Выпуск Ubuntu 22.04.4 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

Сформировано обновление дистрибутива Ubuntu 22.04.4 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Ubuntu Budgie 22.04.4 LTS, Kubuntu 22.04.4 LTS, Ubuntu MATE 22.04.4 LTS, Ubuntu Studio 22.04.4 LTS, Lubuntu 22.04.4 LTS, Ubuntu Kylin 22.04.4 LTS и Xubuntu 22.04.4 LTS. В состав выпуска включены некоторые улучшения, бэкпортированные из выпуска Ubuntu 23.10: Предложены пакеты с ядром Linux версии 6.5 (базовое ядро Ubuntu 22.04 - 5.15).

Обновлены компоненты графического стека, включая Mesa 23.1.7, которые были протестированы в выпуске Ubuntu 23.10. Добавлены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA.

Обновлены версии некоторых пакетов, таких как dpdk 21.11.4, cloud-init 23.3.3 и openvswitch 2.17.8.

Добавлена сборка для серверов на базе архитектуры ARM, в которой ядро Linux собрано с поддержкой 64-килобайтных страниц памяти. В сборках для рабочего стола (Ubuntu Desktop) новые ядро и графический стек предложены по умолчанию. Для серверных систем (Ubuntu Server) новое ядро добавлено в качестве опции в инсталляторе. Использовать новые сборки имеет смысл только для новых установок - системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 22.04.4 изменения через штатную систему установки обновлений. Напомним, что для поставки новых версий ядра и графического стека применяется rolling-модель поддержки обновлений, в соответствии с которой бэкпортированные ядра и драйверы будут поддерживаться только до выхода следующего корректирующего обновления LTS-ветки Ubuntu. Так, предложенное в нынешнем выпуске ядро Linux 6.5 будет поддерживаться до выхода Ubuntu 22.04.5, в котором будет предложено ядро из состава Ubuntu 24.04. Изначально поставляемое базовое ядро 5.15 будет поддерживаться в течение всего пятилетнего цикла сопровождения. Для отката Ubuntu Desktop на базовое ядро 5.15 следует выполнить команду: sudo apt install --install-recommends linux-generic Для установки нового ядра в Ubuntu Server следует запустить: sudo apt install --install-recommends linux-generic-hwe-22.04



