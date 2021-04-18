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Джонатан Картер переизбран на пост лидера проекта Debian

18.04.2021 19:31

Подведены итоги ежегодных выборов лидера проекта Debian. В голосовании приняли участие 455 разработчиков, что составляет 44% от всех участников, имеющих право голоса (в прошлом году явка составила 33%, в позапрошлом 37%). В этом году в выборах приняли участие два кандидата на пост лидера. Победу одержал Джонатан Картер (Jonathan Carter), который был переизбран на второй срок.

Джонатан с 2016 года занимается сопровождением более 60 пакетов в Debian, принимает участие в улучшении качества Live-образов в команде debian-live и является одним из разработчиков AIMS Desktop, сборки Debian, применяемой в ряде южноафриканских научных и образовательных учреждений.

Вторым кандидатом на пост лидера была Sruthi Chandran из Индии, которая борется за многообразие участников в сообществе, состоит в Outreach Team и занимается сопровождением около 200 пакетов, связанных с Ruby, JavaScript, GoLang и шрифтами, в том числе является мэйнтейнером пакетов gitlab, gitaly и rails.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Избран новый лидер проекта Debian. Рекомендации по использованию Git для сопровождающих
  3. OpenNews: Назван новый лидер проекта Debian
  4. OpenNews: Избран новый лидер проекта Debian
  5. OpenNews: Крис Лэм переизбран на пост лидера проекта Debian
  6. OpenNews: Избран новый лидер проекта Debian
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54984-debian
Ключевые слова: debian
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  • 1.1, Леголас (ok), 19:36, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +27 +/
    Debian прям радует сегодня: RMS оставили в покое, инклюзивного кандидата слили.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 20:02, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое многообразие? Какой-то термин из театральной деятельности?
     
     
  • 3.13, Аноным (ok), 20:24, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Это когда много всего, кроме белых мужиков натуралов
     
     
  • 4.19, DeerFriend (?), 20:47, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Это когда нету белых мужиков натуралов.

    Я поправил, не благодари.

     
     
  • 5.29, Dzen Python (ok), 21:50, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Это когда пашет в сборке-пересборке-патчинге один белый здоровый гетеросексуксальный мужик христианской веры и нормальной наружности, а над ним сидит целый комитет из: вонючей жирухи-транслебиянки; страшенной как смерть фемки с отбитыми мозгами; негра, который может даже написать свое имя без ошибок; индуса-плюсовика, погнанного отовсюду за говнокод; небинарного оно непонятной наружности и в драной мешковине, обвешанной мусором (ныне толерантно именуемого бохо); национал-куколдиста в огромных очках, одетого под бомжа (ныне толерантно именуется как хипстер); парочки ряженных целующихся при всех геев, обижающихся буквально на все; жирного алкаша-диабетика, настрырно втирающего всем дичь про свои запреты в питании, и громко матерящегося, если при нем кто-то посмел выпить 0.5 колы; веганки со словарным запасом Эллочки-людоедки, у которой всё сводится к громким крикам "Трупоеды!" или "Убийцы!"; свидетеля секты Греты, воющего про то, как линукс убивает природу. И при этом этот самый белый мужчина ничего не может сказать - затравят и засудят - а бросать дистро, свое детище, куда вложил десяток лет жизни - до чертовой депрессивной тоски жалко.

    Fix #2

     
     
  • 6.36, DeerFriend (?), 22:01, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Fix #2

    Нее, это слишком, говорят так докер умер. Даже редхату пришлось это признать и форкнуться в подман.

     
  • 6.41, bergentroll (ok), 22:52, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > толерантно именуемого бохо

    Хобо?

     
     
  • 7.61, Украинец (?), 00:58, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удали аватарку п*доран, не провоцируй
     
  • 6.55, Аноним (-), 00:14, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Fix #2

    Ну ты в своем праве попытаться сделать сообщество лучше. А, погоди, ты ничем не лучше тех фемок и трансов и тоже хотел на все готовое, чтобы збс было именно тебе? Ну, вот, увы, везет далеко не всем. Особенно если это лоховатые совдепы развешивающие уши и хлопающие клювами.

     
     
  • 7.57, Dzen Python (ok), 00:27, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот опять кто-то поймал шизу и отвечает не на то, что я написал, а на то, что нашептали ему голоса при прочтении.

    Если ты не заметил, это было утрирование на манер древней картинки "10 начальников - 1 Вася". Только вместо начальников - современные неприкасаемые из числа т.н. "угнетенных". И то, во что это вырождается.

