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Инцидент с темой оформления KDE, удаляющей пользовательские файлы

22.03.2024 11:51

Проект KDE рекомендовал воздержаться от установки неофициальных глобальных тем оформления и виджетов к KDE после инцидента с удалением всех личных файлов у пользователя, установившего тему оформления Grey Layout из каталога KDE Store, насчитывающую около 4000 загрузок. Предполагается, что инцидент вызван не злым умыслом, а ошибкой, связанной с небезопасным использованием команды "rm -rf".

В глобальных темах оформления KDE предусмотрена возможность использования плазмоидов, запускающих произвольные команды, которые среди прочего могут использоваться для удаления файлов. При использовании в коде конструкций вида "rm -rf $VAR/*", может возникнуть ситуация, когда переменная $VAR оказывается неинициализированной, что приведёт к фактическому выполнению команды "rm -rf /*". Ранее похожие ошибки всплывали в скриптах инициализации Squid, Steam и bumblebee.

Произошедший инцидент связывается с вызовом кода из виджета PlasmaConfSaver, в котором имеется скрипт save.sh, выполняющий удаление старых файлов конфигурации, оставшихся после прошлой установки. Файлы удаляются командой "rm -Rf "$configFolder", при том, что в коде отсутствует проверка установки переменной $configFolder, значение которой передаётся через аргумент командной строки ("configFolder=$2"). Изначально код был рассчитан на использование в KDE 5, но из-за изменений в KDE 6 логика вызова обработчиков могла быть нарушена и в переменной оказалось значение, приводящее к удалению всех данных пользователя (например, вместо запуска "sh save.sh somepath/ ..." мог быть выполнен код "sh save.sh somepath / ...", в результате чего в переменной configFolder оказалось значение "/").

Разработчики KDE намерены провести аудит сторонних тем оформления, размещённых к каталоге KDE Store, для выявления похожих ошибок, а также организовать вывод предупреждений при установке тем, размещённых сторонними пользователями. Дополнительно обсуждается вопрос введения предварительной проверки проектов, размещаемых в KDE Store, с целью противостояния целевому размещению злоумышленниками тем оформления, нацеленных на выполнение вредоносных действий, таких как кража конфиденциальных данных и запуск процессов для подмены номеров криптокошельков в буфере обмена.

Как правило, многие пользователи не предполагают, что при установке темы оформления может выполняться код, поэтому не уделяют должного внимания безопасности при установке тем. Глобальные темы оформления не только влияют на внешний вид, но и изменяют поведение Plasma и могут включать в состав собственные реализации блокировщиков экрана и апплетов, т.е. компоненты, выполняющие код. Из-за отсутствия ресурсов размещаемые в каталоге KDE Store проекты никак не проверяются и размещаются исключительно на основе доверия, при том, что в каталоге может зарегистрироваться любой желающий.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/openS...)
  2. OpenNews: Выполнение rm -rf / может привести к неработоспособности UEFI-прошивки ноутбука
  3. OpenNews: Эксперименты с системой после выполнения rm -rf /
  4. OpenNews: В скрипте инициализации RHEL допущена ошибка, приводящая к удалению всех файлов
  5. OpenNews: Ошибка в Steam для Linux может привести к удалению всех данных пользователя
  6. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.9 с исправлением неаккуратного использования "rm -rf"
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60826-kde
Ключевые слова: kde, rm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 12:31, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    >В глобальных темах оформления KDE предусмотрена возможность использования плазмойдов

    Какого хрена в наборе ресурсных файлов предусмотрена возмозность исполнять код?

     
     
  • 2.5, iPony129412 (?), 12:35, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Баш портянки по дедовски
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:44, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вся метаирония заключается в существовании патча Бармина. Жаль не всем дано это понять.
     
     
  • 4.19, Аноним (-), 12:53, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Вся метаирония заключается в существовании патча Бармина. Жаль не всем дано это понять.

    Я понимаю. Вот поэтому и существует суперпользователь GNU/Linux. А ты хочешь как в Винндовсе, не иметь контроля над своей системой.

