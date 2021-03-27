Обновление Debian 10.9

Опубликовано девятое корректирующее обновление дистрибутива Debian 10, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 45 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 30 обновлений с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 10.9 выделяется обновление до свежей стабильной версии пакета postgresql-11 и добавление в fwupd поддержки UEFI SBAT (Secure Boot Advanced Targeting).

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 10.9. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 10.9, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.





