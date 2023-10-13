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Ядро Linux 6.1 будет поддерживаться 10 лет

13.10.2023 14:40

Организация Linux Foundation объявила об обеспечении длительного цикла поддержки для ветки ядра Linux 6.1. Поддержка будет осуществляться в рамках программы SLTS (Super Long Term Support), которая в отличие от выпусков LTS (Long Term Support) подразумевает более длительный цикл поддержки, ориентированный на применение ядра в технических системах гражданской инфраструктуры и в важных промышленных системах. Обновления для ветки Linux 6.1 будут выпускаться как минимум 10 лет, на протяжении которых в ядро будут переноситься не только исправления, влияющие на надёжность и безопасность, но бэкпортироваться из более новых веток улучшения для поддержки нового оборудования. Ранее подобный расширенный цикл сопровождения был применён к ядрам 4.4, 4.19 и 5.10.

Для отслеживания обновлений в SLTS-ветке 6.1 предложен git-репозиторий linux-cip. Поддержанием SLTS ветки будет заниматься работающий под покровительством Linux Foundation проект Civil Infrastructure Platform (CIP), развивающийся при участии таких компаний, как Toshiba, Siemens, Renesas, Bosch, Hitachi и MOXA. Кроме представителей вышеотмеченных компаний в сопровождение ядра SLTS будут вовлечены мэйнтейнеры LTS-веток основного ядра, разработчики Debian и создатели проекта KernelCI.

Cписок LTS-веток, поддерживаемых разработчиками ядра Linux:

  • 6.1 - до декабря 2026 г. (используется в Debian 12).
  • 5.15 - до октября 2026 г. (используется в Ubuntu 22.04, Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 7 и OpenWRT master).
  • 5.10 - до декабря 2026 г. (используется в Debian 11, Android 12 и OpenWRT 22).
  • 5.4 - до декабря 2025 г. (используется в Ubuntu 20.04 LTS и в Oracle Unbreakable Enterprise Kernel 6)
  • 4.19 - до декабря 2024 г. (используется в Debian 10 и в Android 10).
  • 4.14 - до января 2024 г.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Сокращение срока поддержки LTS-ядер Linux и проблема с выгоранием сопровождающих
  3. OpenNews: Организация Linux Foundation выпустила LTS-ветку на базе ядра Linux 4.19
  4. OpenNews: Организация Linux Foundation представила платформу для критически важных технических систем
  5. OpenNews: Срок поддержки LTS-ядер Linux 5.4 и 4.19 увеличен до шести лет
  6. OpenNews: Ядро Linux 6.1 отнесено к категории выпусков с длительным сроком поддержки
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59928-kernel
Ключевые слова: kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, gumanzoy (?), 14:53, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без поддержки Intel Arc. Хотя может эти Arc и не нужны никому.
     
     
  • 2.3, Werwolf (ok), 14:56, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Без поддержки Intel Arc.

    если чуть внимательнее прочитать:

    > в ядро будут переноситься не только исправления, влияющие на надёжность и безопасность, но бэкпортироваться из более новых веток улучшения для поддержки нового оборудования.
    > Хотя может эти Arc и не нужны никому.

    а и правда.. кому и зачем.. я для себя не нашёл причин смотреть на них, какие-то они безполезные.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 15:02, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще-то вся линейка Arc лучшая по цене/производительность. (*правда не у нас)
     
     
  • 4.9, Аноним (7), 15:09, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://videocardz.com/intel
     
  • 4.35, дАнон (?), 16:41, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Производительность в том в чём работает. Ну или теоретическая.
     
  • 3.12, gumanzoy (?), 15:20, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в ядро будут переноситься не только исправления, влияющие на надёжность и безопасность, но бэкпортироваться из более новых веток улучшения для поддержки нового оборудования.

