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Выпуск Ubuntu 22.04.4 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux

22.02.2024 23:36

Сформировано обновление дистрибутива Ubuntu 22.04.4 LTS, в которое включены изменения, связанные с улучшением поддержки оборудования, обновлением ядра Linux и графического стека, исправлением ошибок в инсталляторе и загрузчике. В состав также включены актуальные обновления для нескольких сотен пакетов, связанные с устранением уязвимостей и проблем, влияющих на стабильность. Одновременно представлены аналогичные обновления Ubuntu Budgie 22.04.4 LTS, Kubuntu 22.04.4 LTS, Ubuntu MATE 22.04.4 LTS, Ubuntu Studio 22.04.4 LTS, Lubuntu 22.04.4 LTS, Ubuntu Kylin 22.04.4 LTS и Xubuntu 22.04.4 LTS.

В состав выпуска включены некоторые улучшения, бэкпортированные из выпуска Ubuntu 23.10:

  • Предложены пакеты с ядром Linux версии 6.5 (базовое ядро Ubuntu 22.04 - 5.15).
  • Обновлены компоненты графического стека, включая Mesa 23.1.7, которые были протестированы в выпуске Ubuntu 23.10. Добавлены свежие версии видеодрайверов для чипов Intel, AMD и NVIDIA.
  • Обновлены версии некоторых пакетов, таких как dpdk 21.11.4, cloud-init 23.3.3 и openvswitch 2.17.8.
  • Добавлена сборка для серверов на базе архитектуры ARM, в которой ядро Linux собрано с поддержкой 64-килобайтных страниц памяти.

В сборках для рабочего стола (Ubuntu Desktop) новые ядро и графический стек предложены по умолчанию. Для серверных систем (Ubuntu Server) новое ядро добавлено в качестве опции в инсталляторе. Использовать новые сборки имеет смысл только для новых установок - системы, установленные ранее, могут получить все присутствующие в Ubuntu 22.04.4 изменения через штатную систему установки обновлений.

Напомним, что для поставки новых версий ядра и графического стека применяется rolling-модель поддержки обновлений, в соответствии с которой бэкпортированные ядра и драйверы будут поддерживаться только до выхода следующего корректирующего обновления LTS-ветки Ubuntu. Так, предложенное в нынешнем выпуске ядро Linux 6.5 будет поддерживаться до выхода Ubuntu 22.04.5, в котором будет предложено ядро из состава Ubuntu 24.04. Изначально поставляемое базовое ядро 5.15 будет поддерживаться в течение всего пятилетнего цикла сопровождения.

Для отката Ubuntu Desktop на базовое ядро 5.15 следует выполнить команду: 


    sudo apt install --install-recommends linux-generic

Для установки нового ядра в Ubuntu Server следует запустить: 


   sudo apt install --install-recommends linux-generic-hwe-22.04
  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Сценарий атаки на обработчик не установленных приложений в Ubuntu
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 23.10
  4. OpenNews: Опубликованы ближайшие планы развития Ubuntu Desktop
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 22.04 LTS
  6. OpenNews: Выпуск Ubuntu 22.04.3 LTS c обновлением графического стека и ядра Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60651-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:44, 22/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.2, Аноним (3), 23:45, 22/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Скатились. Всё ж.

    В 24.04 инсталляция до сих пор на живой системе с Xorg, а в самой системе ядра меняют как перчатки. Не тянут, не успевают. Плохо.

     
     
  • 2.4, Skullnet (ok), 23:51, 22/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В 24.04 инсталляция до сих пор на живой системе с Xorg

    Где скатились? Ты думал что они пихнут полу рабочий вяленный обрубок? лол

     
     
  • 3.8, Аноним (3), 00:08, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В качестве и разнобое технологий.

    Вяленого толкают на десктоп, а систему установки держат на Xorg. Почему-то.

    Инсталлятор новый написали, а оказался незаконченным GUI костылём поверх технологий, не предназначенных использоваться кроме как в одном серверном зале.

    Самое значимое нововведение: система изоляции пользователя от софта ака снеп прибитая гвоздями к особенностям Systemd.

    Такое себе. Скатились: ограниченный в применении набор костылей для интеграции чужих технологий на продажу.

     
     
  • 4.9, Аноним (9), 00:12, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я люблю убунту. Лучшая ОС, как по мне. По вечерам глажу её. На работе думаю о ней.
     
  • 4.15, Kuromi (ok), 01:52, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помню ставил я как-то в стародавние времена ASP Linux дуалбутом, а он первым дело стер загрузчик, а потом завис в процессе установки, оставив нерабочий комп.
    Поэтому вполне понимаю почему сабжи не спешат внедрять Вейланд в инсталлятор.
     

  • 1.10, Аноним (10), 00:12, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ошибка передачи данных. Повторить.

    Wget -c

     

  • 1.12, Аноним (12), 00:17, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ubuntu начала скатываться с забагованной версии 12.10, потом разжирела Unity, ну а потом gnome3 и snap.
     
     
  • 2.13, Kenneth (?), 01:03, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Exactly. Перешёл на Debian 12, всё работает.
     
     
  • 3.14, Билли Г. (?), 01:24, 23/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё да не всё. Попробуйте на Debian 12 поставить MySQL Workbench. Ставится, но требует библиотек, которые есть только в репах Ubuntu.
     

  • 1.16, Oe (?), 02:06, 23/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня lubuntu 18.04, всё работает, не вижу смысла переходить на что то новее, даже на xubuntu 22.04 уже чувствуется заметный инпут лаг, как будто пересел с nvme ssd на sata ssd, понятия не имею как можно делать, толи новые ядра с этими бесконечными фиксами уязвимостей процов, толи композитор, толи мода на контейнеризацию, но факт фактом - инпут лаг дикий, файловый менеджер открывается полтора года, на 3600 рязане и 16 Гб 3700 МГц оперативе, я уж молчу про лишние 400 Мб потребления памяти при абсолютно таком же функционале как и в lubuntu. Гном вообще еще более чудесный, чувствуется как будто с 3600 рязани перешел на 945 феном.
     

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