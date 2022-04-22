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Подведены итоги выборов лидера проекта Debian

22.04.2022 10:15

Объявлены результаты ежегодных выборов лидера проекта Debian. В голосовании приняли участие 354 разработчика, что составляет 34% от всех участников, имеющих право голоса (в прошлом году явка составила 44%, в позапрошлом 33%). В этом году в выборах приняли участие три кандидата на пост лидера. Победу одержал Джонатан Картер (Jonathan Carter), который был переизбран на третий срок.

Джонатан с 2016 года занимается сопровождением более 60 пакетов в Debian, принимает участие в улучшении качества Live-образов в команде debian-live и является одним из разработчиков AIMS Desktop, сборки Debian, применяемой в ряде южноафриканских научных и образовательных учреждений.

На пост лидера также претендовали Феликс Лехнер (Felix Lechner) и Хидэки Ямане (Hideki Yamane). Феликс развивает систему проверки пакетов Lintian, входит в команды Golang, Perl и VOIP, занимается сопровождением 16 пакетов. Хидэки является разработчиком Debian с 2010 года, занимался переводами на японский язык и сопровождением около 200 пакетов, в основном связанных со шрифтами и языком Ruby.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Джонатан Картер переизбран на пост лидера проекта Debian
  3. OpenNews: Избран новый лидер проекта Debian. Рекомендации по использованию Git для сопровождающих
  4. OpenNews: Разработчики Debian утвердили возможность проведения тайного голосования
  5. OpenNews: Движение по включению проприетарных прошивок в поставку Debian
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57065-debian
Ключевые слова: debian
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Жироватт (ok), 10:28, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Объявлены результаты ежегодных выборов лидера проекта Debian. Победила...ЕР!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:34, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хочу заметить,покойники при этом не голосовали как принято в исключительных случаях.
     
  • 2.4, YetAnotherOnanym (ok), 10:51, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А должно было трансгендерное негритянко с синдромом Дауна.
     
     
  • 3.11, n00by (ok), 11:08, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стоило бы посмотреть, что Джонатан живёт в ЮАР, где когда-то проводилась политика апартеида. Получается не очень смешно. С другой стороны, здесь непонятно над чем смеются. Напишешь, что российские (как они сами себя называют) из Пока Линукс выступают против русского языка и русских -- почему-то некоторые решают, что это шутка.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 11:17, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока Линукс - что за дистр такой?
     
     
  • 5.16, n00by (ok), 11:22, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс Пока Икспом 12, если полностью транслитерировать https://opennet.ru/56165-rosa
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:43, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Софт вне политики, угу. У политики на сей счёт другое мнение!
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 11:19, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где это утверждалось? Например, идеология FSF - это тоже политика.
     

  • 1.5, Шарп (ok), 10:53, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чё там с критериями инклюзивности и цветности у кандидатов? Проверялись перед допуском к голосованию?
     
     
  • 2.7, Аноним (3), 10:56, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К выборам, ты хочешь сказать, ведь голосовать кандидаты не могут.
     
  • 2.8, Аноним (3), 10:58, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, у Ленинграда есть замечательные строки из одной песни:
    > Выборы, выборы, кандидаты — ...
     
  • 2.10, keydon (ok), 11:03, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно. Победили марсиане
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:55, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Делить людей по лидерству. Мда, цивилизация, однако. Можно оскорбить чувства не лидеров. По какому праву он лидер, а ты нет? И, вообще, делить людей по любому признаку - не достойно в 21.22 веке.
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:58, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Глянул бегло линки из новости (https://www.debian.org/vote/2022/platforms/jcc и https://wiki.debian.org/highvoltage), вроде более-менее нормальный лидер?

    P.S. Подумываю, что придется соскакивать с Xubuntu, а податься особо некуда :(

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:13, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows 11 ждёт тебя.
     
  • 2.15, Аноним (13), 11:21, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переходи на source based. Скомпонуешь себе систему почти как хочешь, хоть без systemd.
     
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