Обновление Debian 10.10

Опубликовано десятое корректирующее обновление дистрибутива Debian 10, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 81 обновление с устранением проблем со стабильностью и 55 обновлений с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 10.10 выделяется реализация поддержки механизма SBAT (UEFI Secure Boot Advanced Targeting), решающего проблемы с отзывом сертификатов, которыми заверены загрузчики для UEFI Secure Boot. В пакетном менеджере APT принято изменение имени репоизитория по умолчанию (из stable в oldstable). До свежей стабильной версии обновлён пакет clamav. Удалён пакет sogo-connector, который несовместим с актуальной версией Thunderbird.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 10.10. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 10.10, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.