    В добавление поддержки верится с трудом.
    Хотя вот сейчас смотрю сорцы 6.1.57 drivers/net/wireless/realtek/rtw89/
    https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux.git/tree/drivers/
    добавили rtw8852be.c
    Но в Kconfig почему то нет RTW89_8852BE

    И в debian тоже не включили его при сборке ядра
    https://salsa.debian.org/kernel-team/linux/-/blob/bookworm/debian/config/confi

    https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux.git/tree/drivers/

     
     
  • 4.40, anonymous (??), 16:57, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/torvalds/linux/commit/14820388aafb10cd051b0883e92326f5f2012
     
     
  • 5.42, gumanzoy (?), 17:05, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это вроде в 6.5 ветке. Там то есть. В 6.1 нет.
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:00, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, ещё 10 лет можно видеокарту не менять. Думали сняли с поддержки, и все побегут покупать новую? FU, Nvidia!
     
  • 1.6, Анонидрч (?), 15:02, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этому старью уже полгода, норм пацаны сейчас сидят на 6.5.6
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:33, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это школьники, которые ебилды собирают, норм пацаны сидят на рхел и поддержку им обеспечивают специалисты.
     
     
  • 3.20, dannyD (?), 16:00, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>... школьники .... поддержку ... обеспечивают ...

    не благодари.

     
     
  • 4.21, Аноним (21), 16:03, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве детский труд не запрещен?
     
     
  • 5.22, dannyD (?), 16:05, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на какой планете?
     
     
  • 6.27, Аноним (21), 16:35, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Нибиру?
     
  • 5.34, Атон (?), 16:40, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    работать в команде линукс - не труд а большая честь!
     
  • 2.19, dannyD (?), 15:57, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>на 6.5.6

    6.5.7 три дня как.


     

  • 1.8, Аноним (8), 15:03, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Никому не рекомендую старые ветки, они очень часто ломаются. Какой в них смысл, если самые разные деструктивные изменения впиливают на 3 году? Причём, в новых ветках они могут работать, а в старые криво впихивают. Взять к примеру историю с efifb/sysfb.
     
  • 1.11, Наталья морская пехота (?), 15:14, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Старичкам зайдёт.
     
  • 1.13, Аноним (13), 15:20, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто, гланое, что бы юзерспейс поодерживал 6.1 в течении 10 лет. Но это как карты лягут.
     
  • 1.14, Anm (?), 15:28, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    3.16 ещё не отшлифовали в полной мере ))
     
  • 1.15, Шарп (ok), 15:29, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вместо создания стабильного ядерного api и распила на микроядро они собираются десять лет бэкпортировать патчи превращая код в лоскутное одеяло.
     
     
  • 2.18, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:51, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и распила на микроядро

    Проще новое начать?

     
     
  • 3.26, фнон (?), 16:24, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> и распила на микроядро
    > Проще новое начать?

    Кто-то сказал Редокс?

     

  • 1.17, Страдивариус (?), 15:34, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > OpenWRT master

    Уже не master, а 23.

     
  • 1.24, Аноним (24), 16:17, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чего вечно в списке не хватает, так это инфы о актуальной версии Linux и до какого она будет поддерживаться
     
     
  • 2.36, Атон (?), 16:42, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если ты этого не знаешь, то какая тебе разница?
     

  • 1.25, Аноним (-), 16:22, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    :(  Твою мать! Опять корпорации хотят остановить прогресс. Двух лет поддержки достаточно, дальше в архив! Линукс должен развиваться стремительно. Корпорации хуже старых пердунов. 10 лет - это маразм!

    Я негодую!

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 16:35, 13/10/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.39, Аноним (21), 16:50, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Двух лет поддержки достаточно

    Поддержка вообще не нужна. Обновления должны быть ежедневными, ежечастными.

     

  • 1.30, Аноним (21), 16:37, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему никто не пишет новость про выход Астра Линукс на IPO? Хочется услышать мнение экспертов по этому поводу. Я вот скачал образ Астра линукс, запустил в Виртуал бокс и словил кернел паник. Правда я не знаю что это за образ, первый попавшийся с какого-то ФТП
     
     
  • 2.37, Атон (?), 16:43, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хороший образ, если он из вируталбокса уронил в кернел панк хостовую систему..
     
     
  • 3.38, Аноним (21), 16:49, 13/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю брал отсюда https://dl.astralinux.ru/astra/stable/2.12_x86-64/iso/
     

  • 1.32, дАнон (?), 16:40, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    4.14 вроде для А9
     
  • 1.41, Аноним (41), 17:03, 13/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новодел, 2.6 - форева!
     

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