Обновление Debian 10.9

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|2.3, Mishvanda (?), 18:43, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты же аноним, как тебя кастовать? Какой прожектор зажигать, с каким символом?
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|3.11, Аноним (10), 19:00, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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знаешь, давно хотел написать, что ты мне не нравишься, ты, террорист
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|2.17, Аноним (17), 19:06, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда удалят SystemD тогда кастуйте!
Ок, я тебе напишу, в спортлото!
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|1.2, Аноним (2), 18:42, 27/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Не понимаю я этих новостей и бурных обсуждений по поводу каждого коммита мало кому интересных проектов. Так можно много чего написать и придумать при желании, но будет ли это полезно?
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|1.9, bunker203 (ok), 18:54, 27/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Это они петицию против Столлмана писали? Спасибо, не надо, в мире, для меня, есть дистрибутивы и получше...
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|3.18, Аноним (18), 19:07, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Да, теперь положняк таков, что пользоваться Дэъяном западло.
Да?! А на какой сходке авторитетов так решили?
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|4.23, Урри (ok), 19:17, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дебиан замазался в организованном hate speech и нарушении собственного же CoC.
А это значит, что руководство дебиана склонно принимать необдуманные ситуативные решения.
Умный человек с таким проектом постарается побыстрее разорвать отношения, пока они ему все не сломали (ну вот выстрелит им поудалять в автоматическом режиме все файлы, в названии которых есть "master", например).
Ну а дурак... дурак на то и дурак, тут каждый себе хозяин.
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|2.19, Аноним (19), 19:09, 27/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это они петицию против Столлмана писали?
Не они, а один хрен из каноникалов, и его подпевалы.
> Спасибо, не надо, в мире, для
> меня, есть дистрибутивы и получше...
Ок, какой например, из тех, кто против RMS не писал петиций?
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