     
     
  • 8.59, Аноним (59), 00:50, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто ты попал не в бровь, а в глаз Вот и полыхнуло у человека ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.62, Аноним (62), 01:01, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > гетеросексуксальный мужик христианской веры

    Подсказка: если он будет атеистом, то смогут оскорбиться ещё и православные.

     
  • 3.18, Аноним (18), 20:45, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, из математики. А движение за инключивность - как раз за порчу дейтасетов данными off-manifold.
     
  • 3.27, Аноним (-), 21:45, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что такое многообразие? Какой-то термин из театральной деятельности?

    Ну вот же, написано: Ruby, JavaScript, GoLang и шрифтами

     
     
  • 4.35, acroobat (ok), 21:58, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хватает плюсов для полного набора.
     
     
  • 5.40, Аноним (40), 22:52, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раста же
     
  • 5.53, Аноним (-), 00:08, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не хватает плюсов для полного набора.

    Плюсовики обычно более level headed и не занимаются хайпожорством, инклюзивностями и майнтенансом 200 пакетов. Они то свои пределы возможностей оценивают более реалистично. Если они это не могут - они пожалуй и плюсы, так-то, юзать особо не смогут. Не инструмент для тупарей.

     

  • 1.2, Аноним (2), 19:36, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Выбирая из этих двух, по моему мнению, было принято верное решение.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 21:20, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оба типа голосовали против Столлмана...
     
     
  • 3.31, Dzen Python (ok), 21:53, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Есть два стул...кандидата. На одном 60 пакетов точены, на другом - диверсити др***но. Кого в руководство посадишь, кого пошлешь?
     
     
  • 4.45, Аноним (24), 23:00, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кого в руководство посадишь, кого пошлешь?

    Столлмана!

     

  • 1.3, A.Stahl (ok), 19:38, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Логично. Индийка могла "нарубить дров" на ровном месте. Времена такие что от diversity контингента нужно держаться подальше.
     
     
  • 2.4, Леголас (ok), 19:42, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Времена такие, что этот diversity контингент входит без стука.
     
     
  • 3.16, анонн (ok), 20:36, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Времена такие, что этот diversity контингент входит без стука.

    "Чпок... Добрый вечер!" (с) Вежливый Лось

     
  • 2.6, Аноним (6), 19:48, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ничё в сдедующий раз выберут Индуса и дебиан скатится
     
  • 2.12, Аноним (12), 20:08, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Sruthi

    Срузи - это как смузи, только для растоманов?

     
     
  • 3.58, Украинец (?), 00:49, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Срузи - это п*дорашье хрючево для рабсиян
     

  • 1.5, Аноним (5), 19:43, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    > Вторым кандидатом на пост лидера была Sruthi Chandran

    Сходил почитал её идеи. Куча слов про разнообразие и ни слова про например сделать дебиан быстрее, надёжнее, удобнее, лучше и тыпы.

    И слава пингвину, что её прокатили.

     
     
  • 2.7, Аноним (6), 19:50, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не всё потеряно ещё
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:03, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное чтобы не сам Билл ГEЙтс
     
  • 2.15, deb (?), 20:33, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Собственно, поэтому я и не голосвал за неё....
     

  • 1.8, Имя (?), 20:00, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Вторым кандидатом на пост лидера была Sruthi Chandran из Индии, которая борется за многообразие участников в сообществе, состоит в Outreach Team

    Такого кадра упустили :)

     
     
  • 2.32, Dzen Python (ok), 21:54, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну ничего. К нам её отправьте, в БазальтСПО. Образованную, ревалюцианьерку...
     
     
  • 3.47, Annoynymous (ok), 23:19, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На перевоспитание.
     

  • 1.14, Аноним (14), 20:32, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > AIMS Desktop

    Спасибо, ознакомился. В дистровоче, кстати, этого дистрибутива нет.

     
  • 1.17, Аноним (17), 20:36, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Она бы еще боролась за разнообразие партнерш для размножения для белых мужчин была бы популярна.
     
     
  • 2.20, Аноним (18), 20:50, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если верить debian.community, то складывается впечатление, что команды для diversity - это способ протащить в проект самок важных шишек проекта, не могущих делать что-то полезное. Зачем? Поездки по миру на конференции за счёт дебиана. Соответственно, за разнообразие самок самки они не будут - разонравятся шишке - вылетят из проекта как пробки из бутылок.
     
