Из Debian ушёл мэйнтейнер, не согласный с новой моделью поведения в сообществе

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|1.1, Аноним (1), 09:48, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+73 +/–
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сразу видно мужик старой школы, удачи ему в поисках себя в этом новом мире
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|2.7, tty0 (?), 09:51, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Добрые те, кто самых изощрённым способом убил "злых"
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|3.84, Аноним (84), 12:19, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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„Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добрый.“ — Михаил Михайлович Жванецкий
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|3.70, Чебур (?), 11:45, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нельзя сидеть на арче и не быть токсиком. Нужно будет тоже вернуться на него, к черту снежинок
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|4.92, Аноним (92), 12:37, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Токсик среди токсиков, это хорошо или плохо, то есть, это токсик?
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|3.97, Аноним (94), 12:56, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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К сожалению, в том сумасшедшем доме, откуда приказы исходят, свет и водоснабжение ещё не отключили.
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|1.5, A.Stahl (ok), 09:50, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Скорее всего там говнюки с обеих сторон: один матом орёт и считает себя самым умным, другая закатывает истерику вместо того чтобы плюнуть и перестать общаться с хамом.
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|2.22, Аноним (22), 10:33, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Не видел, но осуждаю? Чувак, все политкорректные мрази злоупотребляют стадным блеянием.
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|3.24, A.Stahl (ok), 10:36, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>>Не видел, но осуждаю?
>все
Не видел, но обобщаю?
Да, не видел. И, если честно, то у меня нет желания в этом копаться.
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|2.30, Аноним (30), 10:43, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты выполз сюда, что бы поделиться своими догадками? Тогда у меня для тебя новость: тут не догадками делятся, а мнениями и взглядами на события в мире IT. Причем приветствуется экспертное, - а значит взвешенное и основанное на фактах, - мнение. Догадки нам тут без надобности.
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|2.123, BorichL (ok), 14:18, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вероятно правильно написать "другое закатывает истерику", русский язык обладает средствами для "политкорректных толерастов". Это вполне логично, что другое закатывает истерику, так-как изначальная патология не была вылечена, теперь переделанное ебанашко будет закатывать истерики везде.
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|2.93, Аноним (93), 12:46, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Debian наконец сдохнет? Урааа!
Сдох ещё когда принял СистемДу.
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|1.9, Иваня (?), 09:59, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Слишком много токсичных людей в последнее время 🥺
Этот мир давно прогнил...🤧
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|2.16, guser (?), 10:19, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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да всё как было так и осталось, просто раньше писали код и кидали его в svn. А теперь написав две строчки вываливают в письма свои детские травмы и копаются там, как в говне. Т.к. это теперь делают почти все , то и в среде опенсорца всё покатилось по наклонной. Чувства верующих задеваются.
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|3.99, Аноним (94), 13:03, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только в эпоху без CoC'ов это никого не волновало и все были заняты основной целью проектов.
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|2.72, ms is piece of s (?), 11:50, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никто не обязан соответствовать твоим воззрениям на то, что правильно или нет.
Не устраивает кто-то? Избавь себя от общения с неугодными, делов-то.
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|2.79, Аноним (79), 12:14, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Инет - тупиковый путь развития человечества. Ложная или искажённая инфа плодится в геометрической прогремссии.
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|4.104, Аноним (104), 13:25, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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если честно одно другого не лучше, в традиционных СМИ преподносится несколько сортов говна на выбор, в лучшем случае, а в так называемых "интернет сми" этих сортов 1 миллион, и тут приходится напрягаться подбирая нужный сорт под цвет совей кожи.
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|1.10, Жироватт (ok), 10:05, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Хе-хе-хе.
Сами только что похерили сопровождение 150 пакетов - не думаю, что полноценно их смогут мейнтейнить. Так держать, уроды!
Вот только единственное, что меня интересует - потом кто у них будет назначен виноватым?
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|2.80, Аноним (92), 12:14, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 150 пакетов
Да еще не самых простых в сопровождении - KDE и особенно Latex.
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|3.101, Хых (?), 13:13, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неа, без русских, виноваты только баба сексистка, гомофобы и еще 150 их половых разновидностей. Иначе бы новость была "До обеда русский с медведем подрались из-за балалайки, после обеда покинули проект и оба пьяные ушли куда-то в обнимку.
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|1.11, Аноним (11), 10:06, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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>была воспринята Мартиной как сексизм и нарушение кодекса поведения в сообществе
Ну это классика.
>мэйнтейнер
>триггер вместо повода
>токcичной
До чего же отвратный новояз. Может, сразу на английском новости писать будете, чего мелочиться?
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|2.14, letsmac (ok), 10:16, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>>До чего же отвратный новояз. Может, сразу на английском новости писать будете, чего мелочиться?
У каждой соц группы свой проф жаргон. Это не вчера появилось.
>мэйнтейнер
Смотрящий.
>триггер вместо повода
Наезд не по понятиям.
>токcичной
Гнилой базар пошел.
По фене думаешь лучше?
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|3.34, Аноним (11), 10:59, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>У каждой соц группы свой проф жаргон. Это не вчера появилось.
Программисты или сисадмины употребляют слово токсичный во время работы? Никакой это не жаргон, банальное издевательство над русским языком.
>По фене думаешь лучше?
Из огня да в полымя. А где ты, кстати, видел, чтобы новости на жаргоне писали?
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|4.43, letsmac (ok), 11:11, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Из огня да в полымя. А где ты, кстати, видел, чтобы новости на жаргоне писали?
Смотря где. У нормальных СМИ есть справочники дикторов и редакторов.
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|3.55, Vacu923ek (ok), 11:26, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не путай жаргон и дебильный новояз подростков до 30. "токсичный" может быть только хим.реактив.
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|3.57, Жироватт (ok), 11:28, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Смотрящий базарил по прямоте, по понятиям ботал, вообще ровно, но приблатненная визгливая шестерка-обиженка метнулась кабанчиком, позвала своих подсосов и по беспределу наехала на смотрящего, взяв за отмазку якобы имевший место быть гнилой базар. Смотрящий не стал цацкаться с полуопущенной шестёркой и не стал оправдываться, а просто взял и ушёл из этого петушатника, за что ему уважение.
Так, думаю, сударь, будет лучше, йопта.
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|4.64, letsmac (ok), 11:33, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Коллега, да вы филолог. Я бы не смог настолько тонко подметить нюансы.
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|4.86, Аноним (92), 12:24, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> за что ему уважение
Вот это режет слух.
Тут надо писать, что-то связанное с "авторитетом", например, "подтвердил свой авторитет". Или как более правильно, я не специалист.
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|3.107, Аноним (107), 13:48, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У каждой соц группы свой проф жаргон. Это не вчера появилось.
например, у хипстоты вышеуказанный
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|2.21, _hide_ (ok), 10:32, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Занимайся своим делом. Не можешь? Тогда иди на (зачёркнуто) трещи в другое место.
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|2.27, Аноним (27), 10:40, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Жестко троллить, нубов особенно если они тех кто не умеет читать документацию. Особенно если они бабы или геи или не белые.
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|1.13, neon1ks (ok), 10:15, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Пользуясь случаем поздравляю Arch Linux с круглой датой и новым участником сообщества.
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|2.32, Криптоханыга (?), 10:55, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Мы должны слепо следовать за нашими вождями, если хотим сохранить нашу свободу!"
(С) Major Frack Burns.
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|3.105, Аноним (92), 13:31, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> нашими вождями
> нашу свободу
Убираем общую часть "наш" и получаем:
"вождям - свободу"
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|1.20, Аноним (22), 10:30, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Оказывается настоящие мужчины еще есть и на западе. Только они вообще ни разу не политкорректные существа внезапно так. Arch Linux станет еще лучше. Debian стух окончательно. Даешь отсутствие педиковатости в общении!
