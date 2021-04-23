Кандидат в релизы инсталлятора Debian 11 "Bullseye"

Опубликован кандидат в релизы инсталлятора следующего значительного релиза Debian - "Bullseye". Релиз ожидается летом 2021 года. В настоящее время насчитывается 185 критических ошибок, блокирующих релиз (месяц назад было 240, три месяца назад - 472, в момент заморозки в Debian 10 - 316, Debian 9 - 275, Debian 8 - 350, Debian 7 - 650). Финальный релиз Debian 11 ожидается летом. Ключевые изменения в инсталляторе по сравнению с третьим альфа-выпуском: Включён пакет eatmydata, позволяющий ускорить установку пакетов за счёт отключения fsync (dpkg при установке очень часто вызывает fsync, что приводит к задержкам).

В графическом инсталляторе обеспечена сборка с libinput вместо драйвера evdev, что улучшило поддержку тачпадов. Удалена поддержка libwacom, функциональность которого теперь предоставляется пакетом libinput.

Ядро Linux обновлено до выпуска 5.10.

В состав iso-образов включены пакеты wireless-regdb-udeb и libinih1-udeb .

В пакете list-devices-linux добавлена поддержка дисковых разделов на устройствах USB UAS.

В grub2 добавлена поддержка механизма SBAT (UEFI Secure Boot Advanced Targeting), решающего проблемы с отзывом сертификатов для UEFI Secure Boot.

Убрано ограничение на максимальную длину строк в файлах Packages и Sources.

В udeb nic-modules добавлен драйвер bonding, а из efi-modules удалён efivars.

Проведена работа по сокращению размера потребляемой памяти.

В os-prober добавлено определение операционных систем Microsoft на платформах ARM64.

В partman-btrfs реализована минимальная поддержка подразделов для корневого каталога.

Разрешено использование символа подчёркивания в имени пользователя, указанного для первой учётной записи.

Добавлена поддержка ARM-плат puma-rk3399, Orange Pi One Plus, ROCK Pi 4 (A,B,C), Banana Pi BPI-M2-Ultra, Banana Pi BPI-M3.

Задействована новая тема оформления Homeworld.



