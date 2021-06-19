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Обновление Debian 10.10

19.06.2021 23:48

Опубликовано десятое корректирующее обновление дистрибутива Debian 10, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 81 обновление с устранением проблем со стабильностью и 55 обновлений с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 10.10 выделяется реализация поддержки механизма SBAT (UEFI Secure Boot Advanced Targeting), решающего проблемы с отзывом сертификатов, которыми заверены загрузчики для UEFI Secure Boot. В пакетном менеджере APT принято изменение имени репоизитория по умолчанию (из stable в oldstable). До свежей стабильной версии обновлён пакет clamav. Удалён пакет sogo-connector, который несовместим с актуальной версией Thunderbird.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 10.10. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 10.10, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Второй кандидат в релизы инсталлятора Debian 11 "Bullseye"
  3. OpenNews: Проект Debian выбрал нейтральную позицию относительно петиции против Столлмана
  4. OpenNews: Обновление Debian 10.9
  5. OpenNews: Адаптация Debian для использования реализации coreutils на языке Rust
  6. OpenNews: Проект Debian запустил сервис для динамического получения отладочной информации
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55356-debian
Ключевые слова: debian
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, bunker203 (ok), 00:32, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Здорово. Рад за проект, хоть и предпочитаю иной дистрибутив.
     
     
  • 2.2, Qwerty (??), 00:36, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А какой именно? Что по делам вообще? Как дома, как работа?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 04:35, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обкашлеем новиночки.
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:38, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Coreutils уже заржавел?
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:40, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Thunderbird-то починили?

    78.11.0-1 в testing сломан (не работает HTTPS); в stable сейчас 78.11.0-1~deb10u1.

     
  • 1.5, Аноним (5), 00:45, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Нужно больше 10
     
     
  • 2.6, ЯБОГ (?), 01:21, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Во-во! Когда там уже 11 выкатят?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 03:26, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по тому, что решили переименовать из stable в oldstable - то уже очень скоро, думаю в течении месяца можно ждать выхода.
     

  • 1.7, Аноним (7), 02:12, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Чем оно лучше devuan?
     
     
  • 2.11, Пикапика (?), 04:19, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наличием systemd.
     
  • 2.16, acroobat (??), 04:47, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем, что не па Раша.
     

  • 1.8, Мяукающий Котик (?), 02:23, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    oldstable? Там и так обычно поставляется многолетнее старьё, а теперь вообще будут программы позапрошлого тысячелетия?
     
     
  • 2.13, Аноним (4), 04:21, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это чтобы, когда выйдет новый stable, а этот станет oldstable, само не обновилось.
     

  • 1.10, Аноним (10), 04:17, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Дебиан для дедов, которые не хотят ставить Убунту потому что в старые времена было лучше
     
     
  • 2.12, Пикапика (?), 04:20, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    snapd в моём дистрибутиве? Спасибо, не нужно.
     
  • 2.15, Аноним (14), 04:37, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не молодой уже но уже и не старый, но Дебиан просто работает, а Убунту за весь мой опыт его использования постоянно подкидывает сюрпризы.
     
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