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Второй кандидат в релизы инсталлятора Debian 11 "Bullseye"

15.06.2021 12:05

Опубликован второй кандидат в релизы инсталлятора следующего значительного релиза Debian - "Bullseye". В настоящее время насчитывается 155 критических ошибок, блокирующих релиз (месяц назад было 185, два месяца назад - 240, четыре месяца назад - 472, в момент заморозки в Debian 10 - 316, Debian 9 - 275, Debian 8 - 350, Debian 7 - 650).

Одновременно анонсирована дата полной заморозки пакетной базы Debian 11 "Bullseye", непосредственно предшествующей релизу. 17 июля передача любых изменений в пакеты будет блокирована и потребует получения разрешения от команды ответственных за формирование релиза. Релиз ожидается во второй половине лета 2021 года.

Ключевые изменения в инсталляторе по сравнению с первым кандидатом в релизы:

  • В конфигураторе cdebconf (Debian Configuration Management System) улучшено оформление информационных сообщений и журнала действий. Решены проблемы с зависаниями, проявляющимися при переключении в оболочку режима восстановления после сбоя или выбора некоторых языков интерфейса.
  • Обновлён список зеркал.
  • В состав всех образов, включая образы для установки по сети, добавлены пакеты brltty и espeakup для людей с проблемами со зрением.
  • Ядро Linux обновлено до версии 5.10.0-7.
  • Предоставлена возможность принудительного выставления уровня режима установки в условиях небольшого объёма памяти в системе (lowmem=+0). Обновлены уровни lowmem для архитектур arm64, armhf, mipsel, mips64el и ppc64el.
  • В udev-udeb обеспечена настройка символических ссылок /dev/fd и /dev/std{in,out,err}.
  • Добавлен модуль mdio для Ethernet-контроллера плат Raspberry Pi 4.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Кандидат в релизы инсталлятора Debian 11 "Bullseye"
  3. OpenNews: Джонатан Картер переизбран на пост лидера проекта Debian
  4. OpenNews: Проект Debian выбрал нейтральную позицию относительно петиции против Столлмана
  5. OpenNews: Обновление Debian 10.9
  6. OpenNews: Debian 11 "Bullseye" перешёл на стадию жёсткой заморозки перед релизом
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55330-debian
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Nikki Next (?), 12:16, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Зачем? Если есть божественный Calamares?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:04, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Зачем? Если есть божественный Calamares?

    Ваш Calamares хотя и лучше многих смузиинсталяторов и велосипедов от всяких хипстодистров.
    Но, Debian-installer
    во-1х был написал гораздо раньше, а коли работает и отвечает всем требованиям, нафига переизобретать велосипед?!
    во-2х намного более функционален по возможностям (включая наличие разнообразных опций и режимов экспертный режим/графический/псевдографический)
    Да, в Calamares тоже изредка реализуют всякие опции, но ему ещё всё равно до дебианского инсталятора, как до известного места известным способом.
    в 3х Debian-installer ощутимо экономнее по ресурсам нет только в сравнении с Calamares, но и ощутимо легче установщика от OpenSUSE и уж тем более федоркиного.

    От себя хочу добавить, субъективно конечно, но я считаю этот инсталятор лучшим из всех дистрибутивов, по идеальному, на мой взгляд, соотношению кастомизации и автоматизации.

     

  • 1.2, nevlezay80 (??), 12:16, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    У меня debian 9. А где-то до сих пор ешё латанный-перелатанный debian 7.
     
     
  • 2.4, OnTheEdge (ok), 12:21, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ставите только нечётные выпуски, это хотите сказать?)
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:22, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем так жить?
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:24, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Держите нас в курсе, мы внимательно следим за процессами гумусообразования!
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:24, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держи в курсе.
     
  • 2.8, Fractal cucumber (ok), 12:28, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И у меня девятый. Но переходить думаю сразу на 11. Через 2-3  месяца после релиза. Спешить в этом деле не стоит.
     
