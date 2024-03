Инцидент с темой оформления KDE, удаляющей пользовательские файлы

2.5 , iPony129412 ( ? ), 12:35, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Баш портянки по дедовски

3.11 , Аноним ( 11 ), 12:44, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вся метаирония заключается в существовании патча Бармина. Жаль не всем дано это понять.

4.19 , Аноним ( - ), 12:53, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – >Вся метаирония заключается в существовании патча Бармина. Жаль не всем дано это понять. Я понимаю. Вот поэтому и существует суперпользователь GNU/Linux. А ты хочешь как в Винндовсе, не иметь контроля над своей системой.

5.23 , iPony129412 ( ? ), 12:56, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Я понимаю. Вот поэтому и существует суперпользователь GNU/Linux. А ты хочешь как

> в Винндовсе, не иметь контроля над своей системой. Причём тут это

1) не под рут пользователем это просто снесёт всё что можно из пользовательских данных

2) под Windows так же можно выполнить удаленее данных на вкус что с пользовательскими, что с админскими правами Но такого позора с темами нет. 6.30 , another_one ( ok ), 13:05, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Что забавно, в случае потери пользовательские данные имеют большую ценность, чем системные либы. Систему можно переустановить, а вот хомяк только из бекапа тащить.

6.42 , Аноним ( 42 ), 13:37, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нет тем - нет позора. Может, конечно, темы для Винды и существуют. Только вот не наблюдается, чтобы темы в ней меняли.

7.45 , n00by ( ok ), 13:40, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конфиги там хранятся в ненавистном Реестре. Вот и весь секрет.

7.50 , iPony129412 ( ? ), 13:42, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Открываешь магазин приложений в Windows — там темы.

6.46 , Аноним ( 46 ), 13:41, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – В Винде позор по-хлеще. Autorun откуда угодно: хоть с неизвестных файлов с флешек, хоть из пунктов меню эксплорера.

Ну и предустановленные кого-надо сертификаты в каждом ZverCD страны.

7.51 , n00by ( ok ), 13:44, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, ещё там негров линчуют и есть Реестр, архитектурно мешающий такому позору башпрограммистов.

8.54 , Аноним ( 46 ), 13:46, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать https habr com ru articles 466941 ... 9.69 , n00by ( ok ), 13:59, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Зачем ты дал эту ссылку У KDE в архитектуре технологическое отверстие, дающее т... 7.52 , iPony129412 ( ? ), 13:44, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты отсал от жизни почти лет на двадцать — это убрали в Vista.

А автокран и в линуксах есть.

В том же Virtualbox используется при установке гостевых дополнений в виртуалку.

8.57 , Аноним ( 46 ), 13:47, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать https habr com ru news 707872 ... 5.34 , Аноним ( 42 ), 13:17, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В случае с темами ненужен контроль над всей системой. Достаточно прав обычного пользователя, чтобы снести файлы этого пользователя.

6.74 , Аноним ( 74 ), 14:08, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да в случае с чем угодно он не нужен. Линукс на десктопе — это однопользовательская система. Всё ценное и так в хомяке.

2.41 , Аноним ( 46 ), 13:36, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не поверишь, но в КДЕ код может вызываться самопроизвольно откуда угодно. Иконки (.desktop: TryExec=), генераторы эскизов в файловом менеджере, виджеты стола и панели, веб-процессы в браузере и т.п. Удивительно, что только сейчас допрыгались. Даже у гномиков стараются всю эту дрянь в контейнеры (bwrap) запихать. Правда, не знаю, насколько безопасно у них получается, но, вероятно, произвольный доступ на запись в хомяк, хотя бы, режут.

3.53 , iPony129412 ( ? ), 13:46, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уже два раза бабахало с выполнением скрипта из имени лейбла накопителя, и выполнение произвольного кода в архиваторке при открытии архива. Да — как попало что попало суётся.

3.73 , Аноним ( 1 ), 14:08, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – .desktop - это не иконка, а аналог lnk-файла.

2.72 , Аноним ( 72 ), 14:07, 22/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Плазмоиды, сэр. Позволение плазмоидам быть частью темы.