто имел опыт - с десятки на 11 обновляться болезненно?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 17:51, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня проблем не было. А вообще я обычно сначала делаю полную копию диска через Clonezilla, загружаюсь с нового диска, обновляюсь, смотрю. Если всё хорошо, то обновляю уже основу.
     
     
  • 3.8, InuYasha (??), 17:59, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ок. Но для серванта с полуживым ipmi не выход. И насиловать ссд тоже не хочется туда-сюда.
     
  • 3.23, Аноним (23), 18:40, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Другой опыт - обновленную версию ставлю на новый жесткий диск. Если все нормально - копирую данные со старого.
     
  • 3.32, Аноним (32), 19:18, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я делаю так:

    mount /dev/sda1 /mnt
    btrfs subvolume snapshot /mnt/\@ /mnt/backup-root
    umount /mnt

    И никаких полных копий. А людям настраиваю snapper или timeshift, что бы вообще бед не знать. Это вам не какой-нибудь вантуз, тут сделано по-человечески.

     
  • 2.5, Аноним (5), 17:51, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кто имел опыт - с десятки на 11 обновляться болезненно?

    По идее в Debian никогда подобное не болезненно, в чём и его фишка, но правда, в зависимости от того, что у вас наверчено в системе.
    Но сперва лучше прочитать https://www.debian.org/releases/stable/amd64/release-notes/ch-upgrading.ru.htm
    И в целом всегда лучше апгрейдить систему без иксов и без сомнительных установленных пакетов непойми откуда без расставленных pin-priority.

     
     
  • 3.11, InuYasha (??), 18:00, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, да, без иксов, только ССШ. Но и Сторонние СОмнительные Пакеты имеются.. :-|
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 19:15, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, да, без иксов, только ССШ. Но и Сторонние СОмнительные Пакеты имеются..
    > :-|

    По поводу сторонних сомнительных пакетов, как повезёт, но если всё правильно расставлено по приоритетам и есть более новые версии, следует просто указать репозиторий с этими пакетами, и если все зависимости также удовлетворяются apt без проблем всё обновит, даже если это сторонние пакеты.

     
  • 2.17, космонафт (?), 18:17, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помню обновлялся с 8-ки (Mate) на 9-ку, отвалился индикатор громкости и пришло новое ядро, которое стало насиловать SSD.
     
  • 2.25, Аноним (25), 18:59, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоит проверить наличие нужного ПО прежде, чем обновляться. urbackup там нет, bareos community edition - тоже нет. Еще чего-то нужного не досчитался - не помню уже.
     
  • 2.26, Аноним (25), 19:01, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, да, системные требования значительно поросли. Теперь меньше чем 512 МБ ОЗУ не всегда хватает даже для минимальной установки. А когда-то 64 МБ хватало...
     
  • 2.27, Аноним (27), 19:03, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обновился, проблем не было, очень гладко всё прошло, как будто и не обновлялся :)
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:46, 18/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это всё просто замечательно и прекрасно [нет]
    Недавняя дыра xorg до сих пор сифонит
    https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2021-4008, стыдобища.
    А oldstable thunar косяк также не залатали, это просто эйвонный стыд!
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 18:23, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть какой-то смысл затыкать дыры в иксах? Их там столько, что всей жизни не хватит.
     
     
  • 3.31, Аноним (30), 19:17, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А есть какой-то смысл затыкать дыры в иксах? Их там столько, что
    > всей жизни не хватит.

    Смысле? Всегда есть смысл затыкать все известные дыры, если релиз является поддерживаемым, в данном случае речь о ещё поддерживаемой версии системы.

     

  • 1.3, бульбик (?), 17:47, 18/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    А зачем в debian-подобных дистрах тащится такое большое количество зависимостей при установке даже безобидных приложений? Или это уже починили?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:55, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > А зачем в debian-подобных дистрах тащится такое большое количество зависимостей при установке
    > даже безобидных приложений? Или это уже починили?

    Всё относительно, часть зависимотей рекомендованные, но необязательные, а в целом в Debian собирают таким образом пакеты, чтобы можно было обойтись только нужными, ведь некоторые зависимости ещё и зависимости для других программ.

    Debian это вам не васянский дистр, в котором толстые неделимые пакеты со всем возможным хламом, потому что мейнтейнеров нехватает и/или им влом.

     
     
  • 3.14, Аноним (19), 18:09, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Debian это вам не васянский дистр, в котором толстые неделимые пакеты со всем возможным хламом, потому что мейнтейнеров нехватает и/или им влом.

    Намек на слаку?

     
  • 2.21, InuYasha (??), 18:27, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я вспомнил квест по установке ffffffffuuuuuuuuuumpeg (по требованию чего-то типа yt-dlp), там полсотни пакетов, включая какие-то дрова интел (хотя машина АМД) и нвидия (хотя видюхи нет вообще).
     

  • 1.7, Stoned Monkey (?), 17:58, 18/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    В Debian и программы древние и стабильность всё хуже. Лучше рассмотреть FreeBSD или Alpine Linux.
     
     
  • 2.12, Старшина (?), 18:00, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    падает ли во free?
     
     
  • 3.13, Stoned Monkey (?), 18:04, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    На десктоп лучше даже не пытаться ставить, а вот для сервера лучшая ОС из всех, что мне доводилось использовать.
     
     
  • 4.15, Аноним (19), 18:10, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для апача с мускулем сгодится, для чего-то посложнее - нет.
     
     
  • 5.18, Stoned Monkey (?), 18:22, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Докера нет? Пичаль бида.
     
     
  • 6.20, Аноним (19), 18:25, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сервер без докера - это как слепой водитель. Кому-то и "ненужная хипстофича", а кому-то зачем-то надо.
     
     
  • 7.22, Stoned Monkey (?), 18:34, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во фряхе есть джейлы - контейнеры здорового человека.
     
  • 6.28, Аноним (27), 19:06, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за вызывающе неверная информация? Есть в Дебиане Докер
     

  • 1.9, Аноним (9), 17:59, 18/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    golang, можно вытянуть и собрать deb пакет с помощью godeb и поставить через dpkg любую версию, включая 1.18beta1

    django, также можно поставить через pip

    debian взял моду опакечивать ПО расположенное в git, ну бред же

     
     
  • 2.16, Аноним (19), 18:12, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > debian взял моду опакечивать ПО расположенное в git, ну бред же

    В этом суть дистрибутива.
    Нынче почти все свободное ПО расположено в git.

     

  • 1.24, Аноним (24), 18:40, 18/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    пытался пересесть на него с centos. Тем более proxmox на него ставился. Но вернулся на almalinux. Все как то не так там.
     
     
  • 2.29, Аноним (27), 19:07, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в centos не так, а ты и привык
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру