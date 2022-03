Из Debian ушёл мэйнтейнер, не согласный с новой моделью поведения в сообществе

Браво! Осталось последних вменяемых людей ещё и с Mozilla Fundation выгнать в Tor Browser, чтобы они как в Brave пилили годноту. Сейчас Tor быстрее и стабильнее лисы что на ПК, что на дроиде, дожили...

1) Run Tor Browser and go to: about:config

2) Set to “false”: network.dns.disabled

3) Replace “127.0.0.1” with a space (” “): network.proxy.socks Optional: To prevent the pop-up window, set to “false”: extensions.torlauncher.start_tor

Ну и поздравляю Арч с таким подарком на 20-летие!)