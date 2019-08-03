Инцидент с темой оформления KDE, удаляющей пользовательские файлы

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|1.1, Аноним (1), 12:31, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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>В глобальных темах оформления KDE предусмотрена возможность использования плазмойдов
Какого хрена в наборе ресурсных файлов предусмотрена возмозность исполнять код?
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|3.11, Аноним (11), 12:44, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вся метаирония заключается в существовании патча Бармина. Жаль не всем дано это понять.
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|4.19, Аноним (-), 12:53, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Вся метаирония заключается в существовании патча Бармина. Жаль не всем дано это понять.
Я понимаю. Вот поэтому и существует суперпользователь GNU/Linux. А ты хочешь как в Винндовсе, не иметь контроля над своей системой.
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|5.23, iPony129412 (?), 12:56, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я понимаю. Вот поэтому и существует суперпользователь GNU/Linux. А ты хочешь как
> в Винндовсе, не иметь контроля над своей системой.
Причём тут это
1) не под рут пользователем это просто снесёт всё что можно из пользовательских данных
2) под Windows так же можно выполнить удаленее данных на вкус что с пользовательскими, что с админскими правами
Но такого позора с темами нет.
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|6.30, another_one (ok), 13:05, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Что забавно, в случае потери пользовательские данные имеют большую ценность, чем системные либы. Систему можно переустановить, а вот хомяк только из бекапа тащить.
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|6.42, Аноним (42), 13:37, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет тем - нет позора. Может, конечно, темы для Винды и существуют. Только вот не наблюдается, чтобы темы в ней меняли.
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|7.45, n00by (ok), 13:40, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конфиги там хранятся в ненавистном Реестре. Вот и весь секрет.
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|6.46, Аноним (46), 13:41, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В Винде позор по-хлеще. Autorun откуда угодно: хоть с неизвестных файлов с флешек, хоть из пунктов меню эксплорера.
Ну и предустановленные кого-надо сертификаты в каждом ZverCD страны.
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|7.51, n00by (ok), 13:44, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, ещё там негров линчуют и есть Реестр, архитектурно мешающий такому позору башпрограммистов.
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|9.69, n00by (ok), 13:59, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Зачем ты дал эту ссылку У KDE в архитектуре технологическое отверстие, дающее т... текст свёрнут, показать
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|7.52, iPony129412 (?), 13:44, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты отсал от жизни почти лет на двадцать — это убрали в Vista.
А автокран и в линуксах есть.
В том же Virtualbox используется при установке гостевых дополнений в виртуалку.
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|5.34, Аноним (42), 13:17, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В случае с темами ненужен контроль над всей системой. Достаточно прав обычного пользователя, чтобы снести файлы этого пользователя.
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|6.74, Аноним (74), 14:08, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да в случае с чем угодно он не нужен. Линукс на десктопе — это однопользовательская система. Всё ценное и так в хомяке.
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|2.41, Аноним (46), 13:36, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не поверишь, но в КДЕ код может вызываться самопроизвольно откуда угодно. Иконки (.desktop: TryExec=), генераторы эскизов в файловом менеджере, виджеты стола и панели, веб-процессы в браузере и т.п. Удивительно, что только сейчас допрыгались. Даже у гномиков стараются всю эту дрянь в контейнеры (bwrap) запихать. Правда, не знаю, насколько безопасно у них получается, но, вероятно, произвольный доступ на запись в хомяк, хотя бы, режут.
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|3.53, iPony129412 (?), 13:46, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже два раза бабахало с выполнением скрипта из имени лейбла накопителя, и выполнение произвольного кода в архиваторке при открытии архива.
Да — как попало что попало суётся.
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|1.3, Аноним (1), 12:32, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>При использовании в коде конструкций вида "rm -rf $VAR/*", может возникнуть ситуация, когда переменная $VAR оказывается неинициализированной, что приведёт к фактическому выполнению команды "rm -rf /*".
Вся суть баша.
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|2.6, iPony129412 (?), 12:36, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так-то eval с выполнением хоть где есть
если применять бездумно и как попало, то всегда будет одно и то же
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|3.60, n00by (ok), 13:50, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем для хранения конфигов вообще надо выполнять какой-то код? Почему KDE это не делает, не предоставляет интерфейс или хотя бы подобие изоляции? Слишком много неудобных вопросов, но ответ на них, похоже, один...
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|1.7, Аноним (-), 12:39, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> rm -rf $VAR/*
Ахаха!
Божественные дидовские башпортянки опять отстрелили ногу!
Дело бамблби живет)))
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|1.10, Тот_ещё_аноним (ok), 12:43, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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факт — раньше в инструкции по эксплуатации автомобиля писали как регулировать клапанные зазоры, а теперь, что нельзя пить жидкость из аккумулятора
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|2.12, нитгитлистер (?), 12:47, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну... тогда уж по аналогии должно быть что нельзя заливать бензин, купленный у сомнительных личностей за гаражами
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|2.16, Аноним (-), 12:49, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше ты мог зазор отрегулировать на глаз, а сейчас тебе нужен спец. инструмент, потому что допуски огого.
