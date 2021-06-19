Обновление Debian 10.10

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|2.2, Qwerty (??), 00:36, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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А какой именно? Что по делам вообще? Как дома, как работа?
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|1.4, Аноним (4), 00:40, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Thunderbird-то починили?
78.11.0-1 в testing сломан (не работает HTTPS); в stable сейчас 78.11.0-1~deb10u1.
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|3.9, Аноним (9), 03:26, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по тому, что решили переименовать из stable в oldstable - то уже очень скоро, думаю в течении месяца можно ждать выхода.
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|1.8, Мяукающий Котик (?), 02:23, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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oldstable? Там и так обычно поставляется многолетнее старьё, а теперь вообще будут программы позапрошлого тысячелетия?
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|2.13, Аноним (4), 04:21, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это чтобы, когда выйдет новый stable, а этот станет oldstable, само не обновилось.
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|1.10, Аноним (10), 04:17, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Дебиан для дедов, которые не хотят ставить Убунту потому что в старые времена было лучше
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|2.15, Аноним (14), 04:37, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не молодой уже но уже и не старый, но Дебиан просто работает, а Убунту за весь мой опыт его использования постоянно подкидывает сюрпризы.
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