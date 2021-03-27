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Обновление Debian 10.9

27.03.2021 18:37

Опубликовано девятое корректирующее обновление дистрибутива Debian 10, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и устранены недоработки в инсталляторе. Выпуск включает 45 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 30 обновлений с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 10.9 выделяется обновление до свежей стабильной версии пакета postgresql-11 и добавление в fwupd поддержки UEFI SBAT (Secure Boot Advanced Targeting).

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки, а также live iso-hybrid c Debian 10.9. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 10.9, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Debian 11 "Bullseye" перешёл на стадию полной заморозки перед релизом
  3. OpenNews: Адаптация Debian для использования реализации coreutils на языке Rust
  4. OpenNews: В Debian разрешено встраивание зависимостей в пакет Kubernetes
  5. OpenNews: Обновление Debian 10.8
  6. OpenNews: Arch Linux, Fedora, Debian, Slackware и openSUSE могут отказаться от поставки Chromium
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54847-debian
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Аноним (1), 18:39, 27/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда удалят SystemD тогда кастуйте!
     
     
  • 2.3, Mishvanda (?), 18:43, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты же аноним, как тебя кастовать? Какой прожектор зажигать, с каким символом?
     
     
  • 3.5, Леголас (ok), 18:53, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    V
     
  • 3.12, Аноним (12), 19:01, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аноним(1) между прочим, а не кто-нибудь там...
     
     
  • 4.14, Леголас (ok), 19:04, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это просто номер сообщения
     
  • 2.7, IRASoldier_registered (ok), 18:53, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новости публикуют, внезапно, не только для тебя. Такая вот для тебя новость.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 18:58, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а для кого, если не для меня?..
     
  • 3.11, Аноним (10), 19:00, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    знаешь, давно хотел написать, что ты мне не нравишься, ты, террорист
     
  • 2.17, Аноним (17), 19:06, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда удалят SystemD тогда кастуйте!

    Ок, я тебе напишу, в спортлото!

     
  • 2.21, Плохой Танцор (?), 19:11, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть MX Linux, бро. Первый на рейтинге Дистровотча.
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:42, 27/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Не понимаю я этих новостей и бурных обсуждений по поводу каждого коммита мало кому интересных проектов. Так можно много чего написать и придумать при желании, но будет ли это полезно?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:46, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А полезен ли твой коммент?
     
     
  • 3.8, Леголас (ok), 18:53, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nope 105
     

  • 1.6, Аноним (6), 18:53, 27/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Помянем, хороший проект был. Жаль умер.
     
     
  • 2.15, Анонголик (?), 19:04, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Оминь
     

  • 1.9, bunker203 (ok), 18:54, 27/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Это они петицию против Столлмана писали? Спасибо, не надо, в мире, для меня, есть дистрибутивы и получше...
     
     
  • 2.13, Аноним (10), 19:01, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу, держи в курсе
     
  • 2.16, Евлампий (??), 19:05, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, теперь положняк таков, что пользоваться Дэъяном западло.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 19:07, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Да, теперь положняк таков, что пользоваться Дэъяном западло.

    Да?! А на какой сходке авторитетов так решили?

     
     
  • 4.23, Урри (ok), 19:17, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебиан замазался в организованном hate speech и нарушении собственного же CoC.

    А это значит, что руководство дебиана склонно принимать необдуманные ситуативные решения.

    Умный человек с таким проектом постарается побыстрее разорвать отношения, пока они ему все не сломали (ну вот выстрелит им поудалять в автоматическом режиме все файлы, в названии которых есть "master", например).

    Ну а дурак... дурак на то и дурак, тут каждый себе хозяин.

     
  • 2.19, Аноним (19), 19:09, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Это они петицию против Столлмана писали?

    Не они, а один хрен из каноникалов, и его подпевалы.
    > Спасибо, не надо, в мире, для
    > меня, есть дистрибутивы и получше...

    Ок, какой например, из тех, кто против RMS не писал петиций?

     
  • 2.22, Доктор Вазелин (?), 19:14, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие например?
     

  • 1.20, White Crow (?), 19:10, 27/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    BULLSHIT
     
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