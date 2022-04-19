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Движение по включению проприетарных прошивок в поставку Debian

19.04.2022 13:11

Стив Макинтаир (Steve McIntyre), несколько лет занимавший пост лидера проекта Debian, выступил с инициативой переосмысления отношения Debian к поставке проприетарных прошивок, которые в настоящее время не включаются в состав официальных установочных образов и поставляются в отдельном репозитории non-free. По мнению Стива, попытки достижения идеала в отношении поставки только открытого ПО приводят к лишним трудностям у пользователей, которым во многих случаях приходится устанавливать проприетарные прошивки, если они желают добиться полноценной работы своего оборудования.

Проприетарные прошивки помещаются в отдельный репозиторий non-free, наряду с другими пакетами, распространяемыми не под свободными и открытыми лицензиями. Репозиторий non-free официально не относится к проекту Debian и пакеты из него не могут входить в состав установочных и live-сборок. Из-за этого установочные образы с проприетарными прошивками собираются отдельно и отнесены к категории неофициальных, хотя формально их разработкой и сопровождением занимается проект Debian.

Таким образом, в сообществе достигнут определённый статус кво, в котором совмещено желание поставлять в дистрибутиве только открытое ПО и потребность пользователей в прошивках. Имеется и небольшой набор свободных прошивок, который включён в официальные сборки и репозиторий main, но таких прошивок очень мало и их недостаточно в большинстве случаев.

Применяемый в Debian подход создаёт многие проблемы, среди которых неудобство для пользователей и траты ресурсов на сборку, тестирование и размещение неофициальных сборок с закрытыми прошивками. Проект преподносит в качестве основных рекомендуемых сборок официальные образы, но лишь вводит этим пользователей в замешательство, так как в процессе установки они сталкиваются с проблемами в поддержке оборудования. Использование же неофициальных сборок невольно приводит к популяризации несвободного ПО, так как пользователь вместе с прошивками получает и подключённый репозиторий non-free с другим несвободным ПО, в то время как если бы прошивки предлагались отдельно, без включения репозитория non-free можно было бы обойтись.

Последнее время производители всё более активно прибегают к использованию внешних прошивок, загружаемых операционной системой, вместо поставки прошивок в постоянной памяти на самих устройствах. Подобные внешние прошивки необходимы многим современным графическим, звуковым и сетевым адаптерам. При этом неоднозначен вопрос, насколько прошивки можно относить к требованиям поставки только свободного ПО, так как по сути прошивки выполняются на аппаратных устройствах, а не в системе, и относятся к оборудованию. С тем же успехом на современных компьютерах, оснащённых даже полностью свободными дистрибутивами, выполняются прошивки, встроенные в оборудование. Разница лишь в том, что одни прошивки загружаются операционной системой, а другие уже прошиты в ПЗУ или Flash-память.

Стив вынес на обсуждение пять основных вариантов оформления поставки прошивок в Debian, которые планируется выставить на общее голосование разработчиков:

  1. Оставить всё как есть, поставлять закрытые прошивки только в отдельных неофициальных сборках.
  2. Прекратить предоставление неофициальных сборок с несвободными прошивками и привести дистрибутив в соответствие с идеологией проекта по поставке только свободного ПО.
  3. Перевести неофициальные сборки с прошивками в разряд официальных и поставлять их параллельно и в одном месте со сборками, включающими только свободное ПО, что упростит поиск пользователем нужной прошивки.
  4. Включить проприетарные прошивки в состав штатных официальных сборок и отказаться от поставки отдельных неофициальных сборок. Недостатком такого подхода является включение репозитория non-free по умолчанию.
  5. Выделить проприетарные прошивки из репозитория non-free в отдельный компонент non-free-firmware и поставлять его в другом репозитории, не требующем активации репозитория non-free. Добавить в правила проекта исключение, разрешающее включение компонента non-free-firmware в штатные установочные сборки. Таким образом, появится возможность отказаться от формирования отдельных неофициальных сборок, включить прошивки в штатные сборки и не активировать у пользователей репозиторий non-free.

