Время поддержки LTS-релизов Ubuntu увеличено до 10 лет

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|1.1, Аноним (1), 19:33, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Может кто-нибудь мне нагуглить как посмотреть патчи на их ядра - вот было ядро 88, стало 89 - какой патч и откуда они применили? Я смотрел как-то их логи - там какой-то неадекват, никакого внятного объяснения в месадже. Не такого я ожидал от ведущих линукс инженеров планеты.
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|2.2, Аноним (2), 19:35, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Не такого я ожидал от ведущих линукс инженеров планеты.
Так не ведущие. Просто на хайпе.
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|4.56, Аноним (56), 22:14, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Думаешь там какието профессионалы работаю? Типичные копипастеры, а чтобы вскрыть данный факт пойди посмотри на пакеты от linux-meta на launchpad, убедишься в сам, с той разницей что ручное ctrl+c/v за них делает самописанный скрипт.
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|2.10, по (?), 19:50, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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пересобиратели пересобранного, с каких пор ведущие инженеры планеты? а уж приколы в стиле отказа от поддержки флатпаков, это прямой намек, что даже не пытаются ими быть
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|2.13, Аноним (13), 19:56, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Не такого я ожидал от ведущих линукс инженеров планеты.
Ведущие это красношляпа. Остальные просто прихлебатели.
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|1.3, нахтакое (?), 19:39, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Бред написан, пять лет это обычный срок обновлений, остальные пять это ESM.
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|2.9, Аноним (6), 19:45, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Читайте дальше заголовка. Именно про это и написано в новости: "Половину из 10-летнего срока сопровождения поддержка осуществляется в рамках программы ESM.... Для обычных пользователей доступ к обновлениям предоставляется только в течение пяти лет с момента релиза"
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|3.17, Аноним (17), 19:59, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так новость в чём тогда? Что оно 10 лет живёт и так известно.
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|1.4, Аноним (4), 19:40, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Чем это будет выражено - десять лет не будут установочные образы с серверов удалять ?
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|4.134, Аноним (133), 23:33, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А можно репо для Федоры 10, включая RPMfusion и Russian Fedora? Просто в своё время я юзал сусю, а сейчас хочется попробовать Федору тех лет
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|1.5, Аноним (2), 19:41, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Ubuntu LTS берёт пакеты из Debian testing. Testing грубо говоря существует 2-3 года между релизами Debian. Потом Debian stable формируется, который поддерживается 2-3 года. Затем Debian oldstable ещё около 2-3 года.
Так что, прямой заслуги Ubuntu здесь мало. Следует за Debian и всё.
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|2.58, Аноним (58), 22:15, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Мало ли что они в каком виде берут и что модифицируют, важна поддержка У Debian... большой текст свёрнут, показать
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|3.70, Sergey (??), 23:03, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Из новости не понятно, как изменится переодичнлсть выхода ЛТС. Вряд ли она останется как сейчас, каждые 2 гожа.
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|4.116, Аноним (116), 13:03, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Из новости не понятно, как изменится переодичнлсть выхода ЛТС. Вряд ли она
> останется как сейчас, каждые 2 гожа.
Новость и не про это. Нет оснований полагать, что периодичность выхода изменится.
Новость про то, что последние два LTS-релиза в рамках расширенной поддержки будут поддерживаться по 10 лет. 5 лет стандартная поддержка для всех + 5 лет по подписке.
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|4.138, RM (ok), 16:09, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Что касается расширенной поддержки, то сперва обещали поддерживать официальный репозиторий Main, недавно наткнулся на информацию для меня новую, что за плату обещают ещё и дополнительную опцию к дополнительной поддержке - поддержку пакетов из Universe, но насколько качественная это поддержка не знаю, никогда не пользовался их платной программой и не мониторил этот момент.
Вот так оно сейчас
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS [snip]
* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management: https://landscape.canonical.com
* Support: https://ubuntu.com/advantage
System information as of [snip] Oct [snip] 2023
[snip]
* Ubuntu Pro delivers the most comprehensive open source security and
compliance features.
https://ubuntu.com/aws/pro
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
3 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
10 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm
т.е. в Oct 2023 - через 3.5 года после релиза - без ESM поддержка неполная
как я понимаю только то, что upstream (Debian) выкатил
А свою работу - они хотят продавать через ESM
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|5.139, Аноним (139), 13:18, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
gt оверквотинг удален Под дополнительной расширенной поддержкой я и имел в вид... большой текст свёрнут, показать
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|2.90, Аноним (90), 01:33, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сразу видно эксперта опеннет)
Ты хоть посмотри что коммитят в Дебиан Каноновцы. Если их убрать, то Дебиан многих пакетов недосчитается. Список сам смотри. packages.debian.org и salsa.debuan.org в помощь.
