Избран новый лидер проекта Debian. Рекомендации по использованию Git для сопровождающих

Подведены итоги ежегодных выборов лидера проекта Debian. В голосовании приняло участие 339 разработчиков, что составляет 33% от всех участников, имеющих право голоса (в прошлом году явка составила 37%, в позапрошлом 33%). В этом году в выборах приняли участие три кандидата на пост лидера (избранный в прошлом году лидер (Cэм Хартман) в выборах не участвовал). Победу одержал Джонатан Картер (Jonathan Carter).

Джонатан с 2016 года занимается сопровождением более 60 пакетов в Debian, принимает участие в улучшении качества Live-образов в команде debian-live и является одним из разработчиков AIMS Desktop, сборки Debian, применяемой в ряде южноафриканских научных и образовательных учреждений.

Основными своими задачами на посту лидера Джонатан видит сплочение сообщества для того чтобы сообща работать над решением имеющихся проблем, и обеспечение поддержки связанных с сообществом рабочих процессов на уровне, близком к состоянию, которое сейчас занимают технические процессы в Debian. Джонатан считает важным привлечение новых разработчиков в проект, но, по его мнению, не менее важным является и сохранение комфортных условий для текущих разработчиков. Джонатан также предлагает не закрывать глаза на множество неработающих мелочей, к которым многие привыкли и научились обходить. Если старые разработчики могут не замечать эти недоработки, то для новичков подобные мелочи могут иметь существенное значение.

Дополнительно можно отметить публикацию черновика рекомендаций по использованию Git при сопровождении пакетов, подготовленного по мотивам проводимых в прошлом году обсуждений. Предлагается внести в разряд рекомендаций для сопровождающих моменты, связанные с применением Git. В частности, если пакет размещается на платформе поддерживающей merge-запросы, подобной salsa.debian.org, предлагается рекомендовать сопровождающим принимать запросы на слияние и обрабатывать их наряду с патчами. Если upstream-проект, для которого формируется пакет, использует Git, то сопровождающему Debian-пакет предлагается использовать Git для пакета. В рекомендации также предложено добавить применение поля vcs-git в пакете.



