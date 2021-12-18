Обновление Debian 11.2

2.4 , Аноним ( 4 ), 17:51, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У меня проблем не было. А вообще я обычно сначала делаю полную копию диска через Clonezilla, загружаюсь с нового диска, обновляюсь, смотрю. Если всё хорошо, то обновляю уже основу.

3.8 , InuYasha ( ?? ), 17:59, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ок. Но для серванта с полуживым ipmi не выход. И насиловать ссд тоже не хочется туда-сюда.

3.23 , Аноним ( 23 ), 18:40, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Другой опыт - обновленную версию ставлю на новый жесткий диск. Если все нормально - копирую данные со старого.

3.32 , Аноним ( 32 ), 19:18, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А я делаю так: mount /dev/sda1 /mnt

btrfs subvolume snapshot /mnt/\@ /mnt/backup-root

umount /mnt И никаких полных копий. А людям настраиваю snapper или timeshift, что бы вообще бед не знать. Это вам не какой-нибудь вантуз, тут сделано по-человечески.

2.5 , Аноним ( 5 ), 17:51, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Кто имел опыт - с десятки на 11 обновляться болезненно? По идее в Debian никогда подобное не болезненно, в чём и его фишка, но правда, в зависимости от того, что у вас наверчено в системе.

Но сперва лучше прочитать https://www.debian.org/releases/stable/amd64/release-notes/ch-upgrading.ru.htm

И в целом всегда лучше апгрейдить систему без иксов и без сомнительных установленных пакетов непойми откуда без расставленных pin-priority.

3.11 , InuYasha ( ?? ), 18:00, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, да, без иксов, только ССШ. Но и Сторонние СОмнительные Пакеты имеются.. :-|

4.30 , Аноним ( 30 ), 19:15, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну, да, без иксов, только ССШ. Но и Сторонние СОмнительные Пакеты имеются..

> :-| По поводу сторонних сомнительных пакетов, как повезёт, но если всё правильно расставлено по приоритетам и есть более новые версии, следует просто указать репозиторий с этими пакетами, и если все зависимости также удовлетворяются apt без проблем всё обновит, даже если это сторонние пакеты.

2.17 , космонафт ( ? ), 18:17, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Помню обновлялся с 8-ки (Mate) на 9-ку, отвалился индикатор громкости и пришло новое ядро, которое стало насиловать SSD.

2.25 , Аноним ( 25 ), 18:59, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Стоит проверить наличие нужного ПО прежде, чем обновляться. urbackup там нет, bareos community edition - тоже нет. Еще чего-то нужного не досчитался - не помню уже.

2.26 , Аноним ( 25 ), 19:01, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кстати, да, системные требования значительно поросли. Теперь меньше чем 512 МБ ОЗУ не всегда хватает даже для минимальной установки. А когда-то 64 МБ хватало...

2.27 , Аноним ( 27 ), 19:03, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обновился, проблем не было, очень гладко всё прошло, как будто и не обновлялся :)