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|3.119, Аноним (116), 13:04, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сразу видно эксперта опеннет)
> Ты хоть посмотри что коммитят в Дебиан Каноновцы. Если их убрать, то
> Дебиан многих пакетов недосчитается. Список сам смотри. packages.debian.org и salsa.debuan.org
> в помощь.
Внезапно это не каноновцы, а Дебиановцы, которые устроились на работу в каноникл.
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|2.62, Аноним (58), 22:26, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Кому как, у Debian по их LTS программе поддерживается далеко не весь их Main-реп... большой текст свёрнут, показать
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|3.105, Аноним (105), 07:58, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Main в Debian это совсем не тоже самое что main в Ubuntu. Main в Debian это абсолютно весь дистрибутив, а main в Ubuntu - только маленький кусочек.
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|4.108, Аноним (108), 08:56, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Main в Debian это совсем не тоже самое что main в Ubuntu.
> Main в Debian это абсолютно весь дистрибутив, а main в Ubuntu
> - только маленький кусочек.
Вы перефразировали буквально то, о чём я упоминал в двух сообщениях выше ))
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|1.11, pic (?), 19:54, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Лжепророки, никто не знает, что будет через 10 лет, и где будет сама Ubuntu.
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|Часть нити удалена модератором
|4.91, Аноним (90), 01:36, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Современных линукс тянет не только красная шапка, но если ее не станет, то линукс только выиграет - выкинут весь ненужный кривой графический стек, оставят только консоль да сервисы.
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|5.94, Конь юктивит (?), 02:20, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так это отменит это недоразумение на десктопе или нет? Или всё равно будете дома в коншоле сидеть и из линкса сюда писать как это круто?
Но, в любом случае, я за.
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|2.61, Аноним (61), 22:23, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Либо ишак либо падишах либо я, а там поди разбери кто из нас прав"
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|2.80, Аноним (80), 00:27, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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аналогично ныли в 2004 году во времена 4.10-ой убунты... на дворе 2023 год...
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|1.14, Аноним (14), 19:56, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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В моем кругу никто больше чем полгода систему живой не видел и сразу переустановка. Год это слишком много,а пять - бред лютейший.
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|3.87, Аноним (87), 00:54, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Понабежало идиотов в ит за зарплатами вот и ломается, стабильнее чем сейчас линукс не был никогда.
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|3.37, chlen22cm (?), 20:50, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Молодец! А компутатор хотя бы включаешь, или просто так поставил и пусть себе стоит?!
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|4.111, fi (ok), 09:24, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто как, мне вот на работе некогда обновить 18.04 - так и приходиться работать, впрочем справляется :DDDD
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|2.34, Аноним (34), 20:32, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сижу полтора года на системе. Относительно нормально, но несколько раз отваливались обновления (красный кружок в трее). Без консоли и красноглазия системой стало опасно бы пользоваться
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|2.35, pic (?), 20:46, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пусть пробуют immutable-дистрибутив, разница очень большая.
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|3.38, chlen22cm (?), 20:53, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> immutable
Концепция ещё в зародыше и годится только для экспериментов. Но за ней будущее. Да.
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|4.113, pic (?), 12:19, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> immutable
> Концепция ещё в зародыше и годится только для экспериментов. Но за ней
> будущее. Да.
2 год стоит Endless OS без, терминал теперь запускается по необходимости, а не по поломке или обновлению.
Жаль что у российских официальных дистрибутивов такого не будет, они под требованием законодательства не могут себе позволить.
