Движение по включению проприетарных прошивок в поставку Debian

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|2.17, uis (ok), 14:27, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Конец там давно, ещё со времён принятия поделия одного недофотографа поклонника гейоси.
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|3.26, Аноним (2), 14:45, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А чего добился ты, некто uis? Удовлетворения от своего высера?
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|3.54, Аноним (54), 15:37, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Конец там давно, ещё со времён принятия поделия одного недофотографа поклонника гейоси.
Правильно, нафиг этих юниксопоклонников!
Софт под линукс должны писать только виндопоклонники!
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|2.6, Аноним (-), 14:19, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В оригинале используются понятия software и firmware. Дистрибутив борется за свободный software. firmware - часть оборудования. Цели продвигать свободный hardware имхо в debian нет.
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|3.9, Аноним (9), 14:22, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> software ... firmware ... hardware
Ты как тот студент из анекдота, который только про блох выучил.
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|3.20, Аноним (9), 14:30, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> firmware - часть оборудования
firmware - это программное обеспечение, оно никогда не считалось железом.
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|1.8, Аноним (9), 14:20, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Не вижу пункта "надавить на корпорастов и заставить их открыть прошивки".
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|3.21, Аноним (9), 14:32, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> дебиано-моська
Это было понятно уже после голосования за системду.
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|4.71, Аноним (71), 16:36, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага. Нагло слили отличный корпопродукт - upstart, у которого CLA явно требует передачи всех прав компании Canonical, в пользу какой-то системды, права на которую ни одной корпе не принадлежат.
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|3.61, Аноним (60), 16:06, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ломать сайты проприерастов, утягивать исходники и вежливо прину...предлагать быть открыми в отношении драйверов и прошивок. Вот как в отношении Nvidia поступили.
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|1.10, freehck (ok), 14:22, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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В целом, инициатива неплохая. Нынче каждый пользователь вынужден ставить себе несвободные прошивки, и возможность их установки из коробки сильно облегчит пользователям жизнь. Так что если будет прямо в инсталляторе рычажок, которые позволяет не устанавливать non-free, а по дефолту он таки будет ставиться -- то это в целом приемлемо.
Безусловно, с точки зрения FSF это будет идеологически ложный шаг. Но техкомитет дебиан не идеологией занимается, а развитием продукта. И для продукта это в плюс.
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|4.34, n00by (ok), 14:55, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это убьёт конкурентов, которые отличаются от Debian наличием прошивок и трендовым сетом иконок. Потому идея не всем нравится.
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|5.41, Аноним (41), 15:09, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Форки и альтернативные дистрибутивы никак не вредят - они увеличивают количество вовлеченных в разработку людей, прямо или косвенно. Создатель любого болженоса делает определенную работу, которая способствует выявлению проблем. Так что пусть расцветают все цветы!
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|6.46, n00by (ok), 15:19, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это Вы так думаете, и не важно, насколько Ваше мнение верно. Некоторые дистрибутивы (не буду показывать пальцем, а то фанатов триггерит уже неподецки) рекламируются именно таким образом: "а вон у тех этого нет". Поскольку они руководствуются идеей собственного превосходства, постараются помешать устранению их преимущества.
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|2.14, Аноним (9), 14:26, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> это будет идеологически ложный шаг
"Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!" (с)
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|2.35, Аноним (41), 15:00, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дебиан - не продукт. Как только станет продуктом, так сообщество и разбежится, оставив ваннаби корпорастов ни с чем. Без идей свободного ПО это всё не будет работать. Нужно будет нанять сотни программистов и системных администраторов, менеджеров для них и заниматься продуктом так, как это делает Red Hat. Другого не дано. Сесть сразу на оба стула не получится!
В России почему-то традиционно любят линукс от корпораций, вероятно из-за тяжелого детства на пиратской винде и вынужденного вхождения в линукс. Наверно нужно 40 лет ходьбы по граблям, чтобы вымерло поколение этих псевдолинуксоидов.
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|3.50, Аноним (50), 15:31, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В России как раз Дебиан аномально популярен на серверах, в Америке по ощущениям 70% Редхат/Центось и еще 30% Убунта, там никаким Дебианом и не пахнет.
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|4.55, freehck (ok), 15:45, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В России как раз Дебиан аномально популярен на серверах, в Америке по
> ощущениям 70% Редхат/Центось и еще 30% Убунта, там никаким Дебианом и
> не пахнет.
А откуда инфа? Хотелось бы первоисточник почитать.