     
     
  • 5.23, iPony129412 (?), 12:56, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я понимаю. Вот поэтому и существует суперпользователь GNU/Linux. А ты хочешь как
    > в Винндовсе, не иметь контроля над своей системой.

    Причём тут это
    1) не под рут пользователем это просто снесёт всё что можно из пользовательских данных
    2) под Windows так же можно выполнить удаленее данных на вкус что с пользовательскими, что с админскими правами

    Но такого позора с темами нет.

     
     
  • 6.30, another_one (ok), 13:05, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Что забавно, в случае потери пользовательские данные имеют большую ценность, чем системные либы. Систему  можно переустановить, а вот хомяк только из бекапа тащить.
     
  • 6.42, Аноним (42), 13:37, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет тем - нет позора. Может, конечно, темы для Винды и существуют. Только вот не наблюдается, чтобы темы в ней меняли.
     
     
  • 7.45, n00by (ok), 13:40, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конфиги там хранятся в ненавистном Реестре. Вот и весь секрет.
     
  • 7.50, iPony129412 (?), 13:42, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открываешь магазин приложений в Windows — там темы.
     
  • 6.46, Аноним (46), 13:41, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В Винде позор по-хлеще. Autorun откуда угодно: хоть с неизвестных файлов с флешек, хоть из пунктов меню эксплорера.
    Ну и предустановленные кого-надо сертификаты в каждом ZverCD страны.
     
     
  • 7.51, n00by (ok), 13:44, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, ещё там негров линчуют и есть Реестр, архитектурно мешающий такому позору башпрограммистов.
     
     
  • 8.54, Аноним (46), 13:46, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https habr com ru articles 466941 ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.69, n00by (ok), 13:59, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ты дал эту ссылку У KDE в архитектуре технологическое отверстие, дающее т... текст свёрнут, показать
     
  • 7.52, iPony129412 (?), 13:44, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты отсал от жизни почти лет на двадцать — это убрали в Vista.
    А автокран и в линуксах есть.
    В том же Virtualbox используется при установке гостевых дополнений в виртуалку.
     
     
  • 8.57, Аноним (46), 13:47, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https habr com ru news 707872 ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.34, Аноним (42), 13:17, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В случае с темами ненужен контроль над всей системой. Достаточно прав обычного пользователя, чтобы снести файлы этого пользователя.
     
     
  • 6.74, Аноним (74), 14:08, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да в случае с чем угодно он не нужен. Линукс на десктопе — это однопользовательская система. Всё ценное и так в хомяке.
     
  • 2.41, Аноним (46), 13:36, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не поверишь, но в КДЕ код может вызываться самопроизвольно откуда угодно. Иконки (.desktop: TryExec=), генераторы эскизов в файловом менеджере, виджеты стола и панели, веб-процессы в браузере и т.п. Удивительно, что только сейчас допрыгались. Даже у гномиков стараются всю эту дрянь в контейнеры (bwrap) запихать. Правда, не знаю, насколько безопасно у них получается, но, вероятно, произвольный доступ на запись в хомяк, хотя бы, режут.
     
     
  • 3.53, iPony129412 (?), 13:46, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже два раза бабахало с выполнением скрипта из имени лейбла накопителя, и выполнение произвольного кода в архиваторке при открытии архива.

    Да — как попало что попало суётся.

     
  • 3.73, Аноним (1), 14:08, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    .desktop - это не иконка, а аналог lnk-файла.
     
  • 2.72, Аноним (72), 14:07, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плазмоиды, сэр. Позволение плазмоидам быть частью темы.

     

  • 1.3, Аноним (1), 12:32, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >При использовании в коде конструкций вида "rm -rf $VAR/*", может возникнуть ситуация, когда переменная $VAR оказывается неинициализированной, что приведёт к фактическому выполнению команды "rm -rf /*".

    Вся суть баша.

