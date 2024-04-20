Избран новый лидер проекта Debian

Объявлены результаты ежегодных выборов лидера проекта Debian. Победу одержал Андреас Тилле (Andreas Tille), который был избран впервые. В этом году на пост лидера претендовали два участника. Джонатан Картер, занимавший пост лидера четыре последних года, в выборах не участвовал. В голосовании приняли участие 362 разработчика, что составляет 36% от всех участников, имеющих право голоса (в прошлом году явка составила 28%, в позапрошлом 34%, исторический максимум в 2000 году - 62.25%, минимум в 2016 году - 27.56%).

Андреас Тилле более 25 лет участвует в сопровождении пакетов для Debian и является автором проекта Debian Med, нацеленного на оптимизации дистрибутива для решения задач, связанных с медициной и биологическими исследованиями. Кроме разработки Андреас также занимается наставничеством, обучая новичков, желающих присоединиться к разработке. Андреас сопровождает 1591 пакет и занимает первое место в проекте по числу загруженных пакетов (с 1998 года он загрузил 17254 пакета), а также 8 место по числу исправленных ошибок (5870 исправлений).

Вторым претендентом на пост лидера в этому году был Шрути Чандран (Sruthi Chandran), разработчик Debian из Индии, подключившийся к разработке в 2016 году и принимающий участие в поддержании 198 пакетов, среди которых пакеты c библиотеками для Ruby, Node.js и Go, а также пакеты со шрифтами.