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|3.56, Placeholder (ok), 15:48, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне эта риторика напоминает ту которой нас в девяностые и нулевые комрили. Да и сейчас иногда бывает. Что неправильные совки должны вымереть и тогда будет как на священном западе где свободолюбивые эльфы строят демократию)
И да, ты просто никогда не был вне РФ или вообще постсоветского пространства, так как там как раз любят чтобы можно было сразу купить решение да еще и с техподдержкой)
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|4.66, Аноним (65), 16:23, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> неправильные совки должны вымереть и тогда будет
Всё правильно говорили. А вы не сылушали, так и получилось: совок не додавили с тела планеты, всем головнякz теперь.
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|5.74, Placeholder (ok), 16:47, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> неправильные совки должны вымереть и тогда будет
> Всё правильно говорили. А вы не сылушали, так и получилось: совок не
> додавили с тела планеты, всем головнякz теперь.
А этот совок он прямо сейчас с нами в этой комнате?)
Ох как у многих людей в головах наср...
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|5.79, Аноним (79), 17:00, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Страдай букашка на радость мне. Психиатр тебя бесплатно лечить не будет от оговнения всего и вся, что было сделано теми, кто сильнее и умнее тебя.
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|5.95, nvidiaamd (?), 18:13, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно, единственно верное решение только ваше. Кто не согласен и воздержался, тот против вас.
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|1.11, uis (ok), 14:23, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Просто говноделы^W производители железа хотят, чтобы его только покупали и не пользовались, а потом приходили покупать перкмаркированное говно^W железо опять.
Ну я не могу рационально объяснить почему они не могут просто выложить исходники, а когда их кто-то выкладывает, грозятся судами.
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|1.12, Аноним (12), 14:23, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> попытки достижения идеала в отношении поставки только открытого ПО приводят к лишним трудностям у пользователей, которым во многих случаях приходится устанавливать проприетарные прошивки, если они желают добиться полноценной работы своего оборудования.
Как бы это тупо и мазохистки не звучало, но таки эти трудности позволяют некоторым лишний раз задуматься, что не так с прошивками.
Но если
> В оригинале используются понятия software и firmware. Дистрибутив борется за свободный software. firmware - часть оборудования. Цели продвигать свободный hardware имхо в debian нет.
то это уже немного другое и выглядит чуть более логичным, кроме того, а чем firmware не software?
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|2.19, freehck (ok), 14:28, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> попытки достижения идеала в отношении поставки только открытого ПО приводят к лишним трудностям у пользователей, которым во многих случаях приходится устанавливать проприетарные прошивки, если они желают добиться полноценной работы своего оборудования.
> Как бы это тупо и мазохистки не звучало, но таки эти трудности позволяют некоторым лишний раз задуматься, что не так с прошивками.
Да, но но 99.9% пользователей это не нужно. Они ставят себе удобную кастомизируемую систему, чтобы на ней заниматься не ежедневным хэком, а совершенно иными задачами.
У дебиана всегда была цель создать универсальный дистрибутив, который будет работать на как можно большем спектре оборудования. И поставка проприетарных прошивок в коробке в эту цель как раз укладывается. Так что ничего нового тут не происходит: дебиан для того и создавался.
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|3.23, uis (ok), 14:35, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Они ставят себе удобную кастомизируемую систему
Не надо забывать, как это достигается.
Как с абсолютной монархией не будет социального государства, так и с закрытой системой кастомизации уровня открытой не будет.
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|4.25, freehck (ok), 14:44, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Они ставят себе удобную кастомизируемую систему
> Не надо забывать, как это достигается.
> Как с абсолютной монархией не будет социального государства, так и с закрытой
> системой кастомизации уровня открытой не будет.
Не будет, верно.
Но тут вопрос в балансе усилий и времени. Разработка открытых прошивок всегда находится в позиции догоняющего, и такая ситуация длится уже далеко не первое десятилетие. И чтобы выжать из железа максимум, приходится ставить несвободные. Тем не менее софтверная начинка дистрибутива основанная на FOSS-коде обеспечивала и продолжает обеспечивать тербуемый уровень свободы в управлении собственной системой.
Ну и плюс к тому, слишком много кастомизации тоже вредно. Зачастую у людей нет времени на кастомизации, и они бы предпочли сразу готовое к работе коробочное решение. Потому они нет-нет, да и выберут vscode вместо emacs, а то и вовсе на макось переедут. И говорить пользователю, что он не прав, не прокатит. Пользователь выбирает то, с чем ему работать удобнее, и только. Мы можем быть десять раз не согласны с его выбором, но его выбор приходится уважать.
