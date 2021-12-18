Обновление Debian 11.2

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|2.4, Аноним (4), 17:51, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня проблем не было. А вообще я обычно сначала делаю полную копию диска через Clonezilla, загружаюсь с нового диска, обновляюсь, смотрю. Если всё хорошо, то обновляю уже основу.
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|3.8, InuYasha (??), 17:59, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ок. Но для серванта с полуживым ipmi не выход. И насиловать ссд тоже не хочется туда-сюда.
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|3.23, Аноним (23), 18:40, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Другой опыт - обновленную версию ставлю на новый жесткий диск. Если все нормально - копирую данные со старого.
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|3.32, Аноним (32), 19:18, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я делаю так:
mount /dev/sda1 /mnt
btrfs subvolume snapshot /mnt/\@ /mnt/backup-root
umount /mnt
И никаких полных копий. А людям настраиваю snapper или timeshift, что бы вообще бед не знать. Это вам не какой-нибудь вантуз, тут сделано по-человечески.
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|3.11, InuYasha (??), 18:00, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, да, без иксов, только ССШ. Но и Сторонние СОмнительные Пакеты имеются.. :-|
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|4.30, Аноним (30), 19:15, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну, да, без иксов, только ССШ. Но и Сторонние СОмнительные Пакеты имеются..
> :-|
По поводу сторонних сомнительных пакетов, как повезёт, но если всё правильно расставлено по приоритетам и есть более новые версии, следует просто указать репозиторий с этими пакетами, и если все зависимости также удовлетворяются apt без проблем всё обновит, даже если это сторонние пакеты.
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|2.17, космонафт (?), 18:17, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Помню обновлялся с 8-ки (Mate) на 9-ку, отвалился индикатор громкости и пришло новое ядро, которое стало насиловать SSD.
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|2.25, Аноним (25), 18:59, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стоит проверить наличие нужного ПО прежде, чем обновляться. urbackup там нет, bareos community edition - тоже нет. Еще чего-то нужного не досчитался - не помню уже.
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|2.26, Аноним (25), 19:01, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, да, системные требования значительно поросли. Теперь меньше чем 512 МБ ОЗУ не всегда хватает даже для минимальной установки. А когда-то 64 МБ хватало...
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|2.27, Аноним (27), 19:03, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обновился, проблем не было, очень гладко всё прошло, как будто и не обновлялся :)
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|2.19, Аноним (19), 18:23, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А есть какой-то смысл затыкать дыры в иксах? Их там столько, что всей жизни не хватит.
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|3.31, Аноним (30), 19:17, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А есть какой-то смысл затыкать дыры в иксах? Их там столько, что
> всей жизни не хватит.
Смысле? Всегда есть смысл затыкать все известные дыры, если релиз является поддерживаемым, в данном случае речь о ещё поддерживаемой версии системы.
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|1.3, бульбик (?), 17:47, 18/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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А зачем в debian-подобных дистрах тащится такое большое количество зависимостей при установке даже безобидных приложений? Или это уже починили?
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|2.6, Аноним (6), 17:55, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> А зачем в debian-подобных дистрах тащится такое большое количество зависимостей при установке
> даже безобидных приложений? Или это уже починили?
Всё относительно, часть зависимотей рекомендованные, но необязательные, а в целом в Debian собирают таким образом пакеты, чтобы можно было обойтись только нужными, ведь некоторые зависимости ещё и зависимости для других программ.
Debian это вам не васянский дистр, в котором толстые неделимые пакеты со всем возможным хламом, потому что мейнтейнеров нехватает и/или им влом.
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|3.14, Аноним (19), 18:09, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Debian это вам не васянский дистр, в котором толстые неделимые пакеты со всем возможным хламом, потому что мейнтейнеров нехватает и/или им влом.
Намек на слаку?
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|2.21, InuYasha (??), 18:27, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я вспомнил квест по установке ffffffffuuuuuuuuuumpeg (по требованию чего-то типа yt-dlp), там полсотни пакетов, включая какие-то дрова интел (хотя машина АМД) и нвидия (хотя видюхи нет вообще).
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|1.7, Stoned Monkey (?), 17:58, 18/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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В Debian и программы древние и стабильность всё хуже. Лучше рассмотреть FreeBSD или Alpine Linux.
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|3.13, Stoned Monkey (?), 18:04, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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На десктоп лучше даже не пытаться ставить, а вот для сервера лучшая ОС из всех, что мне доводилось использовать.
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|6.20, Аноним (19), 18:25, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сервер без докера - это как слепой водитель. Кому-то и "ненужная хипстофича", а кому-то зачем-то надо.
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|1.9, Аноним (9), 17:59, 18/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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golang, можно вытянуть и собрать deb пакет с помощью godeb и поставить через dpkg любую версию, включая 1.18beta1
django, также можно поставить через pip
debian взял моду опакечивать ПО расположенное в git, ну бред же
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|2.16, Аноним (19), 18:12, 18/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> debian взял моду опакечивать ПО расположенное в git, ну бред же
В этом суть дистрибутива.
Нынче почти все свободное ПО расположено в git.
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|1.24, Аноним (24), 18:40, 18/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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пытался пересесть на него с centos. Тем более proxmox на него ставился. Но вернулся на almalinux. Все как то не так там.
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