     
     
  • 2.6, iPony129412 (?), 12:36, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так-то eval с выполнением хоть где есть
    если применять бездумно и как попало, то всегда будет одно и то же
     
     
  • 3.60, n00by (ok), 13:50, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем для хранения конфигов вообще надо выполнять какой-то код? Почему KDE это не делает, не предоставляет интерфейс или хотя бы подобие изоляции? Слишком много неудобных вопросов, но ответ на них, похоже, один...
     
  • 2.61, Аноним (46), 13:51, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    set -eu

    Вся суть опеннет-экспертизы.

     

  • 1.4, Аноним (4), 12:34, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Добро пожаловать в клуб rm -rf !
     
  • 1.7, Аноним (-), 12:39, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > rm -rf $VAR/*

    Ахаха!
    Божественные дидовские башпортянки опять отстрелили ногу!
    Дело бамблби живет)))

     
  • 1.9, нитгитлистер (?), 12:41, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нашла коса на камень называется.. сочувствую всем участникам клуба
     
  • 1.10, Тот_ещё_аноним (ok), 12:43, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    факт — раньше в инструкции по эксплуатации автомобиля писали как регулировать клапанные зазоры, а теперь, что нельзя пить жидкость из аккумулятора
     
     
  • 2.12, нитгитлистер (?), 12:47, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну... тогда уж по аналогии должно быть что нельзя заливать бензин, купленный у сомнительных личностей за гаражами
     
  • 2.16, Аноним (-), 12:49, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше ты мог зазор отрегулировать на глаз, а сейчас тебе нужен спец. инструмент, потому что допуски огого.

    А еще раньше спецы карбюратор одним гвоздем могли отрегулировать. Но что-то не хочется в те времена))

     
  • 2.17, Аноним (-), 12:51, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хм.. а сейчас найти аккум, в котором есть пробки и надо что-то доливать сложнее, чем необслуживаемый.

    > раньше в инструкции по эксплуатации автомобиля писали как регулировать клапанные зазоры

    А теперь они регулируются автоматически гидрокомпенсаторами.
    Потому что прогресс.
    Но если кто-то хочет попердолиться, может купить себе какой-то жигулятор.
    Или установить линукс))

    ps а тормозуху при помощи холодного лома пили еще в союзе, много лет назад))

     
  • 2.71, Аноним (74), 14:05, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если хочется порегулировать клапанные зазоры, для вас продукция автотаза без подушек безопасности. А нам бы просто ездить.
     

  • 1.13, Аноним (-), 12:47, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    О, они повторили подвиг Бамблбии)
    https://github.com/MrMEEE/bumblebee-Old-and-abbandoned/commit/a047be85247755cd

    Ладно там был васян, а тут целая команда в Кедах.
    Это просто позор /_-

     
     
  • 2.29, Аноним (29), 12:59, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >целая команда в Кедах.

    Чё?

     
     
  • 3.62, n00by (ok), 13:51, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно команда. Архитектор и все, кто не заметил дефект архитектуры.
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:48, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Дополнительно обсуждается вопрос введения предварительной проверки проектов, размещаемых в KDE Store, с целью противостояния целевому размещению злоумышленниками тем оформления, нацеленных на выполнение вредоносных действий

    Вы чё творите, как теперь злоумышленникам работать?

     
  • 1.15, AKTEON (?), 12:49, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот думаю, что выбрать

    "УстанавливайтеПОтолькоИзРепозиториевДистрибутива(с)!"

    Или таки

    "СамиВиноватыСофтОткрытыйИсходникиЧитатьНужно(с)!"

    ??

     
     
  • 2.18, нитгитлистер (?), 12:53, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    перейти с кде во что-то мнее зловредное, про что практически нет негативных новостей например?))
     
     
  • 3.20, AKTEON (?), 12:54, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например на MacOS ?! ;
     
     
  • 4.26, нитгитлистер (?), 12:56, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что ж так радикально?)) я вот не помню ни 1 плохой новости ни про маджаро ни про федоро ни про минт например. может что-то пропустил поправьте
     
     
  • 5.58, iPony129412 (?), 13:47, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да. Сайт Минт взламывали с подменой образа на левый с трояном. Я больше таких случаев в линуксе не слышал позора.
     