Сам Стив выступает за принятие пятого пункта, который позволит проекту не слишком сильно отклониться от продвижения свободного ПО, но при этом сделать продукт удобным и полезным для пользователей. В инсталляторе предлагается явно разделить свободные и несвободные прошивки, предоставив пользователю возможность сделать осознанный выбор и информировав его о том, поддерживают ли доступные свободные прошивки текущее оборудование и имеются ли проекты по созданию свободных прошивок для имеющихся устройств. На этапе загрузки также планируется добавить настройку для отключения пакета с несвободными прошивками.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Поставляемые в составе ядра Linux прошивки будут вынесены в отдельный репозиторий
  3. OpenNews: Лидер Debian предложил добиться соответствия требованиям Фонда СПО к полностью свободным дистрибутивам
  4. OpenNews: SFC готовит иск против нарушителей GPL и будет развивать альтернативные прошивки
  5. OpenNews: Критика политики Фонда СПО по отношению к прошивкам
  6. OpenNews: Инициатива по созданию единой коллекции обновлений прошивок для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57042-debian
Ключевые слова: debian, firmware
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Обсуждение (98) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 14:18, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это начало конца!
     
     
  • 2.17, uis (ok), 14:27, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Конец там давно, ещё со времён принятия поделия одного недофотографа поклонника гейоси.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:35, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    "акт шестой: леннарт ломает этот ваш опенсорс"
     
  • 3.26, Аноним (2), 14:45, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А чего добился ты, некто uis? Удовлетворения от своего высера?
     
  • 3.54, Аноним (54), 15:37, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Конец там давно, ещё со времён принятия поделия одного недофотографа поклонника гейоси.

    Правильно, нафиг этих юниксопоклонников!
    Софт под линукс должны писать только виндопоклонники!

     
  • 3.76, Ты о чём (?), 16:54, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можете объяснить не посвященным о чем Вы?
     
  • 2.58, rshadow (ok), 15:54, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это начало конца Убунты!

    fixed

     

  • 1.3, Аноним (3), 14:18, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мда, пластмассовый мир пытается победить...
     
     
  • 2.6, Аноним (-), 14:19, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В оригинале используются понятия software и firmware. Дистрибутив борется за свободный software. firmware - часть оборудования. Цели продвигать свободный hardware имхо в debian нет.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 14:22, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > software ... firmware ... hardware

    Ты как тот студент из анекдота, который только про блох выучил.

     
     
  • 4.40, КО (?), 15:07, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты чего, анон, давай рассказывай.
     
     
  • 5.73, Lost Inside (ok), 16:45, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуголь пока еще не присоединился к санкциям.
    https://anekdotovstreet.com/anekdot/student-selhoza-vyuchil-na-ekzamen-tolko/3
     
  • 3.20, Аноним (9), 14:30, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > firmware - часть оборудования

    firmware - это программное обеспечение, оно никогда не считалось железом.

     
  • 3.30, Аноним (30), 14:51, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А я говорил что СПО бесполезно без свободного железа.
     
     
  • 4.60, Аноним (60), 16:03, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Полезно, но свободным железом было бы вдвойне полезным.
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:20, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Неплох.
     
  • 1.8, Аноним (9), 14:20, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Не вижу пункта "надавить на корпорастов и заставить их открыть прошивки".
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:27, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Корпоративный Слон и дебиано-моська.
     
     
  • 3.21, Аноним (9), 14:32, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > дебиано-моська

    Это было понятно уже после голосования за системду.

     
     
  • 4.71, Аноним (71), 16:36, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага. Нагло слили отличный корпопродукт - upstart, у которого CLA явно требует передачи всех прав компании Canonical, в пользу какой-то системды, права на которую ни одной корпе не принадлежат.
     
