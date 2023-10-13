Ядро Linux 6.1 будет поддерживаться 10 лет

Организация Linux Foundation объявила об обеспечении длительного цикла поддержки для ветки ядра Linux 6.1. Поддержка будет осуществляться в рамках программы SLTS (Super Long Term Support), которая в отличие от выпусков LTS (Long Term Support) подразумевает более длительный цикл поддержки, ориентированный на применение ядра в технических системах гражданской инфраструктуры и в важных промышленных системах. Обновления для ветки Linux 6.1 будут выпускаться как минимум 10 лет, на протяжении которых в ядро будут переноситься не только исправления, влияющие на надёжность и безопасность, но бэкпортироваться из более новых веток улучшения для поддержки нового оборудования. Ранее подобный расширенный цикл сопровождения был применён к ядрам 4.4, 4.19 и 5.10. Для отслеживания обновлений в SLTS-ветке 6.1 предложен git-репозиторий linux-cip. Поддержанием SLTS ветки будет заниматься работающий под покровительством Linux Foundation проект Civil Infrastructure Platform (CIP), развивающийся при участии таких компаний, как Toshiba, Siemens, Renesas, Bosch, Hitachi и MOXA. Кроме представителей вышеотмеченных компаний в сопровождение ядра SLTS будут вовлечены мэйнтейнеры LTS-веток основного ядра, разработчики Debian и создатели проекта KernelCI. Cписок LTS-веток, поддерживаемых разработчиками ядра Linux: 6.1 - до декабря 2026 г. (используется в Debian 12).

5.15 - до октября 2026 г. (используется в Ubuntu 22.04, Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 7 и OpenWRT master).

5.10 - до декабря 2026 г. (используется в Debian 11, Android 12 и OpenWRT 22).

5.4 - до декабря 2025 г. (используется в Ubuntu 20.04 LTS и в Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 6)

4.19 - до декабря 2024 г. (используется в Debian 10 и в Android 10).

4.14 - до января 2024 г.