     
  • 6.66, n00by (ok), 13:57, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сайт Роса Линукс взламывали с подменой главной страницы редиректом на какой-то скам. О чём владельцы сайта узнали от пользователей ВК. Мамой клялись, что ничего больше не взломали.
     
  • 4.27, Аноним (-), 12:58, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продукция Эпла следит за пользователями. Причём следит дотошно и хранит метаданные у себя на серверах.
     
     
  • 5.65, нитгитлистер (?), 13:56, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так разве это плохо? всё равно у левых лиц доступа к этим метаданным нет а те, у кого доступ есть ни чего не сливают. зато скандалов нет либо они не доходят до прессы
     

  • 1.24, Аноним (24), 12:56, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А добровольная телеметрия, которую кеды предлагают включать, ещё ничего не выполняет? Это упущение.
     
  • 1.28, Аноним (28), 12:58, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо SELinux использовать.
     
     
  • 2.38, Аноним (42), 13:32, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аббревиатуру "NSA" убрали из названия, теперь можно использовать, да.
     
     
  • 3.43, Аноним (28), 13:39, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    NSA дало нам AES и SELinux, а что дал нам ОАЦ?
     
     
  • 4.47, Аноним (42), 13:41, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто/что такой ОАЦ?
     
  • 4.68, Аноним (46), 13:57, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И Сноудена. А ещё Ghidra у них неплохая.
     

  • 1.32, Neon (??), 13:12, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще, вся ситуация в IT в области безопасности один цирк и клоунада. Сначала специально завозить возможности выстрелить себе в ногу, совершенно излишние. А потом героически с ними бороться.))) И так во всём IT.
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 13:29, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> А потом героически с ними бороться <<<

    Это вообще про жизнь в целом, а не только про IT: сперва сами создаем проблемы, а потом героически их рашаем, а особо одарённые так вообще в конце приподносят это как успешный успех:) -так что нечему тут удивляться!

     

  • 1.33, Аноним (33), 13:16, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ох помню времена когда линусята тролили микрософт за ActiveX.
     
     
  • 2.36, Аноним (42), 13:28, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда плазмоидов ещё не было. Сейчас, надеюсь, линуксоюзеры не выставляют услуги плазмоидов в инет. Это так, на случай, если вдруг сетевые плазмоиды где-то на сторах заваляются.
     

  • 1.39, Аноним (39), 13:35, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    вот уж действительно "нескучные обои"!
     
     
  • 2.63, Аноним (42), 13:54, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обои это .жпг, а тут исполняемый код.
     

  • 1.48, n00by (ok), 13:42, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    rm -Rf "$configFolder"

    Зато конфиги можно редактировать руками и нет Реестра.

     
     
  • 2.56, Аноним (42), 13:47, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реестр нелзя снести? В GNOME, говорят, он есть, в Wine точно есть. Можешь попробовать ради эксперимента.
     
     
  • 3.64, n00by (ok), 13:54, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет, это так не работает. За тебя эксперимент по удалению реестра я проводить не буду. Я и так знаю ответ.
     

  • 1.49, Флудер (?), 13:42, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже в Винде такого беспредела небыло!
     
     
  • 2.59, Аноним (59), 13:50, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно так, в винде темы должны иметь подпись Microsoft. А если юзер патчит систему, чтобы применять неподписанные темы - то он сознательно берёт на себя ответственность за то, что в теме может быть вредоносный код.

    А тут прямо в официальном каталоге вредоносный код, который может быть исполнен без защиты от дурака.

     
  • 2.70, нитгитлистер (?), 14:05, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    справидливости ради в окнах и с кастомизацией всё скучнее чем на линуксе. (обои за кастомизацию я не считаю ибо их всё равно бОльшую часть времени ни кто не видит)
     

  • 1.67, Аноним (67), 13:57, 22/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    set -x -u -e
    и
    declare -r
    творят чудеса в усилении надёжности и визуализации ошибок.

    Но вообще, Shell не для программирования логики. Уж очень много работы по напряжённому выслеживанию того, что в языках программирования автоматическое уже ка 40+ лет.

     

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