  • 3.61, Аноним (60), 16:06, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ломать сайты проприерастов, утягивать исходники и вежливо прину...предлагать быть открыми в отношении драйверов и прошивок. Вот как в отношении Nvidia поступили.
     
     
  • 4.69, Аноним (71), 16:34, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И Nvidia, конечно же, выпустила всё под GPL?
     
  • 2.18, Аноним (18), 14:28, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дави. Заставь.
     

  • 1.10, freehck (ok), 14:22, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    В целом, инициатива неплохая. Нынче каждый пользователь вынужден ставить себе несвободные прошивки, и возможность их установки из коробки сильно облегчит пользователям жизнь. Так что если будет прямо в инсталляторе рычажок, которые позволяет не устанавливать non-free, а по дефолту он таки будет ставиться -- то это в целом приемлемо.

    Безусловно, с точки зрения FSF это будет идеологически ложный шаг. Но техкомитет дебиан не идеологией занимается, а развитием продукта. И для продукта это в плюс.

     
     
  • 2.13, uis (ok), 14:25, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И для продукта это в плюс.

    Краткосрочно

     
     
  • 3.27, Аноним (2), 14:46, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чаво? Разжуй-ка для тупых, сумрачный гений.
     
     
  • 4.31, uis (ok), 14:53, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ведёт к стагнации
     
  • 4.34, n00by (ok), 14:55, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это убьёт конкурентов, которые отличаются от Debian наличием прошивок и трендовым сетом иконок. Потому идея не всем нравится.
     
     
  • 5.41, Аноним (41), 15:09, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форки и альтернативные дистрибутивы никак не вредят - они увеличивают количество вовлеченных в разработку людей, прямо или косвенно. Создатель любого бо⁣лже⁣но⁣са делает определенную работу, которая способствует выявлению проблем. Так что пусть расцветают все цветы!
     
     
  • 6.46, n00by (ok), 15:19, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это Вы так думаете, и не важно, насколько Ваше мнение верно. Некоторые дистрибутивы (не буду показывать пальцем, а то фанатов триггерит уже неподецки) рекламируются именно таким образом: "а вон у тех этого нет". Поскольку они руководствуются идеей собственного превосходства, постараются помешать устранению их преимущества.
     
  • 2.14, Аноним (9), 14:26, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это будет идеологически ложный шаг

    "Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!" (с)

     
  • 2.35, Аноним (41), 15:00, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебиан - не продукт. Как только станет продуктом, так сообщество и разбежится, оставив ваннаби корпорастов ни с чем. Без идей свободного ПО это всё не будет работать. Нужно будет нанять сотни программистов и системных администраторов, менеджеров для них и заниматься продуктом так, как это делает Red Hat. Другого не дано. Сесть сразу на оба стула не получится!

    В России почему-то традиционно любят линукс от корпораций, вероятно из-за тяжелого детства на пиратской винде и вынужденного вхождения в линукс. Наверно нужно 40 лет ходьбы по граблям, чтобы вымерло поколение этих псевдолинуксоидов.

     
     
  • 3.50, Аноним (50), 15:31, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В России как раз Дебиан аномально популярен на серверах, в Америке по ощущениям 70% Редхат/Центось и еще 30% Убунта, там никаким Дебианом и не пахнет.
     
     
  • 4.55, freehck (ok), 15:45, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В России как раз Дебиан аномально популярен на серверах, в Америке по
    > ощущениям 70% Редхат/Центось и еще 30% Убунта, там никаким Дебианом и
    > не пахнет.

    А откуда инфа? Хотелось бы первоисточник почитать.

     
     
  • 5.65, Аноним (65), 16:20, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > по ощущениям

    Голоса в голове нашептали, очевидно же.