     
  • 3.10, Аноним (7), 12:35, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прыжки через релизы не рекомендуются и не поддерживаются.
     
     
  • 4.13, hefenud (ok), 12:57, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но при этом никто не мешает сразу сделать 9→10→11
    Последовательное обновление даже с 2.1 до 10 работает, только адреса реп надо прописывать для старых релизов на http://archive.debian.org/debian/
    Я не так давно проверял именно с 2.1, так как с него начал юзать Debian
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 13:11, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Но при этом никто не мешает сразу сделать 9→10→11
    > Последовательное обновление даже с 2.1 до 10 работает, только адреса реп надо
    > прописывать для старых релизов на http://archive.debian.org/debian/
    > Я не так давно проверял именно с 2.1, так как с него
    > начал юзать Debian

    Эээмм... не совсем, в теории оно конечно так, но при переходе на 8ую версию (впервые завезли systemd) может случиться всякое неприятное, я к тому, что расслабиться как до этого и просто перекатываться с релиза на релиз может не получиться.
    В остальном да, из известных мне серьёзных дистрибутивов ни один так легко и относительно беспроблемно не даёт обновиться с релиза на релиз.
    Жалко что нет ветки с 10-летним циклом поддержки, но это уже мои хотелки.

     
  • 4.18, Аноним (18), 13:24, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скачать 8 фирменных DVD-дисков с Дебилиан и установить протухший текущий релиз.
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:39, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И у меня девятый. Но переходить думаю сразу на 11. Через 2-3
    >  месяца после релиза. Спешить в этом деле не стоит.

    Нормально будет уже где-то через месяц после релиза, когда после разморозки тестинга в него вольют первую большую порцию пакетов из сида и тестинг войдёт в рабочее русло уже как bookworm.

    Можете конечно дождаться первого корректирующего релиза 11.1.0, но это необязательно, уже после разморозки тестинга и вливания туда порции пакетов из сида, можно будет вполне. Дебиан так-то и после релиза сразу стабильный, более того, можно после полной заморозки перед релизом уже обновляться, если некритичная машина. Но для верности месяца ожидания вполне хватит.

    Только, лучше при обновлении в соус листе прописать не oldoldstable->oldstable->stable, а в вашем случае лучше будет писать именами т.е. через stretch сперва сменить на buster, и после апгрейда уже заменить на bullseye и сделать апгрейд, и всегда лучше оставлять именно имена релизов, а не статус-названия веток, так надёжнее и спокойней живётся ;)

     

  • 1.3, Аноним (5), 12:21, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Ядро Linux обновлено до версии 5.10.0-7.

    Всегда казалось это люто не удобным, кто это придумал, и зачем? Цель только скрывать отставание на годы от актуальной версии софта?

    Хотя, возможно, это кое-кто переводил одним местом, и там совсем не то (я совершенно не разбираюсь в реалиях дебиана и рассуждаю на основании своего опыта с редхатом), во всяком случае, написано там другое.

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:47, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Ядро Linux обновлено до версии 5.10.0-7.
    > Всегда казалось это люто не удобным, кто это придумал, и зачем? Цель
    > только скрывать отставание на годы от актуальной версии софта?

    Нет, это не цель, цель - иметь стабильное оттестированое ядро в оттестированном окружении.
    Сам Линус говорил, что нормальная практика, когда дистры сами берут нужные им версии ядер и накладывают нужные им патчи (ещё бы он что-то другое сказал ;) ), а ванила это только для разработчиков и в таком виде в интерпрайз не годится
    > Хотя, возможно, это кое-кто переводил одним местом, и там совсем не то
    > (я совершенно не разбираюсь в реалиях дебиана и рассуждаю на основании
    > своего опыта с редхатом), во всяком случае, написано там другое.

