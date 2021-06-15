Второй кандидат в релизы инсталлятора Debian 11 "Bullseye"

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|2.14, Аноним (14), 13:04, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Зачем? Если есть божественный Calamares?
Ваш Calamares хотя и лучше многих смузиинсталяторов и велосипедов от всяких хипстодистров.
Но, Debian-installer
во-1х был написал гораздо раньше, а коли работает и отвечает всем требованиям, нафига переизобретать велосипед?!
во-2х намного более функционален по возможностям (включая наличие разнообразных опций и режимов экспертный режим/графический/псевдографический)
Да, в Calamares тоже изредка реализуют всякие опции, но ему ещё всё равно до дебианского инсталятора, как до известного места известным способом.
в 3х Debian-installer ощутимо экономнее по ресурсам нет только в сравнении с Calamares, но и ощутимо легче установщика от OpenSUSE и уж тем более федоркиного.
От себя хочу добавить, субъективно конечно, но я считаю этот инсталятор лучшим из всех дистрибутивов, по идеальному, на мой взгляд, соотношению кастомизации и автоматизации.
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|2.6, Аноним (6), 12:24, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Держите нас в курсе, мы внимательно следим за процессами гумусообразования!
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|2.8, Fractal cucumber (ok), 12:28, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И у меня девятый. Но переходить думаю сразу на 11. Через 2-3 месяца после релиза. Спешить в этом деле не стоит.
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|4.13, hefenud (ok), 12:57, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но при этом никто не мешает сразу сделать 9→10→11
Последовательное обновление даже с 2.1 до 10 работает, только адреса реп надо прописывать для старых релизов на http://archive.debian.org/debian/
Я не так давно проверял именно с 2.1, так как с него начал юзать Debian
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|5.15, Аноним (15), 13:11, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Но при этом никто не мешает сразу сделать 9→10→11
> Последовательное обновление даже с 2.1 до 10 работает, только адреса реп надо
> прописывать для старых релизов на http://archive.debian.org/debian/
> Я не так давно проверял именно с 2.1, так как с него
> начал юзать Debian
Эээмм... не совсем, в теории оно конечно так, но при переходе на 8ую версию (впервые завезли systemd) может случиться всякое неприятное, я к тому, что расслабиться как до этого и просто перекатываться с релиза на релиз может не получиться.
В остальном да, из известных мне серьёзных дистрибутивов ни один так легко и относительно беспроблемно не даёт обновиться с релиза на релиз.
Жалко что нет ветки с 10-летним циклом поддержки, но это уже мои хотелки.
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|4.18, Аноним (18), 13:24, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скачать 8 фирменных DVD-дисков с Дебилиан и установить протухший текущий релиз.
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|3.23, Аноним (23), 13:39, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И у меня девятый. Но переходить думаю сразу на 11. Через 2-3
> месяца после релиза. Спешить в этом деле не стоит.
Нормально будет уже где-то через месяц после релиза, когда после разморозки тестинга в него вольют первую большую порцию пакетов из сида и тестинг войдёт в рабочее русло уже как bookworm.
Можете конечно дождаться первого корректирующего релиза 11.1.0, но это необязательно, уже после разморозки тестинга и вливания туда порции пакетов из сида, можно будет вполне. Дебиан так-то и после релиза сразу стабильный, более того, можно после полной заморозки перед релизом уже обновляться, если некритичная машина. Но для верности месяца ожидания вполне хватит.
Только, лучше при обновлении в соус листе прописать не oldoldstable->oldstable->stable, а в вашем случае лучше будет писать именами т.е. через stretch сперва сменить на buster, и после апгрейда уже заменить на bullseye и сделать апгрейд, и всегда лучше оставлять именно имена релизов, а не статус-названия веток, так надёжнее и спокойней живётся ;)
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|1.3, Аноним (5), 12:21, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Ядро Linux обновлено до версии 5.10.0-7.
Всегда казалось это люто не удобным, кто это придумал, и зачем? Цель только скрывать отставание на годы от актуальной версии софта?
Хотя, возможно, это кое-кто переводил одним местом, и там совсем не то (я совершенно не разбираюсь в реалиях дебиана и рассуждаю на основании своего опыта с редхатом), во всяком случае, написано там другое.
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|2.24, Аноним (24), 13:47, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Ядро Linux обновлено до версии 5.10.0-7.