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|4.93, Аноним (93), 18:07, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как с абсолютной монархией не будет социального государства
ОАЭ и Катар передают привет
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|3.24, Аноним (24), 14:39, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Миллионы мух ошибаться не могут да? Открытость и безопасность превыше всего
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|4.28, freehck (ok), 14:50, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Миллионы мух ошибаться не могут да? Открытость и безопасность превыше всего
Суть не в том, правы они или не правы. Суть в том, что они -- целевая аудитория, потребители, рынок сбыта. Для них это всё и делается.
У GNU есть целая пачка рекомендованных чисто свободных дистрибутивов. Но снискали ли они ту популярность, что есть у Debian? Нет, не снискали. Почему? Потому что у пользователя нет идеологических установок, но зато есть задачи, которые он хотел бы на своём компьютере решать.
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|5.37, Аноним (41), 15:01, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет никакого рынка, нет сбыта. Успокойтесь. GNU/Linux вообще не про коммерцию, а про свободу.
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|5.43, n00by (ok), 15:11, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сама ситуация очень интересна. Хотят сделать шаг навстречу людям, что бы пользователям было проще, удобнее. Наверняка под влиянием растущего количества запросов, что говорит о распространении Линукса не только среди гиков. И внезапно появляются идеологи и начинают мешать процессу. Если бы этот "идеолог" брал за установку файлов прошивок некоторую плату, можно было бы понять его мотивацию. Но наблюдается парадоксальная борьба "за всё хорошее", тогда как у них у всех у самих эти "блобы" есть.
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|6.47, freehck (ok), 15:20, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вообще-то идеологи отчасти правы. Вот RMS предупреждал об опасностях, которые несёт софтверный вендор-лок и DRM. А не послушавшие его владельцы Kindle в своё время были очень удивлены, когда с их устройств пропали "запрещённые" книги (по иронии судьбы, это был роман "1984"). А проживающие в РФ владельцы iPhone -- что перестал работать Apple Pay, в то время как Mir Pay невозможно поставить из-за ограничений вендора. И геймеры порядком офигели от того, что в Steam уже купленные игры пропадали из библиотеки (их потом вернули; но как говорится, ложки нашлись, а осадочек остался).
Задача идеологов -- донести до людей предупреждение. И тогда люди, уже будучи информированными, сделают свой выбор.
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|7.49, n00by (ok), 15:28, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все приведённые примеры про software, а не firmware. От идеи о том, что прошивка сетевухи посредством прямого доступа к памяти отправит фоточки с котиками в Пентагон, веет шапочкой из фольги. Сетевая карта это сможет сделать и с открытой прошивкой, если производитель того захочет. Так что не понятно, зачем лишний раз волновать пользователя.
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|9.53, n00by (ok), 15:36, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В общем, можно было бы сделать галочку , что бы закрытое отключалось, сопроводи... текст свёрнут, показать
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|7.70, Аноним (65), 16:35, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> проживающие в РФ владельцы iPhone -- что перестал работать Apple Pay, в то время как Mir Pay невозможно поставить из-за ограничений вендора
Проживание в РФ вообще опасное для жизни занятие, из-за ограничений вендора так сказать.
> Задача идеологов -- донести до людей предупреждение
Задача идеологов — промывка мозгов, установка в неокрепшие умы догматов. Идеология вредна, идеолог — злейший враг здравомыслия.
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|7.80, Аноним (80), 17:05, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно подумать что столлман головного мозга ведёт к чему-то хорошему
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|1.32, Аноним (32), 14:54, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Debian лет 20 как не тот, утопия продолжается.. грустно наблюдать как загибается GNU :(
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|2.39, Аноним (41), 15:04, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Никто ради идеи не хочет работать, кто бы мог подумать. Программы работают, кое-как их поддерживают, так что проект жив. Лицензия GPL уже состоялась, под ней создан буквально фундамент нашего современного мира. Это уже просто так не исчезнет.
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|1.33, arthi747 (ok), 14:54, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Mamjaro с самого начала, ужо сто лет как, еще на этапе установки просто даёт выбор. Тут чето огород нагородили.
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|2.42, КО (?), 15:09, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот пойдет такая мода, захотят и твои свободные спошники закрытого по (свое программное обеспечение).
