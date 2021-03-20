Debian 11 "Bullseye" перешёл на стадию полной заморозки перед релизом

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|1.4, Аноним (4), 14:15, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Не нужно 11 Bullseye. Разочаровал дебиан, даже не то чтобы вечно протухшим софтом а вот этой вот тупой заморозкой вместе со всеми багоми. Убунту тоже не впечатляет. Вроде бы куча дистров, а выбрать не из чего, есть пяток основных, но каждый с какой то жопой, а все остальные форк форка форка итд. Даже не знаю что ставить на десктоп и сервер, сейчас больше склоняюсь к freebsd. И как я до этого дошел?!
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|2.6, ZyklonB (?), 14:19, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>сейчас больше склоняюсь к freebsd. И как я до этого дошел?!
Повзрослел.
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|2.7, user90 (?), 14:20, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну на дебиане есть дистрибутивы без системды нопример.
> вечно протухшим софтом
Стабильность!) Или тебе ужны новые наркоманские версии того же Firefox?
> Вроде бы куча дистров, а выбрать не из чего
Вперед, Guix ;) Осилишь ли только, анон?
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|3.10, Аноним (4), 14:28, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Стабильность!) Или тебе ужны новые наркоманские версии того же Firefox?
Дело то не в версиях софта, а то а том, что они замораживают баги. Вот это и бесит в их политике. Подход в стиле 'мы запилили новый дебиан, заморозили, а ты уж потом как-нибудь сам' сильно огорчает.
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|3.18, Аноним (18), 14:41, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну на дебиане есть дистрибутивы без системды нопример.
Есть. Только вот их не станут ставить в прод, а дома станете ли вы это делать принципиально, учитывая что ни один из них не работает ровно так, как сам Debian, когда он был на sysvinit, и я знаю о чём говорю, потому что достаточное время пользовался деваном и сейчас уже больше года есть машина с antiX.
>> вечно протухшим софтом
> Стабильность!)
Именно, вскукареки про протухлый софт - это вскукареки молодняка, которых ещё жизнь не повозила лицом о неструганный стол или же это тупой тралинг.
>Или тебе ужны новые наркоманские версии того же Firefox?
Почему они наркоманские и что мешает свежий Firefox иметь дома в системе?
>> Вроде бы куча дистров, а выбрать не из чего
Очередной нытик, которому надо перламутровых пуговиц.
> Вперед, Guix ;)
Нет, он же упоминает фряху, вот там-то точно никаких проблем нет, софт всегда есть какой нужен и свежих версий, всё поддерживается, цветёт и благоухает, фряха покрывает 100% нужд десктопа, ну уж больше, чем линуксодесктоп, это уж точно! ;)
> Осилишь ли только, анон?
Не, такие просто поныть, по оконцовке такие часто скатываются на макось и оттуда поливают остальные ОС гамном.
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|2.11, Аноним (11), 14:31, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> но каждый с какой то жопой
Описание, которое подходит к любой ОС.
> Даже не знаю что ставить на десктоп и сервер
Найди работу или другое увлечение.
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|3.14, Аноним (4), 14:34, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Найди работу или другое увлечение.
Так для работы комп и нужен.
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|2.13, Леголас (ok), 14:33, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> есть пяток основных, но каждый с какой то жопой, а все остальные форк форка форка
а как насчёт независимых: Void, Solus, Gentoo, CRUX?..
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|3.17, Аноним (4), 14:40, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>а как насчёт независимых: Void, Solus, Gentoo, CRUX?..
Для дома например поставить можно, если забить на личную жизнь и курить маны да компилить сутками под новое железо. Хотя лучше уже собрать lfs, а не пользоваться полупротухшими. Но на сервер такое ставить так себе идея.
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|1.8, sqrt (?), 14:24, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Неточность в заголовке и тексте. Hard Freeze != Full Freeze, в ссылке, которая в новости есть пояснение, что есть что. Full Freeze где-то через месяц ожидать можно, точной даты нет.
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|1.12, Аноним (12), 14:32, 20/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хреновенько, что упоротая версия XFCE с CSD попала в этот релиз, а недавняя версия thunar с наконец-то завезённой 2х-панельностью - нет!
А ещё apt-key is deprecated и вместо него завезли костыльный способ добавления ключей.
В остальном не заметил критичных изменений, может ещё что есть, но я не запомнил, тащемто Debian как Debian.
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