    Нет, всё верно с переводом, и да, вы совершенно не разбираетесь не только в реалиях дебиана, но и по ходу в том как релизятся интерпрайз-дистры и какие цели они преследуют. Что-то мне подсказывает, что с редхатом у вам тоже не всё гладко и вы не настолько хорошо разбираетесь в RHEL или просто тупо жирно набрасываете!


     
     
  • 3.27, Аноним (5), 13:51, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но таким образом никогда не будешь знать, какие дыры и уязвимости закрыты, а какие нет! У шапки есть ресурсы на поддержание актуальности патчей и это энтерпрайз среда. Чего не скажешь о сабже. Мне не нравится ваш ответ, вам стоит поработать над своими навыками общения.
     

  • 1.9, InuYasha (??), 12:34, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо хоть - не Bullsh-. )
    Как там, интересно - selinux завезли?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:55, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хорошо хоть - не Bullsh-. )

    С учётом того, что Bullseye это кличка одного занятного жеребца, который засветился в одной занятной истории, название вполне доставляет ;)


     
     
  • 3.17, Аноним (18), 13:20, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Bullseye это кличка одного занятного жеребца, который засветился в одной занятной истории

    В порнофильме?

     
     
  • 4.25, Аноним (25), 13:48, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Bullseye это кличка одного занятного жеребца, который засветился в одной занятной истории
    > В порнофильме?

    Я бы сказал в неудавшемся порнофильме со смертельным исходом пассивной стороны xD.
    Хотя... кому как, некоторые извращенцы считают, что он вполне удался.

     

  • 1.11, Аноним (11), 12:52, 15/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Народ, дебианщики, подскажите пожалуйста в какое спортлото писать по поводу баги, если плохо с английским?!

    Я просто пользователь десктопа, не шарю во всяких там патчингах и тем более написании фиксов, повседневно использую stable, но вот на второй машине решил попробовать testing и заметил, что на моём неновом железе после ядра 5.8 при воспроизведении видео в vlc или если в браузере гифки крутятся то система намертво встаёт колом, даже потушить иксы не даёт, помогает только хардресет.

    Сначала надеялся, что это баг проходной версии ядра и оно само вылечится новыми версиями, но в той что заморозили - такая же фигня, вообще во всех версиях далее такая беда, пробовал даже со стороннего убунтового ppa с новыми ядрами (https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/), там такая же фигня, т.е. проблема не в майнтейнерах Дебиана, кмк, подозреваю, что имеет место какая-то регрессия в апстриме.

    Пока что поставил 4.19, но сколько на ней можно протянуть, до EOL олдстейбла, олд-олдстейбла?!
    Это не дело, надо фиксить, сам я не могу, поэтому подскажите пожалуйста в какие ворота биться и в какое спортлото писать, чтобы пофиксили?!

     
     
  • 2.16, Аноним (18), 13:19, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не знаю.
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:27, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все от железа зависит,писать куда понятия не имею, но в крайнем случае старые ядра ещё долго будут поддерживатся
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:33, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На ядре 5.8 проблема с видеодрайвером интел. Никто не исправляет. Это во всех дистрибутивах так. Интересно, что ядро 5.8 используется в ubuntu 20.10 и и доступно в 20.04 lts. И там та же проблема.
     
     
  • 3.26, Аноним (20), 13:49, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кажется, это на архитектуре Haswell проявляется. Слишком малый процент пользователей, чтоб из-за них париться.
     
  • 2.21, Аноним (5), 13:33, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что-то знакомое. Амд? Как насчёт попробовать нормальные дистрибутивы?
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 13:57, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что-то знакомое. Амд? Как насчёт попробовать нормальные дистрибутивы?

    Типа каких?
    На самом деле Debian меня всем устраивает, мне бы не хотелось переходить куда-то ещё.
    AMD процессор AM3+, графика от Nvidia, драйвера свободные, менять на проприетарные не планирую.

     
  • 2.22, Амоним (?), 13:35, 15/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Копать в сторону видеокарты и драйверов к ней.
     
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