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|1.44, Аноним (44), 15:13, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Да там голосовать уже некому в таком формате:) там щас всем подавай только тайное голосование, а то мало ли что:))))) Сборище дегенератов;)
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|1.45, jalavan (ok), 15:17, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Видно, что формирование отдельных неофициальных сборок приносит беспокойство. 2-й пункт напоминает об идеологии а 5-й ее отрицает.
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|1.52, Аноним (-), 15:32, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сначала производители прошивок, через своё подставное лицо, суют в дистрибутив свой проприетарно-бинарный высер. Когда станет ясно что проприетарный аналог вытеснит свободную альтернативу, они будут требовать отчисления денег. Старая хитрая схема...
Я требую с позором изгнать Стива Макинтаира из сообщества дебиан!
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|2.59, Аноним (59), 15:54, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> суют в дистрибутив свой проприетарно-бинарный высер
Кто-то может предложить свой, небаблоютифул и красивый?
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|1.57, Аноним (59), 15:51, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Одобрямс 5. А когда Линукс научится не устанавливать лишние дриверы? Например, ви-фи и Нвидия какие-нибудь: "Вы ведь всё равно чистить будити..."
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|1.63, Аноним (63), 16:13, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>>приводят к лишним трудностям у пользователей
>>установочные образы с проприетарными прошивками собираются отдельно
В чём трудности то? Скачать не первый ISO а второй?
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|1.64, Аноним (64), 16:19, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не понимаю, в чём разница, кроме крохоборства вендора, находится ли фирмварь в железке изначально или загружается драйвером? Почему в первом случае оно должно в Debian работать, а во-втором - нет?
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|2.68, A (?), 16:34, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Первое полностью вне ведома Дебиан и потому можно не упоминать, не сравнивать.
На второе Дебиан уже может повлиять.
Разница в доступности.
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|1.67, Аноним (65), 16:29, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> По мнению Стива, попытки достижения идеала в отношении поставки только открытого ПО приводят к лишним трудностям у пользователей, которым во многих случаях приходится устанавливать проприетарные прошивки, если они желают добиться полноценной работы своего оборудования
И не только по его мнению. Если пользователю здесь неудобно, он пойдёт туда, где удобно, благо дистрибутивов навалом на любой вкус, и Дебиан не самый удобный из всех. Тратить своё время на настройку того, что должно работать из коробки — удел луддитов, эникеев и лиц к ним приравненных.
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|2.72, A (?), 16:36, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Работающее из коробки должно удовлетворать требованиям юзера.
Для многих юзеров неудовлетворительно, если из коробки внутри есть пропри. Т.к. ограничен в развитии своих разработок, вынужлен тратить силы и время на разбирателсьтва где пропри и как выпилить.
У Дебиан всё работает из коробки и удовлетворяет чётким требованиям. Пропри из требований выпадают.
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|3.83, Аноним (80), 17:10, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А для многих неудовлетворительно если половина железа не поддерживается вообще, а вторая поддерживается чисто условно (Nouveau в роли драйвера для Nvidia - это даже не смешно)
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|4.85, Аноним (64), 17:18, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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nouveau в качестве драйверов nvidia это нормально, но и оно из коробки не заработает :)
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|2.78, Аноним (79), 16:55, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобл? Void по умолчанию ставит околоминимальную систему. А вот жрать что дают удел недалеких даунов, которые считают создателей дистрибутива эникеями или лицами к ним приравненными.
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|1.75, Аноним (79), 16:53, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Для начала в обычную сборку надо запихнуть libre версию ядра, очищенную от всего несвободного.
Затем запилить обычную версию ядра с блекджеком и шл..... для любителей несвободных прошивок.
А то начинать с конца как-то неспортивно.
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|2.81, Аноним (64), 17:08, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так оно сейчас так примерно и есть - они из ядра linux повырезали прошивок и дают их только в non-free
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|3.102, sigprof (ok), 18:35, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока ещё не так — ядро Linux в составе Debian обычное, поэтому для обеспечения работоспособности железа нужно только добавить в систему нужные файлы прошивок.
А вот, например, в GuixSD используется ядро linux-libre, где драйверы, зависящие от несвободных прошивок, кастрированы — например, драйвер amdgpu в этом ядре есть, но загружать несвободные прошивки для GPU он отказывается, а без прошивок GPU не работает вообще никак; в результате при загрузке без дополнительных настроек пользователь получает чёрный экран. Чтобы всё-таки установить GuixSD при наличии видеокарты, использующей драйвер amdgpu, необходимо сначала при загрузке добавить в параметры ядра, насколько я помню, module_blacklist=amdgpu (в этом случае будет использован хоть как-то работающий efifb), а затем при конфигурации системы добавить канал https://gitlab.com/nonguix/nonguix и взять оттуда полноценное ядро (пакет для которого там формируется функцией corrupt-linux :-) ) и firmware. При этом бинарного кеша для «порченого» Linux нигде нет, поэтому при установке и затем при любом обновлении, затрагивающем ядро, будет выполняться пересборка ядра из исходников.