     
  • 3.56, Placeholder (ok), 15:48, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне эта риторика напоминает ту которой нас в девяностые и нулевые комрили. Да и сейчас иногда бывает. Что неправильные совки должны вымереть и тогда будет как на священном западе где свободолюбивые эльфы строят демократию)

    И да, ты просто никогда не был вне РФ или вообще постсоветского пространства, так как там как раз любят чтобы можно было сразу купить решение да еще и с техподдержкой)

     
     
  • 4.66, Аноним (65), 16:23, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > неправильные совки должны вымереть и тогда будет

    Всё правильно говорили. А вы не сылушали, так и получилось: совок не додавили с тела планеты, всем головнякz теперь.

     
     
  • 5.74, Placeholder (ok), 16:47, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> неправильные совки должны вымереть и тогда будет
    > Всё правильно говорили. А вы не сылушали, так и получилось: совок не
    > додавили с тела планеты, всем головнякz теперь.

    А этот совок он прямо сейчас с нами в этой комнате?)

    Ох как у многих людей в головах наср...

     
  • 5.79, Аноним (79), 17:00, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Страдай букашка на радость мне. Психиатр тебя бесплатно лечить не будет от оговнения всего и вся, что было сделано теми, кто сильнее и умнее тебя.
     
  • 5.95, nvidiaamd (?), 18:13, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, единственно верное решение только ваше. Кто не согласен и воздержался, тот против вас.
     

  • 1.11, uis (ok), 14:23, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Просто говноделы^W производители железа хотят, чтобы его только покупали и не пользовались, а потом приходили покупать перкмаркированное говно^W железо опять.
    Ну я не могу рационально объяснить почему они не могут просто выложить исходники, а когда их кто-то выкладывает, грозятся судами.
     
     
  • 2.29, Аноним (2), 14:50, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит ты не особо соображаешь, раз не можешь.
     
     
  • 3.96, nvidiaamd (?), 18:15, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты и сам не знаешь.
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:23, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > попытки достижения идеала в отношении поставки только открытого ПО приводят к лишним трудностям у пользователей, которым во многих случаях приходится устанавливать проприетарные прошивки, если они желают добиться полноценной работы своего оборудования.

    Как бы это тупо и мазохистки не звучало, но таки эти трудности позволяют некоторым лишний раз задуматься, что не так с прошивками.

    Но если
    > В оригинале используются понятия software и firmware. Дистрибутив борется за свободный software. firmware - часть оборудования. Цели продвигать свободный hardware имхо в debian нет.

    то это уже немного другое и выглядит чуть более логичным, кроме того, а чем firmware не software?

     
     
  • 2.15, uis (ok), 14:26, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Firmware is device's software
     
  • 2.19, freehck (ok), 14:28, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> попытки достижения идеала в отношении поставки только открытого ПО приводят к лишним трудностям у пользователей, которым во многих случаях приходится устанавливать проприетарные прошивки, если они желают добиться полноценной работы своего оборудования.
    > Как бы это тупо и мазохистки не звучало, но таки эти трудности позволяют некоторым лишний раз задуматься, что не так с прошивками.

    Да, но но 99.9% пользователей это не нужно. Они ставят себе удобную кастомизируемую систему, чтобы на ней заниматься не ежедневным хэком, а совершенно иными задачами.

    У дебиана всегда была цель создать универсальный дистрибутив, который будет работать на как можно большем спектре оборудования. И поставка проприетарных прошивок в коробке в эту цель как раз укладывается. Так что ничего нового тут не происходит: дебиан для того и создавался.

     
     
  • 3.23, uis (ok), 14:35, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Они ставят себе удобную кастомизируемую систему

    Не надо забывать, как это достигается.
    Как с абсолютной монархией не будет социального государства, так и с закрытой системой кастомизации уровня открытой не будет.

     
     
  • 4.25, freehck (ok), 14:44, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Они ставят себе удобную кастомизируемую систему
    > Не надо забывать, как это достигается.
    > Как с абсолютной монархией не будет социального государства, так и с закрытой
    > системой кастомизации уровня открытой не будет.

    Не будет, верно.

