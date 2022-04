Движение по включению проприетарных прошивок в поставку Debian

2.15 , uis ( ok ), 14:26, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Firmware is device's software

2.19 , freehck ( ok ), 14:28, 19/04/2022
>> попытки достижения идеала в отношении поставки только открытого ПО приводят к лишним трудностям у пользователей, которым во многих случаях приходится устанавливать проприетарные прошивки, если они желают добиться полноценной работы своего оборудования.

> Как бы это тупо и мазохистки не звучало, но таки эти трудности позволяют некоторым лишний раз задуматься, что не так с прошивками. Да, но но 99.9% пользователей это не нужно. Они ставят себе удобную кастомизируемую систему, чтобы на ней заниматься не ежедневным хэком, а совершенно иными задачами. У дебиана всегда была цель создать универсальный дистрибутив, который будет работать на как можно большем спектре оборудования. И поставка проприетарных прошивок в коробке в эту цель как раз укладывается. Так что ничего нового тут не происходит: дебиан для того и создавался.

3.23 , uis ( ok ), 14:35, 19/04/2022
> Они ставят себе удобную кастомизируемую систему Не надо забывать, как это достигается.

Как с абсолютной монархией не будет социального государства, так и с закрытой системой кастомизации уровня открытой не будет.

4.25 , freehck ( ok ), 14:44, 19/04/2022
>> Они ставят себе удобную кастомизируемую систему

> Не надо забывать, как это достигается.

> Как с абсолютной монархией не будет социального государства, так и с закрытой

> системой кастомизации уровня открытой не будет. Не будет, верно. Но тут вопрос в балансе усилий и времени. Разработка открытых прошивок всегда находится в позиции догоняющего, и такая ситуация длится уже далеко не первое десятилетие. И чтобы выжать из железа максимум, приходится ставить несвободные. Тем не менее софтверная начинка дистрибутива основанная на FOSS-коде обеспечивала и продолжает обеспечивать тербуемый уровень свободы в управлении собственной системой. Ну и плюс к тому, слишком много кастомизации тоже вредно. Зачастую у людей нет времени на кастомизации, и они бы предпочли сразу готовое к работе коробочное решение. Потому они нет-нет, да и выберут vscode вместо emacs, а то и вовсе на макось переедут. И говорить пользователю, что он не прав, не прокатит. Пользователь выбирает то, с чем ему работать удобнее, и только. Мы можем быть десять раз не согласны с его выбором, но его выбор приходится уважать.

4.93 , Аноним ( 93 ), 18:07, 19/04/2022
> Как с абсолютной монархией не будет социального государства ОАЭ и Катар передают привет

3.24 , Аноним ( 24 ), 14:39, 19/04/2022
Миллионы мух ошибаться не могут да? Открытость и безопасность превыше всего

4.28 , freehck ( ok ), 14:50, 19/04/2022
> Миллионы мух ошибаться не могут да? Открытость и безопасность превыше всего Суть не в том, правы они или не правы. Суть в том, что они -- целевая аудитория, потребители, рынок сбыта. Для них это всё и делается. У GNU есть целая пачка рекомендованных чисто свободных дистрибутивов. Но снискали ли они ту популярность, что есть у Debian? Нет, не снискали. Почему? Потому что у пользователя нет идеологических установок, но зато есть задачи, которые он хотел бы на своём компьютере решать.

5.37 , Аноним ( 41 ), 15:01, 19/04/2022
Нет никакого рынка, нет сбыта. Успокойтесь. GNU/Linux вообще не про коммерцию, а про свободу.

5.43 , n00by ( ok ), 15:11, 19/04/2022
Сама ситуация очень интересна. Хотят сделать шаг навстречу людям, что бы пользователям было проще, удобнее. Наверняка под влиянием растущего количества запросов, что говорит о распространении Линукса не только среди гиков. И внезапно появляются идеологи и начинают мешать процессу. Если бы этот "идеолог" брал за установку файлов прошивок некоторую плату, можно было бы понять его мотивацию. Но наблюдается парадоксальная борьба "за всё хорошее", тогда как у них у всех у самих эти "блобы" есть.

6.47 , freehck ( ok ), 15:20, 19/04/2022
Ну вообще-то идеологи отчасти правы. Вот RMS предупреждал об опасностях, которые несёт софтверный вендор-лок и DRM. А не послушавшие его владельцы Kindle в своё время были очень удивлены, когда с их устройств пропали "запрещённые" книги (по иронии судьбы, это был роман "1984"). А проживающие в РФ владельцы iPhone -- что перестал работать Apple Pay, в то время как Mir Pay невозможно поставить из-за ограничений вендора. И геймеры порядком офигели от того, что в Steam уже купленные игры пропадали из библиотеки (их потом вернули; но как говорится, ложки нашлись, а осадочек остался). Задача идеологов -- донести до людей предупреждение. И тогда люди, уже будучи информированными, сделают свой выбор.

7.49 , n00by ( ok ), 15:28, 19/04/2022
Все приведённые примеры про software, а не firmware. От идеи о том, что прошивка сетевухи посредством прямого доступа к памяти отправит фоточки с котиками в Пентагон, веет шапочкой из фольги. Сетевая карта это сможет сделать и с открытой прошивкой, если производитель того захочет. Так что не понятно, зачем лишний раз волновать пользователя.

8.51 , freehck ( ok ), 15:31, 19/04/2022
текст свёрнут, показать Да в общем-то не особенно веет Да, поэтому идеологи-то ратуют не только за откр... 9.53 , n00by ( ok ), 15:36, 19/04/2022
текст свёрнут, показать В общем, можно было бы сделать галочку , что бы закрытое отключалось, сопроводи... 7.70 , Аноним ( 65 ), 16:35, 19/04/2022
> проживающие в РФ владельцы iPhone -- что перестал работать Apple Pay, в то время как Mir Pay невозможно поставить из-за ограничений вендора Проживание в РФ вообще опасное для жизни занятие, из-за ограничений вендора так сказать. > Задача идеологов -- донести до людей предупреждение Задача идеологов — промывка мозгов, установка в неокрепшие умы догматов. Идеология вредна, идеолог — злейший враг здравомыслия.

7.80 , Аноним ( 80 ), 17:05, 19/04/2022
Можно подумать что столлман головного мозга ведёт к чему-то хорошему

7.97 , nvidiaamd ( ? ), 18:21, 19/04/2022
Только именно людей на всей земле всего то 5% и то это сильно оптимистично.

8.98 , freehck ( ok ), 18:23, 19/04/2022
текст свёрнут, показать Вы не верно трактуете правило 95 ... 5.87 , None ( ?? ), 17:34, 19/04/2022
Рынок сбыта у бесплатного продукта?