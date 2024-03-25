Начиная с Ubuntu 14.04 время поддержки LTS-релизов будет увеличено до 12 лет

Компания Canonical объявила о введении 12 летнего срока формирования обновлений для LTS-выпусков Ubuntu. Продление коснётся всех актуальных LTS-выпусков, начиная с Ubuntu 14.04, поддержка которого должна была истечь в апреле этого года, но теперь продлена до апреля 2026 года. Обновления для Ubuntu 24.04 будут формироваться до 2036 года, Ubuntu 22.04 - 2034, Ubuntu 20.04 - 2032 и т.п. Обновления как и раньше будут общедоступны в течение 5 лет после релиза, а остальные 7 лет будут предоставляться только пользователям сервиса Ubuntu Pro.

Сервис Ubuntu Pro является платным для коммерческих применений. Для персонального использования предусмотрена возможность бесплатного подключения к Ubuntu Pro для получения расширенных обновлений для 5 машин. Официальным членам Ubuntu Community бесплатно можно получать расширенные обновления для 50 машин.

Что касается других дистрибутивов, 14-летний срок сопровождения предоставляется в дистрибутиве Red Hat Enterprise Linux (10 лет + 4 года дополнительного платного сервиса), 13 лет поддерживается SUSE Linux (10 General + 3 LTSS), 7 лет (5 лет LTS + 2 года Extended LTS) поддерживается Debian GNU/Linux, 18 месяцев поддерживается openSUSE и 13 месяцев - Fedora Linux.



