Джонатан Картер переизбран на пост лидера проекта Debian

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|1.1, Леголас (ok), 19:36, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+27 +/–
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Debian прям радует сегодня: RMS оставили в покое, инклюзивного кандидата слили.
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|2.10, Аноним (10), 20:02, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что такое многообразие? Какой-то термин из театральной деятельности?
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|5.29, Dzen Python (ok), 21:50, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Это когда пашет в сборке-пересборке-патчинге один белый здоровый гетеросексуксальный мужик христианской веры и нормальной наружности, а над ним сидит целый комитет из: вонючей жирухи-транслебиянки; страшенной как смерть фемки с отбитыми мозгами; негра, который может даже написать свое имя без ошибок; индуса-плюсовика, погнанного отовсюду за говнокод; небинарного оно непонятной наружности и в драной мешковине, обвешанной мусором (ныне толерантно именуемого бохо); национал-куколдиста в огромных очках, одетого под бомжа (ныне толерантно именуется как хипстер); парочки ряженных целующихся при всех геев, обижающихся буквально на все; жирного алкаша-диабетика, настрырно втирающего всем дичь про свои запреты в питании, и громко матерящегося, если при нем кто-то посмел выпить 0.5 колы; веганки со словарным запасом Эллочки-людоедки, у которой всё сводится к громким крикам "Трупоеды!" или "Убийцы!"; свидетеля секты Греты, воющего про то, как линукс убивает природу. И при этом этот самый белый мужчина ничего не может сказать - затравят и засудят - а бросать дистро, свое детище, куда вложил десяток лет жизни - до чертовой депрессивной тоски жалко.
Fix #2
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|6.36, DeerFriend (?), 22:01, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Fix #2
Нее, это слишком, говорят так докер умер. Даже редхату пришлось это признать и форкнуться в подман.
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|6.55, Аноним (-), 00:14, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Fix #2
Ну ты в своем праве попытаться сделать сообщество лучше. А, погоди, ты ничем не лучше тех фемок и трансов и тоже хотел на все готовое, чтобы збс было именно тебе? Ну, вот, увы, везет далеко не всем. Особенно если это лоховатые совдепы развешивающие уши и хлопающие клювами.
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|7.57, Dzen Python (ok), 00:27, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот опять кто-то поймал шизу и отвечает не на то, что я написал, а на то, что нашептали ему голоса при прочтении.
Если ты не заметил, это было утрирование на манер древней картинки "10 начальников - 1 Вася". Только вместо начальников - современные неприкасаемые из числа т.н. "угнетенных". И то, во что это вырождается.
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|6.62, Аноним (62), 01:01, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> гетеросексуксальный мужик христианской веры
Подсказка: если он будет атеистом, то смогут оскорбиться ещё и православные.
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|3.18, Аноним (18), 20:45, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет, из математики. А движение за инключивность - как раз за порчу дейтасетов данными off-manifold.
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|3.27, Аноним (-), 21:45, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что такое многообразие? Какой-то термин из театральной деятельности?
Ну вот же, написано: Ruby, JavaScript, GoLang и шрифтами
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|5.53, Аноним (-), 00:08, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не хватает плюсов для полного набора.
Плюсовики обычно более level headed и не занимаются хайпожорством, инклюзивностями и майнтенансом 200 пакетов. Они то свои пределы возможностей оценивают более реалистично. Если они это не могут - они пожалуй и плюсы, так-то, юзать особо не смогут. Не инструмент для тупарей.
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|1.2, Аноним (2), 19:36, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Выбирая из этих двух, по моему мнению, было принято верное решение.
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|3.31, Dzen Python (ok), 21:53, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Есть два стул...кандидата. На одном 60 пакетов точены, на другом - диверсити др***но. Кого в руководство посадишь, кого пошлешь?
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|1.3, A.Stahl (ok), 19:38, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Логично. Индийка могла "нарубить дров" на ровном месте. Времена такие что от diversity контингента нужно держаться подальше.
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|2.4, Леголас (ok), 19:42, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Времена такие, что этот diversity контингент входит без стука.
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|3.16, анонн (ok), 20:36, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Времена такие, что этот diversity контингент входит без стука.
"Чпок... Добрый вечер!" (с) Вежливый Лось
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|1.5, Аноним (5), 19:43, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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> Вторым кандидатом на пост лидера была Sruthi Chandran
Сходил почитал её идеи. Куча слов про разнообразие и ни слова про например сделать дебиан быстрее, надёжнее, удобнее, лучше и тыпы.
