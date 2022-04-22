Подведены итоги выборов лидера проекта Debian

Объявлены результаты ежегодных выборов лидера проекта Debian. В голосовании приняли участие 354 разработчика, что составляет 34% от всех участников, имеющих право голоса (в прошлом году явка составила 44%, в позапрошлом 33%). В этом году в выборах приняли участие три кандидата на пост лидера. Победу одержал Джонатан Картер (Jonathan Carter), который был переизбран на третий срок.

Джонатан с 2016 года занимается сопровождением более 60 пакетов в Debian, принимает участие в улучшении качества Live-образов в команде debian-live и является одним из разработчиков AIMS Desktop, сборки Debian, применяемой в ряде южноафриканских научных и образовательных учреждений.

На пост лидера также претендовали Феликс Лехнер (Felix Lechner) и Хидэки Ямане (Hideki Yamane). Феликс развивает систему проверки пакетов Lintian, входит в команды Golang, Perl и VOIP, занимается сопровождением 16 пакетов. Хидэки является разработчиком Debian с 2010 года, занимался переводами на японский язык и сопровождением около 200 пакетов, в основном связанных со шрифтами и языком Ruby.



