Из Debian ушёл мэйнтейнер, не согласный с новой моделью поведения в сообществе

Команда, отвечающая за управление учётными записями в проекте Debian, урезала статус Норберта Прейнинга (Norbert Preining) за неуместное поведение в закрытом списке рассылки debian-private (детали конфликта пока не разглашаются). В ответ Норберт принял решение прекратить участие в разработке Debian и перейти в сообщество Arch Linux. Норберт участвовал в разработке Debian с 2005 года и занимался сопровождением около 150 пакетов, в основном связанных с KDE и LaTex.

Судя по всему, поводом для урезания прав стал конфликт с Мартиной Феррари (Martina Ferrari, ранее Martin Ferrari), сопровождающей 37 пакетов, среди которых пакет net-tools и компоненты системы мониторинга Prometheus. Манера общения Норберта, который не сдерживал себя в выражениях, была воспринята Мартиной как сексизм и нарушение кодекса поведения в сообществе. Возможно, на решение также повлияли былые разногласия с Ларсом Вирзениусом (Lars Wirzenius), одним из первых мэйнтенеров Debian GNU/Linux, связанные с несогласием Норберта с политикой навязывания политкорректности и критикой действий Сары Шарп.

Норберт считает, что атмосфера в проекте стала токcичной, а предпринятые против него действия - реакцией на выражение своего мнения и называние вещей своими именами, не следуя общей линии политкорректности. Норберт также обратил внимание на двойные стандарты в сообществе - с одной стороны его обвиняют в издевательстве над другими участниками проекта, а с другой стороны развязывают травлю против него, пользуясь привилегированным положением в управляющих командах и не соблюдая собственные стандарты сообщества.