    Но тут вопрос в балансе усилий и времени. Разработка открытых прошивок всегда находится в позиции догоняющего, и такая ситуация длится уже далеко не первое десятилетие. И чтобы выжать из железа максимум, приходится ставить несвободные. Тем не менее софтверная начинка дистрибутива основанная на FOSS-коде обеспечивала и продолжает обеспечивать тербуемый уровень свободы в управлении собственной системой.

    Ну и плюс к тому, слишком много кастомизации тоже вредно. Зачастую у людей нет времени на кастомизации, и они бы предпочли сразу готовое к работе коробочное решение. Потому они нет-нет, да и выберут vscode вместо emacs, а то и вовсе на макось переедут. И говорить пользователю, что он не прав, не прокатит. Пользователь выбирает то, с чем ему работать удобнее, и только. Мы можем быть десять раз не согласны с его выбором, но его выбор приходится уважать.

     
  • 4.93, Аноним (93), 18:07, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как с абсолютной монархией не будет социального государства

    ОАЭ и Катар передают привет

     
  • 3.24, Аноним (24), 14:39, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Миллионы мух ошибаться не могут да? Открытость и безопасность превыше всего
     
     
  • 4.28, freehck (ok), 14:50, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Миллионы мух ошибаться не могут да? Открытость и безопасность превыше всего

    Суть не в том, правы они или не правы. Суть в том, что они -- целевая аудитория, потребители, рынок сбыта. Для них это всё и делается.

    У GNU есть целая пачка рекомендованных чисто свободных дистрибутивов. Но снискали ли они ту популярность, что есть у Debian? Нет, не снискали. Почему? Потому что у пользователя нет идеологических установок, но зато есть задачи, которые он хотел бы на своём компьютере решать.

     
     
  • 5.37, Аноним (41), 15:01, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет никакого рынка, нет сбыта. Успокойтесь. GNU/Linux вообще не про коммерцию, а про свободу.
     
  • 5.43, n00by (ok), 15:11, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сама ситуация очень интересна. Хотят сделать шаг навстречу людям, что бы пользователям было проще, удобнее. Наверняка под влиянием растущего количества запросов, что говорит о распространении Линукса не только среди гиков. И внезапно появляются идеологи и начинают мешать процессу. Если бы этот "идеолог" брал за установку файлов прошивок некоторую плату, можно было бы понять его мотивацию. Но наблюдается парадоксальная борьба "за всё хорошее", тогда как у них у всех у самих эти "блобы" есть.
     
     
  • 6.47, freehck (ok), 15:20, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вообще-то идеологи отчасти правы. Вот RMS предупреждал об опасностях, которые несёт софтверный вендор-лок и DRM. А не послушавшие его владельцы Kindle в своё время были очень удивлены, когда с их устройств пропали "запрещённые" книги (по иронии судьбы, это был роман "1984"). А проживающие в РФ владельцы iPhone -- что перестал работать Apple Pay, в то время как Mir Pay невозможно поставить из-за ограничений вендора. И геймеры порядком офигели от того, что в Steam уже купленные игры пропадали из библиотеки (их потом вернули; но как говорится, ложки нашлись, а осадочек остался).

    Задача идеологов -- донести до людей предупреждение. И тогда люди, уже будучи информированными, сделают свой выбор.

     
     
  • 7.49, n00by (ok), 15:28, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все приведённые примеры про software, а не firmware. От идеи о том, что прошивка сетевухи посредством прямого доступа к памяти отправит фоточки с котиками в Пентагон, веет шапочкой из фольги. Сетевая карта это сможет сделать и с открытой прошивкой, если производитель того захочет. Так что не понятно, зачем лишний раз волновать пользователя.
     