Причём драйвер nouveau в linux-libre по крайней мере с некоторыми картами всё-таки работает (если то, что он делает, можно назвать работой), поскольку нужную часть прошивок таки отреверсили и переписали; а вот с amdgpu, у которого полноценная открытая 3D-часть, вот такая засада.
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|1.77, Аноним (77), 16:55, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Debian по своей философии должен максимально консервативно вести свою политику: меньше, но лучше, старый конь борозды не испортит.
А не рваться за трендами, которые по определению Г-.....
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|2.82, Аноним (64), 17:09, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так они вырезание прошивок закончили только в squeeze, в 2011 году. А до этого 15 лет они и слова-то такого не знали.
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|3.91, Аноним (77), 17:55, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Молот и серп должны оставаться молотом и серпом, а не с лохмотьями проприетарского механизма.
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|1.86, randomize (?), 17:28, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я считаю, что в образе должны быть и свободные, и несвободные прошивки, а установщик должен проанализировать, поддерживается ли железо, и если нет, то спросить у пользователя, хочет ли он установить проприетарную прошивку. Очень стремно, когда скачал тот дистрибутив, который предложили по умолчанию, а потом внезапно выясняется, что, например, для сетевой карты нужен блоб.
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|2.88, Аноним (64), 17:34, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я считаю, что в образе должны быть и свободные, и несвободные прошивки,
> а установщик должен проанализировать, поддерживается ли железо, и если нет, то
> спросить у пользователя, хочет ли он установить проприетарную прошивку. Очень стремно,
> когда скачал тот дистрибутив, который предложили по умолчанию, а потом внезапно
> выясняется, что, например, для сетевой карты нужен блоб.
Самое интересное, что инсталлятор спрашивает, использовать или нет несвободное ПО.
А про прошивки не спрашивает. И если сетевой карте требуется прошивка (которой на диске нет), то уже и не спросит. :)
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|2.90, InuYasha (??), 17:48, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня совсем прям на днях друг в такую ж-пу попал - дров нет, в квартире инет только через жуй-хай. "Вот и всё, ребята!"
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|3.92, Аноним (92), 18:03, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня жопа ещё веселее была. Пришёл к друзьям, у них старый-престарый тошиба, винда семёрка (да!) еле шевелится. Давайте, говорю, линукс вам поставлю. Скачал, гружусь - а ни вайфай, ни езернет не работают. Обоим проприетарь подавай.
Пришлось идти в гости второй раз с выковырянными из нонфри нужными файликами. В итоге всё летает, но что-то мне подсказывает - дебиан мастдай.
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|4.94, Аноним (64), 18:11, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У меня жопа ещё веселее была. Пришёл к друзьям, у них старый-престарый
> тошиба, винда семёрка (да!) еле шевелится. Давайте, говорю, линукс вам поставлю.
> Скачал, гружусь - а ни вайфай, ни езернет не работают. Обоим
> проприетарь подавай.
> Пришлось идти в гости второй раз с выковырянными из нонфри нужными файликами.
> В итоге всё летает, но что-то мне подсказывает - дебиан мастдай.
а зачем идти с образом без прошивок? если есть образы с прошивками, и живые (и мёртвые) :) или другие дистры.
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|5.101, Аноним (92), 18:33, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да я не шёл, я уже был там. Бухали. Дебиан у меня проверен на старых компах, наизусть знаю чего убрать, чего добавить. А выискивать подходящий дистр да маны читать - не до этого было.
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|1.89, InuYasha (??), 17:47, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пришлось прочитать оригинал. Оказывается, мужик дело говорит. Особенно подпункты 5. Я бы тоже выводил красное окно с предупреждением "Осторожно, вы ставите блобы! Продолжить? Да/Нет". И добавить в меню загрузки "А сейчас загрузиться без блобов" - это было бы супер-иделаьно.
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|1.100, Аноним (100), 18:31, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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6. Отказаться от использования электричества и компьютеров, вернуться в реальный мир с реальной графикой и с реальными проблемами.
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