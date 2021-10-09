Обновление Debian 11.1 и 10.11

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|1.1, Аноним (1), 18:34, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
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После системдЫ не нужно. Пальма первенства дырявого чата гарантирует это.
Пока ядро не поржавело девуан спасает.
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|2.10, Аноним (10), 19:21, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Угу, на впсках твой девуан прям на каждой. Или ты в чулане хостинг держишь с гентой и девуаном?
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|3.12, Аноним (1), 19:31, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На твоих хостингах впсок нет возможности каштомных исошек?
Любишь с готовыми строянами по клику мышкой?
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|1.2, Dzen Python (ok), 18:40, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ах, если бы из дистро убрать все эти комитеты по гендерной идентичности и кукаретиков с их инклюзивностью...
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|2.11, Аноним (10), 19:22, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какую команду в дебиане набрать чтобы что-то узнать про идентичность или инклюзивность?
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|3.13, Аноним (1), 19:33, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гугли патч брамина. Здесь писать не могу, потрут.
Найдешь и смело исполняй под рутом!
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|2.15, В (?), 19:47, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Windows 11 - еще один шаг на отказ от всего хорошего, что в ui в 95 было. 11 делали, походу, дезигнеры, которые сами на маках, и виндой 11. Не пользовались. Фейл на фейле же.
Понимаю, что жрать кактус можно - но нужно ли? Поиграть-потестить новый гуй у винды 11 можно разок, но - за свои деньги и такое дерьмище иметь на компе…
Разговор по бесплатность 11-й не особо заводит: она бесплатна как обнова для уже не идеальной в ui-смысле 10-ки, а та - навязана как оьновая с 7-8-8.1, но… какую-то из этих систем юзер оплатил (даже как oem), так что - не бесплатна она в итоге!
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|3.17, Аноним (1), 19:59, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Windows 11 - еще один шаг на отказ от всего хорошего, что в ui в 95 было
Толстоват!
А кокой у тебя гуй?
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|1.5, Аноним (5), 19:00, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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11 реально классная.
Жаль, что офис так и остался 7.0.4, могли бы до 7.0.6 обновить.
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|2.16, Аноним (16), 19:57, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ничто не мешает сходить на оф сайт, слить пакеты и поставить
сижу на дебе 10 с либрой 7,2 без проблем
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