Debian будет поставлять Chromium с поисковой системой DuckDuckGo вместо Google

>сервис DuckDuckGo не использует персонализацию вывода и вырезает данные, которые могут использоваться для отслеживания предпочтений и перемещений пользователя

И это при том, что они сотрудничают с яндексом? OpenNET пора переименовать в OpenСКАЗКИ.

Модератору - если этот коммент будет скрыт или удалён, то значит и вам тут яндекс приплачивает тоже за что-то. Это уже не первый случай.

