Обновление Debian 11.1 и 10.11

Сформировано первое корректирующее обновление дистрибутива Debian 11, в которое включены обновления пакетов, выпущенные за два месяца с момента релиза новой ветки, и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 75 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 35 обновлений с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 11.1 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов clamav, dpdk, flatpak, galera, gnome-maps, gnome-shell, mariadb, mutter, postgresql и ublock-origin.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 11.1. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 11.1, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Одновременно доступен новый выпуск предыдущей стабильной ветки Debian 10.11, в который включено 55 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 50 обновлений с устранением уязвимостей. Из репозитория исключены пакеты birdtray (дополнение потеряло совместимость с актуальной версией Thunderbird) и libprotocol-acme-perl (поддерживает только старую версию протокола ACME).



