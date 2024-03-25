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Начиная с Ubuntu 14.04 время поддержки LTS-релизов будет увеличено до 12 лет

25.03.2024 22:45

Компания Canonical объявила о введении 12 летнего срока формирования обновлений для LTS-выпусков Ubuntu. Продление коснётся всех актуальных LTS-выпусков, начиная с Ubuntu 14.04, поддержка которого должна была истечь в апреле этого года, но теперь продлена до апреля 2026 года. Обновления для Ubuntu 24.04 будут формироваться до 2036 года, Ubuntu 22.04 - 2034, Ubuntu 20.04 - 2032 и т.п. Обновления как и раньше будут общедоступны в течение 5 лет после релиза, а остальные 7 лет будут предоставляться только пользователям сервиса Ubuntu Pro.

Сервис Ubuntu Pro является платным для коммерческих применений. Для персонального использования предусмотрена возможность бесплатного подключения к Ubuntu Pro для получения расширенных обновлений для 5 машин. Официальным членам Ubuntu Community бесплатно можно получать расширенные обновления для 50 машин.

Что касается других дистрибутивов, 14-летний срок сопровождения предоставляется в дистрибутиве Red Hat Enterprise Linux (10 лет + 4 года дополнительного платного сервиса), 13 лет поддерживается SUSE Linux (10 General + 3 LTSS), 7 лет (5 лет LTS + 2 года Extended LTS) поддерживается Debian GNU/Linux, 18 месяцев поддерживается openSUSE и 13 месяцев - Fedora Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://canonical.com/blog/can...)
  2. OpenNews: Выпуск Ubuntu 22.04.4 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
  3. OpenNews: Время поддержки LTS-релизов Ubuntu увеличено до 10 лет
  4. OpenNews: Опубликованы ближайшие планы развития Ubuntu Desktop
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60848-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 23:15, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот!
    Не зря я работу свежего фаерфокса проверял :)
    Актуальный браузер есть, обновления безопасности есть, что еще для счастья надо? :)
     
     
  • 2.5, pelmaniac (?), 23:18, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Актуальный браузер есть, обновления безопасности есть,

    ты не поверишь, но с такими "требованиями" можно любой дистр брать

     
  • 2.17, Аноним (17), 00:17, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > что еще для счастья надо

    Ещё нужно чтобы: подарил человеку, и потом не объяснять раз в квартал с какого чуда всё безмозгов переменяно, а лучше и удобнее ни гкапли не стало.

    С этим нынче у многих плохо.

     

  • 1.6, Дмитрий (??), 23:19, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блин, а я год как перешёл с 14.04 на 20.04 :(
     
  • 1.8, Аноним (8), 23:24, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что то я сомневаюсь что сидельцы бубунты будут держать 12 летнее железо
     
     
  • 2.16, Аноним (17), 00:13, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Linux чаще всего ставят на железо сами. Вместе с железкой покупают редко. Работает и на 15-ти летнем и новогоднем железе онинаково хорошо.

    Разное железо уже держат, а не только будут.

    Но лучше бы утилиты свои подтянули с Питона на системные языки. Чтоб системные библиотеки вызывать, а не шелл команды из Питона.

     
  • 2.18, Аноним (18), 00:26, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что за стереотипы? Это же не винда! Установленный на одном железе Линукс загрузится и на другом! Вытащи диск и иди искать новое железо.
     
     
  • 3.21, Аноним (8), 01:50, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А ты пробовал на новом железе загрузить ядро и дистр с 2012 года? например 12.04 LTS. очень весело будет, даже если загрузится.
     
     
  • 4.23, Bob (??), 02:08, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а нахр3на? что за пример придур0шный?
    явно имелось в виду: новый дистр на "старом" железе
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:30, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ого! Пошёл даунгрейдиться.
     
  • 1.11, Аноним (11), 23:36, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я прям вижу эту поддержку: Давайте поддержим аплодисментами лошару который не обновлялся 12 лет и теперь вообще ничего не сможет завести, потому что мы вообще всё переделали, половину выкосили, вторую половину перенесли в снапы, а то что раньше было в снапах во флатпак.
     
  • 1.12, ПомидорИзДолины (?), 23:55, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Непонятно зачем это может быть нужно кому-то, кроме "встройки". С нормальынм CI/CD миграция на новую версию дистрибутива происходит автоматически каждые несколько месяцев. В чем гигансткая разница между обновлением пакетов vs обновлением дистрибутива - загадка.
     
     
  • 2.13, Аноним (9), 00:00, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > CI/CD

    Смотри смузи не поперхнись

     
     
  • 3.24, Bob (??), 02:09, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в4флёй)
     
  • 2.15, Аноним (17), 00:07, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот гипервизоры у тебя чужие.

    Но если пересобирать сервера целиком, и если работать с выбранным недолго, если процент хостов в кластере можно погасить для перезаливки из пересобранного, то - да. Но это частный случай.

     

  • 1.14, Аноним (17), 00:04, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Потому что они перестали делать стабильные выпуски: внутри LTS дистрибутив может меняться в важных версиях и даже технологиях.
     
     
  • 2.25, iPony129412 (?), 04:44, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так кроме стека из ядра и графики четыре раза в полгод на десктопе ничего не меняется.

    И то можешь отказаться от этого переключив ядро на стабильную ветку без мажорных апдейтов.

     

  • 1.19, Аноним (19), 00:26, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ubuntu Pro всё же как-то троян ставит в систему, хотя на самом деле подключает репощитории по паролю, непонятно зачем эта софтина и еще в фоне работает.
    А так да, 5 машин на аккаунт, если больше - тупо регаем ещё аккаунты и в ус не дуем, было 10 лет апдейтов - стало 12, красота
     
  • 1.20, Oe (?), 00:41, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я же говорил что моя 18.04 живее всех живых
     

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