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|2.53, Vacu923ek (ok), 11:23, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ещё одна жертва SJW-воин. И ещё +1 градус накала к мразям, "борящимся за права" и обижающиеся на каждый чих.
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|1.25, kusb (?), 10:37, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как сочувствующий адекватным борцам за социальную справедливость - радуюсь. Взять нормальные идеи, извратить, довести до абсурда - от такого пострадают адекватные "sjw" и очень сильно, люди не будут разбираться. Бороться с таким бредом важно, или (что иронично) социальной справедливости будет меньше, добиваться адекватных целей ассоциируемых с "sjw" будет сложно, а люди радикализируются в обратную сторону.
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|1.28, amd_amd (ok), 10:41, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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вранье! знаю я этих погромистов - ушел потому что в арче больше предложили вот и все дела.
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|3.56, Я (??), 11:26, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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так вот какраз голого энтузиазма в арче и больше.
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|1.36, YetAnotherOnanym (ok), 11:05, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вообще-то, прежде, чем выносить оценки, неплохо бы почитать что писали Прейнинг и Феррари в этой закрытой рассылке.
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|2.59, Anonim (??), 11:29, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может быть стоило нам неразумным намекнуть о том, что именно писали мудрейшие Прейнинг и Феррари, о восхитительный в своей осведомленности YetAnotherOnanym
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|1.38, Sunderland93 (ok), 11:08, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Жаль конечно. Благодаря нему свежие кеды стали быстрее заливать в unstable. Надеюсь все не загнётся теперь
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|1.42, псевдонимус (?), 11:10, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>была воспринята Мартиной как сексизм
Как же сторонники свободы любят все запрещать! Хлебом не корми, дай рот кому-нибудь заткнуть.
А в рач он зря ушел. Там с ним будет тоже самое.
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|1.46, freehck (ok), 11:14, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вообще говоря достоверной информации о случившемся нету пока. Норберт не давал подробного комментария о событиях, но обещал написать блог-пост о случившемся. Тут трудно судить: Феррари в общем-то когда-то была неплохим членом сообщества, судя по всему. Сейчас не в курсе, но уж коли она действительно сопровождает 37 пакетов, это хоть как-то её сепарирует от паразитов типа Молли Де Бланк.
Однако изрядно надоело, что сейчас западные сообщества кидаются обвинениями во всех возможных -измах при любом случае. Я бы приветствовал создание токсичных и нетолерантных сообществ. Пусть люди говорят друг другу правду в лицо, не стесняясь в выражениях. Когда с тебя не сдувают пылинки -- это и есть проявление настоящего уважения.
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|3.95, freehck (ok), 12:55, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это про будущее пакетов, которые он сопровождал. Про ситуацию, приведшую к данным событиям, будет отдельный пост позже.
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|1.49, Vacu923ek (ok), 11:19, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"...была воспринята Мартиной как сексизм и нарушение кодекса поведения" - ну так может эта мразина В СУД пойдёт? Уверен, там с радостью выслушают её "обвинения" и поржут. Почему-то самые y6людочные члены общества сильны только в крысиной стае таких же как она. А перед более общей публикой они просто ссут.
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|2.61, freehck (ok), 11:30, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В суды SJW обычно не ходят. В суде личная ответственность, а в толпе -- распределённая.
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|3.75, Vacu923ek (ok), 12:06, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В суды SJW обычно не ходят. В суде личная ответственность, а в
> толпе -- распределённая.
Именно! Поэтому тот, кого травят, должен возвать толпу к адекватности. Если баба обижена - пусть идёт в суд вместо организации травли.
Поразительно, что даже сообщество ПРОГРАММИСТОВ (рациональных людей) настолько тупое и инфантильное.
