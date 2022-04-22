Подведены итоги выборов лидера проекта Debian

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|1.1, Жироватт (ok), 10:28, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Объявлены результаты ежегодных выборов лидера проекта Debian. Победила...ЕР!
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|2.2, Аноним (2), 10:34, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хочу заметить,покойники при этом не голосовали как принято в исключительных случаях.
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|3.11, n00by (ok), 11:08, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стоило бы посмотреть, что Джонатан живёт в ЮАР, где когда-то проводилась политика апартеида. Получается не очень смешно. С другой стороны, здесь непонятно над чем смеются. Напишешь, что российские (как они сами себя называют) из Пока Линукс выступают против русского языка и русских -- почему-то некоторые решают, что это шутка.
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|2.14, Аноним (13), 11:19, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А где это утверждалось? Например, идеология FSF - это тоже политика.
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|1.5, Шарп (ok), 10:53, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чё там с критериями инклюзивности и цветности у кандидатов? Проверялись перед допуском к голосованию?
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|2.7, Аноним (3), 10:56, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К выборам, ты хочешь сказать, ведь голосовать кандидаты не могут.
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|2.8, Аноним (3), 10:58, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, у Ленинграда есть замечательные строки из одной песни:
> Выборы, выборы, кандидаты — ...
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|1.6, Аноним (6), 10:55, 22/04/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Делить людей по лидерству. Мда, цивилизация, однако. Можно оскорбить чувства не лидеров. По какому праву он лидер, а ты нет? И, вообще, делить людей по любому признаку - не достойно в 21.22 веке.
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|2.15, Аноним (13), 11:21, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Переходи на source based. Скомпонуешь себе систему почти как хочешь, хоть без systemd.
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