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|2.41, Второй из села Кукуево (?), 20:58, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Опять эти фантазеры
Моя система это 6.06 обновляемый каждые два года с LTS на LTS, сейчас она 22.04
У одного из клиентов есть сервер который изначально был 10.04, год назад обновлен с 20.04 до 22.04
Знаю человека у которого текущая система это изначальный Debian 2.1, который обновляется между релизами и переносится между носителями, как и мой Убунту
А ты дальше фантазируй, мурзилка
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|3.59, Аноним (59), 22:19, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это ты фантазер на 8 нельзя было так просто обновиться не запоров заставку при загрузке от чего убунта переставала загружаться. Надо было плясать с бубном и гуглить. Чтобы заработало. Таким образом обновляться конечно же можно, но нужно ли?
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|4.65, Аноним (61), 22:38, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ох уж эти тролли.
Можно обновиться - плохо, надо ковыряться (и им плевать что другие системы в принципе не обновляются на таком периоде).
Нельзя обновиться - тоже плохо - не гибко, "для школоты" и прочее.
Не поддерживают компании - студенчемская поделка, скоро загнется.
Поддерживают компании - продались.
Долгая поддержка - антиквариат.
Короткая поддержка - винтажный 8088 не запускается.
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|5.66, Аноним (61), 22:43, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Даже тут в одной новости одновременно вспоминают 8 убунту и жалуются на слишком короткий и неоправданно длинный срок.
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|2.74, Аноним (80), 00:05, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у меня все еще есть машинки на 14.04 и 12.04 убунте.
12 уже совсем не алё, а вот для 14, во-первых базовая часть все еще обновляется (в рамках бесплатной подписки на 5 машин), а во-вторых свежий браузер есть - значит вполне себе актульно продолжать юзать на древнем железе и далее...
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|1.15, Аноним (17), 19:57, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В чём новость-то? Бубунта и так 10 лет поддерживается. Прошёлся по ссылки, а там такое:
At the 2023 Open Source Summit Europe, Linux Weekly News editor Jonathan Corbet announced that the upstream Long-term support (LTS) window for Linux kernels was likely going to be reduced from six to two years. Although the exact reduction is not yet confirmed, this statement raised concerns in the community and across the ecosystem of companies and developers relying on LTS cadences for their software planning. If you’re using Ubuntu, you don’t need to worry – our commitment to a 10-year LTS stands strong.
В новости про это ни слова, что характерно.
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|2.26, пох. (?), 20:10, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это убунта, а не очередной дебиан.
Тут сопровождающих - порют по пятницам, чтоб сильно не уставали и вообще поменьше отвлекались от работы.
Но после первых пяти лет - тебе придется оплачивать расходы на кнутователя.
(а если ты гражданством не вышел - то не тебе, увы)
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|3.44, Аноним (44), 21:06, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так и надо, от то от сообщества толку никакого - хотят фиксят баги, хотят не фиксят и вопят "вам никто ничего тут не должен". Ну школьникам норм, им поддержка и стабильность и не нужны.
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|4.67, Аноним (61), 22:48, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Другое дело компании: "вот вам поддержка на 10 лет, но работу с несертифицированными модулями не обещали, а сертифицированные уже не купить, возьмите лучше новый продукт за 100500 денег и 10 летнюю поддержку (за исключением обстоятельств непреодолимой силы вроде дождика, зимы, восхода по сингапуру и закату по лунному календарю майя).
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|5.78, Аноним (44), 00:17, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ставишь какой-нибудь Oracle Linux можешь быть уверен, что все будет работать, как часы, годами. Ставишь некоммерческий дистр и не знаешь, чего ожидать после обновлений.
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|6.79, Аноним (80), 00:22, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ставишь некоммерческий дистр и не знаешь
может тебе надо что-то кроме арчика попробовать если сыкотно его обновлять?
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|7.82, Аноним (44), 00:31, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если в арчик посадить тестировщиков на зарплате, то и арчик не будет ломаться.
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|3.75, Аноним (80), 00:06, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у меня из мордора бесплатное обновление до 5 машин исправно работает...
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|4.109, пох. (?), 09:02, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты небось учетку себе завел еще в начале второй эпохи, когда Саурона даже в G8 принимали. Таким обновления обещали не отключать.
Сейчас ее разьве что через vpn...
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|5.112, Аноним (112), 10:45, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ты скачай обновления, и выложи на торренты.
А ещё лучше на болванки залей, и найми гастарбайтера у метро продавать.
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|6.124, пох. (?), 17:29, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А ты скачай обновления, и выложи на торренты.
> А ещё лучше на болванки залей, и найми гастарбайтера у метро продавать.
