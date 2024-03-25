Начиная с Ubuntu 14.04 время поддержки LTS-релизов будет увеличено до 12 лет

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|1.3, Аноним (3), 23:15, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вот!
Не зря я работу свежего фаерфокса проверял :)
Актуальный браузер есть, обновления безопасности есть, что еще для счастья надо? :)
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|2.5, pelmaniac (?), 23:18, 25/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Актуальный браузер есть, обновления безопасности есть,
ты не поверишь, но с такими "требованиями" можно любой дистр брать
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|2.17, Аноним (17), 00:17, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> что еще для счастья надо
Ещё нужно чтобы: подарил человеку, и потом не объяснять раз в квартал с какого чуда всё безмозгов переменяно, а лучше и удобнее ни гкапли не стало.
С этим нынче у многих плохо.
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|1.8, Аноним (8), 23:24, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что то я сомневаюсь что сидельцы бубунты будут держать 12 летнее железо
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|2.16, Аноним (17), 00:13, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Linux чаще всего ставят на железо сами. Вместе с железкой покупают редко. Работает и на 15-ти летнем и новогоднем железе онинаково хорошо.
Разное железо уже держат, а не только будут.
Но лучше бы утилиты свои подтянули с Питона на системные языки. Чтоб системные библиотеки вызывать, а не шелл команды из Питона.
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|2.18, Аноним (18), 00:26, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что за стереотипы? Это же не винда! Установленный на одном железе Линукс загрузится и на другом! Вытащи диск и иди искать новое железо.
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|3.21, Аноним (8), 01:50, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А ты пробовал на новом железе загрузить ядро и дистр с 2012 года? например 12.04 LTS. очень весело будет, даже если загрузится.
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|4.23, Bob (??), 02:08, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а нахр3на? что за пример придур0шный?
явно имелось в виду: новый дистр на "старом" железе
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|1.11, Аноним (11), 23:36, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я прям вижу эту поддержку: Давайте поддержим аплодисментами лошару который не обновлялся 12 лет и теперь вообще ничего не сможет завести, потому что мы вообще всё переделали, половину выкосили, вторую половину перенесли в снапы, а то что раньше было в снапах во флатпак.
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|1.12, ПомидорИзДолины (?), 23:55, 25/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Непонятно зачем это может быть нужно кому-то, кроме "встройки". С нормальынм CI/CD миграция на новую версию дистрибутива происходит автоматически каждые несколько месяцев. В чем гигансткая разница между обновлением пакетов vs обновлением дистрибутива - загадка.
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|2.15, Аноним (17), 00:07, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только вот гипервизоры у тебя чужие.
Но если пересобирать сервера целиком, и если работать с выбранным недолго, если процент хостов в кластере можно погасить для перезаливки из пересобранного, то - да. Но это частный случай.
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|1.14, Аноним (17), 00:04, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Потому что они перестали делать стабильные выпуски: внутри LTS дистрибутив может меняться в важных версиях и даже технологиях.
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|2.25, iPony129412 (?), 04:44, 26/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так кроме стека из ядра и графики четыре раза в полгод на десктопе ничего не меняется.
И то можешь отказаться от этого переключив ядро на стабильную ветку без мажорных апдейтов.
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|1.19, Аноним (19), 00:26, 26/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ubuntu Pro всё же как-то троян ставит в систему, хотя на самом деле подключает репощитории по паролю, непонятно зачем эта софтина и еще в фоне работает.
А так да, 5 машин на аккаунт, если больше - тупо регаем ещё аккаунты и в ус не дуем, было 10 лет апдейтов - стало 12, красота
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