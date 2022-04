Подведены итоги выборов лидера проекта Debian

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:34, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хочу заметить,покойники при этом не голосовали как принято в исключительных случаях.

2.4 , YetAnotherOnanym ( ok ), 10:51, 22/04/2022 А должно было трансгендерное негритянко с синдромом Дауна.

3.11 , n00by ( ok ), 11:08, 22/04/2022 Стоило бы посмотреть, что Джонатан живёт в ЮАР, где когда-то проводилась политика апартеида. Получается не очень смешно. С другой стороны, здесь непонятно над чем смеются. Напишешь, что российские (как они сами себя называют) из Пока Линукс выступают против русского языка и русских -- почему-то некоторые решают, что это шутка.

4.13 , Аноним ( 13 ), 11:17, 22/04/2022 Пока Линукс - что за дистр такой?

5.16 , n00by ( ok ), 11:22, 22/04/2022 Линукс Пока Икспом 12, если полностью транслитерировать https://opennet.ru/56165-rosa