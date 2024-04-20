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Избран новый лидер проекта Debian

20.04.2024 09:13

Объявлены результаты ежегодных выборов лидера проекта Debian. Победу одержал Андреас Тилле (Andreas Tille), который был избран впервые. В этом году на пост лидера претендовали два участника. Джонатан Картер, занимавший пост лидера четыре последних года, в выборах не участвовал. В голосовании приняли участие 362 разработчика, что составляет 36% от всех участников, имеющих право голоса (в прошлом году явка составила 28%, в позапрошлом 34%, исторический максимум в 2000 году - 62.25%, минимум в 2016 году - 27.56%).

Андреас Тилле более 25 лет участвует в сопровождении пакетов для Debian и является автором проекта Debian Med, нацеленного на оптимизации дистрибутива для решения задач, связанных с медициной и биологическими исследованиями. Кроме разработки Андреас также занимается наставничеством, обучая новичков, желающих присоединиться к разработке. Андреас сопровождает 1591 пакет и занимает первое место в проекте по числу загруженных пакетов (с 1998 года он загрузил 17254 пакета), а также 8 место по числу исправленных ошибок (5870 исправлений).

Вторым претендентом на пост лидера в этому году был Шрути Чандран (Sruthi Chandran), разработчик Debian из Индии, подключившийся к разработке в 2016 году и принимающий участие в поддержании 198 пакетов, среди которых пакеты c библиотеками для Ruby, Node.js и Go, а также пакеты со шрифтами.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Джонатан Картер в четвёртый раз переизбран на пост лидера проекта Debian
  3. OpenNews: Подведены итоги выборов лидера проекта Debian
  4. OpenNews: Джонатан Картер переизбран на пост лидера проекта Debian
  5. OpenNews: Избран новый лидер проекта Debian. Рекомендации по использованию Git для сопровождающих
  6. OpenNews: Крис Лэм переизбран на пост лидера проекта Debian
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61035-debian
Ключевые слова: debian
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:26, 20/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    >Therefore, it stands to reason that actively working to increase the representation of underrepresented groups among Debian contributors could serve to better align the project with the diverse needs and perspectives of our user base.

    Ничего нового. Опять вместо разгребания багов будут разнообразие расширять.

     
  • 2, devkornev (ok), 09:30, 20/04/2024 [ответить]  
    		• +/
    Каждый год что ли меняется лидер проекта? Такие бесконечные перестановки точно идут на пользу проекту?
     
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