     
  • 3.26, Аноним (17), 21:32, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У них там просто еще не научились противодействовать фанатичкам, особенно если они не белые (а зачем белым самим себя порочить?). Самое простое это обвинять всех в недостаточном разнообразии. Потому им дают место. Как знаешь бабки могут ворчать мол надо старшим уступать, а теперь представь станет ли кто так делать, если это бабка тебе на ногу наступила и по яйцам пнула. Вот так грубо, нагло и беззастенчиво все делается на западе. Если мозгов нет, то и культуры нет. Поддержать несколько пакетов - велика задача. Пусть попробует написать нечто важное. Ну там замену Wayland, а то ему уже 10 лет, и чтобы лучше было.
     

  • 1.21, vantoo (ok), 20:54, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По запросу Sruthi Chandran первым поиск выдает "очень важный ее доклад"
    https://www.youtube.com/watch?v=aEDlCoHKs0M
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 21:56, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На этом видео понравился момент, когда камера от докладчика направляется в зал. Там всего человек 20 сидит, из которых 1 спит, а остальные уткнулись в свои ноутбуки, явно просто пришли посидеть и какие-то свои дела сделать.
     

  • 1.22, Sluggard (ok), 20:57, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Вторым кандидатом на пост лидера была Sruthi Chandran из Индии, которая борется за многообразие участников в сообществе, состоит в Outreach Team

    Такую клёвую — и не выбрали. Где-то сейчас плачет один Прокудин.

     
     
  • 2.23, vantoo (ok), 21:10, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Горский?
     
  • 2.28, Аноним (-), 21:50, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На мой вкус, "Ruby, JavaScript, GoLang и шрифтами" далеко не самое важное в системе, а у дебиана есть и более существенные проблемы.
     
  • 2.37, bi brother (?), 22:10, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Такую клёвую — и не выбрали. Где-то сейчас плачет один Прокудин.

    Наверняка плачет, и не один. Если заболевание в прокудиных считать.

     
     
  • 3.54, Аноним (-), 00:09, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, хорошо, вы фоните на 1500 миллипрокудиных.
     

  • 1.25, acroobat (ok), 21:31, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > связанных с Ruby, JavaScript, GoLang и шрифтами
    > и шрифтами

    Теперь Debian точно конец.

     
     
  • 2.30, Аноним (-), 21:50, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты забыл прочитать конец сказки, лох. Ее не выбрали :)
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.51, Украинец (?), 23:54, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, отлично понятно что ты п*доран тупой боярки накати ватан
     
  • 2.43, Аноним (40), 22:58, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хватает diversity в шрифтах.
     

  • 1.38, Аноним (38), 22:29, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда перевыборы?
     
     
  • 2.44, Аноним (40), 22:59, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Картер обнулился и сидит в бункере. Через 2 срока.
     

  • 1.39, Аноним (62), 22:31, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > которая борется за многообразие участников в сообществе

    Я не понял, а там что-ли есть условие по которому человек не может меинтейнить пакеты из за цвета кожи? Ощущение, что у девочки не всё в порядке с головой... С чем она борется то?

     
     
  • 2.42, Аноним (40), 22:56, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > занимается сопровождением около 200 пакетов, связанных с Ruby, JavaScript, GoLang

    Понятное дело что не в порядке.

     
  • 2.46, Dzen Python (ok), 23:11, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    За то, чтобы животные были равны, но некоторые животные - равнее. И эти животные как раз и есть те самые пресловутые представители множества, являющегося дополнением к множеству белых здоровых гетеросексуальных мужчин - технических специалистов.
     
     
  • 3.52, Украинец (?), 00:00, 19/04/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.56, Аноним (17), 00:19, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уродам завидно и хочется "равных"  возможностей. Деньги это возможности. Значит хочется денег и славы. Ну не написали негры с индусами своей операционной системы дебиан. А денег хочется, и управлять всеми этими гетеросексуальными белыми, которые ее не чпокают. Выходит уродам нужны преференции. Чтобы выбор падал на них. Даже если они тупые это борьба за многообразие. Чтобы образин было больше.
     

  • 1.50, Аноним (50), 23:46, 18/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не благодарите.
    Is Debian (and Free Software) gender diverse enough?
    by Sruthi Chandran
    https://www.youtube.com/watch?v=aEDlCoHKs0M
     
     
  • 2.60, Аноним (62), 00:55, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пукнт 2.2 в её презентации, что "к бабам в хакерском сообществе не дружелюбно относятся и не хотят им помогать" просто убил. Пацаны чёт не ноют, когда их Линус посылает прямым текстом (ну тоже не все конечно), а с бабами должны видите ли по особому обращаться, так ещё и нянчиться.
    Такое не тут прокатит - у нас реальное равенство полов и рас!
     

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