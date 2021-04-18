Джонатан Картер переизбран на пост лидера проекта Debian

4.19 , DeerFriend ( ? ), 20:47, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – > Это когда нету белых мужиков натуралов. Я поправил, не благодари.

5.29 , Dzen Python ( ok ), 21:50, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Это когда пашет в сборке-пересборке-патчинге один белый здоровый гетеросексуксальный мужик христианской веры и нормальной наружности, а над ним сидит целый комитет из: вонючей жирухи-транслебиянки; страшенной как смерть фемки с отбитыми мозгами; негра, который может даже написать свое имя без ошибок; индуса-плюсовика, погнанного отовсюду за говнокод; небинарного оно непонятной наружности и в драной мешковине, обвешанной мусором (ныне толерантно именуемого бохо); национал-куколдиста в огромных очках, одетого под бомжа (ныне толерантно именуется как хипстер); парочки ряженных целующихся при всех геев, обижающихся буквально на все; жирного алкаша-диабетика, настрырно втирающего всем дичь про свои запреты в питании, и громко матерящегося, если при нем кто-то посмел выпить 0.5 колы; веганки со словарным запасом Эллочки-людоедки, у которой всё сводится к громким крикам "Трупоеды!" или "Убийцы!"; свидетеля секты Греты, воющего про то, как линукс убивает природу. И при этом этот самый белый мужчина ничего не может сказать - затравят и засудят - а бросать дистро, свое детище, куда вложил десяток лет жизни - до чертовой депрессивной тоски жалко. Fix #2

6.36 , DeerFriend ( ? ), 22:01, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Fix #2 Нее, это слишком, говорят так докер умер. Даже редхату пришлось это признать и форкнуться в подман.

6.41 , bergentroll ( ok ), 22:52, 18/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > толерантно именуемого бохо Хобо?

7.61 , Украинец ( ? ), 00:58, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Удали аватарку п*доран, не провоцируй

6.55 , Аноним ( - ), 00:14, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Fix #2 Ну ты в своем праве попытаться сделать сообщество лучше. А, погоди, ты ничем не лучше тех фемок и трансов и тоже хотел на все готовое, чтобы збс было именно тебе? Ну, вот, увы, везет далеко не всем. Особенно если это лоховатые совдепы развешивающие уши и хлопающие клювами.

7.57 , Dzen Python ( ok ), 00:27, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот опять кто-то поймал шизу и отвечает не на то, что я написал, а на то, что нашептали ему голоса при прочтении. Если ты не заметил, это было утрирование на манер древней картинки "10 начальников - 1 Вася". Только вместо начальников - современные неприкасаемые из числа т.н. "угнетенных". И то, во что это вырождается. 8.59 , Аноним ( 59 ), 00:50, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Просто ты попал не в бровь, а в глаз Вот и полыхнуло у человека ... 6.62 , Аноним ( 62 ), 01:01, 19/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > гетеросексуксальный мужик христианской веры Подсказка: если он будет атеистом, то смогут оскорбиться ещё и православные.