А еще раньше спецы карбюратор одним гвоздем могли отрегулировать. Но что-то не хочется в те времена))
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|2.17, Аноним (-), 12:51, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хм.. а сейчас найти аккум, в котором есть пробки и надо что-то доливать сложнее, чем необслуживаемый.
> раньше в инструкции по эксплуатации автомобиля писали как регулировать клапанные зазоры
А теперь они регулируются автоматически гидрокомпенсаторами.
Потому что прогресс.
Но если кто-то хочет попердолиться, может купить себе какой-то жигулятор.
Или установить линукс))
ps а тормозуху при помощи холодного лома пили еще в союзе, много лет назад))
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|2.71, Аноним (74), 14:05, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если хочется порегулировать клапанные зазоры, для вас продукция автотаза без подушек безопасности. А нам бы просто ездить.
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|3.62, n00by (ok), 13:51, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно команда. Архитектор и все, кто не заметил дефект архитектуры.
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|1.14, Аноним (14), 12:48, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Дополнительно обсуждается вопрос введения предварительной проверки проектов, размещаемых в KDE Store, с целью противостояния целевому размещению злоумышленниками тем оформления, нацеленных на выполнение вредоносных действий
Вы чё творите, как теперь злоумышленникам работать?
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|1.15, AKTEON (?), 12:49, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот думаю, что выбрать
"УстанавливайтеПОтолькоИзРепозиториевДистрибутива(с)!"
Или таки
"СамиВиноватыСофтОткрытыйИсходникиЧитатьНужно(с)!"
??
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|2.18, нитгитлистер (?), 12:53, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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перейти с кде во что-то мнее зловредное, про что практически нет негативных новостей например?))
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|4.26, нитгитлистер (?), 12:56, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что ж так радикально?)) я вот не помню ни 1 плохой новости ни про маджаро ни про федоро ни про минт например. может что-то пропустил поправьте
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|5.58, iPony129412 (?), 13:47, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да. Сайт Минт взламывали с подменой образа на левый с трояном. Я больше таких случаев в линуксе не слышал позора.
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|6.66, n00by (ok), 13:57, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сайт Роса Линукс взламывали с подменой главной страницы редиректом на какой-то скам. О чём владельцы сайта узнали от пользователей ВК. Мамой клялись, что ничего больше не взломали.
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|4.27, Аноним (-), 12:58, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Продукция Эпла следит за пользователями. Причём следит дотошно и хранит метаданные у себя на серверах.
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|5.65, нитгитлистер (?), 13:56, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну так разве это плохо? всё равно у левых лиц доступа к этим метаданным нет а те, у кого доступ есть ни чего не сливают. зато скандалов нет либо они не доходят до прессы
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|1.24, Аноним (24), 12:56, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А добровольная телеметрия, которую кеды предлагают включать, ещё ничего не выполняет? Это упущение.
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|2.38, Аноним (42), 13:32, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аббревиатуру "NSA" убрали из названия, теперь можно использовать, да.
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|1.32, Neon (??), 13:12, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще, вся ситуация в IT в области безопасности один цирк и клоунада. Сначала специально завозить возможности выстрелить себе в ногу, совершенно излишние. А потом героически с ними бороться.))) И так во всём IT.
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|2.37, Аноним (37), 13:29, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>> А потом героически с ними бороться <<<
Это вообще про жизнь в целом, а не только про IT: сперва сами создаем проблемы, а потом героически их рашаем, а особо одарённые так вообще в конце приподносят это как успешный успех:) -так что нечему тут удивляться!
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|2.36, Аноним (42), 13:28, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда плазмоидов ещё не было. Сейчас, надеюсь, линуксоюзеры не выставляют услуги плазмоидов в инет. Это так, на случай, если вдруг сетевые плазмоиды где-то на сторах заваляются.
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|1.48, n00by (ok), 13:42, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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rm -Rf "$configFolder"
Зато конфиги можно редактировать руками и нет Реестра.
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|2.56, Аноним (42), 13:47, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Реестр нелзя снести? В GNOME, говорят, он есть, в Wine точно есть. Можешь попробовать ради эксперимента.
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|3.64, n00by (ok), 13:54, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да нет, это так не работает. За тебя эксперимент по удалению реестра я проводить не буду. Я и так знаю ответ.
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|2.59, Аноним (59), 13:50, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно так, в винде темы должны иметь подпись Microsoft. А если юзер патчит систему, чтобы применять неподписанные темы - то он сознательно берёт на себя ответственность за то, что в теме может быть вредоносный код.
А тут прямо в официальном каталоге вредоносный код, который может быть исполнен без защиты от дурака.
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|2.70, нитгитлистер (?), 14:05, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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справидливости ради в окнах и с кастомизацией всё скучнее чем на линуксе. (обои за кастомизацию я не считаю ибо их всё равно бОльшую часть времени ни кто не видит)
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|1.67, Аноним (67), 13:57, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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set -x -u -e
и
declare -r
творят чудеса в усилении надёжности и визуализации ошибок.
Но вообще, Shell не для программирования логики. Уж очень много работы по напряжённому выслеживанию того, что в языках программирования автоматическое уже ка 40+ лет.
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