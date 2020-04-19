Избран новый лидер проекта Debian. Рекомендации по использованию Git для сопровождающих

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|1.1, Аноним (1), 22:43, 19/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Что-то обмельчали кандидаты. Sruthi Chandran "I am a 32 year old from India. I am a relatively new member of Debian (DD since May 2019". Год в проекте, а уже хочет лидером быть.
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|2.12, нах. (?), 23:25, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ей некогда - We're still working on moderation policies, CoC text on sites, etc.
Тут не до митапов.
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|3.20, Аноним (20), 00:35, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Понимаю если пол года ничего не делать а потом высрать одну строчку то да "занятость"
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|1.3, псевдонимус (?), 22:51, 19/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Явка конечно потрясающая. Вот она, заинтересованность в будущем проекта!
Кто-нибудь из участников сообщества дебиан может рассказать об этом человеке?
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|2.6, хрю (?), 23:17, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Вот она, заинтересованность в будущем проекта!
Нет, просто лидер проекта должность декларативная и мало кому интересная. Покидал лозунги, на следующий год придёт другой с примерно такими же лозунгами. Караван идёт куда надо и без него.
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|4.13, хрю (?), 23:30, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А зачем он тогда нужен? У него хоть какие-то полномочия есть?
У него полномочия "координация и коммуникация" т.е. по русски "идейно вдохновлять и кидать лозунги". По идее он ещё деньгами должен заведовать, но ... тут я не копенгаген.
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|5.15, псевдонимус (?), 23:39, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Раз собирается сходки проводить, значит в какой-то мере участвует. Донаты же больше некуда потратить.
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|4.29, Ordu (ok), 04:51, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А зачем он тогда нужен? У него хоть какие-то полномочия есть?
Зачем лидеру выдавать какие-то особые полномочия? Накидать ему обязанностей и ответственности, больше ему ничего не нужно. А если нужно, то лидер -- это не его место в жизни.
Вот если он справляется с ролью лидера, и у него остаётся свободное время, то можно посадить его рецензировать код, например, и к этим задачам могут быть особые полномочия, типа доступа на запись в git.
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|1.4, Аноним (4), 23:08, 19/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Debian Women Meetups: As DPL, I wish to create a project where women in any city of the world can organise monthly meetings and Debian will cover the cost of the refreshments (similar to how it's done for bug squashing parties). We often talk about how serious we are about getting more women involved in the project, but if we're serious we have to be willing to put our money where our mouths are. These meetings could be as simple as just talking about Debian and demo'ing it. As soon as someone is interested and start using Debian, they immediately learn skills that they can transfer to someone else. We have a huge base of potential contributors that we're not targetting enough.
Ясно.
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|2.7, псевдонимус (?), 23:17, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Спасибо.
Очередной поехавший феменист.
Ну да что ещё ждать от трупа дебиан...
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|3.31, Элитный линуксоид (?), 05:04, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У линуксоидов сплошной хейт ко всему.
Даже к разработчикам линукса.
Как не зайдешь сюда, так линуксоиды все поливают грязью.
Не надоело ещё самим слюной брызгать и едкими комментариями?
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|1.5, Аноним (5), 23:14, 19/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Победу одержал Джонатан Картер
Джонатана Картера поздравляю, а всем остальным соболезную.
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|1.19, Аноним (19), 00:29, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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О достижениях предыдущего лидера Debian где почитать можно? Или только лозунги?
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|1.21, Аноним (21), 01:18, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мде, а вот в DragonFlyBSD лидер ядро пишет, а тут хвастаются кто больше прикладухи... даже не пишет, а просто чужой код сопровождает.
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|2.25, Ordu (ok), 03:33, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если сравнить популярность драгонфлай и дебиан, то закрадывается подозрение, что лидеру проекта лучше не писать ядро, а заниматься сопровождением.
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|3.27, псевдонимус (?), 04:14, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если судить по популярности дебиан и виндовс, то закладывается подозрение, что им и поддержкой надо перестать, заниматься, уж лаптопных и десктопных сегментов точно.
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|1.23, Главный Ананим (ok), 02:20, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну так парень правильно всё сказал про мелочи. Мелочи это то что отличает плохой дистрибутив от хорошего. Из многих таких мелочей - линь не может побороть винду.
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|2.26, Аноним (5), 03:52, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаю, что у тебя там может, а что не может "побороть винду", но в прошивке для запуска игр нет возможности даже банально настроить переключение раскладки по кэпслоку. Если эта прошивка не в состоянии подстраиваться под мои привычки, то нет смысла делать это в линуксе под привычки подоконников. Это GNU/Linux, самостоятельная независимая операционная система.
— ...А почему ее зовут Непоборимая Винда, Билли?
— Потому что ее никто ещё не поборол, Гарри.
— А почему ее никто ещё не поборол, Билли?
— Потому что она нафиг никому не нужна, Гарри.
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|3.28, псевдонимус (?), 04:18, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет такой операционной системы. И не скажу на сколько гну, а уж линукс точно не независим.
А нинужная винда нужна в первую очередь для запуска профсовта.
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|3.30, Элитный линуксоид (?), 05:01, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Тут нужна поправка, ВАМ винда не нужна. Почему линуксоиды привыкли говорить за весь мир?
И Винда так никому не нужна, что она усвановлена на 99 десктопах всего мира, а линукс, ну ты понял.
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|4.33, Аноним (33), 05:27, 20/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если для ВАС компьютер, это только десктоп, то это ваши проблемы. Почему недалекие люди привыкли говорить за весь мир?!
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|1.32, Аноним (33), 05:24, 20/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то никто не пошутил по поводу "Марсианин Джон Картер"... Ну тогда и я не буду
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