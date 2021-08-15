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Проект Debian выпустил дистрибутив для школ - Debian-Edu 11

15.08.2021 22:36

Подготовлен релиз ориентированного на использование в учебных учреждениях дистрибутива Debian Edu 11, известного также под именем Skolelinux. Дистрибутив содержит интегрированный в один установочный образ комплекс средств для быстрого развёртывания в школах как серверов, так и рабочих станций, при этом поддерживаются стационарные рабочие места в компьютерных классах и переносные системы. Для загрузки подготовлены сборки размером 438 МЬ и 5.8 ГБ.

Debian Edu из коробки адаптирован для организации компьютерных классов на базе бездисковых рабочих станций и тонких клиентов, загружающихся по сети. В дистрибутиве предусмотрено несколько видов рабочих окружений, позволяющих использовать Debian Edu как на новейших ПК, так и на устаревшем оборудовании. На выбор предлагаются рабочие окружения на базе Xfce, GNOME, LXDE, MATE, KDE Plasma, Cinnamon и LXQt. В базовой поставке представлено более 60 обучающих пакетов.

Основные новшества:

  • Осуществлён переход на пакетную базу Debian 11 "Bullseye".
  • Задействован новый выпуск LTSP для организации работы бездисковых рабочих станций. Работа тонких клиентов осуществляется с использованием терминального сервера X2Go.
  • Для загрузки по сети вместо PXELINUX задействован пакет iPXE, совместимый с LTSP.
  • Для установок iPXE использован графический режим в инсталляторе.
  • Пакет Samba настроен для развёртывания обособленных серверов с поддержкой SMB2/SMB3.
  • Для поиска в Firefox ESR и Chromium по умолчанию задействован сервис DuckDuckGo.
  • Добавлена утилита для настройки freeRADIUS с поддержкой методов EAP-TTLS/PAP и PEAP-MSCHAPV2.
  • Улучшен инструментарий для настройки новой системы с профилем "Minimal" в качестве отдельного шлюза.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: Релиз Debian 11 "Bullseye"
  3. OpenNews: Вышел релиз терминального сервера x2go 3.0
  4. OpenNews: Релиз LTSP 5.2, пакета для организации работы тонких клиентов
  5. OpenNews: Проект Debian-Edu выпустил дистрибутив для школ - Skolelinux 7.1
  6. OpenNews: Проект Debian выпустил дистрибутив для школ - Debian-Edu 10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55639-debianedu
Ключевые слова: debianedu
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, village_coder (ok), 23:28, 15/08/2021 [ответить]  
    		• +/
    А зачем в школах бездисковые станции?
     
     
  • 2, Аноним (2), 23:33, 15/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы издеваться над детишками.
     

  • 3, Wind (??), 00:10, 16/08/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    А школота по прежнему предпочитает Arch
     
     
  • 4, Аноним (4), 00:32, 16/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убунтоводя, водочки нам принеси.
     
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