     
  • 8.51, freehck (ok), 15:31, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да в общем-то не особенно веет Да, поэтому идеологи-то ратуют не только за откр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.53, n00by (ok), 15:36, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В общем, можно было бы сделать галочку , что бы закрытое отключалось, сопроводи... текст свёрнут, показать
     
  • 7.70, Аноним (65), 16:35, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > проживающие в РФ владельцы iPhone -- что перестал работать Apple Pay, в то время как Mir Pay невозможно поставить из-за ограничений вендора

    Проживание в РФ вообще опасное для жизни занятие, из-за ограничений вендора так сказать.

    > Задача идеологов -- донести до людей предупреждение

    Задача идеологов — промывка мозгов, установка в неокрепшие умы догматов. Идеология вредна, идеолог — злейший враг здравомыслия.

     
  • 7.80, Аноним (80), 17:05, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать что столлман головного мозга ведёт к чему-то хорошему
     
  • 7.97, nvidiaamd (?), 18:21, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только именно людей на всей земле всего то 5% и то это сильно оптимистично.
     
     
  • 8.98, freehck (ok), 18:23, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы не верно трактуете правило 95 ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.87, None (??), 17:34, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рынок сбыта у бесплатного продукта?
     

  • 1.32, Аноним (32), 14:54, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Debian лет 20 как не тот, утопия продолжается.. грустно наблюдать как загибается GNU :(
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 15:01, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Корпарасты не дали бабок вам на ваш GNU. А что случилось?
     
  • 2.39, Аноним (41), 15:04, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто ради идеи не хочет работать, кто бы мог подумать. Программы работают, кое-как их поддерживают, так что проект жив. Лицензия GPL уже состоялась, под ней создан буквально фундамент нашего современного мира. Это уже просто так не исчезнет.
     
  • 2.62, Аноним (60), 16:12, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Debian часть проекта GNU?
     
  • 2.99, Аноним (99), 18:27, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же у Вас всё перепуталось ... Debian не входит в список свободных дистрибутивов GNU: https://www.gnu.org/distros/free-distros.html
     

  • 1.33, arthi747 (ok), 14:54, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mamjaro с самого начала, ужо сто лет как, еще на этапе установки просто даёт выбор. Тут чето огород нагородили.
     
     
  • 2.42, КО (?), 15:09, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот пойдет такая мода, захотят и твои свободные спошники закрытого по (свое программное обеспечение).
     

  • 1.44, Аноним (44), 15:13, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Да там голосовать уже некому в таком формате:) там щас всем подавай только тайное голосование, а то мало ли что:))))) Сборище дегенератов;)
     
  • 1.45, jalavan (ok), 15:17, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Видно, что формирование отдельных неофициальных сборок приносит беспокойство. 2-й пункт напоминает об идеологии а 5-й ее отрицает.
     
  • 1.48, Аноним (48), 15:21, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то. Нынешний "свободный" вариант - это какой-то вид мазохизма?
     
  • 1.52, Аноним (-), 15:32, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сначала производители прошивок, через своё подставное лицо, суют в дистрибутив свой проприетарно-бинарный высер. Когда станет ясно что проприетарный аналог вытеснит свободную альтернативу, они будут требовать отчисления денег. Старая хитрая схема...

    Я требую с позором изгнать Стива Макинтаира из сообщества дебиан!

     
     
  • 2.59, Аноним (59), 15:54, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > суют в дистрибутив свой проприетарно-бинарный высер

    Кто-то может предложить свой, небаблоютифул и красивый?

     

  • 1.57, Аноним (59), 15:51, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одобрямс 5. А когда Линукс научится не устанавливать лишние дриверы? Например, ви-фи и Нвидия какие-нибудь: "Вы ведь всё равно чистить будити..."
     
  • 1.63, Аноним (63), 16:13, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>приводят к лишним трудностям у пользователей
    >>установочные образы с проприетарными прошивками собираются отдельно

    В чём трудности то? Скачать не первый ISO а второй?

     
  • 1.64, Аноним (64), 16:19, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понимаю, в чём разница, кроме крохоборства вендора, находится ли фирмварь в железке изначально или загружается драйвером? Почему в первом случае оно должно в Debian работать, а во-втором - нет?
     
