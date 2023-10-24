Время поддержки LTS-релизов Ubuntu увеличено до 10 лет

2.26 , пох. ( ? ), 20:10, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это убунта, а не очередной дебиан.

Тут сопровождающих - порют по пятницам, чтоб сильно не уставали и вообще поменьше отвлекались от работы. Но после первых пяти лет - тебе придется оплачивать расходы на кнутователя.

(а если ты гражданством не вышел - то не тебе, увы)

3.44 , Аноним ( 44 ), 21:06, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так и надо, от то от сообщества толку никакого - хотят фиксят баги, хотят не фиксят и вопят "вам никто ничего тут не должен". Ну школьникам норм, им поддержка и стабильность и не нужны.

4.67 , Аноним ( 61 ), 22:48, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Другое дело компании: "вот вам поддержка на 10 лет, но работу с несертифицированными модулями не обещали, а сертифицированные уже не купить, возьмите лучше новый продукт за 100500 денег и 10 летнюю поддержку (за исключением обстоятельств непреодолимой силы вроде дождика, зимы, восхода по сингапуру и закату по лунному календарю майя).

5.78 , Аноним ( 44 ), 00:17, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ставишь какой-нибудь Oracle Linux можешь быть уверен, что все будет работать, как часы, годами. Ставишь некоммерческий дистр и не знаешь, чего ожидать после обновлений. 6.79 , Аноним ( 80 ), 00:22, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ставишь некоммерческий дистр и не знаешь может тебе надо что-то кроме арчика попробовать если сыкотно его обновлять?

7.82 , Аноним ( 44 ), 00:31, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если в арчик посадить тестировщиков на зарплате, то и арчик не будет ломаться.

8.83 , Аноним ( 80 ), 00:36, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать ну никто не запрещает данную инициативу реализовать ... 3.75 , Аноним ( 80 ), 00:06, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – у меня из мордора бесплатное обновление до 5 машин исправно работает...

4.109 , пох. ( ? ), 09:02, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ты небось учетку себе завел еще в начале второй эпохи, когда Саурона даже в G8 принимали. Таким обновления обещали не отключать. Сейчас ее разьве что через vpn... 5.112 , Аноним ( 112 ), 10:45, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ты скачай обновления, и выложи на торренты. А ещё лучше на болванки залей, и найми гастарбайтера у метро продавать.

6.124 , пох. ( ? ), 17:29, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А ты скачай обновления, и выложи на торренты.

> А ещё лучше на болванки залей, и найми гастарбайтера у метро продавать. ну блин.. в то время как румяные парни продают "поддержку" файрволов (неработающих без постоянного call home не говоря уже о подписках на сигнатуры)... да ну нафиг, это у тебя совсем уж не бизнес. 5.117 , Аноним ( 117 ), 13:03, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – завел когда у 16.04 основная поддержка закончилась

6.125 , пох. ( ? ), 17:30, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > завел когда у 16.04 основная поддержка закончилась Все правильно сделал. А я их сдуру снес.

2.99 , iPony129412 ( ? ), 04:43, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так уволят, нового наймут.

Тем более на поддержке ограниченное количество пакетов. Статус их можно проверить командой ubuntu-security-status