ну блин.. в то время как румяные парни продают "поддержку" файрволов (неработающих без постоянного call home не говоря уже о подписках на сигнатуры)... да ну нафиг, это у тебя совсем уж не бизнес.
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|6.125, пох. (?), 17:30, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> завел когда у 16.04 основная поддержка закончилась
Все правильно сделал. А я их сдуру снес.
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|2.99, iPony129412 (?), 04:43, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так уволят, нового наймут.
Тем более на поддержке ограниченное количество пакетов.
Статус их можно проверить командой
ubuntu-security-status
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|1.42, Аноним (44), 21:01, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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10 лет? Да через 10 лет системник сломается, монитор выгорит, надо как на андроиде 3-5 лет максимум и хватит вам, плебеям.
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|2.47, Аноним (23), 21:23, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вон мажорный народ на 4 пне сидит и из электричество не платить. А серверов на Xeon 55XX 2009 Года тебе отсыпят прямо сейчас за недорого.
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|3.52, Конь юктивит (?), 21:32, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так то мажорный. Пизанты то все третьепнях ещё. Вы ещё про элитку на корах дуба нам расскажите.
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|4.76, Аноним (80), 00:08, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у меня 3 пень на 2ом диване с 102 фаерфоксом - полет нормальный
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|5.92, Аноним (92), 02:07, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"Полёт нормальный" в смысле оно вообще запускается и даже окошки можно по передвигать?!
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|6.110, пох. (?), 09:03, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если в окошке опеннет открыт - то можно. А если яндекс какой - то лучше не пытаться.
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|7.114, анонист (?), 12:24, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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современный опеннет по дизайну хоть ничем и не отличается от того опеннета который был в 90-х, но глянь в код, там полно js мусора и всевозможных трекеров; это убийство для старых процов.
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|8.115, Аноним (117), 13:01, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
вот прямо сейчас пишу из под 102 фаерфокса на 3 пне основным браузером фф-102 тя... текст свёрнут, показать
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|8.127, пох. (?), 17:50, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
дык если в твоем немодном браузере эти js-закорючки ничего кроме ошибки не произ... текст свёрнут, показать
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|2.93, Аноним (92), 02:08, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> как на андроиде 3-5 лет максимум
Хожу с андроидом купленным ещё в 2011. Полёт нормальный. В игры не играю если что.
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|3.126, пох. (?), 17:31, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> как на андроиде 3-5 лет максимум
> Хожу с андроидом купленным ещё в 2011. Полёт нормальный.
это потому что ты с ним - ходишь. А попробуй оплатить парковку.
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|1.60, Дмитрий (??), 22:21, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хах, тут что-то пишут про пол года - год и над осносить систему)))
Стоит Windows 7 с 2010 года, работает до сих пор
из линуксов сижу на Linux Mint 20.2, регулярно обновляю всё что приходит (кроме мажорной версии релиза), всё работает
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|2.77, Аноним (80), 00:17, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Windows 7
ну еще бы "божественную икспишечку" вспомнил :)
сейчас у мелкомягких хуже чем в сабже, только у LTSB/LTSC 10 лет, а у остальных какой-то полуроллинг получается...
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|2.89, Аноним (92), 01:10, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Стоит Windows 7 с 2010 года, работает до сих пор
На core 2 duo сидите? 2 гига 2 ядра?
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|1.64, Нубас (?), 22:32, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А кроме GNOME в десктопных версиях есть какие-либо мейнстримные дистрибутивы, которые от пяти лет 100% поддерживают какие-либо DE?
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|1.101, Аноним (101), 04:59, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Windows 98 до сих пор можно запустить. Есть патч для современных процов. Можно и до 30 лет поддержку продлить.
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|2.129, Аноним (92), 18:18, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Её можно и в эмуляторе на телефоне запустить и бегать она будет шустрее чем на первопне в те времена. За вычетом разве что тормозной эмулируемой графики.
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|1.104, devkornev (ok), 07:09, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да просто 22.04 - это последний нормальный LTS релиз. Всякое такое далеко не всем нравится "Canonical готовит вариант Ubuntu Desktop, содержащий только пакеты Snap"
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|3.137, Роман (??), 15:58, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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можно запоминать и этот твит - будет через 10 лет про какой-нибудь 30.04 писать онаним такое же
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