     
  • 2.68, A (?), 16:34, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первое полностью вне ведома Дебиан и потому можно не упоминать, не сравнивать.
    На второе Дебиан уже может повлиять.

    Разница в доступности.

     

  • 1.67, Аноним (65), 16:29, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По мнению Стива, попытки достижения идеала в отношении поставки только открытого ПО приводят к лишним трудностям у пользователей, которым во многих случаях приходится устанавливать проприетарные прошивки, если они желают добиться полноценной работы своего оборудования

    И не только по его мнению. Если пользователю здесь неудобно, он пойдёт туда, где удобно, благо дистрибутивов навалом на любой вкус, и Дебиан не самый удобный из всех. Тратить своё время на настройку того, что должно работать из коробки — удел луддитов, эникеев и лиц к ним приравненных.

     
     
  • 2.72, A (?), 16:36, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работающее из коробки должно удовлетворать требованиям юзера.

    Для многих юзеров неудовлетворительно, если из коробки внутри есть пропри. Т.к. ограничен в развитии своих разработок, вынужлен тратить силы и время на разбирателсьтва где пропри и как выпилить.

    У Дебиан всё работает из коробки и удовлетворяет чётким требованиям. Пропри из требований выпадают.

     
     
  • 3.83, Аноним (80), 17:10, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А для многих неудовлетворительно если половина железа не поддерживается вообще, а вторая поддерживается чисто условно (Nouveau в роли драйвера для Nvidia - это даже не смешно)
     
     
  • 4.85, Аноним (64), 17:18, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nouveau в качестве драйверов nvidia это нормально, но и оно из коробки не заработает :)
     
  • 2.78, Аноним (79), 16:55, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобл? Void по умолчанию ставит околоминимальную систему. А вот жрать что дают удел недалеких даунов, которые считают создателей дистрибутива эникеями или лицами к ним приравненными.
     

  • 1.75, Аноним (79), 16:53, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для начала в обычную сборку надо запихнуть libre версию ядра, очищенную от всего несвободного.

    Затем запилить обычную версию ядра с блекджеком и шл..... для любителей несвободных прошивок.

    А то начинать с конца как-то неспортивно.

     
     
  • 2.81, Аноним (64), 17:08, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так оно сейчас так примерно и есть - они из ядра linux повырезали прошивок и дают их только в non-free
     
     
  • 3.102, sigprof (ok), 18:35, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока ещё не так — ядро Linux в составе Debian обычное, поэтому для обеспечения работоспособности железа нужно только добавить в систему нужные файлы прошивок.

    А вот, например, в GuixSD используется ядро linux-libre, где драйверы, зависящие от несвободных прошивок, кастрированы — например, драйвер amdgpu в этом ядре есть, но загружать несвободные прошивки для GPU он отказывается, а без прошивок GPU не работает вообще никак; в результате при загрузке без дополнительных настроек пользователь получает чёрный экран. Чтобы всё-таки установить GuixSD при наличии видеокарты, использующей драйвер amdgpu, необходимо сначала при загрузке добавить в параметры ядра, насколько я помню, module_blacklist=amdgpu (в этом случае будет использован хоть как-то работающий efifb), а затем при конфигурации системы добавить канал https://gitlab.com/nonguix/nonguix и взять оттуда полноценное ядро (пакет для которого там формируется функцией corrupt-linux :-) ) и firmware. При этом бинарного кеша для «порченого» Linux нигде нет, поэтому при установке и затем при любом обновлении, затрагивающем ядро, будет выполняться пересборка ядра из исходников.

    Причём драйвер nouveau в linux-libre по крайней мере с некоторыми картами всё-таки работает (если то, что он делает, можно назвать работой), поскольку нужную часть прошивок таки отреверсили и переписали; а вот с amdgpu, у которого полноценная открытая 3D-часть, вот такая засада.

