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Обновление Debian 11.1 и 10.11

09.10.2021 18:31

Сформировано первое корректирующее обновление дистрибутива Debian 11, в которое включены обновления пакетов, выпущенные за два месяца с момента релиза новой ветки, и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 75 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 35 обновлений с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 11.1 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов clamav, dpdk, flatpak, galera, gnome-maps, gnome-shell, mariadb, mutter, postgresql и ublock-origin.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 11.1. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 11.1, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Одновременно доступен новый выпуск предыдущей стабильной ветки Debian 10.11, в который включено 55 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 50 обновлений с устранением уязвимостей. Из репозитория исключены пакеты birdtray (дополнение потеряло совместимость с актуальной версией Thunderbird) и libprotocol-acme-perl (поддерживает только старую версию протокола ACME).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Релиз Debian 11 "Bullseye"
  3. OpenNews: Проект Debian выпустил дистрибутив для школ - Debian-Edu 11
  4. OpenNews: Доступен Debian GNU/Hurd 2021
  5. OpenNews: Обновление Debian 10.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55944-debian
Ключевые слова: debian
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:34, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    После системдЫ не нужно. Пальма первенства дырявого чата гарантирует это.
    Пока ядро не поржавело девуан спасает.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 19:21, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Угу, на впсках твой девуан прям на каждой. Или ты в чулане хостинг держишь с гентой и девуаном?
     
     
  • 3.12, Аноним (1), 19:31, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На твоих хостингах впсок нет возможности каштомных исошек?
    Любишь с готовыми строянами по клику мышкой?
     

  • 1.2, Dzen Python (ok), 18:40, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ах, если бы из дистро убрать все эти комитеты по гендерной идентичности и кукаретиков с их инклюзивностью...
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 19:22, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какую команду в дебиане набрать чтобы что-то узнать про идентичность или инклюзивность?
     
     
  • 3.13, Аноним (1), 19:33, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гугли патч брамина. Здесь писать не могу, потрут.
    Найдешь и смело исполняй под рутом!
     

  • 1.3, bunker203 (ok), 18:51, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Божественная одиннадцаточка)
     
  • 1.4, Аноним (4), 18:58, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Дни Дебилиана уже сочтены. Будущее за Windows 11™.
     
     
  • 2.6, Тинус Лорвальдс (ok), 19:09, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Дебилиана

    Это кодовое название винды 10? Ну тогда да, дни хомяков с ней сочтены.

     
  • 2.15, В (?), 19:47, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows 11 - еще один шаг на отказ от всего хорошего, что в ui в 95 было. 11 делали, походу, дезигнеры, которые сами на маках, и виндой 11. Не пользовались. Фейл на фейле же.

    Понимаю, что жрать кактус можно - но нужно ли? Поиграть-потестить новый гуй у винды 11 можно разок, но - за свои деньги и такое дерьмище иметь на компе…

    Разговор по бесплатность 11-й не особо заводит: она бесплатна как обнова для уже не идеальной в ui-смысле 10-ки, а та - навязана как оьновая с 7-8-8.1, но… какую-то из этих систем юзер оплатил (даже как oem), так что - не бесплатна она в итоге!

     
     
  • 3.17, Аноним (1), 19:59, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Windows 11 - еще один шаг на отказ от всего хорошего, что в ui в 95 было

    Толстоват!

    А кокой у тебя гуй?

     

  • 1.5, Аноним (5), 19:00, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    11 реально классная.
    Жаль, что офис так и остался 7.0.4, могли бы до 7.0.6 обновить.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:16, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ути какой толстенький
     
     
  • 3.9, Аноним (5), 19:19, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты глупенький
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 19:43, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот же deb 7.0.6: https://www.libreoffice.org/download/download/?type=deb-x86_64&version=7.0.6&l
     
  • 2.16, Аноним (16), 19:57, 09/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничто не мешает сходить на оф сайт, слить пакеты и поставить

    сижу на дебе 10 с либрой 7,2 без проблем

     

  • 1.7, Аноним (7), 19:13, 09/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    https://wnpp.debian.net/?page=1&sort=installs%2Fdesc

    Обновите хоть grub!

     
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