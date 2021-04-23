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Кандидат в релизы инсталлятора Debian 11 "Bullseye"

23.04.2021 23:40

Опубликован кандидат в релизы инсталлятора следующего значительного релиза Debian - "Bullseye". Релиз ожидается летом 2021 года. В настоящее время насчитывается 185 критических ошибок, блокирующих релиз (месяц назад было 240, три месяца назад - 472, в момент заморозки в Debian 10 - 316, Debian 9 - 275, Debian 8 - 350, Debian 7 - 650). Финальный релиз Debian 11 ожидается летом.

Ключевые изменения в инсталляторе по сравнению с третьим альфа-выпуском:

  • Включён пакет eatmydata, позволяющий ускорить установку пакетов за счёт отключения fsync (dpkg при установке очень часто вызывает fsync, что приводит к задержкам).
  • В графическом инсталляторе обеспечена сборка с libinput вместо драйвера evdev, что улучшило поддержку тачпадов. Удалена поддержка libwacom, функциональность которого теперь предоставляется пакетом libinput.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.10.
  • В состав iso-образов включены пакеты wireless-regdb-udeb и libinih1-udeb .
  • В пакете list-devices-linux добавлена поддержка дисковых разделов на устройствах USB UAS.
  • В grub2 добавлена поддержка механизма SBAT (UEFI Secure Boot Advanced Targeting), решающего проблемы с отзывом сертификатов для UEFI Secure Boot.
  • Убрано ограничение на максимальную длину строк в файлах Packages и Sources.
  • В udeb nic-modules добавлен драйвер bonding, а из efi-modules удалён efivars.
  • Проведена работа по сокращению размера потребляемой памяти.
  • В os-prober добавлено определение операционных систем Microsoft на платформах ARM64.
  • В partman-btrfs реализована минимальная поддержка подразделов для корневого каталога.
  • Разрешено использование символа подчёркивания в имени пользователя, указанного для первой учётной записи.
  • Добавлена поддержка ARM-плат puma-rk3399, Orange Pi One Plus, ROCK Pi 4 (A,B,C), Banana Pi BPI-M2-Ultra, Banana Pi BPI-M3.
  • Задействована новая тема оформления Homeworld.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Обновление Debian 10.9
  3. OpenNews: Debian 11 "Bullseye" перешёл на стадию полной заморозки перед релизом
  4. OpenNews: Адаптация Debian для использования реализации coreutils на языке Rust
  5. OpenNews: В Debian разрешено встраивание зависимостей в пакет Kubernetes
  6. OpenNews: Третий альфа-выпуск инсталлятора Debian 11 "Bullseye"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55019-debian
Ключевые слова: debian
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, nevlezay80 (??), 23:51, 23/04/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня на нём frr глючит
     
  • 1.2, Аноним (2), 00:11, 24/04/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    "Проведена работа по сокращению размера потребляемой памяти."
    Не заметил. В сравнении с чем? По мне так наоборот возросли аппетиты.
     
     
  • 2.5, Rootlexx (?), 00:22, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >По мне так наоборот возросли аппетиты.

    Вы уверены, что говорите об *установщике* Debian, а не об установленной системе?

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 00:25, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, установщик жрёт больше самой оси?!
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:12, 24/04/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Графический инсталятор все такой же бессмысленный? Тот же самый текстовый, только механически запихнутый в графический тулкит, что делает его менее понятным.
     
     
  • 2.4, Rootlexx (?), 00:21, 24/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Он вообще существует в основном для поддержки всяких экзотических языков, которые толком не работали в псевдографической консоли.

    Для менее подготовленных пользователей есть Live-образы с Calamares.

     
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