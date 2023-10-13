Ядро Linux 6.1 будет поддерживаться 10 лет

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|2.3, Werwolf (ok), 14:56, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Без поддержки Intel Arc.
если чуть внимательнее прочитать:
> в ядро будут переноситься не только исправления, влияющие на надёжность и безопасность, но бэкпортироваться из более новых веток улучшения для поддержки нового оборудования.
> Хотя может эти Arc и не нужны никому.
а и правда.. кому и зачем.. я для себя не нашёл причин смотреть на них, какие-то они безполезные.
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|3.7, Аноним (7), 15:02, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще-то вся линейка Arc лучшая по цене/производительность. (*правда не у нас)
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|4.35, дАнон (?), 16:41, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Производительность в том в чём работает. Ну или теоретическая.
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|1.4, Аноним (4), 15:00, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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О, ещё 10 лет можно видеокарту не менять. Думали сняли с поддержки, и все побегут покупать новую? FU, Nvidia!
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|2.16, Аноним (16), 15:33, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это школьники, которые ебилды собирают, норм пацаны сидят на рхел и поддержку им обеспечивают специалисты.
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|3.20, dannyD (?), 16:00, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>... школьники .... поддержку ... обеспечивают ...
не благодари.
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|1.8, Аноним (8), 15:03, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Никому не рекомендую старые ветки, они очень часто ломаются. Какой в них смысл, если самые разные деструктивные изменения впиливают на 3 году? Причём, в новых ветках они могут работать, а в старые криво впихивают. Взять к примеру историю с efifb/sysfb.
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|1.13, Аноним (13), 15:20, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Круто, гланое, что бы юзерспейс поодерживал 6.1 в течении 10 лет. Но это как карты лягут.
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|1.15, Шарп (ok), 15:29, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вместо создания стабильного ядерного api и распила на микроядро они собираются десять лет бэкпортировать патчи превращая код в лоскутное одеяло.
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|3.26, фнон (?), 16:24, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> и распила на микроядро
> Проще новое начать?
Кто-то сказал Редокс?
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|1.24, Аноним (24), 16:17, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чего вечно в списке не хватает, так это инфы о актуальной версии Linux и до какого она будет поддерживаться
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|1.25, Аноним (-), 16:22, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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:( Твою мать! Опять корпорации хотят остановить прогресс. Двух лет поддержки достаточно, дальше в архив! Линукс должен развиваться стремительно. Корпорации хуже старых пердунов. 10 лет - это маразм!
Я негодую!
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|2.39, Аноним (21), 16:50, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Двух лет поддержки достаточно
Поддержка вообще не нужна. Обновления должны быть ежедневными, ежечастными.
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|1.30, Аноним (21), 16:37, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Почему никто не пишет новость про выход Астра Линукс на IPO? Хочется услышать мнение экспертов по этому поводу. Я вот скачал образ Астра линукс, запустил в Виртуал бокс и словил кернел паник. Правда я не знаю что это за образ, первый попавшийся с какого-то ФТП
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|2.37, Атон (?), 16:43, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хороший образ, если он из вируталбокса уронил в кернел панк хостовую систему..
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