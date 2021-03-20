Debian 11 "Bullseye" перешёл на стадию полной заморозки перед релизом

2.6 , ZyklonB ( ? ), 14:19, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >сейчас больше склоняюсь к freebsd. И как я до этого дошел?! Повзрослел.

2.7 , user90 ( ? ), 14:20, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну на дебиане есть дистрибутивы без системды нопример. > вечно протухшим софтом Стабильность!) Или тебе ужны новые наркоманские версии того же Firefox? > Вроде бы куча дистров, а выбрать не из чего Вперед, Guix ;) Осилишь ли только, анон?

3.10 , Аноним ( 4 ), 14:28, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Стабильность!) Или тебе ужны новые наркоманские версии того же Firefox? Дело то не в версиях софта, а то а том, что они замораживают баги. Вот это и бесит в их политике. Подход в стиле 'мы запилили новый дебиан, заморозили, а ты уж потом как-нибудь сам' сильно огорчает.

3.18 , Аноним ( 18 ), 14:41, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну на дебиане есть дистрибутивы без системды нопример. Есть. Только вот их не станут ставить в прод, а дома станете ли вы это делать принципиально, учитывая что ни один из них не работает ровно так, как сам Debian, когда он был на sysvinit, и я знаю о чём говорю, потому что достаточное время пользовался деваном и сейчас уже больше года есть машина с antiX.

>> вечно протухшим софтом

> Стабильность!) Именно, вскукареки про протухлый софт - это вскукареки молодняка, которых ещё жизнь не повозила лицом о неструганный стол или же это тупой тралинг.

>Или тебе ужны новые наркоманские версии того же Firefox? Почему они наркоманские и что мешает свежий Firefox иметь дома в системе?

>> Вроде бы куча дистров, а выбрать не из чего Очередной нытик, которому надо перламутровых пуговиц.

> Вперед, Guix ;) Нет, он же упоминает фряху, вот там-то точно никаких проблем нет, софт всегда есть какой нужен и свежих версий, всё поддерживается, цветёт и благоухает, фряха покрывает 100% нужд десктопа, ну уж больше, чем линуксодесктоп, это уж точно! ;)

> Осилишь ли только, анон? Не, такие просто поныть, по оконцовке такие часто скатываются на макось и оттуда поливают остальные ОС гамном.

2.11 , Аноним ( 11 ), 14:31, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > но каждый с какой то жопой Описание, которое подходит к любой ОС.

> Даже не знаю что ставить на десктоп и сервер Найди работу или другое увлечение.

3.14 , Аноним ( 4 ), 14:34, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Найди работу или другое увлечение. Так для работы комп и нужен.

4.15 , Аноним ( 11 ), 14:40, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Работать можно на любом мейнстримном дистрибутиве.

2.13 , Леголас ( ok ), 14:33, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > есть пяток основных, но каждый с какой то жопой, а все остальные форк форка форка а как насчёт независимых: Void, Solus, Gentoo, CRUX?..

3.17 , Аноним ( 4 ), 14:40, 20/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >а как насчёт независимых: Void, Solus, Gentoo, CRUX?.. Для дома например поставить можно, если забить на личную жизнь и курить маны да компилить сутками под новое железо. Хотя лучше уже собрать lfs, а не пользоваться полупротухшими. Но на сервер такое ставить так себе идея.

