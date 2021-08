Подготовлен релиз ориентированного на использование в учебных учреждениях дистрибутива Debian Edu 11, известного также под именем Skolelinux. Дистрибутив содержит интегрированный в один установочный образ комплекс средств для быстрого развёртывания в школах как серверов, так и рабочих станций, при этом поддерживаются стационарные рабочие места в компьютерных классах и переносные системы. Для загрузки подготовлены сборки размером 438 МЬ и 5.8 ГБ. Debian Edu из коробки адаптирован для организации компьютерных классов на базе бездисковых рабочих станций и тонких клиентов, загружающихся по сети. В дистрибутиве предусмотрено несколько видов рабочих окружений, позволяющих использовать Debian Edu как на новейших ПК, так и на устаревшем оборудовании. На выбор предлагаются рабочие окружения на базе Xfce, GNOME, LXDE, MATE, KDE Plasma, Cinnamon и LXQt. В базовой поставке представлено более 60 обучающих пакетов. Основные новшества: Осуществлён переход на пакетную базу Debian 11 "Bullseye".

Задействован новый выпуск LTSP для организации работы бездисковых рабочих станций. Работа тонких клиентов осуществляется с использованием терминального сервера X2Go.

Для загрузки по сети вместо PXELINUX задействован пакет iPXE, совместимый с LTSP.

Для установок iPXE использован графический режим в инсталляторе.

Пакет Samba настроен для развёртывания обособленных серверов с поддержкой SMB2/SMB3.

Для поиска в Firefox ESR и Chromium по умолчанию задействован сервис DuckDuckGo.

Добавлена утилита для настройки freeRADIUS с поддержкой методов EAP-TTLS/PAP и PEAP-MSCHAPV2.

Улучшен инструментарий для настройки новой системы с профилем "Minimal" в качестве отдельного шлюза.