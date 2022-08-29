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Debian будет поставлять Chromium с поисковой системой DuckDuckGo вместо Google

29.08.2022 17:54

В пакете с браузером Chromium, предлагаемом в дистрибутиве Debian, осуществлён переход на использование по умолчанию поисковой системы DuckDuckGo вместо Google. Предложение о замене поисковой системы на DuckDuckGo рассматривалось с апреля 2020 года. В качестве причины упоминается забота о конфиденциальности пользователей - сервис DuckDuckGo не использует персонализацию вывода и вырезает данные, которые могут использоваться для отслеживания предпочтений и перемещений пользователя. При необходимости вернуть Google или выбрать любую другую поисковую систему можно в настройках ("Settings > Search Engine").

  1. Главная ссылка к новости (https://news.itsfoss.com/debia...)
  2. OpenNews: Поисковая система DuckDuckGo развивает web-браузер для настольных систем
  3. OpenNews: DuckDuckGo выделил 225 тысяч долларов на развитие открытых проектов
  4. OpenNews: Web-браузер GNOME отказывается от поиска Google в пользу DuckDuckGo
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57694-debian
Ключевые слова: debian, chrome
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  • 1.1, Аноним (1), 18:00, 29/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    DuckDuckGo? Это который использует Bing для поиска?
     
  • 1.3, Аноним (3), 18:02, 29/08/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Шило на мыло
     
  • 1.4, Аноним (4), 18:02, 29/08/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    И сколько чемоданов они заплатили?
     
  • 1.5, Аноним (5), 18:06, 29/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    зачет +
     
  • 1.6, Аноним (6), 18:13, 29/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    Очень вовремя. Пока его вводили, он стал тем же гуглом по количеству цензуры. Но не по качеству поиска.
     
     
  • 2.7, kusb (?), 18:15, 29/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что если дело в этом (заговор). Нужно иметь достаточно цензуры чтобы быть популярным и чтобы тебя включали в chromium.
     

  • 1.8, Корец (?), 18:20, 29/08/2022 [ответить]  
    		• +/
    >сервис DuckDuckGo не использует персонализацию вывода и вырезает данные, которые могут использоваться для отслеживания предпочтений и перемещений пользователя

    И это при том, что они сотрудничают с яндексом? OpenNET пора переименовать в OpenСКАЗКИ.

    Модератору - если этот коммент будет скрыт или удалён, то значит и вам тут яндекс приплачивает тоже за что-то. Это уже не первый случай.

     

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