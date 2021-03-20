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Debian 11 "Bullseye" перешёл на стадию полной заморозки перед релизом

20.03.2021 13:34

Разработчики проекта Debian сообщили о переводе пакетной базы Debian 11 "Bullseye" на стадию полной заморозки, при которой процесс переноса ключевых пакетов и пакетов без autopkgtests из unstable в testing будет полностью остановлен и начнётся этап интенсивного тестирования и исправления блокирующих релиз проблем. В особых случаях пакеты из unstable могут быть перенесены вручную, но для этого требуется получение одобрения от команды, ответственной за подготовку релиза.

Напомним, что 15 января 2021 года была выполнена первая стадия заморозки пакетной базы Debian 11, в рамках которой было прекращено выполнение "transitions" (обновление пакетов, требующее корректировки зависимостей у других пакетов, которое приводит к временному удалению пакетов из Testing), а также остановлено обновление пакетов, необходимых для сборки (build-essential). 12 февраля состоялась мягкая заморозка пакетной базы, при которой был прекращён приём новых исходных пакетов и закрыта возможность повторного включения ранее удалённых пакетов.

В настоящее время насчитывается 240 критических ошибок, блокирующих релиз (два месяца назад было 472, в момент заморозки в Debian 10 - 316, Debian 9 - 275, Debian 8 - 350, Debian 7 - 650). Финальный релиз Debian 11 ожидается летом.



  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Адаптация Debian для использования реализации coreutils на языке Rust
  3. OpenNews: Третий альфа-выпуск инсталлятора Debian 11 "Bullseye"
  4. OpenNews: Debian и Fedora пытаются справиться с проблемой мелких зависимостей
  5. OpenNews: Обновление Debian 10.8
  6. OpenNews: В Debian разрешено встраивание зависимостей в пакет Kubernetes
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54800-debian
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Аноним (1), 13:58, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заготовка для новой Ubuntu почти готова
     
  • 1.2, Аноним (2), 14:00, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Че то быстро они начали штамповать, очень тревожный звоночек
     
     
  • 2.9, sqrt (?), 14:27, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Примерно раз в 2 года, уже 14 лет как.
     
     
  • 3.16, бедный буратино (ok), 14:40, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    16, наверное

    2002 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

     
  • 2.19, Аноним (19), 14:42, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как быстро? так же как и раньше, раз в два года.
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:13, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отмороженный дистрибутив.)
     
  • 1.4, Аноним (4), 14:15, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Не нужно 11 Bullseye. Разочаровал дебиан, даже не то чтобы вечно протухшим софтом а вот этой вот тупой заморозкой вместе со всеми багоми. Убунту тоже не впечатляет. Вроде бы куча дистров, а выбрать не из чего, есть пяток основных, но каждый с какой то жопой, а все остальные форк форка форка итд. Даже не знаю что ставить на десктоп и сервер, сейчас больше склоняюсь к freebsd. И как я до этого дошел?!
     
     
  • 2.6, ZyklonB (?), 14:19, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сейчас больше склоняюсь к freebsd. И как я до этого дошел?!

    Повзрослел.

     
  • 2.7, user90 (?), 14:20, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну на дебиане есть дистрибутивы без системды нопример.

    > вечно протухшим софтом

    Стабильность!) Или тебе ужны новые наркоманские версии того же Firefox?

    > Вроде бы куча дистров, а выбрать не из чего

    Вперед, Guix ;) Осилишь ли только, анон?

     
     
  • 3.10, Аноним (4), 14:28, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Стабильность!) Или тебе ужны новые наркоманские версии того же Firefox?

    Дело то не в версиях софта, а то а том, что они замораживают баги. Вот это и бесит в их политике. Подход в стиле 'мы запилили новый дебиан, заморозили, а ты уж потом как-нибудь сам' сильно огорчает.

     
  • 3.18, Аноним (18), 14:41, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну на дебиане есть дистрибутивы без системды нопример.

    Есть. Только вот их не станут ставить в прод, а дома станете ли вы это делать принципиально, учитывая что ни один из них не работает ровно так, как сам Debian, когда он был на sysvinit, и я знаю о чём говорю, потому что достаточное время пользовался деваном и сейчас уже больше года есть машина с antiX.
    >> вечно протухшим софтом
    > Стабильность!)

    Именно, вскукареки про протухлый софт - это вскукареки молодняка, которых ещё жизнь не повозила лицом о неструганный стол или же это тупой тралинг.
    >Или тебе ужны новые наркоманские версии того же Firefox?

    Почему они наркоманские и что мешает свежий Firefox иметь дома в системе?
    >> Вроде бы куча дистров, а выбрать не из чего

    Очередной нытик, которому надо перламутровых пуговиц.
    > Вперед, Guix ;)

    Нет, он же упоминает фряху, вот там-то точно никаких проблем нет, софт всегда есть какой нужен и свежих версий, всё поддерживается, цветёт и благоухает, фряха покрывает 100% нужд десктопа, ну уж больше, чем линуксодесктоп, это уж точно! ;)
    > Осилишь ли только, анон?

    Не, такие просто поныть, по оконцовке такие часто скатываются на макось и оттуда поливают остальные ОС гамном.

     
  • 2.11, Аноним (11), 14:31, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но каждый с какой то жопой

    Описание, которое подходит к любой ОС.
    > Даже не знаю что ставить на десктоп и сервер

    Найди работу или другое увлечение.

     
     
  • 3.14, Аноним (4), 14:34, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Найди работу или другое увлечение.

    Так для работы комп и нужен.

     
     
  • 4.15, Аноним (11), 14:40, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работать можно на любом мейнстримном дистрибутиве.
     
  • 2.13, Леголас (ok), 14:33, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > есть пяток основных, но каждый с какой то жопой, а все остальные форк форка форка

    а как насчёт независимых: Void, Solus, Gentoo, CRUX?..

     
     
  • 3.17, Аноним (4), 14:40, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а как насчёт независимых: Void, Solus, Gentoo, CRUX?..

    Для дома например поставить можно, если забить на личную жизнь и курить маны да компилить сутками под новое железо. Хотя лучше уже собрать lfs, а не пользоваться полупротухшими. Но на сервер такое ставить так себе идея.

     

  • 1.5, ZyklonB (?), 14:17, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь, проголосовать не забыли?
     
  • 1.8, sqrt (?), 14:24, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Неточность в заголовке и тексте. Hard Freeze != Full Freeze, в ссылке, которая в новости есть пояснение, что есть что. Full Freeze где-то через месяц ожидать можно, точной даты нет.
     
  • 1.12, Аноним (12), 14:32, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хреновенько, что упоротая версия XFCE с CSD попала в этот релиз, а недавняя версия thunar с наконец-то завезённой 2х-панельностью - нет!
    А ещё apt-key is deprecated и вместо него завезли костыльный способ добавления ключей.

    В остальном не заметил критичных изменений, может ещё что есть, но я не запомнил, тащемто Debian как Debian.

     
  • 1.20, Аноним (19), 14:46, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший дистрибутив!
     
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