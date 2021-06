Второй кандидат в релизы инсталлятора Debian 11 "Bullseye"

2.4 , OnTheEdge ( ok ), 12:21, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ставите только нечётные выпуски, это хотите сказать?)

2.5 , Аноним ( 5 ), 12:22, 15/06/2021
Зачем так жить?

2.6 , Аноним ( 6 ), 12:24, 15/06/2021
Держите нас в курсе, мы внимательно следим за процессами гумусообразования!

2.7 , Аноним ( 7 ), 12:24, 15/06/2021
Держи в курсе.

2.8 , Fractal cucumber ( ok ), 12:28, 15/06/2021
И у меня девятый. Но переходить думаю сразу на 11. Через 2-3 месяца после релиза. Спешить в этом деле не стоит.

3.10 , Аноним ( 7 ), 12:35, 15/06/2021
Прыжки через релизы не рекомендуются и не поддерживаются.

4.13 , hefenud ( ok ), 12:57, 15/06/2021
Но при этом никто не мешает сразу сделать 9→10→11

Последовательное обновление даже с 2.1 до 10 работает, только адреса реп надо прописывать для старых релизов на http://archive.debian.org/debian/

Я не так давно проверял именно с 2.1, так как с него начал юзать Debian

5.15 , Аноним ( 15 ), 13:11, 15/06/2021
> Но при этом никто не мешает сразу сделать 9→10→11

> Последовательное обновление даже с 2.1 до 10 работает, только адреса реп надо

> прописывать для старых релизов на http://archive.debian.org/debian/

> Я не так давно проверял именно с 2.1, так как с него

> начал юзать Debian
Эээмм... не совсем, в теории оно конечно так, но при переходе на 8ую версию (впервые завезли systemd) может случиться всякое неприятное, я к тому, что расслабиться как до этого и просто перекатываться с релиза на релиз может не получиться.

В остальном да, из известных мне серьёзных дистрибутивов ни один так легко и относительно беспроблемно не даёт обновиться с релиза на релиз.

Жалко что нет ветки с 10-летним циклом поддержки, но это уже мои хотелки.

4.18 , Аноним ( 18 ), 13:24, 15/06/2021
Скачать 8 фирменных DVD-дисков с Дебилиан и установить протухший текущий релиз.

3.23 , Аноним ( 23 ), 13:39, 15/06/2021
> И у меня девятый. Но переходить думаю сразу на 11. Через 2-3

> месяца после релиза. Спешить в этом деле не стоит.
Нормально будет уже где-то через месяц после релиза, когда после разморозки тестинга в него вольют первую большую порцию пакетов из сида и тестинг войдёт в рабочее русло уже как bookworm. Можете конечно дождаться первого корректирующего релиза 11.1.0, но это необязательно, уже после разморозки тестинга и вливания туда порции пакетов из сида, можно будет вполне. Дебиан так-то и после релиза сразу стабильный, более того, можно после полной заморозки перед релизом уже обновляться, если некритичная машина. Но для верности месяца ожидания вполне хватит. Только, лучше при обновлении в соус листе прописать не oldoldstable->oldstable->stable, а в вашем случае лучше будет писать именами т.е. через stretch сперва сменить на buster, и после апгрейда уже заменить на bullseye и сделать апгрейд, и всегда лучше оставлять именно имена релизов, а не статус-названия веток, так надёжнее и спокойней живётся ;)