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|2.68, Аноним (22), 11:42, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот русский язык - сплошной сексизм. Женский пол, мужской пол, средний пол (бесполный). Так вот баба обижается, что с ней как с бабой говорит мужчина - это сексизм. Абсурд состоит в том, что язык англосаксов недоразвитый и не заботится о людях принадлежащих к одному из двух существующих полов. Сумасшествие даже у русских зашкаливает когда транссексуалов называют трансгендерами не вникая в то, что гендер это хрень субъективной ассоциации, которой нет поджтверждения в реальности, но журналисты упорно именуют кастратов транссексуалов трансгендерами. Вот взбредлло сегодня идиоту, что он женщина и на западе он может пойти в женский туалет. Поттому что сумасшествие пестуется, а адекватные мужчины объявлены изгоями, впрочем как и все русское.
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|3.96, Аноним (-), 12:55, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот русский язык - сплошной сексизм. Женский пол, мужской пол, средний пол
> (бесполный). Так вот баба обижается, что с ней как с бабой
> говорит мужчина - это сексизм. Абсурд состоит в том, что язык
> англосаксов недоразвитый и не заботится о людях принадлежащих к одному из
> двух существующих полов.
Какой забавный, пафосный бред.
Родов в англицком вообще-то 4 (м/ж/c и общий) и местоимения вполне однозначны.
А на*рена сдалось разделение на рода неодушевленных предметов и почему это считается за "развитость" анонимный языковой оналитег нам вряд ли расскажет.
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|1.62, Bob (??), 11:34, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Браво! Осталось последних вменяемых людей ещё и с Mozilla Fundation выгнать в Tor Browser, чтобы они как в Brave пилили годноту. Сейчас Tor быстрее и стабильнее лисы что на ПК, что на дроиде, дожили...
---
1) Run Tor Browser and go to: about:config
2) Set to “false”: network.dns.disabled
3) Replace “127.0.0.1” with a space (” “): network.proxy.socks
Optional: To prevent the pop-up window, set to “false”: extensions.torlauncher.start_tor
---
Ну и поздравляю Арч с таким подарком на 20-летие!)
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|1.73, zog (??), 12:01, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Проблема импортозамещения белых гетеросексуальных мужиков становится всё острей.
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|1.77, возвращенец (?), 12:08, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Каждый разработчик свободных проектов должен быть лично протестирован и одобрен ЛГБТ-сообществом, феминистками и бодипозитивщиками, после чего он может получить сертификат соответствия стандартам свободы и будет допущен к разработке. Иначе в свободное ПО может проникнуть дух не-свободы, в т.ч всякие оскорбительные термины вроде master и slave.
Столлман, вот, тест не прошёл, он вреден для идей свободного ПО!
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|4.108, Аноним (92), 13:49, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> гендер
Это способы щекотания центров удовольствия? Тогда наркоманов тоже в гендеры запишите.
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|2.83, Аноним (79), 12:19, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А перед первым коммитом сдать экзамен на умение пользоваться шваброй.
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|4.109, Аноним (79), 13:51, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас во время дежурства в школе, там тоже дилдосом пользуются? Бедные жертвы егэ :O
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|2.111, Sunderland93 (ok), 13:53, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Че за мода - пол менять? Это уже 4 представитель опенсорс сообщества на моей памяти, надевший юбку
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|2.113, Аноним (113), 13:55, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как и предполагали товарищи выше в скандале замешаны трансформеры. Похоже этот сценарий уже становиться "По умолчанию"
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|1.114, Аноним (79), 13:57, 16/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вся проблема в том, что в сообществе Debian оказался трансгендер. У него настолько поехала крыша, что он не только сам пол сменил, но начал приставать, чтобы также сделали остальные.
Причём при повальной смене пола остаётся куча невостребованных кобасок, которых некому пришить, т.к. мужиков было больше. При усыхании колбаска становится похожа на червя и её удобно хранить в книге вместо гербария. Поэтому следущий релиз назавётся BookWorm.
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|3.122, Аноним (79), 14:09, 16/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И дудеть в этот талисман на собаководов при выгуле собачек в детской песочнице.
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