     

  • 1.77, Аноним (77), 16:55, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Debian по своей философии должен максимально консервативно вести свою политику: меньше, но лучше, старый конь борозды не испортит.
    А не рваться за трендами, которые по определению Г-.....
     
     
  • 2.82, Аноним (64), 17:09, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они вырезание прошивок закончили только в squeeze, в 2011 году. А до этого 15 лет они и слова-то такого не знали.
     
     
  • 3.91, Аноним (77), 17:55, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Молот и серп должны оставаться молотом и серпом, а не с лохмотьями проприетарского механизма.
     
  • 2.84, уццу (?), 17:14, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там уже Г от лёньки

    коготок увяз - всей птичке пропасть

     

  • 1.86, randomize (?), 17:28, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я считаю, что в образе должны быть и свободные, и несвободные прошивки, а установщик должен проанализировать, поддерживается ли железо, и если нет, то спросить у пользователя, хочет ли он установить проприетарную прошивку. Очень стремно, когда скачал тот дистрибутив, который предложили по умолчанию, а потом внезапно выясняется, что, например, для сетевой карты нужен блоб.
     
     
  • 2.88, Аноним (64), 17:34, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я считаю, что в образе должны быть и свободные, и несвободные прошивки,
    > а установщик должен проанализировать, поддерживается ли железо, и если нет, то
    > спросить у пользователя, хочет ли он установить проприетарную прошивку. Очень стремно,
    > когда скачал тот дистрибутив, который предложили по умолчанию, а потом внезапно
    > выясняется, что, например, для сетевой карты нужен блоб.

    Самое интересное, что инсталлятор спрашивает, использовать или нет несвободное ПО.

    А про прошивки не спрашивает. И если сетевой карте требуется прошивка (которой на диске нет), то уже и не спросит. :)

     
  • 2.90, InuYasha (??), 17:48, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня совсем прям на днях друг в такую ж-пу попал - дров нет, в квартире инет только через жуй-хай. "Вот и всё, ребята!"
     
     
  • 3.92, Аноним (92), 18:03, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня жопа ещё веселее была. Пришёл к друзьям, у них старый-престарый тошиба, винда семёрка (да!) еле шевелится. Давайте, говорю, линукс вам поставлю. Скачал, гружусь - а ни вайфай, ни езернет не работают. Обоим проприетарь подавай.
    Пришлось идти в гости второй раз с выковырянными из нонфри нужными файликами. В итоге всё летает, но что-то мне подсказывает - дебиан мастдай.
     
     
  • 4.94, Аноним (64), 18:11, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня жопа ещё веселее была. Пришёл к друзьям, у них старый-престарый
    > тошиба, винда семёрка (да!) еле шевелится. Давайте, говорю, линукс вам поставлю.
    > Скачал, гружусь - а ни вайфай, ни езернет не работают. Обоим
    > проприетарь подавай.
    > Пришлось идти в гости второй раз с выковырянными из нонфри нужными файликами.
    > В итоге всё летает, но что-то мне подсказывает - дебиан мастдай.

    а зачем идти с образом без прошивок? если есть образы с прошивками, и живые (и мёртвые) :) или другие дистры.

     
     
  • 5.101, Аноним (92), 18:33, 19/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я не шёл, я уже был там. Бухали. Дебиан у меня проверен на старых компах, наизусть знаю чего убрать, чего добавить. А выискивать подходящий дистр да маны читать - не до этого было.
     

  • 1.89, InuYasha (??), 17:47, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пришлось прочитать оригинал. Оказывается, мужик дело говорит. Особенно подпункты 5. Я бы тоже выводил красное окно с предупреждением "Осторожно, вы ставите блобы! Продолжить? Да/Нет". И добавить в меню загрузки "А сейчас загрузиться без блобов" - это было бы супер-иделаьно.
     
  • 1.100, Аноним (100), 18:31, 19/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    6. Отказаться от использования электричества и компьютеров, вернуться в реальный мир с реальной графикой и с реальными проблемами.
     

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