И слава пингвину, что её прокатили.
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|1.8, Имя (?), 20:00, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Вторым кандидатом на пост лидера была Sruthi Chandran из Индии, которая борется за многообразие участников в сообществе, состоит в Outreach Team
Такого кадра упустили :)
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|1.14, Аноним (14), 20:32, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> AIMS Desktop
Спасибо, ознакомился. В дистровоче, кстати, этого дистрибутива нет.
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|1.17, Аноним (17), 20:36, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Она бы еще боролась за разнообразие партнерш для размножения для белых мужчин была бы популярна.
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|2.20, Аноним (18), 20:50, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если верить debian.community, то складывается впечатление, что команды для diversity - это способ протащить в проект самок важных шишек проекта, не могущих делать что-то полезное. Зачем? Поездки по миру на конференции за счёт дебиана. Соответственно, за разнообразие самок самки они не будут - разонравятся шишке - вылетят из проекта как пробки из бутылок.
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|3.26, Аноним (17), 21:32, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У них там просто еще не научились противодействовать фанатичкам, особенно если они не белые (а зачем белым самим себя порочить?). Самое простое это обвинять всех в недостаточном разнообразии. Потому им дают место. Как знаешь бабки могут ворчать мол надо старшим уступать, а теперь представь станет ли кто так делать, если это бабка тебе на ногу наступила и по яйцам пнула. Вот так грубо, нагло и беззастенчиво все делается на западе. Если мозгов нет, то и культуры нет. Поддержать несколько пакетов - велика задача. Пусть попробует написать нечто важное. Ну там замену Wayland, а то ему уже 10 лет, и чтобы лучше было.
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|2.34, Аноним (34), 21:56, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На этом видео понравился момент, когда камера от докладчика направляется в зал. Там всего человек 20 сидит, из которых 1 спит, а остальные уткнулись в свои ноутбуки, явно просто пришли посидеть и какие-то свои дела сделать.
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|1.22, Sluggard (ok), 20:57, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Вторым кандидатом на пост лидера была Sruthi Chandran из Индии, которая борется за многообразие участников в сообществе, состоит в Outreach Team
Такую клёвую — и не выбрали. Где-то сейчас плачет один Прокудин.
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|2.28, Аноним (-), 21:50, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На мой вкус, "Ruby, JavaScript, GoLang и шрифтами" далеко не самое важное в системе, а у дебиана есть и более существенные проблемы.
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|2.37, bi brother (?), 22:10, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Такую клёвую — и не выбрали. Где-то сейчас плачет один Прокудин.
Наверняка плачет, и не один. Если заболевание в прокудиных считать.
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|1.25, acroobat (ok), 21:31, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> связанных с Ruby, JavaScript, GoLang и шрифтами
> и шрифтами
Теперь Debian точно конец.
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|Часть нити удалена модератором
|1.39, Аноним (62), 22:31, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> которая борется за многообразие участников в сообществе
Я не понял, а там что-ли есть условие по которому человек не может меинтейнить пакеты из за цвета кожи? Ощущение, что у девочки не всё в порядке с головой... С чем она борется то?
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|2.42, Аноним (40), 22:56, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> занимается сопровождением около 200 пакетов, связанных с Ruby, JavaScript, GoLang
Понятное дело что не в порядке.
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|2.46, Dzen Python (ok), 23:11, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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За то, чтобы животные были равны, но некоторые животные - равнее. И эти животные как раз и есть те самые пресловутые представители множества, являющегося дополнением к множеству белых здоровых гетеросексуальных мужчин - технических специалистов.
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|2.56, Аноним (17), 00:19, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уродам завидно и хочется "равных" возможностей. Деньги это возможности. Значит хочется денег и славы. Ну не написали негры с индусами своей операционной системы дебиан. А денег хочется, и управлять всеми этими гетеросексуальными белыми, которые ее не чпокают. Выходит уродам нужны преференции. Чтобы выбор падал на них. Даже если они тупые это борьба за многообразие. Чтобы образин было больше.
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|2.60, Аноним (62), 00:55, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пукнт 2.2 в её презентации, что "к бабам в хакерском сообществе не дружелюбно относятся и не хотят им помогать" просто убил. Пацаны чёт не ноют, когда их Линус посылает прямым текстом (ну тоже не все конечно), а с бабами должны видите ли по особому обращаться, так ещё и нянчиться.
Такое не тут прокатит - у нас реальное равенство полов и рас!
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