> Всегда казалось это люто не удобным, кто это придумал, и зачем? Цель
> только скрывать отставание на годы от актуальной версии софта?
Нет, это не цель, цель - иметь стабильное оттестированое ядро в оттестированном окружении.
Сам Линус говорил, что нормальная практика, когда дистры сами берут нужные им версии ядер и накладывают нужные им патчи (ещё бы он что-то другое сказал ;) ), а ванила это только для разработчиков и в таком виде в интерпрайз не годится
> Хотя, возможно, это кое-кто переводил одним местом, и там совсем не то
> (я совершенно не разбираюсь в реалиях дебиана и рассуждаю на основании
> своего опыта с редхатом), во всяком случае, написано там другое.
Нет, всё верно с переводом, и да, вы совершенно не разбираетесь не только в реалиях дебиана, но и по ходу в том как релизятся интерпрайз-дистры и какие цели они преследуют. Что-то мне подсказывает, что с редхатом у вам тоже не всё гладко и вы не настолько хорошо разбираетесь в RHEL или просто тупо жирно набрасываете!
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|3.27, Аноним (5), 13:51, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но таким образом никогда не будешь знать, какие дыры и уязвимости закрыты, а какие нет! У шапки есть ресурсы на поддержание актуальности патчей и это энтерпрайз среда. Чего не скажешь о сабже. Мне не нравится ваш ответ, вам стоит поработать над своими навыками общения.
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|2.12, Аноним (12), 12:55, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хорошо хоть - не Bullsh-. )
С учётом того, что Bullseye это кличка одного занятного жеребца, который засветился в одной занятной истории, название вполне доставляет ;)
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|3.17, Аноним (18), 13:20, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Bullseye это кличка одного занятного жеребца, который засветился в одной занятной истории
В порнофильме?
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|4.25, Аноним (25), 13:48, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Bullseye это кличка одного занятного жеребца, который засветился в одной занятной истории
> В порнофильме?
Я бы сказал в неудавшемся порнофильме со смертельным исходом пассивной стороны xD.
Хотя... кому как, некоторые извращенцы считают, что он вполне удался.
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|1.11, Аноним (11), 12:52, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Народ, дебианщики, подскажите пожалуйста в какое спортлото писать по поводу баги, если плохо с английским?!
Я просто пользователь десктопа, не шарю во всяких там патчингах и тем более написании фиксов, повседневно использую stable, но вот на второй машине решил попробовать testing и заметил, что на моём неновом железе после ядра 5.8 при воспроизведении видео в vlc или если в браузере гифки крутятся то система намертво встаёт колом, даже потушить иксы не даёт, помогает только хардресет.
Сначала надеялся, что это баг проходной версии ядра и оно само вылечится новыми версиями, но в той что заморозили - такая же фигня, вообще во всех версиях далее такая беда, пробовал даже со стороннего убунтового ppa с новыми ядрами (https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/), там такая же фигня, т.е. проблема не в майнтейнерах Дебиана, кмк, подозреваю, что имеет место какая-то регрессия в апстриме.
Пока что поставил 4.19, но сколько на ней можно протянуть, до EOL олдстейбла, олд-олдстейбла?!
Это не дело, надо фиксить, сам я не могу, поэтому подскажите пожалуйста в какие ворота биться и в какое спортлото писать, чтобы пофиксили?!
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|2.19, Аноним (19), 13:27, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все от железа зависит,писать куда понятия не имею, но в крайнем случае старые ядра ещё долго будут поддерживатся
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|2.20, Аноним (20), 13:33, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На ядре 5.8 проблема с видеодрайвером интел. Никто не исправляет. Это во всех дистрибутивах так. Интересно, что ядро 5.8 используется в ubuntu 20.10 и и доступно в 20.04 lts. И там та же проблема.
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|3.26, Аноним (20), 13:49, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кажется, это на архитектуре Haswell проявляется. Слишком малый процент пользователей, чтоб из-за них париться.
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|2.21, Аноним (5), 13:33, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что-то знакомое. Амд? Как насчёт попробовать нормальные дистрибутивы?
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|3.28, Аноним (28), 13:57, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что-то знакомое. Амд? Как насчёт попробовать нормальные дистрибутивы?
Типа каких?
На самом деле Debian меня всем устраивает, мне бы не хотелось переходить куда-то ещё.
AMD процессор AM3+, графика от Nvidia, драйвера свободные, менять на проприетарные не планирую.
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